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Силен взрив във военния завод на Емилиян Гебрев в село Белица до Трявна ВИДЕО

Силен взрив във военния завод на Емилиян Гебрев в село Белица до Трявна ВИДЕО

10 Август, 2026 11:55, обновена 10 Август, 2026 13:37 5 449 138

  • денчо минев-
  • кмет-
  • трявна-
  • взрив-
  • военен завод-
  • село белица

Над района се носят огромни кълбета от дим

Силен взрив във военния завод на Емилиян Гебрев в село Белица до Трявна ВИДЕО - 1
Снимка: Денчо Минев, кмет на Трявна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути, предаде БНТ.

Над района се носят огромни кълбета от дим.

В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.

Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Той беше помолен да коментира взрива във военния завод в село Белица.

"Има взрив, Възникнал е пожар. На място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия. Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места.

Създали сме организация да се ограничи пожара. Изясняваме и причините. Но това се е случило през деня в процес, в който е имало работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни", обобщи вътрешният министър.

По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.

Ето какво пише кметът на Трявна Денчо Минев във "Фейсбук":

Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG - ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен.

Производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Гебрев е един от най-големите български оръжейни търговци и собственик на оръжейната компания „Емко“, както и на част от завода „Дунарит“ в Русе. Компанията се занимава с производство, модернизация и износ на боеприпаси и оръжейна техника, включително за страни от Източна Европа.

През последните 15 години във военни обекти, собственост или свързани с продукти на "Емко", бяха регистрирани няколко последователни взрива:

  1. Мощен взрив избухва в складове за боеприпаси на "Емко" на 12 ноември 2011 г. в Ловнидол, край Севлиево. Унищожени са хиляди снаряди, предназначени за износ. При инцидента няма жертви, но това е първият от серията сходни случаи.
  2. През май 2015 г. взривове има и във ВМЗ Сопот в складовете на държавния завод край Иганово. Макар да са в държавни складове, там се съхранява част от продукцията на фирмата на Гебрев.
  3. На 31 юли 2022 г. в Карнобат голям пожар и последвали взривове унищожават складове на "Емко" в бившите военни поделения край града.
  4. На 25 юни 2023 г. има повторен взрив и пожар в същата базa край Карнобат. Гебрев публично заявява, че е изключено това да е нещастен случай или човешка грешка.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО.

Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Очаквайте допълнителни подробности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много хубавичко става

    124 28 Отговор
    Честито атлантенца

    Коментиран от #31

    12:00 10.08.2026

  • 2 ЕВРОАТЛАНТИК

    49 44 Отговор
    ТО ЯСНО КОЙ Е .ВЕДНАГА ЧЛЕН 5-ТИ

    Коментиран от #8, #18, #30, #98, #123

    12:00 10.08.2026

  • 3 Някой

    66 3 Отговор
    В България редовно гърми нещо през години. Често в заводи за утилизация.
    ИИ какво намира:
    Челопечене (3 юли 2008 г.)
    Ловнидол (12 ноември 2011 г.)
    Петолъчката край Ямбол (5 юни 2012 г.)
    Завод „Миджур“, Горни Лом (1 октомври 2014 г.) - 15 умрели.
    Иганово (март и април 2015 г.)
    Елин Пелин (25 юли 2024 г.)

    Коментиран от #21, #86

    12:00 10.08.2026

  • 4 А по голям завод за барути

    134 12 Отговор
    Искате ли?

    Коментиран от #104

    12:01 10.08.2026

  • 5 Пич

    111 22 Отговор
    Сами ли се гръмнаха, или - украинците ги гръмнаха!!!

    Коментиран от #60, #115

    12:01 10.08.2026

  • 6 Пустият

    90 14 Отговор
    му Путин! И до там ли стигна?

    Коментиран от #27

    12:01 10.08.2026

  • 7 питам се

    75 9 Отговор
    Дали не е от паднали летящи птици

    Коментиран от #100

    12:01 10.08.2026

  • 8 За вас специално

    60 6 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    само "ЧЛЕН" !

    Коментиран от #13

    12:02 10.08.2026

  • 9 Онова Чамовото

    49 3 Отговор
    Нещо да каже по въпроса

    Коментиран от #113

    12:03 10.08.2026

  • 10 pyzoфели

    17 51 Отговор
    терарасти

    Коментиран от #15, #105

    12:03 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 чудесно

    90 7 Отговор
    В събота се взриви дрон до газопровод, в понеделник взрив във военен завод... Не ми се мисли какво ще се случи в сряда.

