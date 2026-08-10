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Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно
  Тема: Украйна

Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно

10 Август, 2026 16:10 6 955 130

  • украйна-
  • роберт бровди-
  • ракети-
  • война-
  • русия-
  • татарстан

Дори ако успеят да изстрелят само половината от тях, всички те ще бъдат насочени срещу нас, обяви Киев

Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява да изстрелва едновременно повече балистични ракети срещу Украйна, като увеличи техния брой от 77 сега до 200, заяви командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Дори ако успеят да изстрелят само половината от тях, всички те ще бъдат насочени срещу нас", подчерта Бровди в интервю за Асошиейтед прес.

Той допълни, че единственият начин да се намалят балистичните ракети е да се нанасят удари по всяко едно съоръжение, което произвежда такива. Така Бровди аргументира необходимостта от украинските атаки, извършвани дълбоко на руска територия.

Същевременно командващият украинските безпилотни сили изтъкна наличието на други заплахи, най-вече удвояването при руските атаки през последните две седмици на броя на дроновете "Шахед", които е по-трудно да бъдат прехващани.

Бровди отбеляза, че Русия използва сателитни системи за заглушаване на комуникационните сигнали в мащаб, който до известна степен ще наруши комуникационната свързаност, постигната на този етап със системата "Старлинк".

Генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на главната дирекция по разузнаване на Министерството на отбраната на Украйна посочи по-рано, че Русия използва все повече военното сателитно съзвездие "Рассвет" - руски еквивалент на системата "Старлинк", преди предвидените оперативни срокове.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, пише БТА.

През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.

Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.

ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.

При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.

Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    73 10 Отговор
    Аз само една с ТЯО.

    Коментиран от #87

    16:11 10.08.2026

  • 2 А някакви лоши новини

    125 6 Отговор
    има ли?

    Коментиран от #31

    16:12 10.08.2026

  • 3 Факти

    149 7 Отговор
    Сатрапа със златните тоалетни е в безизходица, защото самите украински вдовици , ще му потърсят отговорност за милионите жертви!

    Коментиран от #112

    16:12 10.08.2026

  • 4 Смър на укро-терористите

    125 10 Отговор
    и всеки който ги подкрепя

    Коментиран от #74

    16:13 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    113 5 Отговор
    Лъжат!

    Тя Русия отдавна ги свърши ракетите!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #89, #103

    16:13 10.08.2026

  • 7 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    121 2 Отговор
    От тези дето свършиха ли са, или от тези с чиповете от миялни машини и хладилници.

    16:13 10.08.2026

  • 8 име

    100 3 Отговор
    Ми, идеално, де! Но защо мрънкате, а не работите. Нали есента щяхте да имате собствено производство ПВО. С мрънкане ли ще сглобявате частите? Или не сте уточнили коя есен?

    16:13 10.08.2026

  • 9 Е нали

    76 2 Отговор
    свършиха ракетите?

    16:14 10.08.2026

  • 10 азз

    67 10 Отговор
    Още може...бой докато мърдат орки - терористи....

    16:14 10.08.2026

  • 11 Хохо Бохо

    99 2 Отговор
    2023г урсулестата каза, че Русия свърши ракетите. Тоя кви ги бълнува?

    Коментиран от #16

    16:14 10.08.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    60 5 Отговор
    Хахахахах, кого предупреждава?! Те хорала само тях целят, хахаахх

    Коментиран от #125

    16:14 10.08.2026

  • 13 Коста

    36 2 Отговор
    И Ко?

    16:15 10.08.2026

  • 14 ДАЙ БОЖЕ

    88 3 Отговор
    ДА ВИ ПРИКЛЮЧВАТ,АМИ ТОВА ЧЕ СЕ РАСЕЛИХТЕ КАТО ЦИГАНИТЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА

    16:15 10.08.2026

  • 15 Ехейййй

    3 37 Отговор
    Това Тююмен отвъд Урал било.

