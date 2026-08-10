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Руският парадокс: защо Путин моли САЩ да спрат помощта за Украйна, ако е уверен в победата на руската армия
  Тема: Украйна

Руският парадокс: защо Путин моли САЩ да спрат помощта за Украйна, ако е уверен в победата на руската армия

10 Август, 2026 15:01 2 470 146

  • украйна-
  • андрей веселовски-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Путин все още не е готов да спре войната срещу Украйна. Една от причините е, че войната вече се е превърнала в начин Путин да поддържа властта си в Русия.

Руският парадокс: защо Путин моли САЩ да спрат помощта за Украйна, ако е уверен в победата на руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин не се отказва от опитите си да повлияе на САЩ. Апелът към Тръмп да спре помощта за Украйна на пръв поглед изглежда странен: ако Русия уж е уверена в собствените си сили, защо се нуждае от помощ от САЩ? Всъщност отговорът може да е прост - Москва иска да спечели войната срещу Украйна без загубите, които понася в момента.

Това заяви пред OBOZ.ua украинският дипломат Андрей Веселовски, бивш консул в Торонто и бивш постоянен представител на Киев към ЕС.

Според него има една основна причина за продължаващия положителен тон на американската администрация в лицето на Доналд Тръмп към Москва и тя се корени в Студената война.

Веселовски заяви, че американски военни и конгресмени смятат, че САЩ не трябва да губят диалога с Русия, което е вкоренено още от времето на Студената война и идеята за двете суперсили. „Има две суперсили, те трябва да говорят помежду си. Ако спрат да говорят, има опасност от ядрена война. Определен брой американски политолози, политици и държавници са усвоили тази мантра. Те не се отнасят към нея критично, не я преразглеждат, не си задават въпроса: може би нещо се е променило в света”, заяви украинският дипломат.

Веселовски заяви, че Путин все още не е готов да спре войната срещу Украйна и основните причини са две.

Една от причините е, че войната вече се е превърнала в начин Путин да поддържа властта си в Русия. В крайна сметка, прекратяването на военните действия може да постави неудобен въпрос пред руското общество: за какво бяха всички тези години, стотици хиляди смъртни случаи и огромни разходи?

Има и друга причина войната да продължава. Руското ръководство все още вярва, че времето може да работи в негова полза. Москва разчита на умората на Украйна, на евентуални промени в Европа, на политиката на САЩ и на подкрепата на Китай. Затова дори малкото настъпление на руските войски е важно за Кремъл - то му позволява да изчака и едновременно с това да окаже натиск върху Украйна и нейните съюзници.

Путин вижда, че все още има ресурси да продължи войната, посочва Веселовски. Руският президент иска да превземе Украйна и след това да се насочи към Централна и Западна Европа. Това не означава да бомбардира Берлин, а да се опита да поеме политически контрол над западните столици чрез партии, които следват политиката на Кремъл. Лостът, който ще използва Путин, е евтината енергия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 14 Отговор
    Путин и Тръмп са приятели.Затова.

    Коментиран от #69

    15:02 10.08.2026

  • 2 Марио,

    90 21 Отговор
    не моли, а предупреждава
    Зелю Малкият Мук моли, проси и квичи

    Коментиран от #17

    15:03 10.08.2026

  • 3 Смешковци

    84 22 Отговор
    Русия никого не моли!!!!!
    НАТО и ЕС се ВОЮВАТ за демокрация
    Русия се БОРИ за справедливост

    Коментиран от #33

    15:03 10.08.2026

  • 4 Владимир Владимирович - Президент

    52 33 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #14, #132

    15:03 10.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    48 8 Отговор
    Ами каза горнище ген. Мили-
    " Ако ШАШт не се намеси,Киев ще падне за 72 часа❗"

    Коментиран от #25, #47

    15:04 10.08.2026

  • 6 Ами щото ще му е по-лесно

    36 5 Отговор
    да победи.
    Тоя Андрей Веселовски явно е на около 4 години.

