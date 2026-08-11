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Ескалация САЩ-Иран: Тръмп с нови искания и тактика

Ескалация САЩ-Иран: Тръмп с нови искания и тактика

11 Август, 2026 04:07, обновена 11 Август, 2026 04:11 2 250 5

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Вашингтон и Техеран сблъскаха претенции за милиарди, докато тайни маневри на Белия дом разкриха реалния мащаб на заплахата

Ескалация САЩ-Иран: Тръмп с нови искания и тактика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението между САЩ и Иран достигна нова критична точка. Американският президент Доналд Тръмп обяви коренна промяна в подхода си, като преминава към изчаквателна тактика и засилен икономически натиск.

В същото време се разбра, че Белият дом е приложил безпрецедентни мерки за сигурност заради директни ирански заплахи.

Война за компенсации и пълен контрол над Ормуз

След като Техеран постави условие за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия пролив да получи милиарди долари обезщетение от Вашингтон за петмесечния военен конфликт, Доналд Тръмп категорично отхвърли искането. Тръмп заяви, че Техеран е този, който трябва да плаща компенсации на САЩ и съюзниците за жертвите и щетите през последните 50 години.

По отношение на стратегическия воден път, президентът на САЩ бе категоричен, че Ормузкия пролив е напълно разминиран от американските сили и се намира под „100% контрол“ на САЩ. Wall Street Journal обаче докладва, че страните от Персийския залив изразяват готовност в дългосрочен план да приемат фактическия контрол на Иран над сигурността на трафика в Ормуз, за да избегнат по-мащабна регионална война.

Европа призовава за преговори, Тръмп сменя курса

На фона на патовата ситуация, външният министър на Германия отправи спешен призив към властите в Техеран незабавно да започнат директни преговори със САЩ и съседите си в региона. Анализатори отбелязват, че дипломатическият натиск на Берлин цели да предотврати нов скок в цените на петрола и блокиране на глобалната търговия.

Въпреки това, Wall Street Journal информира, че Тръмп се е завърнал към „изчаквателна тактика“ по иранския въпрос. Вместо нови масирани военни удари, Вашингтон залага на морска блокада и икономическо изтощение, разчитайки огромната инфлация в Иран да принуди режима да отстъпи.

Тайният полет на Тръмп от Турция

Паралелно с политическия сблъсък, Вашингтон Пост публикува сензационно разкритие: през юли Доналд Тръмп тайно е напуснал Турция с малък военен самолет на САЩ (C-32A), докато официалният президентски самолет Air Force One е бил използван като примамка. Според източници на медията, цитирани в разследването, извънредната операция е била организирана от тайните служби заради прихваната реална и сериозна заплаха от страна на Иран за атентат срещу американския лидер по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.


Иран (Ислямска Република)
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  • 2 Фалиралия президент на фалиралата държав

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    04:41 11.08.2026

  • 3 Лост

    11 1 Отговор
    Да му дават шахматна награда на шахматиста Тръмп.

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  • 4 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Та какво и кого призовавала Европа ,Иран ли ?????

    06:09 11.08.2026

  • 5 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Доньо Фантата гризна големия с Иран.

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