    Коментиран от #78

    12:03 10.08.2026

  • 13 Ба бааааа

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "За вас специално":

    И то сополив

    12:05 10.08.2026

  • 14 складовете не са важни

    68 5 Отговор
    и да изгорят всичко до един няма никакво значение , просто някой ще бъде по малко богат , да се пазят горите от пожари е най важно за всеки един човек

    12:05 10.08.2026

  • 15 Чезни ве

    42 5 Отговор

    До коментар #10 от "pyzoфели":

    Пръдльо

    12:06 10.08.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    45 16 Отговор
    Според агенция "БСП - комунисти" взрива е предизвикан от украински дрон.
    От 18 часа - протест пред украинското посолство !!!

    Коментиран от #40, #87, #94

    12:06 10.08.2026

  • 17 Аеееее

    46 2 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    12:07 10.08.2026

  • 18 Мишел

    53 11 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    Член 5-ти не върши никаква работа срещу ядрена суперсила.

    12:07 10.08.2026

  • 19 Абе

    62 12 Отговор
    Тоа Гебрев ше ни избие, черпете го един новичок да са успокои.

    Коментиран от #96

    12:07 10.08.2026

  • 20 Цвете

    51 1 Отговор
    ДАЛИ Е ПРОБЛЕМ КАМИОНЪТ ИЛИ ИМА НЕЩО ДРУГО? НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ " СЛУЧВА " И ТО ИМЕННО В ТОЗИ ЗАВОД, НАЛИ? БЯХА ГО ТРОВИЛИ ГЕБРЕВ И СИНА МУ?!

    Коментиран от #107

    12:10 10.08.2026

  • 21 Питане

    38 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    А преди случките с тия всичките, имаш ли си на идея "биволицата" колко банкови сметки в офшорки препълни ???

    12:10 10.08.2026

  • 22 Почва се

    43 4 Отговор
    Някой ще виси по колесниците

    12:10 10.08.2026

  • 23 А от МО

    38 1 Отговор
    Въобще не знаят за такъв склад

    12:10 10.08.2026

  • 24 моля се

    42 0 Отговор
    да е станало чудо и да сме се разминали без жертви.

    Коментиран от #109

    12:11 10.08.2026

  • 25 тотаЛИЗАТОР

    35 3 Отговор
    Путин ли е пратил свои ДИВЕРСАНТИ ? А ?

    12:11 10.08.2026

  • 26 Съррр..

    17 28 Отговор
    Руснаците са..

    12:12 10.08.2026

  • 27 хихи

    67 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пустият":

    Не е Путин!? Взрива е демократичен, носи мир, радост и щастие

    Коментиран от #76

    12:12 10.08.2026

  • 28 грУЙО

    48 9 Отговор
    Всичко да изгори . Вместо боеприпаси, да пращат на окраина презервативи за войската

    12:12 10.08.2026

  • 29 Зеления път

    43 5 Отговор
    Зеленото пак е напускал заблудени дрончета..

    12:13 10.08.2026

  • 30 Ото фон Щирлиц

    34 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    Ако не ни стигне Член 5-ти , ще се съгласим и на друго число. Важното е членове да има.

    Коментиран от #33

    12:13 10.08.2026

  • 31 ВЕСЕЛЯК

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Много хубавичко става":

    И на мен ми е веселичко, колега!
    А да е хаирлия!
    Предлагам довечера да пийнем по тоя хубавичък случай, както изисква традицията!

    12:14 10.08.2026

  • 32 КарабасБарабас

    30 4 Отговор
    Кой ни нападна сега ? Украйна с дрон или Русия ?

    12:14 10.08.2026

  • 33 хихи

    37 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ото фон Щирлиц":

    Те тези членове са меки. От тях твърд отговор не чакай!

    12:14 10.08.2026

  • 34 Дзак

    24 2 Отговор
    От Петрохан почват тунели под цяла България. Направени са когато копали Царичина.

    12:14 10.08.2026

  • 35 А този боклук

    50 1 Отговор
    Гебрев как точно стана собственик на оръжейната компания „Емко“, както и на част от завода „Дунарит“ в Русе а? Умен и находчив бил нали?