    15:04 10.08.2026

  • 7 факуса

    26 9 Отговор
    щот питеци фашизирани,требе ви изтрие нацяло,което ще е много добре за света

    15:04 10.08.2026

  • 8 МОДЕРАТОРИ -ЛЪЖЦИ

    37 1 Отговор
    Много сте зле

    15:05 10.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 9 Отговор
    Ами каза го още ген. Мили-
    " Ако ШАШт не се намеси,Киев ще падне за 72 часа❗"

    15:05 10.08.2026

  • 10 Ай де бе

    50 6 Отговор
    Миче, ма кой ти рече че го моли? Една укро жена.....

    15:05 10.08.2026

  • 11 Мара

    32 4 Отговор
    Щом Веселовски украта е казал така, значи мнението му е миродавно🤣😂🤣😂

    15:05 10.08.2026

  • 12 Как Защо ???

    15 33 Отговор
    Защото са НЕможачи.Добре, че през ВСВ е имало Украйна в състава на СССР

    Коментиран от #115

    15:06 10.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 10 Отговор
    Е , след намесата на ШАШт, мобилизиране на цялото НАТьО и измамите на британците-
    резултатът е налице❗
    Милиони избити, съсипани икономики и пак ще стане това за което Путин ги предупреди❗

    Коментиран от #44

    15:07 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 тоз човечец

    36 9 Отговор
    да не кажа плъх
    не мож да вдене
    че Путин ще победи накрая
    но е разумно да се мисли за по малко жертви

    а що не чуваме за бягства от Руската армия?
    а бягат масово укр
    от армият и се крият

    Коментиран от #31

    15:08 10.08.2026

  • 16 моли САЩ...

    32 3 Отговор
    Ку-куууу ?

    15:09 10.08.2026

  • 17 русия

    9 36 Отговор

    До коментар #2 от "Марио,":

    е просяк, преживяващ с експлоатация на земни ресурси. Тази държава на никого не е нужна, най-малко на руснаците. Време е западът да реши проблема с това историческо недоразумение.

    Коментиран от #28

    15:09 10.08.2026

  • 18 Левски

    41 8 Отговор
    "Факти", пак пишете глупости. Путин не моли и никога не е молил. Ама нали сте евроатлантически вестник.

    Коментиран от #24

    15:09 10.08.2026

  • 19 Цялата

    13 25 Отговор
    риска история е низ от глупост и тъпотия. Дажуджето се вписва идеално в тази нерадостна картинка.

    15:10 10.08.2026

  • 20 Апел към Тръмп

    22 4 Отговор
    Дали е молба? А? Ако е така тея в ЕК от години само на молби са го подкарали

    15:11 10.08.2026

  • 21 Войната в Украйна

    26 7 Отговор
    Продължава заради САЩ, Великобритания и военнолюбците от НАТО и Брюксел. Иначе да е приключила още през 2022г.

    Коментиран от #29

    15:12 10.08.2026

  • 22 Много тъпи писачи

    25 2 Отговор
    обаче се навъдиха ей

    Коментиран от #38

    15:12 10.08.2026

  • 23 героооу

    23 3 Отговор
    толкова ли огладня,че драскаш такива пропагандни статии за центове?

    Коментиран от #36

    15:12 10.08.2026

  • 24 путин

    9 22 Отговор

    До коментар #18 от "Левски":

    е амбициозен защото произхожда от простолюдието, има комплекси иска да се докаже, но става само за присмех. За съжеление много хора страдат от поредната руска тъпотия.

    Коментиран от #32

    15:13 10.08.2026

  • 25 Гошо

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е как, като запада се намеси на 3 месец, понеже ги беше страх от реакцията на Русия

    Коментиран от #64

    15:13 10.08.2026

  • 26 ЗА IДИОТITE

    11 3 Отговор
    ЗА ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧНО,КАКТО ИСКАТ И КОМАНДВАТ ТЕЗИ КОИТО НИ БОМБАНДИРАХА И РАЗРУШИХА ПРЕЗ 17.04 1944 г.

