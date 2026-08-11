Южна Корея отказа ПВО на Киев; ВСУ готви Чернобил за бой

Геополитическото напрежение около конфликта в Украйна се засилва на два коренно различни фронта. Република Корея официално отряза надеждите на Киев за получаване на модерни системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и оръжия.

В същото време в сърцето на Европа украинската армия превръща Чернобилската зона в укрепен район в очакване на подновяване на военните действия от север.

Сеул се позова на закона и отказа ПВО на Украйна

Министерството на външните работи на Южна Корея потвърди, че позицията на страната по отношение на доставките на оръжия за Украйна остава непроменена. Високопоставен южнокорейски дипломат заяви пред агенция "Йонхап" (Yonhap), че доставките на отбранителна продукция винаги са се извършвали в строго съответствие с вътрешното законодателство на страната.

Конституцията и законите на Република Корея изрично забраняват износа на смъртоносно оръжие за държави, в които се води активен военен конфликт. Това изявление дойде директно в отговор на призива на украинския президент Володимир Зеленски, който поиска от Сеул системи за ПВО и други отбранителни технологии за защита на въздушното пространство.

Въпреки отказа за оръжие, от Министерството на външните работи в Сеул подчертаха, че ще продължат да оказват хуманитарна и финансова помощ на Украйна, насочена предимно към енергетиката, инфраструктурата, здравеопазването и бъдещото възстановяване на страната. Дипломатът допълни, че военното сътрудничество между Русия и КНДР пряко застрашава сигурността на Южна Корея, но това няма да промени правните ограничения за износ на оръжие към момента.

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Der Spiegel: ВСУ подготвя Чернобил за тежки битки

Докато Киев търси оръжие от Азия, на терен в Украйна тече мащабна подготовка за отбрана на критична инфраструктура. Der Spiegel публикува репортаж, описващ как Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) трескаво подготвят забранената зона около Чернобилската АЕЦ за потенциални боеве.

Според информацията, в Чернобилската зона се изграждат сложни отбранителни съоръжения, дълбоки траншеи и подземни входове. За укрепването им се използва дървесина от околните гори, а строителна техника прекъсва пътните артерии на всеки няколко километра с нови блокпостове. Ето основните акценти от подготвяната отбрана:

Мрежи срещу дронове: Над пътищата се издигат високи метални стълбове с разпънати пластмасови мрежи, предназначени да оплитат руските FPV дронове и БПЛА.

Над пътищата се издигат високи метални стълбове с разпънати пластмасови мрежи, предназначени да оплитат руските FPV дронове и БПЛА. Разрушена логистика: Украинските инженери вече са взривили железопътния мост, водещ към централата, за да предотвратят бързо настъпление на противника.

Украинските инженери вече са взривили железопътния мост, водещ към централата, за да предотвратят бързо настъпление на противника. Карантинен режим за персонала: Поради взривената инфраструктура, служителите на АЕЦ "Чернобил" са настанени във временни общежития в административните сгради на централата и се прибират у дома едва веднъж на две седмици.

Причината за тези извънредни мерки е близостта на Чернобилската зона до границата с Беларус – едва 15 километра, което я прави изключително уязвима при евентуална нова офанзива от север. Опасенията се засилват и от факта, че защитният саркофаг над взривения четвърти енергоблок вече пострада при удар от дрон в началото на 2025 г., което компрометира дългосрочната му херметичност.