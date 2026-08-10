,,Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно"...!

Русия възнамерява да изстрелва едновременно повече балистични ракети срещу Украйна, като увеличи техния брой от 77 сега до 200, заяви командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
"Дори ако успеят да изстрелят само половината от тях, всички те ще бъдат насочени срещу нас", подчерта Бровди в интервю за Асошиейтед прес.
Той допълни, че единственият начин да се намалят балистичните ракети е да се нанасят удари по всяко едно съоръжение, което произвежда такива. Така Бровди аргументира необходимостта от украинските атаки, извършвани дълбоко на руска територия.
Същевременно командващият украинските безпилотни сили изтъкна наличието на други заплахи, най-вече удвояването при руските атаки през последните две седмици на броя на дроновете "Шахед", които е по-трудно да бъдат прехващани.
Бровди отбеляза, че Русия използва сателитни системи за заглушаване на комуникационните сигнали в мащаб, който до известна степен ще наруши комуникационната свързаност, постигната на този етап със системата "Старлинк".
Генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на главната дирекция по разузнаване на Министерството на отбраната на Украйна посочи по-рано, че Русия използва все повече военното сателитно съзвездие "Рассвет" - руски еквивалент на системата "Старлинк", преди предвидените оперативни срокове.
Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, пише БТА.
През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.
Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.
ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.
При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.
Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #87
16:11 10.08.2026
2 А някакви лоши новини
Коментиран от #31
16:12 10.08.2026
3 Факти
Коментиран от #112
16:12 10.08.2026
4 Смър на укро-терористите
Коментиран от #74
16:13 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
Тя Русия отдавна ги свърши ракетите!
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #89, #103
16:13 10.08.2026
7 Мира ботокса мисирката от новаТВ
16:13 10.08.2026
8 име
16:13 10.08.2026
9 Е нали
16:14 10.08.2026
10 азз
16:14 10.08.2026
11 Хохо Бохо
Коментиран от #16
16:14 10.08.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #125
16:14 10.08.2026
13 Коста
16:15 10.08.2026
14 ДАЙ БОЖЕ
16:15 10.08.2026
15 Ехейййй
Коментиран от #110, #116
16:15 10.08.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Тез са от другите, дето не са свършвали, хахахах
16:15 10.08.2026
17 БАВНО ВПРЯГА АМА КАТО ЗАПРЕГНЕ
16:15 10.08.2026
18 дядото
16:16 10.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коста
16:17 10.08.2026
21 Българин
16:18 10.08.2026
22 България
16:18 10.08.2026
23 Няма лошо
16:19 10.08.2026
24 Украйна предупреди
Коментиран от #33
16:20 10.08.2026
25 Хаген Дас
16:20 10.08.2026
26 Чайко
Коментиран от #30
16:20 10.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сатана Z
Коментиран от #76
16:21 10.08.2026
29 И така
16:22 10.08.2026
30 И ти ще пращаш
До коментар #26 от "Чайко":Няма да минеш метър.
16:23 10.08.2026
31 Европеец
До коментар #2 от "А някакви лоши новини":Прав си разбира се..... Заглавието както винаги объркано..... Украйна предупреди и кого предупреждава..... Заглавието ,ако е Украйна предполага че Русия може да изстреля 200 ракети по бива.... 200 ракети никак не е малко, би било хубава заря..... Но както председателката гинеколожка Урсула каза преди време Русия свършила ракетите.... Сега се чудя на кого да вярвам на услугата или на украинеца Роберт Бровди..... На авторите в сайта отдавна не вярвам, следователно става да повярвам на руската страна, кога ще излезе са съобщение...
16:23 10.08.2026
32 Руси Филев
16:24 10.08.2026
33 Ами
До коментар #24 от "Украйна предупреди":Да няма плажуващи около площадките за изстрелване на ракети.Генерали да не ходят на ресторанти докато трае СВО.
За да няма после кви,кви.
Коментиран от #98, #113
16:25 10.08.2026
34 ее най-после
16:25 10.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 българина
Коментиран от #39
16:29 10.08.2026
37 Факт
16:29 10.08.2026
38 Дончо
16:29 10.08.2026
39 И какво
До коментар #36 от "българина":ще спечелят?
Коментиран от #100
16:30 10.08.2026
40 Много бе,много!