    15:13 10.08.2026

  • 27 1234

    26 4 Отговор
    Ако може Мария да публикува интервюто или видеото където Путин моли? Ако не може, значи пак пише пожелателна пропаганда.

    15:14 10.08.2026

  • 28 Ти по-добре

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "русия":

    Гледай как Западът ще приключи по-бързо с България.

    Коментиран от #80

    15:14 10.08.2026

  • 29 Липсата

    5 13 Отговор

    До коментар #21 от "Войната в Украйна":

    на елементарна логика показва източника, слабоумна българска копейак, който повтаря опорки предназначени за подобните им.

    15:15 10.08.2026

  • 30 Чакайте малко,

    14 6 Отговор
    ние европейците знаем от либерало-демократичните медии , че Русия е фалирала, изпаднала в тежка криза, руснаците с хиляди бягат на запад за да умрат на фронта, вече е загубила огромни територии и ние умните и красиви европейци ще богатеем от тях и така нататък ........

    Коментиран от #37

    15:15 10.08.2026

  • 31 Ха ха

    8 12 Отговор

    До коментар #15 от "тоз човечец":

    Е как да бягат?Като ги докарат на фронта изкарват най много 20-30 дни и Груз 200.Нямат време и даже не ги пребират.Нету тела, нету денги за вдовиците.Стара руска практика.

    Коментиран от #89, #117

    15:16 10.08.2026

  • 32 Ти да не

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "путин":

    Произхождащ от "Олимп" случайно. Много ти е божествен произхода както и на твоите евроатлантически господари.

    15:17 10.08.2026

  • 33 Кой ще опише справедливостта на Кенефа

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Смешковци":

    3 Смешковци
    164ОТГОВОР
    Русия никого не моли!!!!!
    НАТО и ЕС се ВОЮВАТ за демокрация
    Русия се БОРИ за справедливост
    -;-
    Московията беше за справедливост и в Грузия, и в Карабах, и в Армения, и в Приднестровието, им Казахстан, и къде ли още не....

    Дали след време ще има някой като Дмитрии Волкогонов да напише нещата в някаква истина за РуZZкия КЕНЕФ!!!!!!!!

    15:17 10.08.2026

  • 34 Я пък тоя

    12 6 Отговор
    И кой каза, че Путин се моли? Ако имаше такова нещо Тръмп отдавна да се е похвалил, както се хвали с Иран.

    15:18 10.08.2026

  • 35 Орк

    10 9 Отговор
    1. Русия никого за ничто не моли.
    2. Нали САЩ говорят за мир и ужким искат мир , но пращат оръжия и навеждат на цели.
    Да се определят какво точно искат. На Русия и всичко ясно какво става.

    15:18 10.08.2026

  • 36 Прогресивен Кенеф за мир се борел

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "героооу":

    23 героооу
    20ОТГОВОР
    толкова ли огладня,че драскаш такива пропагандни статии за центове?
    -;-
    Къде са истинските статии за прогрлесивността на КЕНЕФА!

    15:19 10.08.2026

  • 37 Ами

    8 13 Отговор

    До коментар #30 от "Чакайте малко,":

    Какво да чакаме? В първите дни на мобилизацията цял свят видя колоните бягащи руски мъже .Над 4 милиона.В Германия са 3 милиона, а в Рашка няма и 20 граждани от ЕС и нито една ганьовска копейка.

    Коментиран от #40, #124

    15:19 10.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    9 8 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #45

    15:23 10.08.2026

  • 40 Орк

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Само се аз сега на вилата в Калужска область купувам млечни продукти от немци. Пълно е в Калужска область с немски преселници

    15:24 10.08.2026

  • 41 Тов. ЧЛЕНИН

    8 10 Отговор
    Таваришчи , пратихте ли бензин на кимчОвците да приезжаят ?

    Коментиран от #75

    15:24 10.08.2026

  • 42 Само че

    10 15 Отговор
    Дори САЩ да спрат помощта за Украйна има още много държави по света, които ще помагат. Напразни са надеждите на кремълския фюрер.

