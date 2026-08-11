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Командирът на "Ахмат": Чуждите наемници няма да останат живи
  Тема: Украйна

Командирът на "Ахмат": Чуждите наемници няма да останат живи

11 Август, 2026 05:18, обновена 11 Август, 2026 05:28 5 715 75

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  • наемници-
  • война

Руски дипломати и военни командири с остри предупреждения към Запада, Украйна и чуждестранните наемници

Командирът на "Ахмат": Чуждите наемници няма да останат живи - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в зоната на украинския конфликт навлиза в критична фаза на политическо и военно противопоставяне.

През последните часове ключови фигури от Руската федерация направиха поредица от категорични изявления, определящи стратегическите позиции на Москва спрямо Запада, сигурността на Съюзната държава и чуждестранните бойци на фронта.

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Алаудинов: Чуждестранните наемници да не се надяват да се приберат живи

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“, зае безкомпромисна позиция спрямо чуждестранните легионери, воюващи на страната на Украйна. Алаудинов заяви, че наемниците на ВСУ не трябва да се завръщат у дома живи, тъй като са дошли съзнателно на чужда земя с цел убийства, пише Lenta.news.

Галузин: Западът да прояви разум, Беларус е червена линия

Заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин отправи директно предупреждение към западните съюзници на Киев. Дипломатът подчерта, че Москва разчита Западът да прояви достатъчно разум, за да не допусне ескалация, която би имала непоправими последици за цяла Европа, предаде ТАСС.

Галузин обърна специално внимание на нарастващото напрежение около Минск. Той беше категоричен, че каквито и да било провокации от страна на Киев срещу Беларус ще се разглеждат като директно посегателство срещу цялата Съюзна държава (СГ) между Русия и Беларус и ще срещнат съответния координиран отговор, подчертава Yamal-Media.

Мирошник е уверен в победата, смята международният отчет за избирателен

Посланикът по особените поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник изрази пълна увереност в крайната победа на Русия в украинския конфликт. В същото време той разкритикува остро международните наблюдатели, като нарече техния отчет за жертвите в конфликта „избирателен“. Според него западните и международните структури съзнателно си затварят очите за цивилните жертви от руска страна, причинени от удари на ВСУ, информират РИА Новости и News.ru.

Какво се случва на фронта: Анализът на Андрей Марочко

Руският военен експерт и подполковник от Народната милиция на ЛНР в оставка Андрей Марочко разкри детайли за оперативната обстановка през последните часове. По негови думи се наблюдава сериозно отстъпление на украинските сили в Харковска област.

Марочко докладва, че части от предните подразделения на ВСУ са избягали и са напуснали позициите си северозападно от населеното място Черное. Към момента руските военнослужещи вече са започнали планомерно прочистване на гористата местност в този район, предава NEWS.ru.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    18 7 Отговор
    Те го допуснали в дома си, той почнал да ги използва, да прави интриги и мръсотии в градчето!

    05:35 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ааааа

    30 33 Отговор
    Помня в началото на войната как тези избягаха

    05:46 11.08.2026

  • 4 Не ни занимавайте

    87 7 Отговор
    с това какво бил казал командира на Ахмат, като че е нещо шокиращо!

    Прочетете първо междунсродното военно право. Там ясно е написано, че чуждестранни наемници не се ползеат с правата на войната.

    05:49 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Какво

    31 81 Отговор
    правят тези чеченци на територията на Украйна? Бият се за пари. Те не само са чуждестранни наемници но са и агресори в чужда държава. Наемниците в Украйна са защитници и са поканени от държавата на собствената й територия.

    Коментиран от #15, #40

    06:14 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами ти не си ли наемник?

    24 46 Отговор
    Нима Украйна е нападнала Чечня?

    Коментиран от #73

    06:36 11.08.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    25 3 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    За да реализираш заканата си на Калотина - сутрин, обед, вечер - БОБ !!!
    И да осигуриш противогази на преминаващите! А за себе си - пам.перси - много !!!

    06:37 11.08.2026

  • 27 Дзак

    10 11 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мекеретата на България!

    06:37 11.08.2026

  • 28 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 47 Отговор
    Тоя па смешник позьор

    06:37 11.08.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    17 36 Отговор
    Кво да кажем за чуждите наемници в РУСИЯ.

    06:40 11.08.2026

  • 30 лапти аладиноф

    6 23 Отговор
    нас не догонят!

    06:43 11.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гого

    14 36 Отговор
    Да се чете Ахмак, а не Ахмат

    Коментиран от #65

    06:45 11.08.2026

  • 33 Дрон дон

    8 25 Отговор
    Тоз няма да умре в леглото си.Дон.Бам.

    06:51 11.08.2026

  • 34 Свободен

    13 33 Отговор
    Дотук руснаците достигнаха жертвите от 33 Афганистана!
    Като се сетя тогава руското общество колко се беше напрегнало, се убеждавам че там днес има само пълни деб.или на които им е все тая какво правят с тях!

    06:52 11.08.2026

  • 35 Тик токъра

    17 27 Отговор
    Тоя идиот изби стотици руски дезертьори бягащи от фронта.

