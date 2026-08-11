Германия отнема законно оръжията на членове на АдГ

Членовете и поддръжниците на германската партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) вече могат напълно законно да бъдат лишавани от правото да притежават оръжие.

Това стана ясно след ключови решения на Висшия административен съд (OVG) на провинция Саксония-Анхалт в Магдебург, взети броени часове преди настоящия момент. Магистратите окончателно отхвърлиха жалбите на трима активисти, чиито разрешителни бяха отнети от местната полиция.

Оценката на съда: Рисковете се минимизират предварително

Според решението на съда, за да се защити обществената сигурност, германската държава няма нужда да чака извършването на престъпление с оръжие. Оръжейните власти в Германия вече имат стабилна правна основа да отнемат документите за притежание и носене на оръжие от симпатизанти на партийната структура.

Действащият германски Закон за оръжията (Waffengesetz) ясно регламентира, че като „ненадежден“ се класифицира всеки, който подкрепя организация с антиконституционни стремежи. Поради официалното наблюдение над АдГ от Службата за защита на конституцията, тази разпоредба автоматично се прилага както за редовите партийни членове, така и за активните им поддръжници.

Какви са аргументите срещу „Алтернатива за Германия“?

Магистратите посочват, че при преценката дали една политическа сила застрашава конституционния ред, се взема предвид нейното общо послание. В официалните мотиви се подчертава:

Нарушаване на човешкото достойнство: Позиции, които представят хора с чужд произход или мюсюлмани като по-нискокачествени, застрашават демократичните принципи.

Позиции, които представят хора с чужд произход или мюсюлмани като по-нискокачествени, застрашават демократичните принципи. Атака срещу държавността: Системното очерняне на държавните институции надхвърля границите на допустимата политическа критика.

Жалбоподателите се опитаха да се позоват на „партийния привилегирован статут“, заложен в германския Основен закон, твърдейки, че оръжията им не могат да бъдат отнети, докато партията не бъде официално забранена от Федералния конституционен съд. Съдът в Магдебург обаче категорично отхвърли тази теза, допълвайки, че правилата за сигурност важат еднакво за всички граждани.