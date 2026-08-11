Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Германия отнема законно оръжията на членове на АдГ

Германия отнема законно оръжията на членове на АдГ

11 Август, 2026 04:51, обновена 11 Август, 2026 04:54 1 647 19

  • германия-
  • оръжие-
  • алтернатива за германия-
  • отнемане-
  • мленове

Висшият административен съд потвърди, че подкрепата за крайнодясната партия е повод за конфискация на разрешителни

Германия отнема законно оръжията на членове на АдГ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членовете и поддръжниците на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) вече могат напълно законно да бъдат лишавани от правото да притежават оръжие.

Това стана ясно след ключови решения на Висшия административен съд (OVG) на провинция Саксония-Анхалт в Магдебург, взети броени часове преди настоящия момент. Магистратите окончателно отхвърлиха жалбите на трима активисти, чиито разрешителни бяха отнети от местната полиция.

Оценката на съда: Рисковете се минимизират предварително

Според решението на съда, за да се защити обществената сигурност, германската държава няма нужда да чака извършването на престъпление с оръжие. Оръжейните власти в Германия вече имат стабилна правна основа да отнемат документите за притежание и носене на оръжие от симпатизанти на партийната структура.

Действащият германски Закон за оръжията (Waffengesetz) ясно регламентира, че като „ненадежден“ се класифицира всеки, който подкрепя организация с антиконституционни стремежи. Поради официалното наблюдение над АдГ от Службата за защита на конституцията, тази разпоредба автоматично се прилага както за редовите партийни членове, така и за активните им поддръжници.

Какви са аргументите срещу „Алтернатива за Германия“?

Магистратите посочват, че при преценката дали една политическа сила застрашава конституционния ред, се взема предвид нейното общо послание. В официалните мотиви се подчертава:

  • Нарушаване на човешкото достойнство: Позиции, които представят хора с чужд произход или мюсюлмани като по-нискокачествени, застрашават демократичните принципи.
  • Атака срещу държавността: Системното очерняне на държавните институции надхвърля границите на допустимата политическа критика.

Жалбоподателите се опитаха да се позоват на „партийния привилегирован статут“, заложен в германския Основен закон, твърдейки, че оръжията им не могат да бъдат отнети, докато партията не бъде официално забранена от Федералния конституционен съд. Съдът в Магдебург обаче категорично отхвърли тази теза, допълвайки, че правилата за сигурност важат еднакво за всички граждани.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрация е

    56 4 Отговор
    Санкции и пак санкции! Забрани до дупка, особено на опозицията!Това е същността на демокрацията!

    05:04 11.08.2026

  • 2 Име

    26 2 Отговор
    Война Е. Времето на Мръсника!

    05:09 11.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор
    А немският журналист Михаел Мартенс
    директно попита ZE:

    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"

    🤔🤔🤔🤔

    05:12 11.08.2026

  • 4 Баце ЕООД

    44 3 Отговор
    Германците видяха сметката на демокрацията повече от нас дори..

    Коментиран от #5

    05:13 11.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 2 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    САШтинските окупаторите НЕ СА НАПУСКАЛИ Германия от края на ВСвВ❗
    Каква демокрация в окупирана държава,
    чийто Канцлер първо се кълне в послушание на Фашингтън ❗
    /КанцлерАкт/

    Коментиран от #15

    05:19 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    38 1 Отговор
    Трудно е да си представим, че преди двадесет години тази страна с право се е хвалила с високи стандарти на свобода и демокрация, въпреки че по-възрастните хора добре помнят забраните за професии в Германия (60-70-те години), целящи потискане на левичарските радикални идеологии.

    Коментиран от #10

    05:38 11.08.2026

  • 9 Започна се

    26 1 Отговор
    Преследване по политически причини в имащата се за демократична Германия. Ще видим какво ще стане на изборите, но не е изключено да се стигне до някакъв вид гражданско противопоставяне. Същото се отнася и за Франция.

    06:26 11.08.2026

  • 10 Дзак

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    За г-групата от факти.бг: Лява резба не значи левичар!

    07:12 11.08.2026

  • 11 Анонимен

    8 1 Отговор
    Почна се.

    07:12 11.08.2026

  • 12 пресолена

    9 1 Отговор
    всеки натиск с определена посока и сила поражда противоположна такава ....

    07:36 11.08.2026

  • 13 Явно на хората

    6 1 Отговор
    в бившата ГДР много им е писнало и готвят напускане на "демократичната" ФРГ, ако трябва и с въоръжено въстание, каквото не е имало последните 80 години. И властите яко ги тресе от страх, затова налагат тотална диктатура.

    07:59 11.08.2026

  • 14 Ох, фашизмът

    3 1 Отговор
    Как всячески унищожава опозицията. В Германия с оръжия са опасни мафията на клановете чужденци, новодошлите, разни търговци на наркотиците... НО, те обезаръжават АзГ? Искат да ги унищожат вече и физически. Понеже фашитата, които сега са на власт силно се изплашиха, че народът не ги иска повече тях, не иска войни и не иска деиндустриализацията им, не иска унищожението на страната с мигранти, не иска увирането на германската култура, традиции, етнос... А фашитата са си продължение на фашизма от преди 100 г. Те са си унищожители по природа и психопати също. За съжаление те управляваха последните 25 г Германия и Европа! Резултатите днес всички ги виждат!

    08:08 11.08.2026

  • 15 А "великата"

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Меркелица даже ходи в Израел и там говори пред парламента им на "моят роден език"- еврит. И от САЩ имаше задача да смеси европейските народи, да станат като сащ - безкултурна, тъпа маса от нямащи нищо общо индивиди. "Тъпа" се постигна с образованието, което умишлено се деградира. С пропаганда прецакаха мозъците на много от младите и те си приемат унищожението за "нормално"! Това става не само в Германия, цяла Европа вече е в този капан!!!

    08:13 11.08.2026

  • 16 не е адг а

    1 1 Отговор
    афд афд афд

    08:31 11.08.2026

  • 17 Германистан на три минарета

    4 1 Отговор
    За сметка на това ползването на инструменти, като скалпели, отвертки, чукове, автомобили, камиони се поощрява за "хирузите" и "инженерите"!

    08:33 11.08.2026

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    ЛГБТИ управляващите партии, повтарят 1933 г. Когато не могат да се наложат с убеждение, ползват съдебната система и реакционна политика за защита на властта си!

    09:25 11.08.2026

  • 19 Перо

    2 0 Отговор
    Алтернатива за Германия не е партия, паднала от небето, а законно избрана, чрез изборен процес, от населението на страната! По кой закон е антиконституционна партия и ще се предприемат незаконни фашистки практики от управниците от ЛГБТИ?

    09:29 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания