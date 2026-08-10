Силен взрив във военния завод на Емилиян Гебрев в село Белица до Трявна ВИДЕО

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути, предаде БНТ.

Над района се носят огромни кълбета от дим.

В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.

Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Той беше помолен да коментира взрива във военния завод в село Белица.

"Има взрив, Възникнал е пожар. На място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия. Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места.

Създали сме организация да се ограничи пожара. Изясняваме и причините. Но това се е случило през деня в процес, в който е имало работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни", обобщи вътрешният министър.

По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.

Ето какво пише кметът на Трявна Денчо Минев във "Фейсбук":

Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG - ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен.

Производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Гебрев е един от най-големите български оръжейни търговци и собственик на оръжейната компания „Емко“, както и на част от завода „Дунарит“ в Русе. Компанията се занимава с производство, модернизация и износ на боеприпаси и оръжейна техника, включително за страни от Източна Европа.

През последните 15 години във военни обекти, собственост или свързани с продукти на "Емко", бяха регистрирани няколко последователни взрива :

Мощен взрив избухва в складове за боеприпаси на "Емко" на 12 ноември 2011 г. в Ловнидол, край Севлиево. Унищожени са хиляди снаряди, предназначени за износ. При инцидента няма жертви, но това е първият от серията сходни случаи. През май 2015 г. взривове има и във ВМЗ Сопот в складовете на държавния завод край Иганово. Макар да са в държавни складове, там се съхранява част от продукцията на фирмата на Гебрев. На 31 юли 2022 г. в Карнобат голям пожар и последвали взривове унищожават складове на "Емко" в бившите военни поделения край града. На 25 юни 2023 г. има повторен взрив и пожар в същата базa край Карнобат. Гебрев публично заявява, че е изключено това да е нещастен случай или човешка грешка.

Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО.

Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.

Очаквайте допълнителни подробности.