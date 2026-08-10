,,Украйна предупреди: Русия възнамерява да изстрелва по 200 балистични ракети едновременно"...!

Русия възнамерява да изстрелва едновременно повече балистични ракети срещу Украйна, като увеличи техния брой от 77 сега до 200, заяви командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Дори ако успеят да изстрелят само половината от тях, всички те ще бъдат насочени срещу нас", подчерта Бровди в интервю за Асошиейтед прес.

Той допълни, че единственият начин да се намалят балистичните ракети е да се нанасят удари по всяко едно съоръжение, което произвежда такива. Така Бровди аргументира необходимостта от украинските атаки, извършвани дълбоко на руска територия.

Същевременно командващият украинските безпилотни сили изтъкна наличието на други заплахи, най-вече удвояването при руските атаки през последните две седмици на броя на дроновете "Шахед", които е по-трудно да бъдат прехващани.

Бровди отбеляза, че Русия използва сателитни системи за заглушаване на комуникационните сигнали в мащаб, който до известна степен ще наруши комуникационната свързаност, постигната на този етап със системата "Старлинк".

Генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-ръководител на главната дирекция по разузнаване на Министерството на отбраната на Украйна посочи по-рано, че Русия използва все повече военното сателитно съзвездие "Рассвет" - руски еквивалент на системата "Старлинк", преди предвидените оперативни срокове.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди атаката срещу петролната рафинерия "Танеко" в руската Република Татарстан, предаде Укринформ, пише БТА.

През изминалата нощ украинските сили нанесоха удари с дронове по рафинерията близо до град Нижнекамск, при което в съоръжението избухна пожар. Най-малко 13 души бяха убити, а 48 - ранени. След атаката президентът на Република Татарстан Рустам Миниханов обяви период на траур.

Украинските сили атакуваха също ремонтен цех в град Хрустални, Луганска област, логистичен и артилерийски склад в селата Новоселидовка и Бойове, Донецка област. Щетите от атаките в тези два окупирани украински региони все още се оценяват.

ВСУ потвърдиха също, че при атаката си на 3 август срещу летището в Гвардейское на окупирания от Русия Кримски полуостров са били унищожени девет резервоара, съхраняващи авиационно гориво, както и два хангара за самолети.

При атаката си, извършена тази събота, ВСУ потвърдиха, че са били нанесени щети на главната нефтопреработвателна колона на завода "Илски" в Краснодарски край.

Губернаторът на Тюменска област в Сибир Александър Моор съобщи днес в приложението Телеграм за пожар, избухнал на промишлено съоръжение в областта.