Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой

Геополитическото напрежение около конфликта в Украйна се засилва на два коренно различни фронта. Република Корея официално отряза надеждите на Киев за получаване на модерни системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и оръжия.
В същото време в сърцето на Европа украинската армия превръща Чернобилската зона в укрепен район в очакване на подновяване на военните действия от север.
Сеул се позова на закона и отказа ПВО на Украйна
Министерството на външните работи на Южна Корея потвърди, че позицията на страната по отношение на доставките на оръжия за Украйна остава непроменена. Високопоставен южнокорейски дипломат заяви пред агенция "Йонхап" (Yonhap), че доставките на отбранителна продукция винаги са се извършвали в строго съответствие с вътрешното законодателство на страната.
Конституцията и законите на Република Корея изрично забраняват износа на смъртоносно оръжие за държави, в които се води активен военен конфликт. Това изявление дойде директно в отговор на призива на украинския президент Володимир Зеленски, който поиска от Сеул системи за ПВО и други отбранителни технологии за защита на въздушното пространство.
Въпреки отказа за оръжие, от Министерството на външните работи в Сеул подчертаха, че ще продължат да оказват хуманитарна и финансова помощ на Украйна, насочена предимно към енергетиката, инфраструктурата, здравеопазването и бъдещото възстановяване на страната. Дипломатът допълни, че военното сътрудничество между Русия и КНДР пряко застрашава сигурността на Южна Корея, но това няма да промени правните ограничения за износ на оръжие към момента.
Der Spiegel: ВСУ подготвя Чернобил за тежки битки
Докато Киев търси оръжие от Азия, на терен в Украйна тече мащабна подготовка за отбрана на критична инфраструктура. Der Spiegel публикува репортаж, описващ как Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трескаво подготвят забранената зона около Чернобилската АЕЦ за потенциални боеве.
Според информацията, в Чернобилската зона се изграждат сложни отбранителни съоръжения, дълбоки траншеи и подземни входове. За укрепването им се използва дървесина от околните гори, а строителна техника прекъсва пътните артерии на всеки няколко километра с нови блокпостове. Ето основните акценти от подготвяната отбрана:
- Мрежи срещу дронове: Над пътищата се издигат високи метални стълбове с разпънати пластмасови мрежи, предназначени да оплитат руските FPV дронове и БПЛА.
- Разрушена логистика: Украинските инженери вече са взривили железопътния мост, водещ към централата, за да предотвратят бързо настъпление на противника.
- Карантинен режим за персонала: Поради взривената инфраструктура, служителите на АЕЦ "Чернобил" са настанени във временни общежития в административните сгради на централата и се прибират у дома едва веднъж на две седмици.
Причината за тези извънредни мерки е близостта на Чернобилската зона до границата с Беларус – едва 15 километра, което я прави изключително уязвима при евентуална нова офанзива от север. Опасенията се засилват и от факта, че защитният саркофаг над взривения четвърти енергоблок вече пострада при удар от дрон в началото на 2025 г., което компрометира дългосрочната му херметичност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на южнокорейците
Коментиран от #18
05:34 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зеленски
05:58 11.08.2026
5 Докато Зельо се занимава
Коментиран от #9, #16, #19
06:01 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дейностите около Чернобил
06:22 11.08.2026
8 Хубаво
06:43 11.08.2026
9 И не само Одеса
До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":Ще си приберат цялата държава, която имаха глупостта да им дадат. Неблагодарни укри.
Коментиран от #11
06:50 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
До коментар #9 от "И не само Одеса":Ще приберат само рускоговорящите области. С останалото да се оправя ЕС.
Коментиран от #12
07:01 11.08.2026
12 Хм...
До коментар #11 от "Мишел":Руснаците ще приберат цялата бивша у крайна. Вече даже Путин е наясно, че дори само Иванофранковск да остане западните хиени ще го въоръжат и ще го хвърлят срещу Русия. Така че това ще бъде и един вид спасителна акция.
По тая причина щат не щат на руснаците рано или късно ще им се наложи да си приберат и Приднестровието, и Молдова, и прибалтика, Финландия, че и Грузия и Армения. Пък ако евроатлантическите розАви понита не мирясат може да видим Източнополска Народна Република и ГДР (отново).
Коментиран от #14
07:31 11.08.2026
13 Kaлпазанин
07:38 11.08.2026
14 То за ГДР
До коментар #12 от "Хм...":отново се надигат гласове в самата източна част на Германия. Ако има отцепване, то ще е отвътре, без руска намеса. Копнееха да се обединят, но си останаха "втора ръка" и се нагледаха на 35 години евроатлантически извращения.
07:53 11.08.2026
15 С ДВЕ ДУМИ
07:58 11.08.2026
16 койдазнай
До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":Абе за Одеса не е сигурно, ама за Купянск е почти сигурно!
07:59 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ъхъ
До коментар #1 от "Браво на южнокорейците":Жегата не прощава и ужасно изостря естествената тъпота)))))
09:31 11.08.2026
19 Конана
До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":Те токмачката и онова другото, константиновка ли беше, не са завладели, ти одеската, веселяк😀
12:27 11.08.2026