    Коментиран от #110, #116

    16:15 10.08.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    49 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хохо Бохо":

    Тез са от другите, дето не са свършвали, хахахах

    16:15 10.08.2026

  • 17 БАВНО ВПРЯГА АМА КАТО ЗАПРЕГНЕ

    64 3 Отговор
    ........тва са думи на ОТО ФОН БИСМАРК.....КОЙТО Е ЧОВЕКЪТ ВОЙНА НА ПРУСАЦИТЕ. ЯЛ Е ПО ДЕСЕТ РЪСКИ ШАМАРА ЗА ТРИ СЕКУНДИ....

    16:15 10.08.2026

  • 18 дядото

    64 7 Отговор
    тези в укрия,всички ли са наркотици

    16:16 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коста

    55 6 Отговор
    В Баба Алено има място за още укри. Идвайте! Не се притеснявайте! Микробусите пред Мол арна ви очакват!

    16:17 10.08.2026

  • 21 Българин

    66 3 Отговор
    И какво лошо има в това?Време е да се приключва.Твързе дълго пианиста беше дундуркан.

    16:18 10.08.2026

  • 22 България

    62 4 Отговор
    Прдупреди прибирайте си украинците от тук.

    16:18 10.08.2026

  • 23 Няма лошо

    66 4 Отговор
    200 балистични ракети едновременно да е. За кво да си губят времето една по една ? Ако целите са ясни това е начина

    16:19 10.08.2026

  • 24 Украйна предупреди

    72 3 Отговор
    Ама кого е предупредила?

    Коментиран от #33

    16:20 10.08.2026

  • 25 Хаген Дас

    42 5 Отговор
    Да, не като вашите насочени към други държави с цел ескалация на конфликта!

    16:20 10.08.2026

  • 26 Чайко

    8 26 Отговор
    Праща покани за погребения!

    Коментиран от #30

    16:20 10.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    72 7 Отговор
    Русия започва да унищожава икономиката на Свинския райх.До началото на ноември всичко ще бъде леш!Днес 200 а в края на Септември 400 балистики за доубиваме на нацистите.Народа страда ,но сами си го избраха.Подскачаха и ядоха курабийки на Мегдана(Майдана).Сега трябва да платят сметката.

    Коментиран от #76

    16:21 10.08.2026

  • 29 И така

    22 7 Отговор
    200 години !

    16:22 10.08.2026

  • 30 И ти ще пращаш

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Чайко":

    Няма да минеш метър.

    16:23 10.08.2026

  • 31 Европеец

    49 4 Отговор

    До коментар #2 от "А някакви лоши новини":

    Прав си разбира се..... Заглавието както винаги объркано..... Украйна предупреди и кого предупреждава..... Заглавието ,ако е Украйна предполага че Русия може да изстреля 200 ракети по бива.... 200 ракети никак не е малко, би било хубава заря..... Но както председателката гинеколожка Урсула каза преди време Русия свършила ракетите.... Сега се чудя на кого да вярвам на услугата или на украинеца Роберт Бровди..... На авторите в сайта отдавна не вярвам, следователно става да повярвам на руската страна, кога ще излезе са съобщение...

    16:23 10.08.2026

  • 32 Руси Филев

    5 24 Отговор
    Само се моля,Вова да види победата!

    16:24 10.08.2026

  • 33 Ами

    5 27 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна предупреди":

    Да няма плажуващи около площадките за изстрелване на ракети.Генерали да не ходят на ресторанти докато трае СВО.
    За да няма после кви,кви.

    Коментиран от #98, #113

    16:25 10.08.2026

  • 34 ее най-после

    37 5 Отговор
    нашия реши да приключи с Бандера укро нео

    16:25 10.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 българина

    33 1 Отговор
    да. му мисли тайван когато дойде време китай по колко ще изстрелва. на ден! 1000 ракети и 3000 дрона. на територия от 36 хил кв.км. За сесмица ще им сринат всичко!

    Коментиран от #39

    16:29 10.08.2026

  • 37 Факт

    4 11 Отговор
    Половината отнаселението на този град са българи

    16:29 10.08.2026

  • 38 Дончо

    19 1 Отговор
    А аз 2 нямам !

