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Ще активира ли България чл. 5 от договор на НАТО след атаката на Украйна (ВИДЕО)

Ще активира ли България чл. 5 от договор на НАТО след атаката на Украйна (ВИДЕО)

9 Август, 2026 19:12 2 663 130

  • костадин костадинов-
  • дрон-
  • взрив-
  • кардам

Костадинов с още въпроси по отношение на украинския дрон

Ще активира ли България чл. 5 от договор на НАТО след атаката на Украйна (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на “Възраждане” настоява час по-скоро да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства във връзка с падналия в България украински дрон. Нещо повече, в социалната мрежа той публикува любителски кадри, които показват летящи над страната ни не един, а два дрона.

“Както вчера първи предположихме, дронът, ударил България, се оказа украински. Но дали е бил само един? Вчера наша симпатизантка от Провадия заснима този клип с два дрона, летящи във формация в небето над Девня - точно над девненските заводи. България не разполага със свои мащабни дронове, така че не са наши? Чии са тогава? Кой хазяйничи свободно в българското небе и това със или без знанието на българските власти се случва?

Още нещо. Как така дронът на обяд беше описан от Радев като носещ голямо количество взрив, а в края на деня се оказа разузнавателен дрон? Разузнавателните дронове са или без оръжие, или с минимално количество взрив, колкото да убият един човек”, категоричен е Костадинов.

Той припомня в своята публикация в социалната мрежа, че вчера зам.-председателят на “Възраждане”, Георги Георгиев, беше единственият от ръководството на парламентарно представена политическа сила, който посети мястото на взрива, а неговите предположения са, че щетите по терена просто няма как да са причинени от разузнавателен дрон.

“На следващо място - разбрахме, че украинската посланичка била в Киев. Как така точно в този ден? Кога е тръгнала? Дали не е случайно вчера сутринта или малко преди удара? За да иска директни инструкции как да реагира може би? Знаела ли е предварително Олеся Илашчук за атаката срещу България, и ако да, защо България не е задействала прочутия чл. 5 от Северноатлантическия договор, в който се кълнат родните евроатлантици? Или ако Украйна ни напада и свободно разузнава в небето на България, няма проблем?", категоричен е Костадинов и добавя, че вчера Украйна извърши акт на агресия спрямо България.

“Ако страната ни беше независима държава, а не колония, и ако се управляваше от смели мъже, а не от страхливи марионетки, украинската посланичка щеше да бъде обявена за персона нон грата още вчера. Но уви, по волята на 95.7% от българските избиратели България е колония. А колониите никой не ги пита за нищо.“, добавя още Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 костя дъ простя

    42 60 Отговор
    две анадолски ракети шта ударят

    Коментиран от #62, #130

    19:15 09.08.2026

  • 2 име

    96 15 Отговор
    ПеПедофилите къде се покриха?!

    Коментиран от #71, #91, #114

    19:15 09.08.2026

  • 3 Сатана Z

    24 40 Отговор
    Укрия атакува България с дрон и още на другият ден един укър беше заклан .Къв член 5?

    Коментиран от #14, #21

    19:15 09.08.2026

  • 4 Десислава Иванкова

    35 22 Отговор
    ЕС ни храни, Натю нъ брани!😅

    Коментиран от #26

    19:16 09.08.2026

  • 5 Кирил

    54 74 Отговор
    И авторката и Копейката са платени руски боклуци

    Коментиран от #15

    19:17 09.08.2026

  • 6 копейкин

    40 48 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    19:18 09.08.2026

  • 7 Сила

    38 44 Отговор
    КРЕТЕН ...кретен !!!

    19:19 09.08.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    36 68 Отговор
    КАКВА "АТАКА" НА УКРАЙНА ? ? ? ...................... "ВИЖДАШ", ПУТИНСКИ ИДИОТ ! ! ! .....................

    19:19 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гагаузина лъжепатриот

    37 36 Отговор
    е АУТ от политиката!

    Коментиран от #98

    19:21 09.08.2026

  • 11 Факт

    37 59 Отговор
    Не знам за чл.5,ама теб те активираха от руското посолство пак да тролиш!

    19:21 09.08.2026

  • 12 Янко

    40 40 Отговор
    Костя е един лаладжия и шоумен също като сидера релсата и агент иван.Просто си заработва евро с приказки

    19:21 09.08.2026

  • 13 Укротрола има разсейки от рака.

