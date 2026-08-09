Ще активира ли България чл. 5 от договор на НАТО след атаката на Украйна (ВИДЕО)

Председателят на “Възраждане” настоява час по-скоро да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства във връзка с падналия в България украински дрон. Нещо повече, в социалната мрежа той публикува любителски кадри, които показват летящи над страната ни не един, а два дрона.
“Както вчера първи предположихме, дронът, ударил България, се оказа украински. Но дали е бил само един? Вчера наша симпатизантка от Провадия заснима този клип с два дрона, летящи във формация в небето над Девня - точно над девненските заводи. България не разполага със свои мащабни дронове, така че не са наши? Чии са тогава? Кой хазяйничи свободно в българското небе и това със или без знанието на българските власти се случва?
Още нещо. Как така дронът на обяд беше описан от Радев като носещ голямо количество взрив, а в края на деня се оказа разузнавателен дрон? Разузнавателните дронове са или без оръжие, или с минимално количество взрив, колкото да убият един човек”, категоричен е Костадинов.
Той припомня в своята публикация в социалната мрежа, че вчера зам.-председателят на “Възраждане”, Георги Георгиев, беше единственият от ръководството на парламентарно представена политическа сила, който посети мястото на взрива, а неговите предположения са, че щетите по терена просто няма как да са причинени от разузнавателен дрон.
“На следващо място - разбрахме, че украинската посланичка била в Киев. Как така точно в този ден? Кога е тръгнала? Дали не е случайно вчера сутринта или малко преди удара? За да иска директни инструкции как да реагира може би? Знаела ли е предварително Олеся Илашчук за атаката срещу България, и ако да, защо България не е задействала прочутия чл. 5 от Северноатлантическия договор, в който се кълнат родните евроатлантици? Или ако Украйна ни напада и свободно разузнава в небето на България, няма проблем?", категоричен е Костадинов и добавя, че вчера Украйна извърши акт на агресия спрямо България.
“Ако страната ни беше независима държава, а не колония, и ако се управляваше от смели мъже, а не от страхливи марионетки, украинската посланичка щеше да бъде обявена за персона нон грата още вчера. Но уви, по волята на 95.7% от българските избиратели България е колония. А колониите никой не ги пита за нищо.“, добавя още Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 костя дъ простя
Коментиран от #62, #130
19:15 09.08.2026
2 име
Коментиран от #71, #91, #114
19:15 09.08.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #14, #21
19:15 09.08.2026
4 Десислава Иванкова
Коментиран от #26
19:16 09.08.2026
5 Кирил
Коментиран от #15
19:17 09.08.2026
6 копейкин
19:18 09.08.2026
7 Сила
19:19 09.08.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
19:19 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гагаузина лъжепатриот
Коментиран от #98
19:21 09.08.2026
11 Факт
19:21 09.08.2026
12 Янко
19:21 09.08.2026
13 Укротрола има разсейки от рака.
Коментиран от #18
19:21 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Кирил":Всички данни показват, че това е постановка на руската 5-та колона в България. "Братушките" пак подценяват българите...
Коментиран от #35
19:23 09.08.2026
16 АГАТ а Кристи
19:23 09.08.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #28
19:23 09.08.2026
18 на иноксовата маса да легнеш
До коментар #13 от "Укротрола има разсейки от рака.":студенти да та режат!
19:23 09.08.2026
19 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #23, #59
19:23 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 за 5 чл.
До коментар #3 от "Сатана Z":ли мечтаеш
19:24 09.08.2026
22 Тиквата и Копейкин,
19:24 09.08.2026
23 баба гуси
До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":чадо защо взе всичките банани?
Коментиран от #27
19:25 09.08.2026
24 Дрътия Софеанец ,
До коментар #17 от "Последния Софиянец":И вероятно са били надписани - Made in Ukraina ..
19:25 09.08.2026
25 Ха ха
Коментиран от #126
19:26 09.08.2026
26 Питане
До коментар #4 от "Десислава Иванкова":А има ли някой, който да те.....
Убеден съм че няма !!!
Коментиран от #41
19:26 09.08.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "баба гуси":За да ги ползвам за ПВО Демокрацията ни остави без армия така че ползвам демократичните банани
Коментиран от #30
19:27 09.08.2026
28 Ха ха
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Развяващи най-нахално украински знамена, но луд умора няма.
