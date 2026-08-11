Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Либия »
Убиха шеф на разузнаването в Либия, атаки срещу петрола

Убиха шеф на разузнаването в Либия, атаки срещу петрола

11 Август, 2026 04:35, обновена 11 Август, 2026 04:41 1 399 6

  • либия-
  • петрол-
  • атаки-
  • убит-
  • шеф-
  • разузнаване-
  • ескалация

Ключовата рафинерия в Ез-Завия е подложена на масирани удари с БПЛА, заплашващи енергийната сигурност

Убиха шеф на разузнаването в Либия, атаки срещу петрола - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Либия рязко се обостри през последните часове след две сериозни атаки, насочени срещу военното командване на страната и критичната ѝ енергийна инфраструктура.

Директорът на военното разузнаване за източните сили, подчинени на Либийската национална армия (ЛНА), е загинал при експлозия, докато в западната част на страната Националната петролна корпорация (NOC) се бори с последствията от серия удари с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу най-голямата работеща рафинерия в страната.

Покушение в Бенгази: Загина директорът на военното разузнаване

Според информация, разпространена от либийската медия Al Marsad и потвърдена от световните агенции, бригаден генерал Фаузи ал-Мансури, който оглавяваше военното разузнаване на силите на маршал Халифа Хафтар в Източна Либия, е бил убит при насочен взрог. Инцидентът е станал в жилищния квартал „Ал-Хавари“ в Бенгази, когато самоделно взривно устройство, поставено под личния му автомобил, се е детонирало в момента, в който той се е качвал в превозното средство. За момента нито една организация не е поела официално отговорност за атентата, който местните власти определиха като „терористичен акт“, предава Reuters.

Критична ситуация в Ез-Завия: Петролен обект под постоянен обстрел

Почти едновременно с покушението, в Западна Либия се разрази тежка криза, застрашаваща националния износ на горива. Националната петролна корпорация (NOC) обяви извънредно положение от най-висока степен, след като пореден петролен обект в град Ез-Завия (на около 40 км западно от столицата Триполи) беше ударен от дрон.

Това е третата подобна атака в рамките на последните два дни. Ударът е засегнал пряко дистрибуционната инфраструктура на компанията Brega, собственост на NOC. Вследствие на атаката е избухнал мащабен пожар в резервоар, съдържащ около 4,5 милиона литра бензин. Министерство на петрола на Либия потвърди, че съоръжението е рухнало под напора на пламъците, а огнеборците правят всичко възможно да локализират огъня и да предотвратят прехвърлянето му върху съседни инсталации и газопроводи, информира Anadolu Agency.

Риск от пълно спиране на рафинерията

От NOC излязоха с остро предупреждение, че ако атаките с БПЛА срещу енергийния комплекс в Ез-Завия продължат, държавата ще бъде принудена да обяви ситуация на непреодолима сила (force majeure) и напълно да спре дейността на рафинерията. Към този момент инженерите на терен докладват, че производството все още не е преустановено, но сигурността на стотици работници е изложена на сериозен риск. Само броени дни по-рано, друг дрон се разби в резервоар с необработена нафта на същата площадка, предизвиквайки сериозен разлив, който персоналът едва успя да овладее, пише The Jerusalem Post.

Новата вълна от насилие подчертава дълбокото разделение в Либия, която остава фрагментирана между две съперничещи си правителства – международно признатото Правителство на националното единство (ПНЕ) в Триполи и администрацията в Бенгази, поддържана от Халифа Хафтар. Анализатори се опасяват, че ударите по петролния сектор, който осигурява основните приходи в държавния бюджет, могат да тласнат страната към нова спирала на гражданска война.


Либия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И другите...

    9 0 Отговор
    ЦРУ на коя страна са?

    04:47 11.08.2026

  • 2 Всъщност

    20 0 Отговор
    Либия е напълно разпердушинена държава след наглата интервенция на НАТО там. След свалянето и убийството на Кадафи, се развихри нестихващ миграционен процес към Европа. Заключение: НАТО е престъпна военна организаци

    Коментиран от #4

    04:50 11.08.2026

  • 3 Он Ончов

    11 0 Отговор
    А бихте ки така добри да ни преведете що е то "взрог", че въобще не ни става яссно кеи ги пишете!

    05:01 11.08.2026

  • 4 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всъщност":

    зрасти
    здраво лапачка суровини ,петролче
    разбиш ,а нашите льольовци си мислят
    че са велики ама друг път
    циркаджии

    05:57 11.08.2026

  • 5 Защо ли ми се струва

    2 0 Отговор
    Че разпалването на този конфликт точно сега не е случайно. Пък и източникът на информация е малко съмнителен.

    06:33 11.08.2026

  • 6 Който случайно не знае,

    10 0 Отговор
    само преди 40 и няколко години десетки хиляди българи мечтаеха да отидат на работа в Либия. Не коментирам кой и какъв е бил Кадафи, обаче Либия беше една просперираща страна за представите в Африка. А сега след намесата на "демократичния" Запад там има пазари за роби. Бравос.

    06:38 11.08.2026