    16:29 10.08.2026

  • 39 И какво

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "българина":

    ще спечелят?

    Коментиран от #100

    16:30 10.08.2026

  • 40 Много бе,много!

    35 3 Отговор
    БАах мАа му! Много чипове от перални са събрали тия руснаци!

    Коментиран от #127

    16:30 10.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ти да видиш

    28 1 Отговор
    Няма какво да предупреждава, ами да се стяга, че ще яко ще гърми. ;)

    16:32 10.08.2026

  • 44 Ауууу,колко трогателно...!

    33 3 Отговор
    ,,Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно"...!
    Ами нека си...,,предупреждава"...пък ние ще си гърмим,макар,че ги ...свършихме теА ракети...😂🤣😝!

    16:32 10.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дара

    31 4 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥 ,довечера в Киев ще се вихри отново гореща Пачанга !

    16:35 10.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мароу мъ,ми нали урсулицата

    33 2 Отговор
    твърдеше,че ракетите свършват,че и перални за чипове нямат и ша клекнат,пъ сеги виете като чакал на месечина,че щели да изстрелват по 200 ракетиедновременно. Имат хората ша ги изстрелват,да не са кат ваз шматароци дето нямате и фушка в задния си двор да не говорим за ракети,ама скачате като проскубани петлета. Русия за година произвежда минимум по 800 ракети Циркон,толкова Искандери и другите видове балистични ракети,та може да си позволи да изстрелва по 200 наведнъж. Шушляка съдран рижавия ветропоказател пуца 600 ракети за 2 седмици и после чака 3 месеца за да му съберат от подлогите за ад пуца още 2-3 седмици,и се докара,че вече има само 600 ракети и поселе тютююю няма никой и ша чака 5 години за да му направят за пуцане 2 седмици.

    16:37 10.08.2026

  • 49 Чиниш ми се

    16 1 Отговор

    До коментар #47 от "Чиниш ми се":

    ПП-ДБ гьоттт веррен ,истински петрохански Лама ,Ивайло ти ли си бре коте🐱 ?

    16:40 10.08.2026

  • 50 хъхъ

    30 4 Отговор
    Откъде толкова перални?
    Поредните фантазии и пропагандни лъжи се разбиха в стената на истината. Украйна ще бъде доразрушена от собствената си глупост и вече нищо не може да я спаси.

    16:42 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Карел Серевко

    25 3 Отговор
    Надявам се това да е вярно, дано....ако може и по 400 наведнъж!

    16:43 10.08.2026

  • 53 Укротролче, вече имаш разсейки от рака!

    12 4 Отговор
    Укротролче, вече имаш разсейки от рака!

    16:43 10.08.2026

  • 54 батСали

    30 2 Отговор
    Що бе, кво стана буксуващата руска индустрия?
    А кво стана с изхабените запаси от оръжие?
    Единственото обяснение е че ЕС се скъсва да изнася перални за Русия за да имат части за ракети!!!! ХАХАХА празни европейски глави!
    Честито на оня празноглав ходещ инкубатор ФонДерЛаЙнен...

    16:43 10.08.2026

  • 55 Луд с картечница

    30 4 Отговор
    На грррозния татаромонгол Роберт Бровди -Мадяр яйце му се пече на г300,руснаците са пуснали заповед за отстрел и напоследък не ползва никакви мобилни телефони ,а всичките му нови подчинени минават на полиграф .Един съвет от мен към руснаците ,да предложат награда $1 млн за кратуната 🎃 му в чувал и все някой алчен хохохол ще я предаде .

    16:46 10.08.2026

  • 56 Аз щях да разделя осрайна

    24 3 Отговор
    Шахматно и да пратя хиляди ракети едновременно по осрайна и войната ще свърши за часове без оцелели и пленници🤣🤣🤣

    16:47 10.08.2026

  • 57 Хи хи

    30 1 Отговор
    Удивени сме от чиповете за перални , които урсуля каза че Русия ползва, мнооооо добри излязоха !!!