    15:24 10.08.2026

  • 43 Ганя Путинофила

    9 11 Отговор
    Путен го моли, защото Атакамсите бият лошо.

    Коментиран от #62

    15:24 10.08.2026

  • 44 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Я обясни кво ш--ште става?Без да тепкаш.

    Коментиран от #68

    15:26 10.08.2026

  • 45 Орк

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Най накрая ти ще го отнесеш. Защо пишете-направо на фронта!

    15:26 10.08.2026

  • 46 Глупост

    6 5 Отговор
    Никакви загуби няма. За това ги мачкат покрайнините всеки ден. Накрая атома и точка.

    15:26 10.08.2026

  • 47 Бай Х@ймане ,

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пак са ти се раздрънчали партийносекретарските петолъчки ..

    15:27 10.08.2026

  • 48 ха ха хаааа

    6 8 Отговор
    Нашите ошанки опять зажигают .. 😁

    Коментиран от #56, #72

    15:29 10.08.2026

  • 49 Тотален провал на русия

    8 6 Отговор
    Кремълският запартък ще разсипе и разпродаде цялата си държава на китайците за още няколко години живот.

    Коментиран от #53

    15:29 10.08.2026

  • 50 Кога Путин е молил Щатите

    12 9 Отговор
    Бе говеда?

    Коментиран от #60

    15:31 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Путин не моли,а прави предложение на бай Дончо.Всики знаят,че първото предложение на Владимир Владимирович винаги е най—доброто.Ако Тръм е умен,в което силно се съмнявам,ще разбере какво му казва Темнейший.

    15:31 10.08.2026

  • 53 Тъпак

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тотален провал на русия":

    210%

    15:31 10.08.2026

  • 54 Фори

    6 10 Отговор
    Путин се моли на северна Корея за оръжия и войници.На Иран за оръжия.На Тръмп да не дава оръжия. Въобще велика държава а се моли на всички.

    Коментиран от #59

    15:32 10.08.2026

  • 55 4567

    5 8 Отговор
    Защото, на когото САЩ помага, той побеждава. Наследницата на СССР знае това от личен опит.

    15:32 10.08.2026

  • 56 Опят

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха хаааа":

    Ти разпраха дюшека

    15:32 10.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 От г@Z@ в устата на

    10 1 Отговор
    Мара !!!!

    15:35 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Братчетата на Бойко

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "Кога Путин е молил Щатите":

    WW2, не молеше, а направо просеше - от пляб до самолети.

    Коментиран от #73

    15:35 10.08.2026

  • 61 Хмм

    4 3 Отговор
    щом войната поддържа властта на Путин в Русия, следва логичният въпрос - какво е поддържало властта на Путин преди войната цели 20 години

    15:35 10.08.2026

  • 62 Боклукоф

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ганя Путинофила":

    Изветрелите турски Атакмс най много да изтрият укробатареите

    15:37 10.08.2026

  • 63 Щом Мара Хари го кзва

    6 1 Отговор
    Щом е спала със верния източник на магистралата , значи Лъже !! Само се е начесала ПУ....... !!!

    15:37 10.08.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Гошо":

    Преди третия месец ли❗
    ЗАПАДНалИЯТ свят се меси още от 2008-ма когато започна да подмамва У...йна с НАТьО и ЕсеС❗
    После започна да пълни У...йна с оръжие❗
    После БайПън и Ню ланд раздаваха кифлички и чай❗
    После рошавият британец срещу подкуп от
    1 000 000£ ( доказано) насъска ZE да не приема мир❗
    И още , и още....

    15:37 10.08.2026

  • 65 АНОНИМЕН

    7 4 Отговор
    русия реално воюва и с срещу европа и срещу сащ -нормално е да иска да спират помощите -какво да удари европа -нас и целият свят изчезваме

    15:39 10.08.2026

  • 66 Еми

    3 5 Отговор
    И Путин да спре помощта за Иран?
    А, Приятели педофили ли?