    18 13 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    Коментиран от #18

    19:21 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    27 55 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    Всички данни показват, че това е постановка на руската 5-та колона в България. "Братушките" пак подценяват българите...

    Коментиран от #35

    19:23 09.08.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    23 44 Отговор
    Що ли като го гледам това ню-ню виждам Путлер и Хитлер в един образ ???

    19:23 09.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    39 17 Отговор
    Над Провадия са заснети още два украински дрона.

    Коментиран от #24, #28

    19:23 09.08.2026

  • 18 на иноксовата маса да легнеш

    8 16 Отговор

    До коментар #13 от "Укротрола има разсейки от рака.":

    студенти да та режат!

    19:23 09.08.2026

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 13 Отговор
    Много се говори за разни членове и други подобни щуротии но истината е съвсем друга При евентуален конфликт никой няма да смее да шукне Полша какво направи Смее ли да се заяжда

    Коментиран от #23, #59

    19:23 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 за 5 чл.

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ли мечтаеш

    19:24 09.08.2026

  • 22 Тиквата и Копейкин,

    22 26 Отговор
    яхнаха дрона и не спират с глупостите.

    19:24 09.08.2026

  • 23 баба гуси

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    чадо защо взе всичките банани?

    Коментиран от #27

    19:25 09.08.2026

  • 24 Дрътия Софеанец ,

    17 16 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    И вероятно са били надписани - Made in Ukraina ..

    19:25 09.08.2026

  • 25 Ха ха

    29 21 Отговор
    Нищо ново под слънцето и от Коцето, но нали луд умора няма.

    Коментиран от #126

    19:26 09.08.2026

  • 26 Питане

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Десислава Иванкова":

    А има ли някой, който да те.....
    Убеден съм че няма !!!

    Коментиран от #41

    19:26 09.08.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 9 Отговор

    До коментар #23 от "баба гуси":

    За да ги ползвам за ПВО Демокрацията ни остави без армия така че ползвам демократичните банани

    Коментиран от #30

    19:27 09.08.2026

  • 28 Ха ха

    29 7 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Развяващи най-нахално украински знамена, но луд умора няма.

    19:27 09.08.2026

  • 29 Ха ха

    30 17 Отговор
    Противник на НАТО иска задействене на устава му, но луд умора няма.

    19:29 09.08.2026

  • 30 баба гуси

    10 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    чадо лъжата е грях! и всички краставици си обрал

    Коментиран от #46

    19:30 09.08.2026

  • 31 У0400 Ямбол е градът

    15 14 Отговор
    Копейката ако го питаш ще ни изсели и от Земята.

    19:30 09.08.2026

  • 32 Гост

    13 14 Отговор
    Щом е за Костадинов, мноу ясно! Ще се активира Член 5! Може и Член 2, 3, а що не и 15! Важното е да се активира Член!!!

    Коментиран от #50

    19:32 09.08.2026

  • 33 Противно

    7 12 Отговор
    Този е опериран от сърбеж.....много майни отнася.....

    19:32 09.08.2026

  • 34 Валтер Шеленберг

    16 15 Отговор
    Копейка , оди смучи лвшмара на Марешка и се успокой ..геронтофил жалък

    Коментиран от #96

    19:32 09.08.2026

  • 35 От 1991-година

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Тръмп не арестува Путин на Аласка, също руски братушки виновни или Путин и Тръм братушки?

    Коментиран от #49

    19:33 09.08.2026

  • 36 Лопата Орешник

    10 10 Отговор
    Аве вие луди ли сте бе? Пет члена в човката да захлебите! То така се активира! Само да се лее драма и да викат гулю гулю чавките! Прав е бил Бою за вас!

    19:33 09.08.2026

  • 37 Пенсионерка

    13 4 Отговор
    Да си налягат Д-то всички, дето тук раздуват проблема! Защо на управниците много, ама много им се иска да има инциденти у нас?Освестете се бе хора!И в чужбина вашите деца ще усетят “прелестите” на една световна война! Или си мислите, че ще литнете на друга планета! Израснах, учих и работих в мир макар, че непрекъснато ми се напомняше как зад ъгъла ме дебне враг! Какво е това военно л ю б ство напоследък, нямам думи! Къде е “Божията прилика” в мислите и действията, както казваха бабите в моето детство! Не гледам телевизия вече!Не ми се четат и слушат само г а д о ст и! “Кой каквото сам си направи, цяло село не може да му стори!”

