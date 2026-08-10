Силен взрив във военния завод на Емилиян Гебрев в село Белица до Трявна ВИДЕО

Силен взрив от военния завод в село Белица близо до Трявна се чу преди минути, предаде БНТ.
Над района се носят огромни кълбета от дим.
В момента продължават да се чуват последващи вторични взривове.
Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Той беше помолен да коментира взрива във военния завод в село Белица.
"Има взрив, Възникнал е пожар. На място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия. Евакуирани са работниците. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме там с евакуация на близките населени места.
Създали сме организация да се ограничи пожара. Изясняваме и причините. Но това се е случило през деня в процес, в който е имало работници на място. Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни", обобщи вътрешният министър.
По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси.
Ето какво пише кметът на Трявна Денчо Минев във "Фейсбук":
Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG - ALERT за опасност. До установяване на точните причини за аварията, достъп до зоната не се допуска. Към мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарна и полиция. В непрестанна връзка сме с органите на реда, областен управител на област Габрово. Към момента нямаме информация за жертви и пострадали. Районът е отцепен.
Производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.
Гебрев е един от най-големите български оръжейни търговци и собственик на оръжейната компания „Емко“, както и на част от завода „Дунарит“ в Русе. Компанията се занимава с производство, модернизация и износ на боеприпаси и оръжейна техника, включително за страни от Източна Европа.
През последните 15 години във военни обекти, собственост или свързани с продукти на "Емко", бяха регистрирани няколко последователни взрива:
- Мощен взрив избухва в складове за боеприпаси на "Емко" на 12 ноември 2011 г. в Ловнидол, край Севлиево. Унищожени са хиляди снаряди, предназначени за износ. При инцидента няма жертви, но това е първият от серията сходни случаи.
- През май 2015 г. взривове има и във ВМЗ Сопот в складовете на държавния завод край Иганово. Макар да са в държавни складове, там се съхранява част от продукцията на фирмата на Гебрев.
- На 31 юли 2022 г. в Карнобат голям пожар и последвали взривове унищожават складове на "Емко" в бившите военни поделения край града.
- На 25 юни 2023 г. има повторен взрив и пожар в същата базa край Карнобат. Гебрев публично заявява, че е изключено това да е нещастен случай или човешка грешка.
Справка в Търговския регистър показва, че производствената площадка край село Белица, община Трявна, е част от структурите на оръжейния и машиностроителен завод ЕМКО.
Тя функционира като част от военно-промишления комплекс на дружеството с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето и отбранителната индустрия в региона на Трявна. Заводът е собственост на собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев.
Очаквайте допълнителни подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много хубавичко става
Коментиран от #31
12:00 10.08.2026
2 ЕВРОАТЛАНТИК
Коментиран от #8, #18, #30, #98, #123
12:00 10.08.2026
3 Някой
ИИ какво намира:
Челопечене (3 юли 2008 г.)
Ловнидол (12 ноември 2011 г.)
Петолъчката край Ямбол (5 юни 2012 г.)
Завод „Миджур“, Горни Лом (1 октомври 2014 г.) - 15 умрели.
Иганово (март и април 2015 г.)
Елин Пелин (25 юли 2024 г.)
Коментиран от #21, #86
12:00 10.08.2026
4 А по голям завод за барути
Коментиран от #104
12:01 10.08.2026
5 Пич
Коментиран от #60, #115
12:01 10.08.2026
6 Пустият
Коментиран от #27
12:01 10.08.2026
7 питам се
Коментиран от #100
12:01 10.08.2026
8 За вас специално
До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":само "ЧЛЕН" !
Коментиран от #13
12:02 10.08.2026
9 Онова Чамовото
Коментиран от #113
12:03 10.08.2026
10 pyzoфели
Коментиран от #15, #105
12:03 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 чудесно
Коментиран от #78
12:03 10.08.2026
13 Ба бааааа
До коментар #8 от "За вас специално":И то сополив
12:05 10.08.2026
14 складовете не са важни
12:05 10.08.2026
15 Чезни ве
До коментар #10 от "pyzoфели":Пръдльо
12:06 10.08.2026
16 АГАТ а Кристи
От 18 часа - протест пред украинското посолство !!!
Коментиран от #40, #87, #94
12:06 10.08.2026
17 Аеееее
12:07 10.08.2026
18 Мишел
До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":Член 5-ти не върши никаква работа срещу ядрена суперсила.
12:07 10.08.2026
19 Абе
Коментиран от #96
12:07 10.08.2026
20 Цвете
Коментиран от #107
12:10 10.08.2026
21 Питане
До коментар #3 от "Някой":А преди случките с тия всичките, имаш ли си на идея "биволицата" колко банкови сметки в офшорки препълни ???