    15:39 10.08.2026

  • 67 ПУТИН

    6 3 Отговор
    Маро аз не се моля на никой , на мен се молят питай наркомана колко реве и иска да се срещне с мен ! И ти ще се молиш със целия екип на факти , но малко по късно !!!

    15:40 10.08.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ол1гофрен,":

    Добър Ник❗Поздрави❗
    Ами чети, че да не се излагаш❗
    Виж още кога и къде Путин им каза:
    "Не! И не, означава НЕ!"❗

    15:41 10.08.2026

  • 69 Защо моли?

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия нищо не моли, а предупреждава и се въоръжава.

    15:42 10.08.2026

  • 70 Хаха

    8 3 Отговор
    Само на руснаците им пука за живота на укрите. Това жълтопаветниците не го разбират

    15:42 10.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "Братчетата на Бойко":

    Путин и WW-2🤔🤔🤔

    15:44 10.08.2026

  • 74 Минаващ

    8 2 Отговор
    А защо САЩ мрънкаха, че Русия предоставя разузнавателни данни на Иран, след като според Рижко всичко беше занулено и Иран се молели за пощада? От какво се страхуват САЩ?

    15:44 10.08.2026

  • 75 Кимчо и Путлерчо ще правели Победите си

    4 6 Отговор

    До коментар #41 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    41 Тов. ЧЛЕНИН
    46ОТГОВОР
    Таваришчи , пратихте ли бензин на кимчОвците да приезжаят ?
    -;-
    Преди това нали кимчовците имаха боеприпаси и някакви солдати- какво стана , така и не се разбра!!

    Сега Кимчото ще прател ракетни установки и повече солдати за да усвоели как се правят Победите на Путлер и като с върнат да дообучат останалите кимчовци.

    15:46 10.08.2026

  • 76 Ген. Залужни

    7 3 Отговор
    Украйна никога няма да влезе в НАТО. А на НАТО му трябват още 12 години да стигне половината от нивото на което са руснаците в момента! Цитат на Ген. Залужни!

    15:47 10.08.2026

  • 77 Янко

    6 2 Отговор
    До сега само Тръмп е званил на Путин.Всичко друго е пунтамара

    15:47 10.08.2026

  • 78 Тръмп е Длъжник на Путин

    12 6 Отговор
    В украинският конфликт срещу Русия воюва целият Западен свят.
    Доставяме оръжие, поддържаме съществуването на киевският режим, предоставяме разузнавателни данни , насочваме цели , изключителната политическа подкрепа ,...
    Да не говорим за санкциите . Това са все белези на война.
    На практика Русия е изолирана и оставена сама срещу света .
    И колкото по голяма е подкрепата за Западът за хунтата в Киев , толкова повече симпатии печели Путин .

    Коментиран от #92

    15:48 10.08.2026

  • 79 Явно все още има хора които вярват

    9 7 Отговор
    Че Украйна има някакъв шанс. Надежда тука всяка оставете... няма такъв вариант

    Коментиран от #81, #131

    15:48 10.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Рашмахта ще промени кое и кога

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Явно все още има хора които вярват":

    79 Явно все още има хора които вярват
    00ОТГОВОР
    Че Украйна има някакъв шанс. Надежда тука всяка оставете... няма такъв вариант
    -;-
    И какво кара русофилите да се надяват на РАУ-26 и безаналогивите оръжия?!!
    При над 1300 дни се видя какво правят ватенките- сега тепърва ще се промени кое и кога?!?!

    Коментиран от #90

    15:52 10.08.2026

  • 82 Вие сте бунаци

    6 4 Отговор
    Китайците чакат подходящия момент, да представят сметката и колонизират Русия.Това е приятелство без граници.

    Коментиран от #88

    15:53 10.08.2026

  • 83 статийка шегичка по натовски

    6 1 Отговор
    Тай ва размаза...За какво да ва моли бе победени?

