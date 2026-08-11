Ситуацията в зоната на украинския конфликт навлиза в критична фаза на политическо и военно противопоставяне.

През последните часове ключови фигури от Руската федерация направиха поредица от категорични изявления, определящи стратегическите позиции на Москва спрямо Запада, сигурността на Съюзната държава и чуждестранните бойци на фронта.

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Алаудинов: Чуждестранните наемници да не се надяват да се приберат живи

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“, зае безкомпромисна позиция спрямо чуждестранните легионери, воюващи на страната на Украйна. Алаудинов заяви, че наемниците на ВСУ не трябва да се завръщат у дома живи, тъй като са дошли съзнателно на чужда земя с цел убийства, пише Lenta.news.

Галузин: Западът да прояви разум, Беларус е червена линия

Заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин отправи директно предупреждение към западните съюзници на Киев. Дипломатът подчерта, че Москва разчита Западът да прояви достатъчно разум, за да не допусне ескалация, която би имала непоправими последици за цяла Европа, предаде ТАСС.

Галузин обърна специално внимание на нарастващото напрежение около Минск. Той беше категоричен, че каквито и да било провокации от страна на Киев срещу Беларус ще се разглеждат като директно посегателство срещу цялата Съюзна държава (СГ) между Русия и Беларус и ще срещнат съответния координиран отговор, подчертава Yamal-Media.

Мирошник е уверен в победата, смята международният отчет за избирателен

Посланикът по особените поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник изрази пълна увереност в крайната победа на Русия в украинския конфликт. В същото време той разкритикува остро международните наблюдатели, като нарече техния отчет за жертвите в конфликта „избирателен“. Според него западните и международните структури съзнателно си затварят очите за цивилните жертви от руска страна, причинени от удари на ВСУ, информират РИА Новости и News.ru.

Какво се случва на фронта: Анализът на Андрей Марочко

Руският военен експерт и подполковник от Народната милиция на ЛНР в оставка Андрей Марочко разкри детайли за оперативната обстановка през последните часове. По негови думи се наблюдава сериозно отстъпление на украинските сили в Харковска област.

Марочко докладва, че части от предните подразделения на ВСУ са избягали и са напуснали позициите си северозападно от населеното място Черное. Към момента руските военнослужещи вече са започнали планомерно прочистване на гористата местност в този район, предава NEWS.ru.