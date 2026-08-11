Ситуацията в зоната на украинския конфликт навлиза в критична фаза на политическо и военно противопоставяне.
През последните часове ключови фигури от Руската федерация направиха поредица от категорични изявления, определящи стратегическите позиции на Москва спрямо Запада, сигурността на Съюзната държава и чуждестранните бойци на фронта.
Алаудинов: Чуждестранните наемници да не се надяват да се приберат живи
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на ВС на РФ и командир на специалните части „Ахмат“, зае безкомпромисна позиция спрямо чуждестранните легионери, воюващи на страната на Украйна. Алаудинов заяви, че наемниците на ВСУ не трябва да се завръщат у дома живи, тъй като са дошли съзнателно на чужда земя с цел убийства, пише Lenta.news.
Галузин: Западът да прояви разум, Беларус е червена линия
Заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Михаил Галузин отправи директно предупреждение към западните съюзници на Киев. Дипломатът подчерта, че Москва разчита Западът да прояви достатъчно разум, за да не допусне ескалация, която би имала непоправими последици за цяла Европа, предаде ТАСС.
Галузин обърна специално внимание на нарастващото напрежение около Минск. Той беше категоричен, че каквито и да било провокации от страна на Киев срещу Беларус ще се разглеждат като директно посегателство срещу цялата Съюзна държава (СГ) между Русия и Беларус и ще срещнат съответния координиран отговор, подчертава Yamal-Media.
Мирошник е уверен в победата, смята международният отчет за избирателен
Посланикът по особените поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник изрази пълна увереност в крайната победа на Русия в украинския конфликт. В същото време той разкритикува остро международните наблюдатели, като нарече техния отчет за жертвите в конфликта „избирателен“. Според него западните и международните структури съзнателно си затварят очите за цивилните жертви от руска страна, причинени от удари на ВСУ, информират РИА Новости и News.ru.
Какво се случва на фронта: Анализът на Андрей Марочко
Руският военен експерт и подполковник от Народната милиция на ЛНР в оставка Андрей Марочко разкри детайли за оперативната обстановка през последните часове. По негови думи се наблюдава сериозно отстъпление на украинските сили в Харковска област.
Марочко докладва, че части от предните подразделения на ВСУ са избягали и са напуснали позициите си северозападно от населеното място Черное. Към момента руските военнослужещи вече са започнали планомерно прочистване на гористата местност в този район, предава NEWS.ru.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
05:35 11.08.2026
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3 ааааа
05:46 11.08.2026
4 Не ни занимавайте
Прочетете първо междунсродното военно право. Там ясно е написано, че чуждестранни наемници не се ползеат с правата на войната.
05:49 11.08.2026
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12 Какво
Коментиран от #15, #40
06:14 11.08.2026
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25 Ами ти не си ли наемник?
Коментиран от #73
06:36 11.08.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "Готов за бой":За да реализираш заканата си на Калотина - сутрин, обед, вечер - БОБ !!!
И да осигуриш противогази на преминаващите! А за себе си - пам.перси - много !!!
06:37 11.08.2026
27 Дзак
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мекеретата на България!
06:37 11.08.2026
28 УКРАЙНА 🇺🇦
06:37 11.08.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
06:40 11.08.2026
30 лапти аладиноф
06:43 11.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гого
Коментиран от #65
06:45 11.08.2026
33 Дрон дон
06:51 11.08.2026
34 Свободен
Като се сетя тогава руското общество колко се беше напрегнало, се убеждавам че там днес има само пълни деб.или на които им е все тая какво правят с тях!
06:52 11.08.2026
35 Тик токъра
06:56 11.08.2026
36 Само не разбрах
До коментар #9 от "Гориил":да си привърженик на мюсюлманската вяра хубаво ли е или лошо? Или когато си от "правилната страна"- например ако си президент на САЩ или мон.председател на Англия, е хубаво, а когато не си, е лошо? В такъв случай какво общо има вярата?
07:06 11.08.2026
37 Дзак
До коментар #31 от "Стара чанта":Няма нужда да се криеш. Ясен си кой си!
07:07 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тези, а и много други
До коментар #12 от "Какво":чеченци, са граждани на Русия и участват във война за дена индикация на Украйна - т.е., бият се за собствената си страна.
Коментиран от #63
07:09 11.08.2026
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43 ВЕЧЕ И НА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО
07:12 11.08.2026
44 Наблюдател
07:13 11.08.2026
45 Дзак
07:13 11.08.2026
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51 Цел СВЕТ виде
Абе мани...
АааааааХахахаха
07:21 11.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ВОЙНАТА СЕ РАЗРАСТВА
Коментиран от #55
07:22 11.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дзак
До коментар #48 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Г-групата от "Алтернатива за България" недоволства!
07:24 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:27 11.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А какви са
07:35 11.08.2026
63 6666
До коментар #40 от "Тези, а и много други":Ами сев. корейците какви са?-да не продължавам....
07:37 11.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 гост
08:16 11.08.2026
67 малко истнски факти
08:27 11.08.2026
68 Васил
08:42 11.08.2026
69 Мдаааа
09:25 11.08.2026
70 Ха ха ха
09:30 11.08.2026
71 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
Ръководителят на Чечения Рамзан Кадиров призова за „открит огън“ по страните, които оказват помощ на Украйна чрез доставка на оръжия и предоставяне на разузнавателна информация. Той пише за това в канала си в Telegram:
„Не би навредило да се започне с онези страни, които, криейки се зад съкращението на НАТО, без да бъдат срамежливи, откровено и предизвикателно предоставят оръжия, данни и друга подкрепа на укрофашистите. Време е за откриване на огън – толкова е просто! Щом усетят миризмата на тротил, ще чуят рева на Калашников и грохота на Т-90, тогава ще разберат всичко и ще стигнат до истината“.
В същото време Рамзан Кадиров отново е номиниран като кандидат за поста шеф на Чечения от Партията на "Единна Русия", а решението бе прието единодушно на конференцията на регионалния клон на партията. На база това решение вече е регистриран като кандидат за поста. На последните избори през 2021 год. той беше получил 99,7% от гласовете.
09:51 11.08.2026
72 Да питам 🤣🤣🤣
09:55 11.08.2026
73 СВО 1 629 дни РЕЗИЛ
До коментар #25 от "Ами ти не си ли наемник?":Чечня е една от многото колонии на Кремъл. Васалът винаг е длъжен да защитава господаря.
10:02 11.08.2026
74 Сила
Виртуални бойци се сражават във виртуални бойни действия ....
Популярна настолна чеченска игра ...
10:54 11.08.2026
75 Хаха
11:21 11.08.2026