19:27 09.08.2026
29 Ха ха
19:29 09.08.2026
30 баба гуси
До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":чадо лъжата е грях! и всички краставици си обрал
Коментиран от #46
19:30 09.08.2026
31 У0400 Ямбол е градът
19:30 09.08.2026
32 Гост
Коментиран от #50
19:32 09.08.2026
33 Противно
19:32 09.08.2026
34 Валтер Шеленберг
Коментиран от #96
19:32 09.08.2026
35 От 1991-година
До коментар #15 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Тръмп не арестува Путин на Аласка, също руски братушки виновни или Путин и Тръм братушки?
Коментиран от #49
19:33 09.08.2026
36 Лопата Орешник
19:33 09.08.2026
37 Пенсионерка
19:34 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 НАТО
19:36 09.08.2026
40 Покрай туй дронче
То лакърдии, то бели фланелки без лого, то сериозни гробни физиономии пред камерите, сякаш са ни нападнали извънземните!
Сякаш за пръв път се води война около нас и сякаш никога съседните на войната държави не получават някой снаряд, бомба или ракета от воюващите!
А дрончето никой не знае кой го е пратил, спокойно могат да са и руснаците.
Коментиран от #43
19:36 09.08.2026
41 Десислава Иванкова
До коментар #26 от "Питане":Има, но не знам къде е сега. Проси пари за почивката ни на Малдивите.
19:38 09.08.2026
42 Връщай
19:38 09.08.2026
43 Големия Бахур
До коментар #40 от "Покрай туй дронче":Абе К-ретен на тебе и два украински дрона в г.ъза да ти забият пак ще квичиш че Русия ти е виновна! Откъде ви намират ТОЛКОВА малоумни И.диоти!!
19:39 09.08.2026
44 Софето
Ние друго не можем да активираме…
19:40 09.08.2026
45 АГАТ а Кристи
19:40 09.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 гов ед ОООООО
19:41 09.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #35 от "От 1991-година":"Братушка", до кога ще се мъчиш с българския?
19:45 09.08.2026
50 Костадинов
До коментар #32 от "Гост":Ама много си падам по членове,Цомчю също ,ама само ги плюе
19:45 09.08.2026
51 Ти да видиш
Неофициальные данные оценивают максимальный обсег (дальность полета) украинского дрона-приманки «Майя» (Майя) примерно до 600 км, однако эта цифра не подтверждена официально. Аппарат весит около 25 кг и создан как фалшивая мишень для отвлечения ПВО./
Пак от там
Разстоянието от България до Украйна по въздушна линия е около 767 километра (до най-близките точки между двете държави). Ако се измерва от столицата София до украинската столица Киев, правото разстояние по въздух е приблизително 1025 километра.
Расъждения на Естествен Интелект>
Какво ни готвят по-дяволите
Коментиран от #74
19:47 09.08.2026
52 Хаха
19:48 09.08.2026
53 Пламен
19:49 09.08.2026
54 Цомчю
19:49 09.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Форисън Хард
19:51 09.08.2026
57 Ха ха ха
19:52 09.08.2026
58 Хайде де
19:53 09.08.2026
59 Кмета
До коментар #19 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ами как ще се обадите,то петте века си казват думата.Даже и къщите ви да подпалят.
19:55 09.08.2026
60 Един друг
19:55 09.08.2026
61 Чума
19:55 09.08.2026
62 Задължително
До коментар #1 от "костя дъ простя":първо член 5, след това режим Фантом, и накрая гайгермюлеров брояч..
19:55 09.08.2026
63 Гончо Цанев 🥸
19:56 09.08.2026
64 Павел Пенев
19:57 09.08.2026
65 СЛАВА УКРАИНУ
Ще го заметем под килима
20:02 09.08.2026
66 Видях на Витоша 4 дрона
Коментиран от #73
20:03 09.08.2026
67 az СВО Победа 81
Бой по евроатлантическата чума!
20:08 09.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 az СВО Победа 81
Нали уж ни пази, пък Киев ни атакува както и откъдето си иска?
Коментиран от #94
20:15 09.08.2026
70 Цвете
20:15 09.08.2026
71 Хи хи
До коментар #2 от "име":Ловците на педофили за от Възраждане. Примамват хода да ги убият от бой и да ги ограбят.