    16:47 10.08.2026

  • 58 Кеф, голям кеф

    20 3 Отговор
    Ще мирише на укрожопско печено.

    16:50 10.08.2026

  • 59 Мишел

    16 2 Отговор
    Защо ли ви трябваше от мечка ремък?
    Изрязвате ремъци от гърба си.

    16:51 10.08.2026

  • 60 Украйна трябва да отговори

    7 29 Отговор
    със същото - 200 балистики по Москва и Путлрр ще се изнесе в Сибир!

    Коментиран от #62, #68, #86, #107, #115

    16:52 10.08.2026

  • 61 Всеки ден квичат укропсетата

    19 3 Отговор
    Виждат, че краят им е неизбежен. Само укротрола тука ги крепи, но той пък с тоя скоротечен рак няма да изкара много. Вече имал разсейки навсякъде.

    16:53 10.08.2026

  • 62 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    22 4 Отговор

    До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":

    Ще отговори Украйна ,ама ако има ракети 😂😂😂 !

    16:54 10.08.2026

  • 63 Мишел

    6 25 Отговор
    Война с ракети не се печели!
    Някой да обясни на Путин.
    Тръмп прави същата грешка.
    Украйна ще почне да отговаря със същото и това няма нищо да промени!

    Коментиран от #84

    16:55 10.08.2026

  • 64 Сандо

    21 2 Отговор
    Ами щом има - да ги изстрелва.Няма да събират прахоляк по складовете,нито пък да раздясват.А и нас какво ни засяга това?

    16:56 10.08.2026

  • 65 Верно ли

    18 2 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло!

    16:57 10.08.2026

  • 66 Кой предупреди

    14 3 Отговор
    укра?! Началниците си ли?! Няма да помогнат...не могат!

    16:57 10.08.2026

  • 67 Ха ХаХа

    15 4 Отговор
    Бързо трепане на бандери, плитко заравяне и миризма за профилактика

    16:59 10.08.2026

  • 68 Ще отговори Укра

    10 5 Отговор

    До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":

    На Най.....

    17:01 10.08.2026

  • 69 Урко фашистите пак ще реват утре

    15 4 Отговор
    Урки ще имате празненства и тази нощ в небето ви

    Коментиран от #119

    17:02 10.08.2026

  • 70 5 години забавяне

    16 3 Отговор
    а трябваш още след като русия турчин с гръмналата кошница от острова подкокороса еврея наркоман че натюто ще помага да спечели на всяка цена

    17:09 10.08.2026

  • 71 дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки

    2 16 Отговор
    Това е украинска лъжа!Знаете ли какво означава балистична ракета????Това е Заряд ,който се изстрелва от силоз в земята и пада на земята ,това е балистичната ви ракета и какво???колко така наречени ракети има ???И двете страни постоянно лъжат и двете страни ако се унищожат взаимно за нас ще е най добре!!!

    Коментиран от #90, #109

    17:10 10.08.2026

  • 72 байлар

    4 1 Отговор
    Класическо изнудване

    17:11 10.08.2026

  • 73 Байдън е виновен

    3 15 Отговор
    Ако Байдън беше дал Томахоук и Атакмс навреме, щяхме да сме забравили за тая война, а сега Тръмп нямаше да бомбардира Иран.

    Коментиран от #80

    17:11 10.08.2026

  • 74 путин овесен и ти до него

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Смър на укро-терористите":

    здрасти ,ще се зарадвам да те видя....

    17:12 10.08.2026

  • 75 Мишел

    15 6 Отговор
    Може - изстрелва . Русия произвежда за седмица повече ракети, отколкото НатО за месец.

    Коментиран от #78

    17:13 10.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жорко

    17 4 Отговор
    Каквото повикало,такова се обадило,че те какво очакваха?И тъпанарите европейци наливайки пари за загубена кауза.