Коментиран от #127
16:30 10.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ти да видиш
16:32 10.08.2026
44 Ауууу,колко трогателно...!
Ами нека си...,,предупреждава"...пък ние ще си гърмим,макар,че ги ...свършихме теА ракети...😂🤣😝!
16:32 10.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дара
16:35 10.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мароу мъ,ми нали урсулицата
16:37 10.08.2026
49 Чиниш ми се
До коментар #47 от "Чиниш ми се":ПП-ДБ гьоттт веррен ,истински петрохански Лама ,Ивайло ти ли си бре коте🐱 ?
16:40 10.08.2026
50 хъхъ
Поредните фантазии и пропагандни лъжи се разбиха в стената на истината. Украйна ще бъде доразрушена от собствената си глупост и вече нищо не може да я спаси.
16:42 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Карел Серевко
16:43 10.08.2026
53 Укротролче, вече имаш разсейки от рака!
16:43 10.08.2026
54 батСали
А кво стана с изхабените запаси от оръжие?
Единственото обяснение е че ЕС се скъсва да изнася перални за Русия за да имат части за ракети!!!! ХАХАХА празни европейски глави!
Честито на оня празноглав ходещ инкубатор ФонДерЛаЙнен...
16:43 10.08.2026
55 Луд с картечница
16:46 10.08.2026
56 Аз щях да разделя осрайна
16:47 10.08.2026
57 Хи хи
16:47 10.08.2026
58 Кеф, голям кеф
16:50 10.08.2026
59 Мишел
Изрязвате ремъци от гърба си.
16:51 10.08.2026
60 Украйна трябва да отговори
Коментиран от #62, #68, #86, #107, #115
16:52 10.08.2026
61 Всеки ден квичат укропсетата
16:53 10.08.2026
62 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":Ще отговори Украйна ,ама ако има ракети 😂😂😂 !
16:54 10.08.2026
63 Мишел
Някой да обясни на Путин.
Тръмп прави същата грешка.
Украйна ще почне да отговаря със същото и това няма нищо да промени!
Коментиран от #84
16:55 10.08.2026
64 Сандо
16:56 10.08.2026
65 Верно ли
16:57 10.08.2026
66 Кой предупреди
16:57 10.08.2026
67 Ха ХаХа
16:59 10.08.2026
68 Ще отговори Укра
До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":На Най.....
17:01 10.08.2026
69 Урко фашистите пак ще реват утре
Коментиран от #119
17:02 10.08.2026
70 5 години забавяне
17:09 10.08.2026
71 дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки
Коментиран от #90, #109
17:10 10.08.2026
72 байлар
17:11 10.08.2026
73 Байдън е виновен
Коментиран от #80
17:11 10.08.2026
74 путин овесен и ти до него
До коментар #4 от "Смър на укро-терористите":здрасти ,ще се зарадвам да те видя....
17:12 10.08.2026
75 Мишел
Коментиран от #78
17:13 10.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Жорко
17:14 10.08.2026
78 Българска народна мъдрост
До коментар #75 от "Мишел":Който ракета вади, от ракета умира.
Коментиран от #91
17:14 10.08.2026
79 хахахахаха
17:16 10.08.2026
80 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #73 от "Байдън е виновен":И какво щяхте да направите с петстотин ракети Руснаците узверяха и сега от Украйна няма да остане нищо Русия е непобедима разберете го по лесния начин
Коментиран от #82
17:16 10.08.2026
81 ФАКТ
17:18 10.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ттт
До коментар #63 от "Мишел":То Япония капитулира, без вражески войник да стъпи на територията и. Така че грешиш.
Коментиран от #101, #104
17:22 10.08.2026
85 хихи
Не вярвайте! Русия свърши ракетите преди 4 години...
17:23 10.08.2026
86 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":Двеста ракети Европа не може да ги произведе десет години Нямат възлови суровини Няма от къде да ги еземат защото Китай ги отряза Всички важни суровини за ракетостроене Китай продава на Иран и Русия
17:23 10.08.2026
87 1234
До коментар #1 от "Путин":Поредното потвърждение за ниския коефициент на русофилския мозък.
Коментиран от #124
17:24 10.08.2026
88 Ти да видиш
17:24 10.08.2026
89 Така е
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":ама има оше лопати.