    15:54 10.08.2026

  • 84 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Защото 4 години му писна да води прокси война с НАТО бе, Маро! Ако евратлантиците са мъже, да заповядат! Ама не са!

    15:56 10.08.2026

  • 85 И защо ?

    1 1 Отговор
    защо Путин "моли" САЩ ?

    Коментиран от #87

    15:58 10.08.2026

  • 86 Удари русораста с лопатеЕто!

    1 1 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #108

    15:59 10.08.2026

  • 87 Млад русорас

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "И защо ?":

    От зор.

    16:00 10.08.2026

  • 88 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Вие сте бунаци":

    Нищо не чакат китайците.На Приморския край му викат вече китайский край.Над 5 милиона китайци работят за кКитай в Русия.Русия е предоставила на Китай територии за ползване които са над 100 пъти по големи от това което Русия е отнела от Украйна с цената на милиарди,зависимост от Китай и над 1,5 милиона убити.

    Коментиран от #96, #104

    16:01 10.08.2026

  • 89 Знаещият

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха":

    Странно тогава ,защо при обмяна на телата съотношението е 1000 украинци за 38 руснаци!

    16:01 10.08.2026

  • 90 Щото момче

    3 4 Отговор

    До коментар #81 от "Рашмахта ще промени кое и кога":

    Ако видиш на снимка само военните заводи в Магнитогорск които още не са почнали и на 10% от капацитета си да работят ще разбереш. И въобще не става дума за дрончета и играчки ..

    Коментиран от #94, #106

    16:01 10.08.2026

  • 91 Хахаха

    1 3 Отговор
    Пробва човекът. Ако Тръмпосания спре или ги намали, Путин по-бързо ще завърши "операцията,"си. Колко е просто! Ама цяла статия за това изсмукали от пръстите.

    16:02 10.08.2026

  • 92 Ммда..

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "Тръмп е Длъжник на Путин":

    Със симпатии не става.Марш да превземало Мала Токмачка диванен бо к лук!

    16:02 10.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ти па кога ги видя?

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Щото момче":

    😅😅😅😅

    Коментиран от #98

    16:04 10.08.2026

  • 95 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    Защото лъжете, че моли. Русия никого не моли, това е само в мозъчната клетка на амежите

    Коментиран от #102

    16:05 10.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 пешо

    1 2 Отговор
    вярвайте лично на мара го казаха

    16:07 10.08.2026

  • 98 Повечето ръководен персонал

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Ти па кога ги видя?":

    които бяха във военната ни индустрия са минали на стаж от там ... стотици само от Пловдив

    16:07 10.08.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Вързан човек

    2 0 Отговор
    се бие по-лесно!

    16:12 10.08.2026

  • 101 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Покажи":

    И какво точно искаш да ти покажа като на този сайт е невъзможно да се качи каквото и да е.Може да си пишем но дори и една снимка не може да се качи камоли видеоматериал

    16:13 10.08.2026

  • 102 Духче Анкоридж

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Хохо Бохо":

    Моли и то на колене!

    Коментиран от #105

    16:14 10.08.2026

  • 103 Това е най разумният ход за спиране на

    0 4 Отговор
    войната, иначе тя ще свърши с последният украинец, защото западните наемници свършиха!? Спрат ли да наливат средства в Украйна, войната ще спре, сега само помагат да умират млади момчета там!?

    16:15 10.08.2026

  • 104 Османагич 🇹🇷

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Соломон":

    Сюлеймане и ние нищо не чакаме ,без нито един изстрелян куршум си върнахме Източна Румелия ,остава само официално да го договорим .Така кат гледам Пееффски Ефенди е най подходящ за валия на на вилаета ,а и ти гладен няма да останеш ,турски знаеш поне хляб да си купиш .

    Коментиран от #110, #111

    16:15 10.08.2026

  • 105 Молиш ти на колене

    0 2 Отговор

    До коментар #102 от "Духче Анкоридж":

    За да те яздят...

    16:15 10.08.2026

  • 106 Фламинго

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Щото момче":

    стига Магнитогорск!