    17:14 10.08.2026

  • 78 Българска народна мъдрост

    5 7 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    Който ракета вади, от ракета умира.

    Коментиран от #91

    17:14 10.08.2026

  • 79 хахахахаха

    17 2 Отговор
    и кого е предупредила? сама себе си няма кого друг да предупреждава но пък за сметка на това надава вой до небесата както винаги …

    17:16 10.08.2026

  • 80 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 6 Отговор

    До коментар #73 от "Байдън е виновен":

    И какво щяхте да направите с петстотин ракети Руснаците узверяха и сега от Украйна няма да остане нищо Русия е непобедима разберете го по лесния начин

    Коментиран от #82

    17:16 10.08.2026

  • 81 ФАКТ

    5 0 Отговор
    ху и ловците приклу4иха,,,, изпушиха

    17:18 10.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ттт

    13 4 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    То Япония капитулира, без вражески войник да стъпи на територията и. Така че грешиш.

    Коментиран от #101, #104

    17:22 10.08.2026

  • 85 хихи

    14 4 Отговор
    една жена на пазара каза 2000

    Не вярвайте! Русия свърши ракетите преди 4 години...

    17:23 10.08.2026

  • 86 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 6 Отговор

    До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":

    Двеста ракети Европа не може да ги произведе десет години Нямат възлови суровини Няма от къде да ги еземат защото Китай ги отряза Всички важни суровини за ракетостроене Китай продава на Иран и Русия

    17:23 10.08.2026

  • 87 1234

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Поредното потвърждение за ниския коефициент на русофилския мозък.

    Коментиран от #124

    17:24 10.08.2026

  • 88 Ти да видиш

    15 4 Отговор
    Не вярваме,... нашата пътеводна звезда - хитлеристката Урсула, преди 4 години каза че Русия има ракети само за още 2-3 дни.

    17:24 10.08.2026

  • 89 Така е

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    ама има оше лопати.

    17:24 10.08.2026

  • 90 Мишел

    10 1 Отговор

    До коментар #71 от "дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки":

    Балистична ракета е само тази, която лети по балистична траектория .

    17:28 10.08.2026

  • 91 Мишел

    10 5 Отговор

    До коментар #78 от "Българска народна мъдрост":

    Новият лаф е: Който няма ракети, от ракети умира.

    17:29 10.08.2026

  • 92 Урка в метрото

    8 4 Отговор
    Моля ви се да ми пратите снимка на слънцето че вече три месеца откак не съм го виждал!

    17:33 10.08.2026

  • 93 Задача по математика

    5 11 Отговор
    За да се разруши град като Дрезден през ВСВ са били необходими 8000 тона бомби. Една ракета "Искандер" носи 0,5 тона тротил. Да се пресметне колко Искандера са необходими за Киев( 2,5 пъти по-голям по площ от Дрезден). Една ракета е $1млн. За колко време ще се произведат тия ракети при 120 на месец и колко пари ще струва?
    Отг. 40 000 "Искандера"; 27г.9м. приблизително; $40млрд.

    Коментиран от #95, #128

    17:35 10.08.2026

  • 94 Новоижевск

    2 5 Отговор
    Баммм

    17:44 10.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Ха ха ха

    10 2 Отговор
    Кого предупреждава тези нацисти и военнопрестъпници? Над ли? Те имат ли и най -малка представа колко са омръзнали и отвратили всички?

    Коментиран от #120

    17:52 10.08.2026

  • 97 максим

    8 3 Отговор
    старлинк в украйна,не работи.има официално изявление от мъск.
    претърпял е колосални загуби.както и с тесла.
    относно- тоя мадяр,уникален-лъжец е.
    никой, не му вярва.на 10ти пише,че на 8ми унищожил в краснодарския край це-400.и само да му видиш кадрите.смешна работа........

    17:53 10.08.2026

  • 98 Еми квик

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Квик в Киев има много .
    И на не украински език а на западнал !
    Квичат затрупани по хотели и ресторанти разни дошли на ,,Сафари,,
    То се оказа че , ловът са те !