    Коментиран от #131

    12:17 10.08.2026

  • 36 Софето

    23 1 Отговор
    Губернията дава своите резултати

    12:18 10.08.2026

  • 37 Само Питам

    26 2 Отговор
    Сигурни ли сте , че например Делян и Бойко не са преяли с боб и от това да са силните гърмежи ? Щон човек кат ги види , винаги имат вид на преяли , ояли и нагрухтели се с тонове храна.
    Да ме извиняват за грубия изказ !

    12:19 10.08.2026

  • 38 .....

    9 19 Отговор
    Комунистите се самоизтребват.

    Коментиран от #54

    12:19 10.08.2026

  • 39 НИЩО МУ НЯМА

    10 9 Отговор
    ЧОРАПА
    ДА ИЗВИКА В МНВР
    МОЛЛИТЕ И ДА ГИ ПИТА
    КЪДЕ БЯХТЕ МЕЖДУ...0934 м.И 11.02м.🤔....покажете си дланите ✋✋

    12:20 10.08.2026

  • 40 въпросче

    32 2 Отговор

    До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":

    Да не е някоя Майя-примамка? Хората дано да са си плюли на петите и да няма жертви.

    Коментиран от #90

    12:21 10.08.2026

  • 41 Така става

    21 2 Отговор
    Когато украинските дрони с изкуствен интелект се оборудват !

    Коментиран от #114

    12:22 10.08.2026

  • 42 Българин

    10 13 Отговор
    Путин в атака! 😏🔥

    12:23 10.08.2026

  • 43 Е, ирански или

    22 5 Отговор
    Руски дрон? Щом се забъркваме в.чужди войни, вече и това може да се очаква.

    12:23 10.08.2026

  • 44 Военен

    18 6 Отговор
    На война като На война

    12:23 10.08.2026

  • 45 Исторически парк

    25 4 Отговор
    Пак някой украински дрон

    Коментиран от #49

    12:24 10.08.2026

  • 46 Хжгххййбф

    42 4 Отговор
    Това е бъдещето на немския завод за барут

    Коментиран от #50

    12:25 10.08.2026

  • 47 свиреп ОХЛЮВ

    28 7 Отговор
    Това , че боеприпасите гърмят , означава , че произвеждаме функциониращи припаси ! Похвално. Не е брак !

    12:26 10.08.2026

  • 48 Вие само гледайте

    24 1 Отговор
    ТУ-ту в София да не гръмне с тея Дуални тъпни и съвместни простотии там !

    12:27 10.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ХИПОтеза

    22 3 Отговор

    До коментар #46 от "Хжгххййбф":

    РАЙНметал ли ? Дето ББ от Банкя се хвалеше , че само той и никой друг ги е придумал да дойдат у нас !

    12:27 10.08.2026

  • 51 ДъБили

    28 5 Отговор
    Лама Мирчев е в шок и амок и по този повод днес, ще изяде само три петрохански наденици в компанията на Тагаренко!

    12:30 10.08.2026

  • 52 Шерито

    7 18 Отговор
    Е, колко да е силен? Ей, Рундьо, Емилиян Гербев е пак жив! Стига с тия постановки!
    Скруий се в хралупата,! Не се показвай! Вече си световен наглец! Рундьо, Боташ!

    12:31 10.08.2026

  • 53 Военен !

    8 1 Отговор
    Погреб !

    12:31 10.08.2026

  • 54 чичо Кольо

    18 7 Отговор

    До коментар #38 от ".....":

    Такива заводи ги държат само комуняги.Дано не са пострадали бачкатори.

    Коментиран от #85

    12:32 10.08.2026

  • 55 Моряка

    28 2 Отговор
    Пак палавника Гебрев?Този търговец на смърт още ли е жив?Интересно,обикновенно не доживяват много.( виж филма Ъндърграунд).Тази аномалия може да се обясни само с нехайството на Баширов и Петров.Путин доста ги е разпуснал напоследък.

    12:32 10.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Космодрума Бай Конур във Враждебна

    19 4 Отговор
    Като гръмне след година две половин София ще изчезне

    Коментиран от #62

    12:32 10.08.2026

  • 58 Башаров и Петров

    21 0 Отговор
    Пак са идвали на екскурзия в България и по Европа

    12:33 10.08.2026

  • 59 Хубава Работа !