    16:15 10.08.2026

  • 107 4 едрени дэржави

    2 3 Отговор
    руззия,сшаш,чайна,кимчистан не могат да победят украйна

    16:15 10.08.2026

  • 108 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #86 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Уудрий якоо козяка с фаража !

    16:16 10.08.2026

  • 109 Путин каза

    2 1 Отговор
    че още не са започнали!Някъде към 2050!

    16:17 10.08.2026

  • 110 Върнахме Източна Румелия

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Османагич 🇹🇷":

    Защото Руският Император я плати с 86 млн.златни франка на Султана.
    Иначе армията от Турската ,отиваше на Сръбската граница На Най...
    Договорът е в НБ.

    16:18 10.08.2026

  • 111 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Османагич 🇹🇷":

    Али Реза бедай при делиорманското магаре да те почеше отзаде

    Коментиран от #119

    16:18 10.08.2026

  • 112 Путин

    2 0 Отговор
    По-важно ми е да спечеля изборите,че опозицията много е силна!

    Коментиран от #113

    16:18 10.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Стьопа

    1 2 Отговор
    Придавам джаджи от Валдберис!

    16:20 10.08.2026

  • 115 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Как Защо ???":

    През Втората световна е имало повече украинци на немска служба- от охранители в лагерите в немската армия до есесовци -специалното подразделение Нахтигал, батальон Роланд, 14-а Вафен гренадирска дивизия от СС (1-ва украинска), Украинска народна милиция, Охранителна полиция и други, отколкото украинци в Червената ата армия.

    Коментиран от #123

    16:20 10.08.2026

  • 116 ПУТИН Е МИЛОСТИВ

    2 2 Отговор
    НЯКОЙ РОЗАВ НЕРАЗБРАЛ??

    16:21 10.08.2026

  • 117 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха":

    Ежемесечната размяна на тела на загинали върви по над 500 украински за 27-30 руски.

    Коментиран от #121

    16:26 10.08.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Османагич 🇹🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "Соломон":

    Сюлеймане оди в местната джамия да се помолиш за опрощение на греховете ти ,въпреки че си чингене ,все пак си и мюсюлманин .

    Коментиран от #126

    16:27 10.08.2026

  • 120 ХаХа

    1 2 Отговор
    Молел :)) хаха

    16:27 10.08.2026

  • 121 Е ДА!

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Мишел":

    Този Факт веднага тушира всички други приказки за ,,Блиц-Крига" на ВСУ в Русия...!

    16:28 10.08.2026

  • 122 Наката

    3 3 Отговор
    Той Путин застанал на коляно,с глава поряна в пода и моли:дайте и на мен,това дето давате на Зельо,че войната да свърши по-скоро! От многота даване от страна на ФАЩ,ИЗДЪНЕНА ЕВРОПА И
    МНОГОТО ДРУГИ,фашиста и белото смъркало,взе да колекционира от трите,само най-дългото!!!

    16:28 10.08.2026

  • 123 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Мишел":

    Е и.Германците са използвали най различни националности да им вършат мръсната работа.И едва ли украинците са били повече от руската армия на Власов биеща се на страната на Германия

    16:29 10.08.2026

  • 124 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    А в Украйна населението намаля с над 65%- от 53.4 милиона на под 20 милиона.

    Коментиран от #129

    16:29 10.08.2026

  • 125 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Смисълът на целия текст е в израза "Путин моли САЩ".
    Много правилно тридумие 😂

    16:30 10.08.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Наско

    3 2 Отговор
    Той 3-ти го е написал най-точни!
    Русия никого не моли!!!!!
    НАТО и ЕС си ВОЮВАТ за демокрация,
    Русия се БОРИ за справедливост!
    Да пребъде Велика Русия!
    Да иляди!!!

    16:32 10.08.2026

  • 128 грУЙО

    4 3 Отговор
    Каквото и да пишете е безсмислено , последни напъни. С окраина е свършено , още 3 месеца и капитулация.