12:10 10.08.2026
22 Почва се
12:10 10.08.2026
23 А от МО
12:10 10.08.2026
24 моля се
Коментиран от #109
12:11 10.08.2026
25 тотаЛИЗАТОР
12:11 10.08.2026
26 Съррр..
12:12 10.08.2026
27 хихи
До коментар #6 от "Пустият":Не е Путин!? Взрива е демократичен, носи мир, радост и щастие
Коментиран от #76
12:12 10.08.2026
28 грУЙО
12:12 10.08.2026
29 Зеления път
12:13 10.08.2026
30 Ото фон Щирлиц
До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":Ако не ни стигне Член 5-ти , ще се съгласим и на друго число. Важното е членове да има.
Коментиран от #33
12:13 10.08.2026
31 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Много хубавичко става":И на мен ми е веселичко, колега!
А да е хаирлия!
Предлагам довечера да пийнем по тоя хубавичък случай, както изисква традицията!
12:14 10.08.2026
32 КарабасБарабас
12:14 10.08.2026
33 хихи
До коментар #30 от "Ото фон Щирлиц":Те тези членове са меки. От тях твърд отговор не чакай!
12:14 10.08.2026
34 Дзак
12:14 10.08.2026
35 А този боклук
Коментиран от #131
12:17 10.08.2026
36 Софето
12:18 10.08.2026
37 Само Питам
Да ме извиняват за грубия изказ !
12:19 10.08.2026
38 .....
Коментиран от #54
12:19 10.08.2026
39 НИЩО МУ НЯМА
ДА ИЗВИКА В МНВР
МОЛЛИТЕ И ДА ГИ ПИТА
КЪДЕ БЯХТЕ МЕЖДУ...0934 м.И 11.02м.🤔....покажете си дланите ✋✋
12:20 10.08.2026
40 въпросче
До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":Да не е някоя Майя-примамка? Хората дано да са си плюли на петите и да няма жертви.
Коментиран от #90
12:21 10.08.2026
41 Така става
Коментиран от #114
12:22 10.08.2026
42 Българин
12:23 10.08.2026
43 Е, ирански или
12:23 10.08.2026
44 Военен
12:23 10.08.2026
45 Исторически парк
Коментиран от #49
12:24 10.08.2026
46 Хжгххййбф
Коментиран от #50
12:25 10.08.2026
47 свиреп ОХЛЮВ
12:26 10.08.2026
48 Вие само гледайте
12:27 10.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ХИПОтеза
До коментар #46 от "Хжгххййбф":РАЙНметал ли ? Дето ББ от Банкя се хвалеше , че само той и никой друг ги е придумал да дойдат у нас !
12:27 10.08.2026
51 ДъБили
12:30 10.08.2026
52 Шерито
Скруий се в хралупата,! Не се показвай! Вече си световен наглец! Рундьо, Боташ!
12:31 10.08.2026
53 Военен !
12:31 10.08.2026
54 чичо Кольо
До коментар #38 от ".....":Такива заводи ги държат само комуняги.Дано не са пострадали бачкатори.
Коментиран от #85
12:32 10.08.2026
55 Моряка
12:32 10.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Космодрума Бай Конур във Враждебна
Коментиран от #62
12:32 10.08.2026
58 Башаров и Петров
12:33 10.08.2026
59 Хубава Работа !
12:33 10.08.2026
60 Зеления
До коментар #5 от "Пич":"Сами ли се гръмнаха, или - украинците ги гръмнаха!!!"
Изчакай Мирчев да даде пояснения какво се е случило, неговия анализ е НАЙ-ОБЕКТИВЕН.
Коментиран от #70
12:33 10.08.2026
61 бял Х ляб
12:34 10.08.2026
62 Последния софиянец
До коментар #57 от "Космодрума Бай Конур във Враждебна":И ще настъпи рай за селтаците.
12:34 10.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Оскар кокошкА
12:35 10.08.2026
65 Българин
12:35 10.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тоя Гебрев май искаше
12:36 10.08.2026
68 с нетърпение чакаме миче
че има съмнения за Русия да е виновна пак
зарди некадърността и лакомията на оръжейните чорбаджии
12:37 10.08.2026
69 факт
Коментиран от #72
12:38 10.08.2026
70 Ялова волЯ
До коментар #60 от "Зеления":Мен ме притеснява , че баш килограместите ни юнаци ББ и ДП мълчат и дума не казват. Нито за дрона , нито за гърмежите.Притеснително е , дано да са добре , че без тях заникъде не сме.
12:38 10.08.2026
71 Йонко
Велик интригант!
СМОТАНЯК от класа!
Ще си ходиш, наесен! Измисли нещо друго!
Примерно, гръмни. Белене!
Там ти е силата! Боклук!
