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Русия с остри критики към Киев, НАТО и Брюксел
  Тема: Украйна

Русия с остри критики към Киев, НАТО и Брюксел

11 Август, 2026 04:13, обновена 11 Август, 2026 04:20 2 053 12

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Москва обвини Украйна в изчерпване на ресурсите, а ЕС – в опити за разцепление на Евразийския съюз

Русия с остри критики към Киев, НАТО и Брюксел - 1
Михаил Галузин, Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В поредица от интервюта и официални изявления, представители на руското Министерство на външните работи изразиха позиции по хода на военния конфликт, международния тероризъм и действията на НАТО и Европейския съюз.

Към сутрешните часове на 11 август, акцентите от Москва очертават засилване на дипломатическия натиск и предупреждения за нови мерки за сигурност.

Още новини от Украйна

Украйна няма собствени ресурси и търси ескалация към Беларус

Заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин заяви в интервю за агенция ТАСС, че Украйна отдавна не разполага със собствени ресурси за продължаване на военния конфликт. Според него мащабните кадрови промени в Киев, включително назначаването на новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпатий, представляват опит на президента Володимир Зеленски да запази личната си власт и контрола над финансовите потоци от Запада. Галузин подчерта, че тези рокади по никакъв начин няма да повлияят на хода на военните действия.

Дипломатът допълни, че новият главнокомандващ Драпатий с крайните си изявления и действия сам доказва оправдаността на руските цели за денацификация на страната. Същевременно Москва отчита сериозен риск от разширяване на географския обхват на конфликта. По думи на Галузин, Киев съзнателно се опитва да въвлече Беларус в сблъсъка – план, който се подкрепя и от представители на Европейската комисия.

Обвинения в тероризъм и бездействие на международните организации

Посланикът по специалните поръчения на руското МВнР Родион Мирошник отправи тежки критики към международните общности. В изявление, цитирано от news.ru, той посочи, че световните организации и западните дипломати умишлено „си затварят очите“ пред системните украински атаки срещу гражданска инфраструктура, болници и плажове. Мирошник определи действията на Киев като „линия на страхлив тероризъм“, която се е засилила след последните кадрови промени в армията.

Отговор на НАТО във Финландия и действията на ЕС в Евразия

Русия обяви, че ще предприеме конкретни ответни мерки за гарантиране на собствената си сигурност в отговор на засиленото присъствие на НАТО във Финландия. От посолството на Руската федерация в Хелзинки, пред вестник „Известия“, поясниха, че милитаризацията и разполагането на допълнителни контингенти на Алианса близо до руската граница дестабилизират региона на Северна Европа.

На икономическия фронт заместник-министърът на външните работи Александър Панкин обвини Брюксел в целенасочени опити за разединение на страните от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Според руското външно ведомство, чрез даването на „несбъдващи се прогнози“ при преки срещи с отделни държави членки, Европейският съюз се опитва да подкопае вътрешната интеграция и партньорството в евразийското пространство.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 командирът на спецназа "Ахмат"

    9 21 Отговор
    на МО на РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
    Алаудинов призова за възобновяване на смъртното наказание по време на трибунала над ВСУ в Русия.

    Смъртното наказание трябва да бъде възобновено на територията на Руската федерация по време на трибунала за военни престъпления на ВСУ.

    Такова мнение изрази заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ, командирът на спецназа "Ахмат" на МО на РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов по повод годишнината от нахлуването на ВСУ в Курска област.

    "В Нюрнбергския процес все пак ще има. И тази война ще завърши само по този начин, подчерта той. "Този прототип на Нюрнбергския процес ще бъде с руско име".

    Алаудинов смята, че на него ще трябва да бъдат поканени представители на неприятелски страни.

    "Да извикаме там нашите врагове, за да станат свидетели на това, което получават нашите врагове в крайна сметка. Те ще дойдат и ще видят как ще бъдат наказани онези, които дойдоха при нас с меч. Ние за тях трябва да възобновим смъртното наказание на територията на Руската федерация, за да можем да дадем заслуженото на тези хора", добави генерал — лейтенантът.

    04:26 11.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 14 Отговор
    Заради въпроса:
    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"


    В Германия е започнало събирането на подписка под петиция за уволнението на германския журналист от F..A.. Z..
    Михаел Мартенс.

    04:27 11.08.2026

  • 3 Всъщност

    11 18 Отговор
    Критиките са напълно основателни, което показва, че изразът “непровокирана агресия” е напълно неоснователен.

    04:32 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    19 18 Отговор
    Значи руснаците искат те да нападат, а другите да чакат смъртта си или веднага да се предадат. Неприятно е като ти отвърнат, а си мислел, че си непобедим.

    05:01 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахъм

    20 24 Отговор
    Тoвapиш, украинци загиват защото защитават свободата си, страната си, домовете и семействата си. Убиват ги руснаци, не някой друг. Русия е агpесор.

    Коментиран от #8

    05:11 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евроатлантик

    20 17 Отговор
    Сега никой не пита финландците и шведите дали са доволни, че ги набутаха в НАТО.

    06:10 11.08.2026

  • 10 Движухаров

    18 12 Отговор
    Кремълските фашисти са абсолютно неадекватни.

    06:58 11.08.2026

  • 11 Ватата

    5 5 Отговор
    Малееееее до къде стигнахме......, Кремъла да критикува Украинците

    07:24 11.08.2026

  • 12 Хахаха

    1 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣.
    Смешнициии

    09:42 11.08.2026

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