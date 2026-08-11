Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой
  Тема: Украйна

Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой

11 Август, 2026 05:01, обновена 11 Август, 2026 05:10 7 079 19

  • украйна-
  • южна корея-
  • пво-
  • чернобил-
  • беларус-
  • война-
  • русия

Сеул категорично отхвърли искането на Володимир Зеленски за зенитни системи, докато германското списание "Шпигел" разкри мащабни укрепления в АЕЦ "Чернобил" заради опасения от офанзива от Беларус

Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой - 1
Снимка: Yonhap
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическото напрежение около конфликта в Украйна се засилва на два коренно различни фронта. Република Корея официално отряза надеждите на Киев за получаване на модерни системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и оръжия.

В същото време в сърцето на Европа украинската армия превръща Чернобилската зона в укрепен район в очакване на подновяване на военните действия от север.

Сеул се позова на закона и отказа ПВО на Украйна

Министерството на външните работи на Южна Корея потвърди, че позицията на страната по отношение на доставките на оръжия за Украйна остава непроменена. Високопоставен южнокорейски дипломат заяви пред агенция "Йонхап" (Yonhap), че доставките на отбранителна продукция винаги са се извършвали в строго съответствие с вътрешното законодателство на страната.

Конституцията и законите на Република Корея изрично забраняват износа на смъртоносно оръжие за държави, в които се води активен военен конфликт. Това изявление дойде директно в отговор на призива на украинския президент Володимир Зеленски, който поиска от Сеул системи за ПВО и други отбранителни технологии за защита на въздушното пространство.

Въпреки отказа за оръжие, от Министерството на външните работи в Сеул подчертаха, че ще продължат да оказват хуманитарна и финансова помощ на Украйна, насочена предимно към енергетиката, инфраструктурата, здравеопазването и бъдещото възстановяване на страната. Дипломатът допълни, че военното сътрудничество между Русия и КНДР пряко застрашава сигурността на Южна Корея, но това няма да промени правните ограничения за износ на оръжие към момента.

Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой
Снимка: Фейсбук

Der Spiegel: ВСУ подготвя Чернобил за тежки битки

Докато Киев търси оръжие от Азия, на терен в Украйна тече мащабна подготовка за отбрана на критична инфраструктура. Der Spiegel публикува репортаж, описващ как Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трескаво подготвят забранената зона около Чернобилската АЕЦ за потенциални боеве.

Според информацията, в Чернобилската зона се изграждат сложни отбранителни съоръжения, дълбоки траншеи и подземни входове. За укрепването им се използва дървесина от околните гори, а строителна техника прекъсва пътните артерии на всеки няколко километра с нови блокпостове. Ето основните акценти от подготвяната отбрана:

  • Мрежи срещу дронове: Над пътищата се издигат високи метални стълбове с разпънати пластмасови мрежи, предназначени да оплитат руските FPV дронове и БПЛА.
  • Разрушена логистика: Украинските инженери вече са взривили железопътния мост, водещ към централата, за да предотвратят бързо настъпление на противника.
  • Карантинен режим за персонала: Поради взривената инфраструктура, служителите на АЕЦ "Чернобил" са настанени във временни общежития в административните сгради на централата и се прибират у дома едва веднъж на две седмици.

Причината за тези извънредни мерки е близостта на Чернобилската зона до границата с Беларус – едва 15 километра, което я прави изключително уязвима при евентуална нова офанзива от север. Опасенията се засилват и от факта, че защитният саркофаг над взривения четвърти енергоблок вече пострада при удар от дрон в началото на 2025 г., което компрометира дългосрочната му херметичност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на южнокорейците

    74 10 Отговор
    Истински мъже, а не като наште продажници марионетки.

    Коментиран от #18

    05:34 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски

    51 2 Отговор
    Залудо работи, залудо не стой...щом евробаламите плащат!

    05:58 11.08.2026

  • 5 Докато Зельо се занимава

    66 3 Отговор
    с глупости край Чернобил, руснаците ще си приберат Одеса

    Коментиран от #9, #16, #19

    06:01 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дейностите около Чернобил

    67 3 Отговор
    Са някаква ПР акция. Нито Русия, още по-малко Беларус ще атакуват саркофага. За какво им е радиация?

    06:22 11.08.2026

  • 8 Хубаво

    20 1 Отговор
    ще го сготви Чернобил !

    06:43 11.08.2026

  • 9 И не само Одеса

    51 2 Отговор

    До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":

    Ще си приберат цялата държава, която имаха глупостта да им дадат. Неблагодарни укри.

    Коментиран от #11

    06:50 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    44 1 Отговор

    До коментар #9 от "И не само Одеса":

    Ще приберат само рускоговорящите области. С останалото да се оправя ЕС.

    Коментиран от #12

    07:01 11.08.2026

  • 12 Хм...

    29 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Руснаците ще приберат цялата бивша у крайна. Вече даже Путин е наясно, че дори само Иванофранковск да остане западните хиени ще го въоръжат и ще го хвърлят срещу Русия. Така че това ще бъде и един вид спасителна акция.
    По тая причина щат не щат на руснаците рано или късно ще им се наложи да си приберат и Приднестровието, и Молдова, и прибалтика, Финландия, че и Грузия и Армения. Пък ако евроатлантическите розАви понита не мирясат може да видим Източнополска Народна Република и ГДР (отново).

    Коментиран от #14

    07:31 11.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    26 1 Отговор
    Колкото повече умрат толкова по добре за тях ,всички евреи трябва да е изпратят там в окопите около Чернобил ,та светът да миряса най накрая

    07:38 11.08.2026

  • 14 То за ГДР

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хм...":

    отново се надигат гласове в самата източна част на Германия. Ако има отцепване, то ще е отвътре, без руска намеса. Копнееха да се обединят, но си останаха "втора ръка" и се нагледаха на 35 години евроатлантически извращения.

    07:53 11.08.2026

  • 15 С ДВЕ ДУМИ

    16 1 Отговор
    Мишките търсят къде да скрият..

    07:58 11.08.2026

  • 16 койдазнай

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":

    Абе за Одеса не е сигурно, ама за Купянск е почти сигурно!

    07:59 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на южнокорейците":

    Жегата не прощава и ужасно изостря естествената тъпота)))))

    09:31 11.08.2026

  • 19 Конана

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Докато Зельо се занимава":

    Те токмачката и онова другото, константиновка ли беше, не са завладели, ти одеската, веселяк😀

    12:27 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания