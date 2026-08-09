Ще активира ли България чл. 5 от договор на НАТО след атаката на Украйна (ВИДЕО)

Председателят на “Възраждане” настоява час по-скоро да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства във връзка с падналия в България украински дрон. Нещо повече, в социалната мрежа той публикува любителски кадри, които показват летящи над страната ни не един, а два дрона.

“Както вчера първи предположихме, дронът, ударил България, се оказа украински. Но дали е бил само един? Вчера наша симпатизантка от Провадия заснима този клип с два дрона, летящи във формация в небето над Девня - точно над девненските заводи. България не разполага със свои мащабни дронове, така че не са наши? Чии са тогава? Кой хазяйничи свободно в българското небе и това със или без знанието на българските власти се случва?

Още нещо. Как така дронът на обяд беше описан от Радев като носещ голямо количество взрив, а в края на деня се оказа разузнавателен дрон? Разузнавателните дронове са или без оръжие, или с минимално количество взрив, колкото да убият един човек”, категоричен е Костадинов.

Той припомня в своята публикация в социалната мрежа, че вчера зам.-председателят на “Възраждане”, Георги Георгиев, беше единственият от ръководството на парламентарно представена политическа сила, който посети мястото на взрива, а неговите предположения са, че щетите по терена просто няма как да са причинени от разузнавателен дрон.

“На следващо място - разбрахме, че украинската посланичка била в Киев. Как така точно в този ден? Кога е тръгнала? Дали не е случайно вчера сутринта или малко преди удара? За да иска директни инструкции как да реагира може би? Знаела ли е предварително Олеся Илашчук за атаката срещу България, и ако да, защо България не е задействала прочутия чл. 5 от Северноатлантическия договор, в който се кълнат родните евроатлантици? Или ако Украйна ни напада и свободно разузнава в небето на България, няма проблем?", категоричен е Костадинов и добавя, че вчера Украйна извърши акт на агресия спрямо България.

“Ако страната ни беше независима държава, а не колония, и ако се управляваше от смели мъже, а не от страхливи марионетки, украинската посланичка щеше да бъде обявена за персона нон грата още вчера. Но уви, по волята на 95.7% от българските избиратели България е колония. А колониите никой не ги пита за нищо.“, добавя още Костадинов.