    19:34 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НАТО

    9 10 Отговор
    Костя , за теб ще активираме Член 3 .. За теб ще е най-дългото

    19:36 09.08.2026

  • 40 Покрай туй дронче

    13 17 Отговор
    всички русофилски се възпалиха и се надпреварват коя е по русофилка!
    То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
    Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
    А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.

    Коментиран от #43

    19:36 09.08.2026

  • 41 Десислава Иванкова

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Питане":

    Има, но не знам къде е сега. Проси пари за почивката ни на Малдивите.

    19:38 09.08.2026

  • 42 Връщай

    10 9 Отговор
    Парите бе!

    19:38 09.08.2026

  • 43 Големия Бахур

    19 10 Отговор

    До коментар #40 от "Покрай туй дронче":

    Абе К-ретен на тебе и два украински дрона в г.ъза да ти забият пак ще квичиш че Русия ти е виновна! Откъде ви намират ТОЛКОВА малоумни И.диоти!!

    19:39 09.08.2026

  • 44 Софето

    6 4 Отговор
    Евразия има ли член 5 ;)
    Ние друго не можем да активираме…

    19:40 09.08.2026

  • 45 АГАТ а Кристи

    13 2 Отговор
    Същото се случва и в северо-западна Европа, но там не живеят българи, а хора които могат да съберат две и две и да кажат категорично, че е четири, а тук отговорите са от 1 до 3 и от 5 до безкрайност

    19:40 09.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 гов ед ОООООО

    3 7 Отговор
    банкнското го ве до знае какво го 4ака заради тръбата. АЗОВ идва.. казах ви преди години.. нема кои д аго спаси ОТ буданов и сие.... го ве ден цеееееееее ся ша са лендзиш с ку4енце

    19:41 09.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "От 1991-година":

    "Братушка", до кога ще се мъчиш с българския?

    19:45 09.08.2026

  • 50 Костадинов

    6 7 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Ама много си падам по членове,Цомчю също ,ама само ги плюе

    19:45 09.08.2026

  • 51 Ти да видиш

    10 3 Отговор
    Данни за дрона от Изкуствен Интелект
    Неофициальные данные оценивают максимальный обсег (дальность полета) украинского дрона-приманки «Майя» (Майя) примерно до 600 км, однако эта цифра не подтверждена официально. Аппарат весит около 25 кг и создан как фалшивая мишень для отвлечения ПВО./
    Пак от там
    Разстоянието от България до Украйна по въздушна линия е около 767 километра (до най-близките точки между двете държави). Ако се измерва от столицата София до украинската столица Киев, правото разстояние по въздух е приблизително 1025 километра.
    Расъждения на Естествен Интелект>
    Какво ни готвят по-дяволите

    Коментиран от #74

    19:47 09.08.2026

  • 52 Хаха

    9 9 Отговор
    Този нещастник сигурно е пиян.

    19:48 09.08.2026

  • 53 Пламен

    11 8 Отговор
    Костя, в Безмер гърмят ли ракети ?

    19:49 09.08.2026

  • 54 Цомчю

    6 4 Отговор
    Той шефа много обича членове и сапове

    19:49 09.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Форисън Хард

    9 5 Отговор
    На мекокитковите грантоядни джендър-соро.спии много им харесва да са под.логи и да поемат устно всичко което им се подаде в устата, независимо откъде е излязло!

    19:51 09.08.2026

  • 57 Ха ха ха

    9 8 Отговор
    България не е нападната от чужди войски за да бъде активиран чл. 5 на НАТО.

    19:52 09.08.2026

  • 58 Хайде де

    12 10 Отговор
    А бе докога подобни глупости се тиражират. Тоя има ли представа какво значи атака. Те ме ки те китки не ходят в казарма.

    19:53 09.08.2026

  • 59 Кмета

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ами как ще се обадите,то петте века си казват думата.Даже и къщите ви да подпалят.

    19:55 09.08.2026

  • 60 Един друг

    10 12 Отговор
    Коцето не е с всичкия си. Вместо да продължи да си краде партийната субсидия, взе да се изказва неподготвен.

