Убиха шеф на разузнаването в Либия, атаки срещу петрола

Ситуацията в Либия рязко се обостри през последните часове след две сериозни атаки, насочени срещу военното командване на страната и критичната ѝ енергийна инфраструктура.

Директорът на военното разузнаване за източните сили, подчинени на Либийската национална армия (ЛНА), е загинал при експлозия, докато в западната част на страната Националната петролна корпорация (NOC) се бори с последствията от серия удари с безпилотни летателни апарати (БПЛА) срещу най-голямата работеща рафинерия в страната.

Покушение в Бенгази: Загина директорът на военното разузнаване

Според информация, разпространена от либийската медия Al Marsad и потвърдена от световните агенции, бригаден генерал Фаузи ал-Мансури, който оглавяваше военното разузнаване на силите на маршал Халифа Хафтар в Източна Либия, е бил убит при насочен взрог. Инцидентът е станал в жилищния квартал „Ал-Хавари“ в Бенгази, когато самоделно взривно устройство, поставено под личния му автомобил, се е детонирало в момента, в който той се е качвал в превозното средство. За момента нито една организация не е поела официално отговорност за атентата, който местните власти определиха като „терористичен акт“, предава Reuters.

Критична ситуация в Ез-Завия: Петролен обект под постоянен обстрел

Почти едновременно с покушението, в Западна Либия се разрази тежка криза, застрашаваща националния износ на горива. Националната петролна корпорация (NOC) обяви извънредно положение от най-висока степен, след като пореден петролен обект в град Ез-Завия (на около 40 км западно от столицата Триполи) беше ударен от дрон.

Това е третата подобна атака в рамките на последните два дни. Ударът е засегнал пряко дистрибуционната инфраструктура на компанията Brega, собственост на NOC. Вследствие на атаката е избухнал мащабен пожар в резервоар, съдържащ около 4,5 милиона литра бензин. Министерство на петрола на Либия потвърди, че съоръжението е рухнало под напора на пламъците, а огнеборците правят всичко възможно да локализират огъня и да предотвратят прехвърлянето му върху съседни инсталации и газопроводи, информира Anadolu Agency.

Риск от пълно спиране на рафинерията

От NOC излязоха с остро предупреждение, че ако атаките с БПЛА срещу енергийния комплекс в Ез-Завия продължат, държавата ще бъде принудена да обяви ситуация на непреодолима сила (force majeure) и напълно да спре дейността на рафинерията. Към този момент инженерите на терен докладват, че производството все още не е преустановено, но сигурността на стотици работници е изложена на сериозен риск. Само броени дни по-рано, друг дрон се разби в резервоар с необработена нафта на същата площадка, предизвиквайки сериозен разлив, който персоналът едва успя да овладее, пише The Jerusalem Post.

Новата вълна от насилие подчертава дълбокото разделение в Либия, която остава фрагментирана между две съперничещи си правителства – международно признатото Правителство на националното единство (ПНЕ) в Триполи и администрацията в Бенгази, поддържана от Халифа Хафтар. Анализатори се опасяват, че ударите по петролния сектор, който осигурява основните приходи в държавния бюджет, могат да тласнат страната към нова спирала на гражданска война.