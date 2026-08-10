ЕСО предупреждава за възможни смущения в тока в общините Столична, Божурище и Перник от 11 август до 30 септември заради ремонти

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че в периода от 11 август до 30 септември 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности по съоръжения в подстанция 110/20 кV „Банкя“.

Дейностите в подстанцията на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Столична, Божурище и Перник.

Поради промяната в схемата на електрозахранване и ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО през периода от 11 август до 30 септември 2026 г. са възможни смущения в електрозахранването на потребителите на електроенергия в гр. Банкя, централна градска част, кварталите Вердикал, Изгрев, Градоман, Михайлово и селата Иваняне и Клисура в район Банкя на Столична община; кв. Суходол и с. Мало Бучино в район Овча купел на Столична община, област София-град; селата Мала Раковица и Златуша в община Божурище, Софийска област и селата Дивотино и Расник в община Перник, област Перник.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.