    17:53 10.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Какво ли ?

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "И какво":

    Няма да има крави по острова .
    Само козе мляко ще се пие а кравите на салам.

    17:55 10.08.2026

  • 101 Мишел

    9 2 Отговор

    До коментар #84 от "ттт":

    Япония капитулира, защото нейната елитна Квантунска армия е разгромена и унищожена от Червената армия при Халкин гол.

    Коментиран от #105

    17:59 10.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 не страхуйте

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    укроинци..всичко само една анимация-мултфилм. Какви 200 ракети..и една нямат..Спите спокойно и не слизайте в бомбоубежище..лъжат ви за да капитулирате..

    Коментиран от #114

    18:02 10.08.2026

  • 104 Япония

    3 5 Отговор

    До коментар #84 от "ттт":

    капитулира, понеже преди това загуби битката в океана и на сушата в окупираните острови и архипелази.
    Загуби и битката за Китай.
    А Русия е заседнала в Донбас.
    Пет години не може да превземе Донбас.

    Нещата са несравними!

    18:02 10.08.2026

  • 105 Не си наясно,

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Мишел":

    Уговорката САЩ-СССР е да се нападне Япония 3 месеца след капитулацията на Германия т.е. след 9.08.1945г. Руснаците спазват това решение, но вече са хвърлени атомните бомби и Императорът Хирохито е прочел капитулацията на Япония по радиото. Последният командващ на квантунската армия, генерал Отозо Ямада, заповядва на войските си да се предадат на 16 август 1945 г., ден след като император Хирохито обявява капитулацията на Япония в своето радио обръщение. Някои дивизии отказват да се предадат и сраженията продължават през следващите няколко дни. Фелдмаршал Шунроку Хата получава ултиматум да се предаде от генерал Георгий Шелаков на 18 август 1945 г. в Харбин. На следващия ден Хата се среща с маршал Александър Василевски и моли да бъде лишен от чина си на фелдмаршал заради пораженията на войската. 500 000 оцелели от квантунската армия са изпратени в съветски трудови лагери в Сибир, Руския Далечен изток и Монголия. Повечето от тях са изпратени поетапно обратно в Япония през следващите пет години, но има и такива които биват задържани до 50-те години.

    Коментиран от #129

    18:07 10.08.2026

  • 106 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    6 4 Отговор
    Фашистка Украйна е пред капитулация! До края на 2026 Русия войната ще приключи с пълен разгром над хунтата от Киев. Ще последва ефектът на доминото с бърз разпад на ес и нато!

    Коментиран от #121

    18:11 10.08.2026

  • 107 Жорко

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":

    Изглежда говориш със задното си отверстие,калмук засукан!

    18:13 10.08.2026

  • 108 максим

    4 1 Отговор
    руски планиращи бомби,валят като дъжд-над цяла украйна.
    адът,се отваря.до момента- срещу всяко натовско оръжие,на украйна-русия има противодействие!!!
    май- съм прав??? като гледаш,какво пишат високопоставени военни,по -света от натовски държави.

    18:14 10.08.2026

  • 109 Димитър Дончев -Манатарката

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки":

    Май Митьо ,не се спря да лъжеш адаш,Оново от съзвездието Алфа Центавър говори ли ти още вечер ?

    18:26 10.08.2026

  • 110 Не бе еййй

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ехейййй":

    Тия имат ракети само за 8 дена .
    Борис дЖонсън .
    Не мъцай повече .
    Ходи баба ти да ти даде 5 евро за цигари и кафе от машината пред панелката .

    18:35 10.08.2026

  • 111 енцо

    5 1 Отговор
    Малко са ви 200,трябва по 400 урконацисти

    18:36 10.08.2026

  • 112 А той

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    И Оленка вече не може да оправи .
    Навъдиха се много баджанаци .

    18:36 10.08.2026

  • 113 Еми

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Предупредил е западните ,,Сафараджии,,
    Да се изнасят .
    После да няма затворен сандък на получил ,,Инфаркт,,

    18:39 10.08.2026

  • 114 Утре да

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "не страхуйте":

    Не пишете :
    Русия извърши най голямата си ракетна атака !