20:18 09.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 От снимките
До коментар #51 от "Ти да видиш":Дрон-примамка, ама с взрив... такива ги пишат за дебилните фенове на тоя циганин.
20:20 09.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да го питам тоя черен льольо
20:23 09.08.2026
78 Нексус
20:25 09.08.2026
79 Що за пасмина сме
20:26 09.08.2026
80 Сандо
20:30 09.08.2026
81 Наталия Кобилкина украинска сексоложка
20:33 09.08.2026
82 Начо
20:40 09.08.2026
83 Къде е БКП гудето нискочело от с.Крушари
20:44 09.08.2026
84 Трябва естествено
20:44 09.08.2026
85 Всички сте призовани
Коментиран от #112
20:46 09.08.2026
86 С дронове примамки
20:49 09.08.2026
87 Боци
20:56 09.08.2026
88 Дзак
20:56 09.08.2026
89 Задължително
20:59 09.08.2026
90 ВРЪЩАЙ
21:01 09.08.2026
91 Тити на Кака
До коментар #2 от "име":Настана жега.
Крият се от жегата на ППетрохан.
21:02 09.08.2026
92 Нищо ново
21:02 09.08.2026
93 Пламен
Коментиран от #100
21:02 09.08.2026
94 фашистки рашастан в изолация
До коментар #69 от "az СВО Победа 81":Това е руско нападение и опит за провокация за да въвлекат други държави във войната в която ядат бой от Украйна като маче у дирек! Украйна е съюзник на България.Това са типични действия на руските фашистки и терористични лицемери!!
Коментиран от #110
21:02 09.08.2026
95 Ние всички си го знаем
21:02 09.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Имаме ли некаква ракета
Коментиран от #116
21:05 09.08.2026
98 ДОБРЕВ
До коментар #10 от "гагаузина лъжепатриот":Не обиждай гагаузите. Този е едни други малцинства.... дето за пари продават всичко .
21:06 09.08.2026
99 Връщай
21:07 09.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 влао
21:08 09.08.2026
102 Коцка
Коментиран от #117
21:09 09.08.2026
103 Стоенчо
21:09 09.08.2026
104 Болен комунистически мозък
21:10 09.08.2026
105 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
21:14 09.08.2026
106 Теслатъ
21:20 09.08.2026
107 Феникс
Коментиран от #122
21:21 09.08.2026
108 асдас
21:22 09.08.2026
109 Хмм
21:24 09.08.2026
110 az СВО Победа 81
До коментар #94 от "фашистки рашастан в изолация":Тагаренко ти ли си?
Или е ламата Мирчев?
Все чужди агенти, инфилтрирани в партии с отпаднала необходимост!
🤣🤣🤣
Коментиран от #115
21:24 09.08.2026
111 Лидерът
21:26 09.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Чакай бе!
Коментиран от #127
21:38 09.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 ГАНЮ
До коментар #97 от "Имаме ли некаква ракета":абе нали ги подарихте на киев бе циркаджии?
щото били негодни и с изтекъл срок
видя се че бг управници и политици са негодни
и с отпаднала необходимост
21:47 09.08.2026
117 Дзак
До коментар #102 от "Коцка":На сигурно място!
21:51 09.08.2026
118 Ха ха ха
21:52 09.08.2026
119 Аз съм веган
22:01 09.08.2026
120 1234
22:16 09.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 ГОСТ
22:40 09.08.2026
124 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
22:52 09.08.2026
125 ФАКТ
23:58 09.08.2026
126 сноу
До коментар #25 от "Ха ха":Коцето не плачи ,пешкирчето метни и челото забърши..че хахо пак се замори..
00:09 10.08.2026
127 сноу
До коментар #113 от "Чакай бе!":Пяната забърши , водката намали и бирата прибери..че утре празното в главата ще те заболи...
00:12 10.08.2026
128 тоя е
01:30 10.08.2026
129 Дедо Пене
Кой ги вкарва в НС тия кухи лейки като този? Хора, опомнете се мислете като гласувате!!!
01:42 10.08.2026
130 Елементарно е!
До коментар #1 от "костя дъ простя":Дронът е украински , но вероятно е пуснат от рашистите или техни резиденти в България след като вкаран нелегално тук с някой камион . . Използван е сценария от украинската операция "Паяджина" срещу фашистка Русия.
Украйна няма мотив да си търси врагове като държави от НАТО.
03:32 10.08.2026