12:38 10.08.2026
72 Смях и Сеир
До коментар #69 от "факт":Добре , че не се скри зад гърба на Мис БИКИНИ , че там гледката и възможностите му са повече. Нали ?
12:40 10.08.2026
73 а що пропуснахте
където разглобяваха снаряди от гърция
12:40 10.08.2026
74 Мирка
12:40 10.08.2026
75 Все така да продължава
12:41 10.08.2026
76 Моряка
До коментар #27 от "хихи":Хихо,ка разбра,че взрива е демократичен?По цвета на пушека?Седесарско син или жълт жълтопаветен?Не ми се вярва версията на ком.37.Две пръдни,даже и да са от такива задници,като Шиши и Боко,едва ли могат да вдигнат такъв вертикален бял пушек.
12:42 10.08.2026
77 Голия
12:43 10.08.2026
78 Госъ
До коментар #12 от "чудесно":Ами вдигат капацитета но нямат нужните хора… и така става за жалост…
12:44 10.08.2026
79 Цеко Сифоня
Важното е едно, ВАС ДА ВИ НЯМА!
12:44 10.08.2026
80 да питам
12:44 10.08.2026
81 Следобедно кафенце
12:44 10.08.2026
82 КГБ отдавна издирва Гебрев!
12:46 10.08.2026
83 КПСС
12:47 10.08.2026
84 Анонимен
Мнозинството българи не желаем да има такова производство на територията на родината ни, това са кървави пари!
По-добре да се инвестира в мирни отрасли и да тръгне икономиката нагоре например чрез експорт на земеделска продукция, дори и да няма толкова "ударна" печалба!
12:48 10.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 4567
До коментар #3 от "Някой":Питай AI за взрива във ВМЗ Сопот през 1978.
12:49 10.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ба бааааа
12:49 10.08.2026
89 Може да звучи гадно
12:50 10.08.2026
90 АГАТ а Кристи
До коментар #40 от "въпросче":"Майя"- примамка на околовръсното. Този дрон руснаците могат да го пренасочват където си искат, ама Ганя още няма и първо отделение, за да каже колко е отговора на 2+2
12:54 10.08.2026
91 Някой знае ли този
12:54 10.08.2026
92 Затова
12:56 10.08.2026
93 Американските самолети на Безмер кога!?
12:56 10.08.2026
94 Цък
До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":Лично третия двойник на Путин и извършил диверсията . Гледай ТВ
13:00 10.08.2026
95 Знаещ
13:01 10.08.2026
96 Биско Чекмеджето
До коментар #19 от "Абе":Той яди рукола, ама май беше само жълт картон.
13:03 10.08.2026
97 ЦК на БКП
гърми казачок, и се чува едно женско пия Н ско - "Спасибо маладцы".!!!
Коментиран от #110
13:03 10.08.2026
98 Питам
До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":Ама ти наистина ли си мислиш , че някой от НАФТО ще си мръдне пръста за теб бе , нафтопитек ?
13:03 10.08.2026
99 Дън Бай
13:06 10.08.2026
100 Знае
До коментар #7 от "питам се":Не са летящи чинии . Климатиците са гръмнали от жегата. Гебрев е известен циция .Икономисал е от качествени климатици . А некачествените гърмят .
13:06 10.08.2026
101 НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ
13:06 10.08.2026
102 Баба Меца
13:07 10.08.2026
103 най добре като завали силен дъжд
13:09 10.08.2026
104 Зодиак
До коментар #4 от "А по голям завод за барути":Искаме толкова голям, че да затрие един път завинаги това отвратител.но руско зло.
Коментиран от #132
13:09 10.08.2026
105 Знаещ
До коментар #10 от "pyzoфели":Това е военен , а не цивилен обект без ум но жълтопаветен козяшки торол ! Срещу военните обекти се правят диверсии , а не терористични актове ! Ама от къде акъл у безмозъчна жълтопаветна еуглена за да прави разлика между диверсия и терористичен акт ?
13:09 10.08.2026
106 Както и сами виждате
13:12 10.08.2026
107 Пампаец
До коментар #20 от "Цвете":Дано ги доотровят преди да са гръмнали някой град , или село .
13:12 10.08.2026
108 Укротролей, имаш разсейки от рака
13:13 10.08.2026
109 Пампаец
До коментар #24 от "моля се":Ако е вярно , че пред склада е имало спрял камион посред бял ден , едва ли ще мине без жертви . Или е товарено , или е разтоварвано оръжие в момента на взрива . А това се прави от хора.
13:14 10.08.2026
110 Президиума
До коментар #97 от "ЦК на БКП":От украинското - Порно пъшкане на професионалистка с най-древната професия .
Коментиран от #118
13:16 10.08.2026
111 Ван дер Любе
13:16 10.08.2026
112 Мюмюн
Коментиран от #134
13:17 10.08.2026
113 То милито
До коментар #9 от "Онова Чамовото":сега танцува на ветрината, впечатлява Маман Олеся. Демек, заета е.