    Коментиран от #134, #135

    16:33 10.08.2026

  • 129 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #124 от "Мишел":

    Еха тия милиони за нищо ги нямате.Населението на Украйна никога не било повече от 42 милиона

    16:33 10.08.2026

  • 130 Левски

    1 2 Отговор
    До коментар "Путин". Първо се научи да бъдеш грамотен, после пиши тъпизми.

    16:37 10.08.2026

  • 131 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Явно все още има хора които вярват":

    Населението на Украйна е 7.5 пъти по малко от руското. За да победи Украйна, тя трябва да нанася на Русия поне 8 пъти по-големи загуби. Реално обаче Украйна губи над 20 пъти повече хора от Русия в тази война.
    Това е война до последния украинец.

    16:38 10.08.2026

  • 132 Янко

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Владимирович - Президент":

    Парадокс- Русия е слаба и губи войната свършиха и ракетите и краде кенефи. Над 20% от Украйна е под руски контрол след като цялото нато я буха с оръжия, пари. Помагат с разузнаването и планирането на опрации.

    16:39 10.08.2026

  • 133 Вихрогон

    1 2 Отговор
    За да се молиш,трябва да вярваш в нещо,а Путин не вярва в нищо краварско,нищо в Европа и в нищо
    фашистко!Вярващото е ,източното православие и славянството!Велика нация,велик Путин!

    Коментиран от #138

    16:40 10.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 кУЙО,

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "грУЙО":

    Пета година го драскаш това,,,

    16:44 10.08.2026

  • 136 Путин

    2 3 Отговор
    Не моля никого за нищо, украинска пропаганда.

    16:45 10.08.2026

  • 137 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Щом видя кой е преписвал статията не си правя труда да я чета.

    16:46 10.08.2026

  • 138 Санитар от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Вихрогон":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист....

    16:47 10.08.2026

  • 139 Укротролче, вече имаш разсейки от рака!

    2 3 Отговор
    Укротролче, вече имаш разсейки от рака!

    16:48 10.08.2026

  • 140 ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!

    1 3 Отговор
    ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ !!!! ОСВЕДОМЯВАЙТЕ СЕ И СЛЕД ТОВА ПУБЛИКУВАЙТЕ !!!!!!!

    16:50 10.08.2026

  • 141 Отговор

    0 4 Отговор
    Защото ще загинат повече хора руснаци тъпоумен драскачо!

    16:50 10.08.2026

  • 142 РУСИЯ ИЗПЪЛНЯВА СВО И ЩЕ ГО ЗАВЪРШИ !

    4 3 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    16:51 10.08.2026

  • 143 чичо Всезнайко

    2 2 Отговор
    На баба ви хвърчилото. Помощта на САЩ е намаляла значително и Украйна се държи толкова колкото и преди. А ако си възстановят и производството на ПВО ракети и евентуално започнат да правят и противобалистияни САЩ няма да са им нужни.

    16:54 10.08.2026

  • 144 ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!

    2 1 Отговор
    ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.!!! А ЗА ПОБЕДА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" ,КОЕТО ГАРАНТИРА ПУСТОШ,НО НЕ ТОВА Е ЦЕЛТА,А СВО СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН,СРЕЩУ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН ФАШИСТКИ РЕЖИМ СПОНСОРИРАН ОТ ЕС И САЩ,КОИТО СА СЪС ЗАГУБЕНИ" ИНВЕСТИЦИИ"ДО МОМЕНТА ЗА =530 МЛРД.$!!!!

    Коментиран от #146

    16:56 10.08.2026

  • 145 Свръх интелигентните!

    0 0 Отговор
    Питайте русофилите “Защо обичат Русия повече от България?”, да видите какъв отговор ще получите! За онези платените от възраждане на всички ни е ясно, ама за онези другите, интелектуално имунизираните, за тях не е ясно.

    17:08 10.08.2026

  • 146 Трай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!":

    Трай бе трол руски!

    17:08 10.08.2026

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