    19:55 09.08.2026

  • 61 Чума

    7 12 Отговор
    Когато се появиха дронове в Румъния, Полша, Германия, Естония, Турция, ти активира ли се, бе, Копейчик!? Аман от плямпала! Изпратете го на фронта, независимо на чия страна! Военолюбец Копейкин! Адрес: квартал ,,Великият октомври", Рубльовка № 7 ноември!

    19:55 09.08.2026

  • 62 Задължително

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "костя дъ простя":

    първо член 5, след това режим Фантом, и накрая гайгермюлеров брояч..

    19:55 09.08.2026

  • 63 Гончо Цанев 🥸

    14 11 Отговор
    Копейкине, договорите на НАТО не са ти понятни. Продължавай да си играеш с прашциците на Цомчо, с него поне имаш опит.

    19:56 09.08.2026

  • 64 Павел Пенев

    9 15 Отговор
    Коце как така не искате да сме в НАТО а сега искате да задействаме чл.5 от договора. Нека час по скоро излезем от НАТО и да им оставим члена да се хванат за него.

    19:57 09.08.2026

  • 65 СЛАВА УКРАИНУ

    14 2 Отговор
    Фактите са ясни.

    Ще го заметем под килима

    20:02 09.08.2026

  • 66 Видях на Витоша 4 дрона

    3 4 Отговор
    на тях пишеше UA=

    Коментиран от #73

    20:03 09.08.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    13 11 Отговор
    Браво на Костадинов!

    Бой по евроатлантическата чума!

    20:08 09.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 az СВО Победа 81

    12 11 Отговор
    Абе за какво ни е това НАТО, като за нищо не става?

    Нали уж ни пази, пък Киев ни атакува както и откъдето си иска?

    Коментиран от #94

    20:15 09.08.2026

  • 70 Цвете

    4 5 Отговор
    ТИ СИ ТОЗИ, КОЙТО ПОДКЛАЖДА ОГЪНЯ.ЗАВИХРИЛ СИ СЕ, НО НИТО ЕДИН ПЪТ НЕ СПОМЕНА ЗА КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ, ЗАЩО? НАВИЛ СИ СЕ КАТО ПРУЖИНА И СЕ МИСЛИШ ЗА ДОСТА ОРИГИНАЛЕН.ПУТИН ЛИ ТИ ДИКТУВА? КАК ЩЕ НИ " НАПАДА " УКРАЙНА, ЩО ЗА ДИВОТИЯ.КАК ПЪК ЕДИН ПЪТ НЕ СПОМЕНА ЗА ДИКТАТОРА ОТ КРИМ ??????? МЛЪКНИ ВЕЧЕ.

    20:15 09.08.2026

  • 71 Хи хи

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Ловците на педофили за от Възраждане. Примамват хода да ги убият от бой и да ги ограбят.

    20:18 09.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 От снимките

    5 8 Отговор

    До коментар #51 от "Ти да видиш":

    Дрон-примамка, ама с взрив... такива ги пишат за дебилните фенове на тоя циганин.

    20:20 09.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да го питам тоя черен льольо

    6 5 Отговор
    Като България е колонизирана, а ти като си такъв патриот, защо си в парламента на топло - в колониалния парламент, а не си организирал анти-колониална въоръжена съпротива, вместо това си гласуваш увеличение на депутатската заплата - колониална депутатска заплата и прати онзи другия плешивец в Брюксел - да получава там колониална евродепутатска заплата.

    20:23 09.08.2026

  • 78 Нексус

    8 5 Отговор
    Костя, ако не бяхме пълни с кадри на ДС, които да доносничат на руслямците, т.е. ние сме руслямистанска колония, ти щеше да бъдеш осъден за държавна измяна, както и Мунчо.

    20:25 09.08.2026

  • 79 Що за пасмина сме

    6 8 Отговор
    И за тоя има гласували?!

    20:26 09.08.2026

  • 80 Сандо

    8 7 Отговор
    Ами прав е Костадинов и това предизвиква дива ненавист,злоба и омраза в козячетата.

    20:30 09.08.2026

  • 81 Наталия Кобилкина украинска сексоложка

    2 3 Отговор
    Тези натовские неможачи не могат да задействат никакой пяти членчик, а я мога да задействам по пят членчики накуп!

    20:33 09.08.2026

  • 82 Начо

    7 7 Отговор
    Костя мани тия дъвки.. я ни кажи как направи два палата на морето

    20:40 09.08.2026

  • 83 Къде е БКП гудето нискочело от с.Крушари

    7 2 Отговор
    дето искаше да активира тоя прословут член пети заради дрона? Вчера много квича по всички неoлиберacтки медии, ама днес май никакво го няма тва червеното cвини!