13:18 10.08.2026
114 Така става
До коментар #41 от "Така става":като нашите тарикати във властта го играят и с едните и с другите и си мислят , че никой не ги гледа.
13:22 10.08.2026
115 Добър
До коментар #5 от "Пич":Обикновено руснаците взривяват на този вовек заводите.Явно си мислят,че така ще спрат щурма на Украйна.
13:26 10.08.2026
116 az СВО Победа 81
13:27 10.08.2026
117 Я пък тоя
Само във Факти виждам 150 000 желаещи да се бият с руснаците.
13:31 10.08.2026
118 ЦК на БКП
До коментар #110 от "Президиума":А от централата на БСП - едно мъжко - "Дай по-навътре, за да го усетя! Къси са ми 30-те санта" !
13:37 10.08.2026
119 Гражданин
13:43 10.08.2026
120 Вторично бъдещо
13:43 10.08.2026
121 А в свети влас
13:49 10.08.2026
122 Фесебе
13:51 10.08.2026
123 ЯСНО Е!
До коментар #2 от "ЕВРОАТЛАНТИК":Един от другите два укро дрона, засечени точно в тоя район! Веднага чл. 5!
13:55 10.08.2026
124 Пако днес
Рундьо, навярно си мислиш, че ние сме твоите придворни калинки?Забрави!
Глупакът на прехода!
Рундьо, жалкото юмруче! Ще убия мутрите!
14:00 10.08.2026
125 Пако днес
Рундьо, навярно си мислиш, че ние сме твоите придворни калинки?Забрави!
Глупакът на прехода!
Рундьо, жалкото юмруче! Ще убия мутрите!
14:01 10.08.2026
126 каунь
14:05 10.08.2026
127 Браво на ИРАН
Дано да има много убити
14:06 10.08.2026
128 Коня Пешо Президент
БОЖЕ ПАЗИ НИ
14:08 10.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Затвор за лъжеца Радев
Трите военнопрестъпника Тръмп Радев Натаняхо
Иран обяви ли награда за залавянето им?
14:18 10.08.2026
131 За ком.35
До коментар #35 от "А този боклук":Как се става оръжеен бос,който е номер едно на Балканите ( ние сме единственият лидер в цяла Европа,за производство на боеприпаси,за специална ,военна техника).Ами с добро минало и биография .Таткото още през социализма,и то- през 70-те на миналия век,е важен,водещ фактор,офицер към КИНТЕКС.Какво е КИНТЕКС няма да обяснявам.Няма Държавна сигурност,няма служби,пред тази организация,те бяха държава в държавата.Е,днешните заводи и ВПК са бившият КИНТЕКС,само че в частни ръце.България до 1989 г, имаше ( след СССР),най- мощният ,технологично,ресурсно ВПК в целият Варшавски договора .Изнасяхме военна продукция за милиарди всяка година.Руснака ни имаше най- голямо доверие в тази сфера,от всички бивши държави в соцлагера.Единствено ние имахме безплатен лиценз за производство на Калашник, ПМ ,и спец продукция.Дори нашето производство ( на АК;47 и АК-74) беше по качествено от руското.От Азия и Африка изкупуваха огромни партиди без контролни проверки.Сигурно се въоръжили поне пет армии в тези континенти с леко,стрелково оръжие
Коментиран от #133
14:27 10.08.2026
132 Кой руски
До коментар #104 от "Зодиак":гебрев ли? :)))
14:30 10.08.2026
133 АБСОЛЮТНО
До коментар #131 от "За ком.35":ВЯРНО! И това носеше стотици милиарди приходи за България! А не в частника и нищо за държавата!
14:32 10.08.2026
134 Пампаец
До коментар #112 от "Мюмюн":Мюмюне , ако това бе държавен склад , версията ти минава . Но това е частен завод , а в складовете му е частна произведена от собственикът продукция . От кого ще краде частникът ? От себе си ли ? Номерът може да мине , ако му е предплатено за 10000 снаряда например , а в складът е имало само 100 и да ги гръмне сам за да не връща парата . Само , че службите на застрахователите лесно могат да установят какво количество боеприпаси е гръмнало.
Коментиран от #135
14:41 10.08.2026
135 И това
До коментар #134 от "Пампаец":е възможно! Все пак е Гебрев! Вяра не може да му се има изобщо!
15:50 10.08.2026
136 Никой
Коментиран от #138
16:05 10.08.2026
137 Абрекъдебрев?
16:06 10.08.2026
138 Минал е
До коментар #136 от "Никой":и през Молдова, и през Румъния. Молдовците поне протестираха, но може и за друг украински да е било! Те си ги бацат по много!
16:19 10.08.2026