    16 1 Отговор
    Ама Българска !

    12:33 10.08.2026

  • 60 Зеления

    29 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    "Сами ли се гръмнаха, или - украинците ги гръмнаха!!!"

    Изчакай Мирчев да даде пояснения какво се е случило, неговия анализ е НАЙ-ОБЕКТИВЕН.

    Коментиран от #70

    12:33 10.08.2026

  • 61 бял Х ляб

    24 2 Отговор
    Какво толкова се чудимЕ ? Нали смисъла на боеприпасите е да гърмят. Те затова се и правят.

    12:34 10.08.2026

  • 62 Последния софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #57 от "Космодрума Бай Конур във Враждебна":

    И ще настъпи рай за селтаците.

    12:34 10.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оскар кокошкА

    13 1 Отговор
    Огледахте ли се дали няма десант от вражески войници ?

    12:35 10.08.2026

  • 65 Българин

    4 9 Отговор
    Българите знаем, че само подчинението пред големите и силните ще ни запази!

    12:35 10.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тоя Гебрев май искаше

    21 2 Отговор
    Още нещо да строи ? Нали ....

    12:36 10.08.2026

  • 68 с нетърпение чакаме миче

    22 3 Отговор
    да подхвърлите скоро чрез плямпалата абонирани
    че има съмнения за Русия да е виновна пак
    зарди некадърността и лакомията на оръжейните чорбаджии

    12:37 10.08.2026

  • 69 факт

    15 13 Отговор
    Радев се скри зад гърба на Демерджиев. Още в първите минути след взрива премиерът трябваше да излезе и да каже какво се случва.

    Коментиран от #72

    12:38 10.08.2026

  • 70 Ялова волЯ

    20 5 Отговор

    До коментар #60 от "Зеления":

    Мен ме притеснява , че баш килограместите ни юнаци ББ и ДП мълчат и дума не казват. Нито за дрона , нито за гърмежите.Притеснително е , дано да са добре , че без тях заникъде не сме.

    12:38 10.08.2026

  • 71 Йонко

    14 5 Отговор
    Свиркай съвета на националните гъзари!
    Велик интригант!
    СМОТАНЯК от класа!
    Ще си ходиш, наесен! Измисли нещо друго!
    Примерно, гръмни. Белене!
    Там ти е силата! Боклук!

    12:38 10.08.2026

  • 72 Смях и Сеир

    10 5 Отговор

    До коментар #69 от "факт":

    Добре , че не се скри зад гърба на Мис БИКИНИ , че там гледката и възможностите му са повече. Нали ?

    12:40 10.08.2026

  • 73 а що пропуснахте

    22 0 Отговор
    и за трагедията преди 15г монтанско дето загинаха около 15 човека в военен цех на видекс
    където разглобяваха снаряди от гърция

    12:40 10.08.2026

  • 74 Мирка

    7 11 Отговор
    Рундьо, Боташ ефенди, мистър Кеш, ти нали си още жив? Докога ли? До утре!

    12:40 10.08.2026

  • 75 Все така да продължава

    13 1 Отговор
    и да няма жертви

    12:41 10.08.2026

  • 76 Моряка

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "хихи":

    Хихо,ка разбра,че взрива е демократичен?По цвета на пушека?Седесарско син или жълт жълтопаветен?Не ми се вярва версията на ком.37.Две пръдни,даже и да са от такива задници,като Шиши и Боко,едва ли могат да вдигнат такъв вертикален бял пушек.

    12:42 10.08.2026

  • 77 Голия

    7 10 Отговор
    радев дерменов стоянов вкарват руски диверсанти

    12:43 10.08.2026

  • 78 Госъ

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "чудесно":

    Ами вдигат капацитета но нямат нужните хора… и така става за жалост…

    12:44 10.08.2026

  • 79 Цеко Сифоня

    8 8 Отговор
    На кой му пука, къде гори, къде дими и къде почиват Реверсивните олигофрени!?
    Важното е едно, ВАС ДА ВИ НЯМА!

    12:44 10.08.2026

  • 80 да питам

    7 1 Отговор
    Видехте ли Баширов?