    20:44 09.08.2026

  • 84 Трябва естествено

    4 7 Отговор
    НАТО трябва да нападне Украйна и да защити България

    20:44 09.08.2026

  • 85 Всички сте призовани

    7 4 Отговор
    ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион ! Реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" Елате и кажете : Не на ционизма, Не на израелският геноцид ! Митинг и около стадиона !

    Коментиран от #112

    20:46 09.08.2026

  • 86 С дронове примамки

    4 3 Отговор
    С по 5 кила пласичен експлозив са примамвали огромните ракети на Русия да ни изгърмят

    20:49 09.08.2026

  • 87 Боци

    1 4 Отговор
    Да да веднага да активира, че на коцето му се образува кафево петно на задника.

    20:56 09.08.2026

  • 88 Дзак

    7 3 Отговор
    До Член 5 едва ли ще се стигне, но войната ескалира, Черно Море става арена, с което и рисковете се увеличават.

    20:56 09.08.2026

  • 89 Задължително

    5 3 Отговор
    България трябва да активира чл. 5 от договора на НАТО. Ако активира поне чл. 4 пак ще е добре

    20:59 09.08.2026

  • 90 ВРЪЩАЙ

    2 4 Отговор
    ПАРИТЕ!

    21:01 09.08.2026

  • 91 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Настана жега.
    Крият се от жегата на ППетрохан.

    21:02 09.08.2026

  • 92 Нищо ново

    7 4 Отговор
    То отдавна е ясно, че сме разграден двор. Ще го търсите Бай Тошо.

    21:02 09.08.2026

  • 93 Пламен

    2 5 Отговор
    Евро-копейките все за членове мислят. :)

    Коментиран от #100

    21:02 09.08.2026

  • 94 фашистки рашастан в изолация

    3 10 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 81":

    Това е руско нападение и опит за провокация за да въвлекат други държави във войната в която ядат бой от Украйна като маче у дирек! Украйна е съюзник на България.Това са типични действия на руските фашистки и терористични лицемери!!

    Коментиран от #110

    21:02 09.08.2026

  • 95 Ние всички си го знаем

    5 3 Отговор
    Но трябва и ясно да се заяви че режима в Киев ни е враг

    21:02 09.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Имаме ли некаква ракета

    8 2 Отговор
    и ния да им я пуснем по Киев ? Поне една нямаме ли? А?

    Коментиран от #116

    21:05 09.08.2026

  • 98 ДОБРЕВ

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "гагаузина лъжепатриот":

    Не обиждай гагаузите. Този е едни други малцинства.... дето за пари продават всичко .

    21:06 09.08.2026

  • 99 Връщай

    3 6 Отговор
    Парите бе!

    21:07 09.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 влао

    2 4 Отговор
    боклук

    21:08 09.08.2026

  • 102 Коцка

    2 5 Отговор
    Къде е левчето?

    Коментиран от #117

    21:09 09.08.2026

  • 103 Стоенчо

    2 4 Отговор
    Предлагам Костя, след като не им харесва, с неговите 5% избиратели, да бъдат толкова смели и войнствени, че да идат да помогнат тая война да свърши, да завземат обратно изконните български земи отвъд Дунава и всички да заживеем щастливо!

    21:09 09.08.2026

  • 104 Болен комунистически мозък

    2 3 Отговор
    Кой ни е атакувал, че нещо не са разбра.

    21:10 09.08.2026

  • 105 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 3 Отговор
    Кой ни нападна бе коцка.....

    21:14 09.08.2026

  • 106 Теслатъ

    0 2 Отговор
    Абе Коста, уж не си глупав, а се държиш като последния Г ... пак!!! Турция преглъща своеволието на Клоуна, ЕС търпи укро корупцията, то си е направо грабеж в огромни мащаби..., че и Рижавия клекна, а ти очакваш НАТО да задейства член 5, срещу бУССР??? Мъжки, събуди съ, бе, в коя Вселена пребиваваш!?

    21:20 09.08.2026

  • 107 Феникс

    8 1 Отговор
    Коцето е прав да си прави гаргара със блните натоввски мозъци, даже и да бяха убили човек или взривили помпената станция за газ, последствия нямаше да има! Така си замина един тракторист в Полша , от украйнски дрон и последсвия нямаше!

