В поредица от интервюта и официални изявления, представители на руското Министерство на външните работи изразиха позиции по хода на военния конфликт, международния тероризъм и действията на НАТО и Европейския съюз.

Към сутрешните часове на 11 август, акцентите от Москва очертават засилване на дипломатическия натиск и предупреждения за нови мерки за сигурност.

Още новини от Украйна

Украйна няма собствени ресурси и търси ескалация към Беларус

Заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин заяви в интервю за агенция ТАСС, че Украйна отдавна не разполага със собствени ресурси за продължаване на военния конфликт. Според него мащабните кадрови промени в Киев, включително назначаването на новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Михайло Драпатий, представляват опит на президента Володимир Зеленски да запази личната си власт и контрола над финансовите потоци от Запада. Галузин подчерта, че тези рокади по никакъв начин няма да повлияят на хода на военните действия.

Дипломатът допълни, че новият главнокомандващ Драпатий с крайните си изявления и действия сам доказва оправдаността на руските цели за денацификация на страната. Същевременно Москва отчита сериозен риск от разширяване на географския обхват на конфликта. По думи на Галузин, Киев съзнателно се опитва да въвлече Беларус в сблъсъка – план, който се подкрепя и от представители на Европейската комисия.

Обвинения в тероризъм и бездействие на международните организации

Посланикът по специалните поръчения на руското МВнР Родион Мирошник отправи тежки критики към международните общности. В изявление, цитирано от news.ru, той посочи, че световните организации и западните дипломати умишлено „си затварят очите“ пред системните украински атаки срещу гражданска инфраструктура, болници и плажове. Мирошник определи действията на Киев като „линия на страхлив тероризъм“, която се е засилила след последните кадрови промени в армията.

Отговор на НАТО във Финландия и действията на ЕС в Евразия

Русия обяви, че ще предприеме конкретни ответни мерки за гарантиране на собствената си сигурност в отговор на засиленото присъствие на НАТО във Финландия. От посолството на Руската федерация в Хелзинки, пред вестник „Известия“, поясниха, че милитаризацията и разполагането на допълнителни контингенти на Алианса близо до руската граница дестабилизират региона на Северна Европа.

На икономическия фронт заместник-министърът на външните работи Александър Панкин обвини Брюксел в целенасочени опити за разединение на страните от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Според руското външно ведомство, чрез даването на „несбъдващи се прогнози“ при преки срещи с отделни държави членки, Европейският съюз се опитва да подкопае вътрешната интеграция и партньорството в евразийското пространство.