    06:56 11.08.2026

  • 36 Само не разбрах

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    да си привърженик на мюсюлманската вяра хубаво ли е или лошо? Или когато си от "правилната страна"- например ако си президент на САЩ или мон.председател на Англия, е хубаво, а когато не си, е лошо? В такъв случай какво общо има вярата?

    07:06 11.08.2026

  • 37 Дзак

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Стара чанта":

    Няма нужда да се криеш. Ясен си кой си!

    07:07 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тези, а и много други

    32 12 Отговор

    До коментар #12 от "Какво":

    чеченци, са граждани на Русия и участват във война за дена индикация на Украйна - т.е., бият се за собствената си страна.

    Коментиран от #63

    07:09 11.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ВЕЧЕ И НА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО

    33 10 Отговор
    Войната е британци и англосаксонци срещу Русия. Бандерите са просто разходен материал. После да се готвят поляци и румънци.

    07:12 11.08.2026

  • 44 Наблюдател

    10 22 Отговор
    След 5 години безсмислена война , още по безсмислено изказване от смешко

    07:13 11.08.2026

  • 45 Дзак

    5 6 Отговор
    Трябваше първо от мекеретата на мутрата да почнете!

    07:13 11.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Цел СВЕТ виде

    11 13 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! АааааааХахахаха
    Абе мани...
    АааааааХахахаха

    07:21 11.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВОЙНАТА СЕ РАЗРАСТВА

    20 11 Отговор
    След две години ще се води на територията на Полша.

    Коментиран от #55

    07:22 11.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дзак

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Г-групата от "Алтернатива за България" недоволства!

    07:24 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    23 8 Отговор
    Британците ги набутаха в тази война и си загубиха държавата.

    07:27 11.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А какви са

    12 17 Отговор
    Северно корейците които вървят по минирани полета срещу дроновете на Украйна без никаква защита?! Не са наемници те са роби на диктатор който ги е пратил в месомелачката да трупат военен опит нали ?!

    07:35 11.08.2026

  • 63 6666

    11 9 Отговор

    До коментар #40 от "Тези, а и много други":

    Ами сев. корейците какви са?-да не продължавам....

    07:37 11.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 гост

    8 9 Отговор
    Дудаев се върти в гроба като гледа този и Онзи Кадиров какви лакеи станаха на Кремъл...

    08:16 11.08.2026

  • 67 малко истнски факти

    9 8 Отговор
    Жалките командирчета на ахматватници , взели да плашат гаргите, големи са клоуни тия мацкавистий .

    08:27 11.08.2026

  • 68 Васил

    7 7 Отговор
    Отдавна не бяха се появявали чеченските тик ток звезди.

    08:42 11.08.2026

  • 69 Мдаааа

    4 3 Отговор
    Това са войните на Путин. Само че те не се бият на фронта, а застрелват руснаци за да се бият. Целувай Корана Путине. Малко ти остана! И точно тия твои войни ще те закопаят в трапа!

    09:25 11.08.2026

  • 70 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    А ти не ли наемник,чалма

    09:30 11.08.2026

  • 71 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    7 0 Отговор
    Какво друго да каже, освен да повтаря шефа.

    Ръководителят на Чечения Рамзан Кадиров призова за „открит огън“ по страните, които оказват помощ на Украйна чрез доставка на оръжия и предоставяне на разузнавателна информация. Той пише за това в канала си в Telegram:

    „Не би навредило да се започне с онези страни, които, криейки се зад съкращението на НАТО, без да бъдат срамежливи, откровено и предизвикателно предоставят оръжия, данни и друга подкрепа на укрофашистите. Време е за откриване на огън – толкова е просто! Щом усетят миризмата на тротил, ще чуят рева на Калашников и грохота на Т-90, тогава ще разберат всичко и ще стигнат до истината“.

    В същото време Рамзан Кадиров отново е номиниран като кандидат за поста шеф на Чечения от Партията на "Единна Русия", а решението бе прието единодушно на конференцията на регионалния клон на партията. На база това решение вече е регистриран като кандидат за поста. На последните избори през 2021 год. той беше получил 99,7% от гласовете.

    09:51 11.08.2026

  • 72 Да питам 🤣🤣🤣

    4 1 Отговор
    ТОЯ ЛИ Е КОМАНДИРА НА АХМАЦИТЕ ОТ АХМАК СИЛА, ДЕМЕК- НАЙ-ГОЛЕМИЯ АХМАК???

    09:55 11.08.2026

  • 73 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами ти не си ли наемник?":

    Чечня е една от многото колонии на Кремъл. Васалът винаг е длъжен да защитава господаря.

    10:02 11.08.2026

  • 74 Сила

    5 1 Отговор
    Невидимия Тик Ток батальон Ахмак ....
    Виртуални бойци се сражават във виртуални бойни действия ....
    Популярна настолна чеченска игра ...

    10:54 11.08.2026

  • 75 Хаха

    2 0 Отговор
    За четири години война руските прашки са напреднали с 40 км. западно от Донецк.

    11:21 11.08.2026

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