    12:44 10.08.2026

  • 81 Следобедно кафенце

    17 3 Отговор
    Досега само гадни новини четох, за малолетни дебили-бандити, за войни, за високи цени. Най-накрая имаме и една много хубава новина. Кеф.

    12:44 10.08.2026

  • 82 КГБ отдавна издирва Гебрев!

    15 1 Отговор
    Започна се!

    12:46 10.08.2026

  • 83 КПСС

    11 7 Отговор
    "Гъвкавата" политика на прогрерастите ще ни вкара във война. Или с орките ли с Украйна...

    12:47 10.08.2026

  • 84 Анонимен

    16 4 Отговор
    Цяло чудо е, че се е разминало без жертви!

    Мнозинството българи не желаем да има такова производство на територията на родината ни, това са кървави пари!

    По-добре да се инвестира в мирни отрасли и да тръгне икономиката нагоре например чрез експорт на земеделска продукция, дори и да няма толкова "ударна" печалба!

    12:48 10.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 4567

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Питай AI за взрива във ВМЗ Сопот през 1978.

    12:49 10.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ба бааааа

    16 3 Отговор
    Те окраиски камиони много се палят ве

    12:49 10.08.2026

  • 89 Може да звучи гадно

    11 5 Отговор
    Но нямаше да е лошо и жертви да има. Очевидно атлантиците от дума не разбират както и не осъзнават че милитаризацията и този вид индустрия единствено е във вреда на хората

    12:50 10.08.2026

  • 90 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "въпросче":

    "Майя"- примамка на околовръсното. Този дрон руснаците могат да го пренасочват където си искат, ама Ганя още няма и първо отделение, за да каже колко е отговора на 2+2

    12:54 10.08.2026

  • 91 Някой знае ли този

    21 1 Отговор
    Емилиян Гебрев колко точно данъци е платил за 2025 г. ? За плоският данък говоря! Със сигурност не е в топ 100 но дали въобще е платил нещо ми е въпроса

    12:54 10.08.2026

  • 92 Затова

    17 0 Отговор
    Над 80% от качествената работна сила на военните заводи от соцвремето от отдавна са пенсионери. Сега наемат неуки функционални неграмотници.

    12:56 10.08.2026

  • 93 Американските самолети на Безмер кога!?

    22 4 Отговор
    Евроатлантичетата ни вкараха в две войни / срещу Русия и Иран/ така, че тепърва барутните фабрики ще гърмят!

    12:56 10.08.2026

  • 94 Цък

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":

    Лично третия двойник на Путин и извършил диверсията . Гледай ТВ

    13:00 10.08.2026

  • 95 Знаещ

    14 3 Отговор
    Произвеждащият боеприпаси за бандеровска Украйна на българският фашага Гебрев , гръмна .

    13:01 10.08.2026

  • 96 Биско Чекмеджето

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Той яди рукола, ама май беше само жълт картон.

    13:03 10.08.2026

  • 97 ЦК на БКП

    6 7 Отговор
    А от посолството на "Драган Цанков"
    гърми казачок, и се чува едно женско пия Н ско - "Спасибо маладцы".!!!

    Коментиран от #110

    13:03 10.08.2026

  • 98 Питам

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    Ама ти наистина ли си мислиш , че някой от НАФТО ще си мръдне пръста за теб бе , нафтопитек ?

    13:03 10.08.2026

  • 99 Дън Бай

    9 0 Отговор
    Путин, лично. Руколата е гръмнала.

    13:06 10.08.2026

  • 100 Знае

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "питам се":

    Не са летящи чинии . Климатиците са гръмнали от жегата. Гебрев е известен циция .Икономисал е от качествени климатици . А некачествените гърмят .

    13:06 10.08.2026

  • 101 НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ

    12 2 Отговор
    Взривът не е от руски,а от "приятелски" дрон.

    13:06 10.08.2026

  • 102 Баба Меца

    9 4 Отговор
    Охаааа , Гебрев ще си прибере тлъстата застраховка ! Ще се отчете ли и на тиквените шопари ?

    13:07 10.08.2026

  • 103 най добре като завали силен дъжд

    8 0 Отговор
    и няма опасност за природата и запалване на гориде , да се гръмнат всичките и повече никой да не се притеснява кога ще стане грешка и ще се взриви някой завод че и работниците ще пострадат

    13:09 10.08.2026

  • 104 Зодиак

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "А по голям завод за барути":

    Искаме толкова голям, че да затрие един път завинаги това отвратител.но руско зло.