    Коментиран от #122

    21:21 09.08.2026

  • 108 асдас

    2 4 Отговор
    тоя луд ли е бе ?

    21:22 09.08.2026

  • 109 Хмм

    6 1 Отговор
    сами се изпуснаха, казаха че кратерите не са дълбоки, което означава, че не е един кратер, не е един дрон

    21:24 09.08.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "фашистки рашастан в изолация":

    Тагаренко ти ли си?
    Или е ламата Мирчев?

    Все чужди агенти, инфилтрирани в партии с отпаднала необходимост!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #115

    21:24 09.08.2026

  • 111 Лидерът

    0 3 Отговор
    на една партия трябва да е конструктивен, дипломатичен и разумно рисков в изказванията си.

    21:26 09.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Чакай бе!

    2 4 Отговор
    Чакай бе, Копейкин! Чакай бе, руска подлого,мазно и гадно нищожество, агент и защитник на кремълския злодей и масов убиец, чакай бе червен боклук! КОЙ ти каза, че дронът е украински бе, червен боклук?! Ами, ако е руски ие провокация, което е напълно вероятно?! Я затваряй тая твоя мръсна уста, че отвориш ли я, ужасно вони на трупове от сибирските лагери и на "Лубянка"! Впрочем, Копейкин, изродите, изверги и чудовища от Пловдив, които по най-мъчителен начин убиха невинен човек, са руски неонацисти бе, червен боклук Копейкин! Ти не им ли видя свастиките по ръцете и по ръкавите и руското знаме?!

    Коментиран от #127

    21:38 09.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ГАНЮ

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Имаме ли некаква ракета":

    абе нали ги подарихте на киев бе циркаджии?
    щото били негодни и с изтекъл срок
    видя се че бг управници и политици са негодни
    и с отпаднала необходимост

    21:47 09.08.2026

  • 117 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Коцка":

    На сигурно място!

    21:51 09.08.2026

  • 118 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Копейка, доколкото си спомням си против НАТО. Сега зор за чл.5 на НАТО.

    21:52 09.08.2026

  • 119 Аз съм веган

    2 4 Отговор
    Много смешно цигане.

    22:01 09.08.2026

  • 120 1234

    1 3 Отговор
    Костя, престани да говориш глупости, ако не искаш да отидеш при сидеров в канала. Не смятай хората за баламурници. Костя, гласувал съм преди за теб, но ти вече си отврат.

    22:16 09.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ГОСТ

    2 0 Отговор
    не знам кой крив кой прав но единствено знам през последните месеци украинците гости тук се възползват от гостоприемството ни и взеха да наглеят не всички тия с скъпите коли и пари и пак са на издръжка на народа ни.............я се замислете ако дрона беше руски какъв вой до небесата щеше да се вдигне .

    22:40 09.08.2026

  • 124 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    мирише на тор тоя

    22:52 09.08.2026

  • 125 ФАКТ

    1 0 Отговор
    НЯМА НА КОЙ МУ ПУКА ЗА КАЛОНИЯТА

    23:58 09.08.2026

  • 126 сноу

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ха":

    Коцето не плачи ,пешкирчето метни и челото забърши..че хахо пак се замори..

    00:09 10.08.2026

  • 127 сноу

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "Чакай бе!":

    Пяната забърши , водката намали и бирата прибери..че утре празното в главата ще те заболи...

    00:12 10.08.2026

  • 128 тоя е

    0 0 Отговор
    бита карта

    01:30 10.08.2026

  • 129 Дедо Пене

    0 0 Отговор
    Копейкин нормален ли е или съвсем лудна? То бива просто момче, ама чак толкова не бива.Те историците нямат ли обща култура пък и НС им плаща на един полк юристи в служба на депутатите!?!
    Кой ги вкарва в НС тия кухи лейки като този? Хора, опомнете се мислете като гласувате!!!

    01:42 10.08.2026

  • 130 Елементарно е!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "костя дъ простя":

    Дронът е украински , но вероятно е пуснат от рашистите или техни резиденти в България след като вкаран нелегално тук с някой камион . . Използван е сценария от украинската операция "Паяджина" срещу фашистка Русия.
    Украйна няма мотив да си търси врагове като държави от НАТО.

    03:32 10.08.2026

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