    Коментиран от #118

    18:44 10.08.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Майкооо

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ехейййй":

    Тия перални какво направиха .
    Изпраха цялото.нато без омекотител !
    А можеха и някой тостер да използват .

    18:49 10.08.2026

  • 117 Боко

    3 2 Отговор
    Смърт за укро лепиларите 🪦👌

    18:51 10.08.2026

  • 118 Боко

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Утре да":

    Не да не , а ще пишат еСеС мисирките😁

    18:52 10.08.2026

  • 119 Антирашист 2372

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Урко фашистите пак ще реват утре":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    19:33 10.08.2026

  • 120 Антирашист 2377

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ха ха":

    Нацизма е в просия .критериите за това намерете сами !

    19:37 10.08.2026

  • 121 Антирашист 2376

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    Фашизмът е в просия ! Така е без съмнение !

    19:40 10.08.2026

  • 122 444

    2 1 Отговор
    Еми имаш крава пиеш мляко, и руснаците така ;))

    19:51 10.08.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "1234":

    Общата площ на складовете и логистичните центрове, разрушени в Украйна от началото на юли, е надхвърлила 400 000 квадратни метра, според украинското издание Forbes.

    Според изданието, най-малко осем големи хъба са напълно унищожени. Само в нощта на 5 август са повредени съоръжения, принадлежащи на Epicenter, Novus, Denka Logistics и Rozetka в Киев и околния регион, като преди това са регистрирани щети на складовете на Nova Poshta. Поради обширните щети украинският премиер Сергий Корецки обяви спешни срещи с бизнеса за преструктуриране на логистиката.

    23:10 10.08.2026

  • 125 Абсолютно,

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кого предупреждават, като само те воюват с Русия! Това е като да предупредиш, че ще се накензаш!

    Коментиран от #130

    23:48 10.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Много бе,много!":

    Чиповете от перални били свършили и сега почнали да вземат чипове от фритюрници . :-))))

    00:39 11.08.2026

  • 128 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Задача по математика":

    Задача по математика . Атомната бомба унищожила Хирошима бе с мощност 15 килотона . Ракетата Тополь М има термоядрена бойна глава с мощност 800 килотона . Отклонява се от предвидената цел максимум на 200 метра . Радиусът на абсолютното поражение е 20 километра . Или всичко в диаметър 40 километра се анхилира и превръща в електрони , фотони , кварки и глюони . Защо му е на Путин да превръща Киев в Дрезден от ВСВ с Искандери , след като за това му е нужна само 1 балистична ракета Тополь М ? А , козяшко тролче ?

    00:57 11.08.2026

  • 129 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Не си наясно,":

    Май нещо ти не си на ясно . На 8.8.1945 година СССР обявява война на Япония и навлиза в Манджурия където е Квантунската армия . На 9.8.1945 година САЩ хвърлят втората си атомна бомба над Нагасаки, но император Хирохито не се съгласява на капитулация , разчитайки на Квантунската си армия. Едва когато маршал Василевски разгромява за една седмица Квантунската армия , император Хирохито подписва на 15 август капитулацията . Но приближените му протакат, надявайки се да изтъргуват по добри условия за Япония и да запазят императорската власт . За това официалната капитулация на Япония е подписана на 2 септември 1945 година . Подписана е не заради американските атомни бомби , а заради разгромът на Квантунската армия от СССР.

    01:16 11.08.2026

  • 130 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Абсолютно,":

    За твоя информация между САЩ и Русия има сключен договор , всяка страна да предупреждава другата 3 дни преди изстрелването на балистични ракети . За това руснаците предупреждават САЩ като изстрелват своите Искандер, Орешник и други балистики. Американците предупреждават бандеровците и те се крият в бункерите , или направо бягат от Украйна , както последният път Зеленски избяга в Сърбия при Вучич .

    01:24 11.08.2026

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