    Коментиран от #132

    13:09 10.08.2026

  • 105 Знаещ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "pyzoфели":

    Това е военен , а не цивилен обект без ум но жълтопаветен козяшки торол ! Срещу военните обекти се правят диверсии , а не терористични актове ! Ама от къде акъл у безмозъчна жълтопаветна еуглена за да прави разлика между диверсия и терористичен акт ?

    13:09 10.08.2026

  • 106 Както и сами виждате

    13 2 Отговор
    За изграждането на подобни заводи редица нацистки атлантически правителства в България не допуснаха местни референдуми нито пък ОВОС. Хората според тях имат право единствено да умират

    13:12 10.08.2026

  • 107 Пампаец

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Дано ги доотровят преди да са гръмнали някой град , или село .

    13:12 10.08.2026

  • 108 Укротролей, имаш разсейки от рака

    4 1 Отговор
    Укротролей, имаш разсейки от рака.

    13:13 10.08.2026

  • 109 Пампаец

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "моля се":

    Ако е вярно , че пред склада е имало спрял камион посред бял ден , едва ли ще мине без жертви . Или е товарено , или е разтоварвано оръжие в момента на взрива . А това се прави от хора.

    13:14 10.08.2026

  • 110 Президиума

    7 2 Отговор

    До коментар #97 от "ЦК на БКП":

    От украинското - Порно пъшкане на професионалистка с най-древната професия .

    Коментиран от #118

    13:16 10.08.2026

  • 111 Ван дер Любе

    0 10 Отговор
    Очевидно е, че дронът е изпратен от българската мафия, представена в последните Народни събрания от ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН и сега и ПБ. Със сигурност са намесени и русофилите (не е по нормалната дефиниция на това понятие).

    13:16 10.08.2026

  • 112 Мюмюн

    7 1 Отговор
    тъй се ликвидират липси: ми гръмнаха там всичките

    Коментиран от #134

    13:17 10.08.2026

  • 113 То милито

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Онова Чамовото":

    сега танцува на ветрината, впечатлява Маман Олеся. Демек, заета е.

    13:18 10.08.2026

  • 114 Така става

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Така става":

    като нашите тарикати във властта го играят и с едните и с другите и си мислят , че никой не ги гледа.

    13:22 10.08.2026

  • 115 Добър

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Обикновено руснаците взривяват на този вовек заводите.Явно си мислят,че така ще спрат щурма на Украйна.

    13:26 10.08.2026

  • 116 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор
    Тоя Гебрев докато не ни изтрепе няма да се спре!

    13:27 10.08.2026

  • 117 Я пък тоя

    4 1 Отговор
    На сила искат да ни вкарат в конфликт с Русия и да ги избием до крак.
    Само във Факти виждам 150 000 желаещи да се бият с руснаците.

    13:31 10.08.2026

  • 118 ЦК на БКП

    0 4 Отговор

    До коментар #110 от "Президиума":

    А от централата на БСП - едно мъжко - "Дай по-навътре, за да го усетя! Къси са ми 30-те санта" !

    13:37 10.08.2026

  • 119 Гражданин

    7 0 Отговор
    На тоя Гебрев не му ли стигнаха натрупаните милиарди, от продажбата на оръжия на гьрба на българския народ. Няма ли да се намерят управници, които да НАЦИОНАЛИЗИРАТ печелившия му бизнес и печалбите му да влизат в бюджета!

    13:43 10.08.2026

  • 120 Вторично бъдещо

    9 1 Отговор
    Да му мислят Шумен и селата около него с бъдещия барутен завод.

    13:43 10.08.2026

  • 121 А в свети влас

    4 0 Отговор
    гръмна лнопровода на Марина Диневи. Няколко изненадани руско украински гражданки са в колапс от вонята. Собствениците препоръчват на плажуващите в района да ползват противогази, защитният тенообразуващ крем е разтворена във водата.

    13:49 10.08.2026

  • 122 Фесебе

    0 0 Отговор
    Ета не мъй!Укъри бъйли!

    13:51 10.08.2026

  • 123 ЯСНО Е!

