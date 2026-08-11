Германия отнема законно оръжията на членове на АдГ

Членовете и поддръжниците на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) вече могат напълно законно да бъдат лишавани от правото да притежават оръжие.
Това стана ясно след ключови решения на Висшия административен съд (OVG) на провинция Саксония-Анхалт в Магдебург, взети броени часове преди настоящия момент. Магистратите окончателно отхвърлиха жалбите на трима активисти, чиито разрешителни бяха отнети от местната полиция.
Оценката на съда: Рисковете се минимизират предварително
Според решението на съда, за да се защити обществената сигурност, германската държава няма нужда да чака извършването на престъпление с оръжие. Оръжейните власти в Германия вече имат стабилна правна основа да отнемат документите за притежание и носене на оръжие от симпатизанти на партийната структура.
Действащият германски Закон за оръжията (Waffengesetz) ясно регламентира, че като „ненадежден“ се класифицира всеки, който подкрепя организация с антиконституционни стремежи. Поради официалното наблюдение над АдГ от Службата за защита на конституцията, тази разпоредба автоматично се прилага както за редовите партийни членове, така и за активните им поддръжници.
Какви са аргументите срещу „Алтернатива за Германия“?
Магистратите посочват, че при преценката дали една политическа сила застрашава конституционния ред, се взема предвид нейното общо послание. В официалните мотиви се подчертава:
- Нарушаване на човешкото достойнство: Позиции, които представят хора с чужд произход или мюсюлмани като по-нискокачествени, застрашават демократичните принципи.
- Атака срещу държавността: Системното очерняне на държавните институции надхвърля границите на допустимата политическа критика.
Жалбоподателите се опитаха да се позоват на „партийния привилегирован статут“, заложен в германския Основен закон, твърдейки, че оръжията им не могат да бъдат отнети, докато партията не бъде официално забранена от Федералния конституционен съд. Съдът в Магдебург обаче категорично отхвърли тази теза, допълвайки, че правилата за сигурност важат еднакво за всички граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демокрация е
05:04 11.08.2026
2 Име
05:09 11.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
директно попита ZE:
"Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"
🤔🤔🤔🤔
05:12 11.08.2026
4 Баце ЕООД
Коментиран от #5
05:13 11.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Баце ЕООД":САШтинските окупаторите НЕ СА НАПУСКАЛИ Германия от края на ВСвВ❗
Каква демокрация в окупирана държава,
чийто Канцлер първо се кълне в послушание на Фашингтън ❗
/КанцлерАкт/
Коментиран от #15
05:19 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гориил
Коментиран от #10
05:38 11.08.2026
9 Започна се
06:26 11.08.2026
10 Дзак
До коментар #8 от "Гориил":За г-групата от факти.бг: Лява резба не значи левичар!
07:12 11.08.2026
11 Анонимен
07:12 11.08.2026
12 пресолена
07:36 11.08.2026
13 Явно на хората
07:59 11.08.2026
14 Ох, фашизмът
08:08 11.08.2026
15 А "великата"
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Меркелица даже ходи в Израел и там говори пред парламента им на "моят роден език"- еврит. И от САЩ имаше задача да смеси европейските народи, да станат като сащ - безкултурна, тъпа маса от нямащи нищо общо индивиди. "Тъпа" се постигна с образованието, което умишлено се деградира. С пропаганда прецакаха мозъците на много от младите и те си приемат унищожението за "нормално"! Това става не само в Германия, цяла Европа вече е в този капан!!!
08:13 11.08.2026
16 не е адг а
08:31 11.08.2026
17 Германистан на три минарета
08:33 11.08.2026
18 Перо
09:25 11.08.2026
19 Перо
09:29 11.08.2026