17:24 10.08.2026
90 Мишел
До коментар #71 от "дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки":Балистична ракета е само тази, която лети по балистична траектория .
17:28 10.08.2026
91 Мишел
До коментар #78 от "Българска народна мъдрост":Новият лаф е: Който няма ракети, от ракети умира.
17:29 10.08.2026
92 Урка в метрото
17:33 10.08.2026
93 Задача по математика
Отг. 40 000 "Искандера"; 27г.9м. приблизително; $40млрд.
Коментиран от #95, #128
17:35 10.08.2026
94 Новоижевск
17:44 10.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Ха ха ха
Коментиран от #120
17:52 10.08.2026
97 максим
претърпял е колосални загуби.както и с тесла.
относно- тоя мадяр,уникален-лъжец е.
никой, не му вярва.на 10ти пише,че на 8ми унищожил в краснодарския край це-400.и само да му видиш кадрите.смешна работа........
17:53 10.08.2026
98 Еми квик
До коментар #33 от "Ами":Квик в Киев има много .
И на не украински език а на западнал !
Квичат затрупани по хотели и ресторанти разни дошли на ,,Сафари,,
То се оказа че , ловът са те !
17:53 10.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Какво ли ?
До коментар #39 от "И какво":Няма да има крави по острова .
Само козе мляко ще се пие а кравите на салам.
17:55 10.08.2026
101 Мишел
До коментар #84 от "ттт":Япония капитулира, защото нейната елитна Квантунска армия е разгромена и унищожена от Червената армия при Халкин гол.
Коментиран от #105
17:59 10.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 не страхуйте
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":укроинци..всичко само една анимация-мултфилм. Какви 200 ракети..и една нямат..Спите спокойно и не слизайте в бомбоубежище..лъжат ви за да капитулирате..
Коментиран от #114
18:02 10.08.2026
104 Япония
До коментар #84 от "ттт":капитулира, понеже преди това загуби битката в океана и на сушата в окупираните острови и архипелази.
Загуби и битката за Китай.
А Русия е заседнала в Донбас.
Пет години не може да превземе Донбас.
Нещата са несравними!
18:02 10.08.2026
105 Не си наясно,
До коментар #101 от "Мишел":Уговорката САЩ-СССР е да се нападне Япония 3 месеца след капитулацията на Германия т.е. след 9.08.1945г. Руснаците спазват това решение, но вече са хвърлени атомните бомби и Императорът Хирохито е прочел капитулацията на Япония по радиото. Последният командващ на квантунската армия, генерал Отозо Ямада, заповядва на войските си да се предадат на 16 август 1945 г., ден след като император Хирохито обявява капитулацията на Япония в своето радио обръщение. Някои дивизии отказват да се предадат и сраженията продължават през следващите няколко дни. Фелдмаршал Шунроку Хата получава ултиматум да се предаде от генерал Георгий Шелаков на 18 август 1945 г. в Харбин. На следващия ден Хата се среща с маршал Александър Василевски и моли да бъде лишен от чина си на фелдмаршал заради пораженията на войската. 500 000 оцелели от квантунската армия са изпратени в съветски трудови лагери в Сибир, Руския Далечен изток и Монголия. Повечето от тях са изпратени поетапно обратно в Япония през следващите пет години, но има и такива които биват задържани до 50-те години.
Коментиран от #129
18:07 10.08.2026
106 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #121
18:11 10.08.2026
107 Жорко
До коментар #60 от "Украйна трябва да отговори":Изглежда говориш със задното си отверстие,калмук засукан!
18:13 10.08.2026
108 максим
адът,се отваря.до момента- срещу всяко натовско оръжие,на украйна-русия има противодействие!!!
май- съм прав??? като гледаш,какво пишат високопоставени военни,по -света от натовски държави.
18:14 10.08.2026
109 Димитър Дончев -Манатарката
До коментар #71 от "дядо дръмпир да ви..намести ...по чешки":Май Митьо ,не се спря да лъжеш адаш,Оново от съзвездието Алфа Центавър говори ли ти още вечер ?
18:26 10.08.2026
110 Не бе еййй
До коментар #15 от "Ехейййй":Тия имат ракети само за 8 дена .
Борис дЖонсън .
Не мъцай повече .
Ходи баба ти да ти даде 5 евро за цигари и кафе от машината пред панелката .