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":

    Един от другите два укро дрона, засечени точно в тоя район! Веднага чл. 5!

    13:55 10.08.2026

  • 124 Пако днес

    2 2 Отговор
    Поредните глупости на Рундьо, ефенди Боташ, Кеша на България?
    Рундьо, навярно си мислиш, че ние сме твоите придворни калинки?Забрави!
    Глупакът на прехода!
    Рундьо, жалкото юмруче! Ще убия мутрите!

    14:00 10.08.2026

  • 125 Пако днес

    3 2 Отговор
    Поредните глупости на Рундьо, ефенди Боташ, Кеша на България?
    Рундьо, навярно си мислиш, че ние сме твоите придворни калинки?Забрави!
    Глупакът на прехода!
    Рундьо, жалкото юмруче! Ще убия мутрите!

    14:01 10.08.2026

  • 126 каунь

    2 0 Отговор
    нищо ново под слънцето! Персийски фишек е долетял

    14:05 10.08.2026

  • 127 Браво на ИРАН

    1 0 Отговор
    Тия там произвеждат смърт на хора
    Дано да има много убити

    14:06 10.08.2026

  • 128 Коня Пешо Президент

    4 0 Отговор
    Пешо коня ПРЕЗИДЕНТ
    БОЖЕ ПАЗИ НИ

    14:08 10.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Затвор за лъжеца Радев

    3 2 Отговор
    Каде е охраната от Гърция и Турция
    Трите военнопрестъпника Тръмп Радев Натаняхо
    Иран обяви ли награда за залавянето им?

    14:18 10.08.2026

  • 131 За ком.35

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "А този боклук":

    Как се става оръжеен бос,който е номер едно на Балканите ( ние сме единственият лидер в цяла Европа,за производство на боеприпаси,за специална ,военна техника).Ами с добро минало и биография .Таткото още през социализма,и то- през 70-те на миналия век,е важен,водещ фактор,офицер към КИНТЕКС.Какво е КИНТЕКС няма да обяснявам.Няма Държавна сигурност,няма служби,пред тази организация,те бяха държава в държавата.Е,днешните заводи и ВПК са бившият КИНТЕКС,само че в частни ръце.България до 1989 г, имаше ( след СССР),най- мощният ,технологично,ресурсно ВПК в целият Варшавски договора .Изнасяхме военна продукция за милиарди всяка година.Руснака ни имаше най- голямо доверие в тази сфера,от всички бивши държави в соцлагера.Единствено ние имахме безплатен лиценз за производство на Калашник, ПМ ,и спец продукция.Дори нашето производство ( на АК;47 и АК-74) беше по качествено от руското.От Азия и Африка изкупуваха огромни партиди без контролни проверки.Сигурно се въоръжили поне пет армии в тези континенти с леко,стрелково оръжие

    Коментиран от #133

    14:27 10.08.2026

  • 132 Кой руски

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Зодиак":

    гебрев ли? :)))

    14:30 10.08.2026

  • 133 АБСОЛЮТНО

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "За ком.35":

    ВЯРНО! И това носеше стотици милиарди приходи за България! А не в частника и нищо за държавата!

    14:32 10.08.2026

  • 134 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мюмюн":

    Мюмюне , ако това бе държавен склад , версията ти минава . Но това е частен завод , а в складовете му е частна произведена от собственикът продукция . От кого ще краде частникът ? От себе си ли ? Номерът може да мине , ако му е предплатено за 10000 снаряда например , а в складът е имало само 100 и да ги гръмне сам за да не връща парата . Само , че службите на застрахователите лесно могат да установят какво количество боеприпаси е гръмнало.

    Коментиран от #135

    14:41 10.08.2026

  • 135 И това

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Пампаец":

    е възможно! Все пак е Гебрев! Вяра не може да му се има изобщо!

    15:50 10.08.2026

  • 136 Никой

    2 0 Отговор
    Последна версия Дронът е внесен и пуснат от укри

    Коментиран от #138

    16:05 10.08.2026

  • 137 Абрекъдебрев?

    1 1 Отговор
    Виновен е руският империализъм!

    16:06 10.08.2026

  • 138 Минал е

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Никой":

    и през Молдова, и през Румъния. Молдовците поне протестираха, но може и за друг украински да е било! Те си ги бацат по много!

    16:19 10.08.2026

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