18:35 10.08.2026
111 енцо
18:36 10.08.2026
112 А той
До коментар #3 от "Факти":И Оленка вече не може да оправи .
Навъдиха се много баджанаци .
18:36 10.08.2026
113 Еми
До коментар #33 от "Ами":Предупредил е западните ,,Сафараджии,,
Да се изнасят .
После да няма затворен сандък на получил ,,Инфаркт,,
18:39 10.08.2026
114 Утре да
До коментар #103 от "не страхуйте":Не пишете :
Русия извърши най голямата си ракетна атака !
Коментиран от #118
18:44 10.08.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Майкооо
До коментар #15 от "Ехейййй":Тия перални какво направиха .
Изпраха цялото.нато без омекотител !
А можеха и някой тостер да използват .
18:49 10.08.2026
117 Боко
18:51 10.08.2026
118 Боко
До коментар #114 от "Утре да":Не да не , а ще пишат еСеС мисирките😁
18:52 10.08.2026
119 Антирашист 2372
До коментар #69 от "Урко фашистите пак ще реват утре":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
19:33 10.08.2026
120 Антирашист 2377
До коментар #96 от "Ха ха ха":Нацизма е в просия .критериите за това намерете сами !
19:37 10.08.2026
121 Антирашист 2376
До коментар #106 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":Фашизмът е в просия ! Така е без съмнение !
19:40 10.08.2026
122 444
19:51 10.08.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Инна
До коментар #87 от "1234":Общата площ на складовете и логистичните центрове, разрушени в Украйна от началото на юли, е надхвърлила 400 000 квадратни метра, според украинското издание Forbes.
Според изданието, най-малко осем големи хъба са напълно унищожени. Само в нощта на 5 август са повредени съоръжения, принадлежащи на Epicenter, Novus, Denka Logistics и Rozetka в Киев и околния регион, като преди това са регистрирани щети на складовете на Nova Poshta. Поради обширните щети украинският премиер Сергий Корецки обяви спешни срещи с бизнеса за преструктуриране на логистиката.
23:10 10.08.2026
125 Абсолютно,
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кого предупреждават, като само те воюват с Русия! Това е като да предупредиш, че ще се накензаш!
Коментиран от #130
23:48 10.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Знае
До коментар #40 от "Много бе,много!":Чиповете от перални били свършили и сега почнали да вземат чипове от фритюрници . :-))))
00:39 11.08.2026
128 Знае
До коментар #93 от "Задача по математика":Задача по математика . Атомната бомба унищожила Хирошима бе с мощност 15 килотона . Ракетата Тополь М има термоядрена бойна глава с мощност 800 килотона . Отклонява се от предвидената цел максимум на 200 метра . Радиусът на абсолютното поражение е 20 километра . Или всичко в диаметър 40 километра се анхилира и превръща в електрони , фотони , кварки и глюони . Защо му е на Путин да превръща Киев в Дрезден от ВСВ с Искандери , след като за това му е нужна само 1 балистична ракета Тополь М ? А , козяшко тролче ?
00:57 11.08.2026
129 Помни
До коментар #105 от "Не си наясно,":Май нещо ти не си на ясно . На 8.8.1945 година СССР обявява война на Япония и навлиза в Манджурия където е Квантунската армия . На 9.8.1945 година САЩ хвърлят втората си атомна бомба над Нагасаки, но император Хирохито не се съгласява на капитулация , разчитайки на Квантунската си армия. Едва когато маршал Василевски разгромява за една седмица Квантунската армия , император Хирохито подписва на 15 август капитулацията . Но приближените му протакат, надявайки се да изтъргуват по добри условия за Япония и да запазят императорската власт . За това официалната капитулация на Япония е подписана на 2 септември 1945 година . Подписана е не заради американските атомни бомби , а заради разгромът на Квантунската армия от СССР.
01:16 11.08.2026
130 Знаещ
До коментар #125 от "Абсолютно,":За твоя информация между САЩ и Русия има сключен договор , всяка страна да предупреждава другата 3 дни преди изстрелването на балистични ракети . За това руснаците предупреждават САЩ като изстрелват своите Искандер, Орешник и други балистики. Американците предупреждават бандеровците и те се крият в бункерите , или направо бягат от Украйна , както последният път Зеленски избяга в Сърбия при Вучич .
01:24 11.08.2026