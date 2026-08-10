Руският парадокс: защо Путин моли САЩ да спрат помощта за Украйна, ако е уверен в победата на руската армия

Владимир Путин не се отказва от опитите си да повлияе на САЩ. Апелът към Тръмп да спре помощта за Украйна на пръв поглед изглежда странен: ако Русия уж е уверена в собствените си сили, защо се нуждае от помощ от САЩ? Всъщност отговорът може да е прост - Москва иска да спечели войната срещу Украйна без загубите, които понася в момента.
Това заяви пред OBOZ.ua украинският дипломат Андрей Веселовски, бивш консул в Торонто и бивш постоянен представител на Киев към ЕС.
Според него има една основна причина за продължаващия положителен тон на американската администрация в лицето на Доналд Тръмп към Москва и тя се корени в Студената война.
Веселовски заяви, че американски военни и конгресмени смятат, че САЩ не трябва да губят диалога с Русия, което е вкоренено още от времето на Студената война и идеята за двете суперсили. „Има две суперсили, те трябва да говорят помежду си. Ако спрат да говорят, има опасност от ядрена война. Определен брой американски политолози, политици и държавници са усвоили тази мантра. Те не се отнасят към нея критично, не я преразглеждат, не си задават въпроса: може би нещо се е променило в света”, заяви украинският дипломат.
Веселовски заяви, че Путин все още не е готов да спре войната срещу Украйна и основните причини са две.
Една от причините е, че войната вече се е превърнала в начин Путин да поддържа властта си в Русия. В крайна сметка, прекратяването на военните действия може да постави неудобен въпрос пред руското общество: за какво бяха всички тези години, стотици хиляди смъртни случаи и огромни разходи?
Има и друга причина войната да продължава. Руското ръководство все още вярва, че времето може да работи в негова полза. Москва разчита на умората на Украйна, на евентуални промени в Европа, на политиката на САЩ и на подкрепата на Китай. Затова дори малкото настъпление на руските войски е важно за Кремъл - то му позволява да изчака и едновременно с това да окаже натиск върху Украйна и нейните съюзници.
Путин вижда, че все още има ресурси да продължи войната, посочва Веселовски. Руският президент иска да превземе Украйна и след това да се насочи към Централна и Западна Европа. Това не означава да бомбардира Берлин, а да се опита да поеме политически контрол над западните столици чрез партии, които следват политиката на Кремъл. Лостът, който ще използва Путин, е евтината енергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #69
15:02 10.08.2026
2 Марио,
Зелю Малкият Мук моли, проси и квичи
Коментиран от #17
15:03 10.08.2026
3 Смешковци
НАТО и ЕС се ВОЮВАТ за демокрация
Русия се БОРИ за справедливост
Коментиран от #33
15:03 10.08.2026
4 Владимир Владимирович - Президент
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #14, #132
15:03 10.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Ако ШАШт не се намеси,Киев ще падне за 72 часа❗"
Коментиран от #25, #47
15:04 10.08.2026
6 Ами щото ще му е по-лесно
Тоя Андрей Веселовски явно е на около 4 години.
15:04 10.08.2026
7 факуса
15:04 10.08.2026
8 МОДЕРАТОРИ -ЛЪЖЦИ
15:05 10.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Ако ШАШт не се намеси,Киев ще падне за 72 часа❗"
15:05 10.08.2026
10 Ай де бе
15:05 10.08.2026
11 Мара
15:05 10.08.2026
12 Как Защо ???
Коментиран от #115
15:06 10.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
резултатът е налице❗
Милиони избити, съсипани икономики и пак ще стане това за което Путин ги предупреди❗
Коментиран от #44
15:07 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 тоз човечец
не мож да вдене
че Путин ще победи накрая
но е разумно да се мисли за по малко жертви
а що не чуваме за бягства от Руската армия?
а бягат масово укр
от армият и се крият
Коментиран от #31
15:08 10.08.2026
16 моли САЩ...
15:09 10.08.2026
17 русия
До коментар #2 от "Марио,":е просяк, преживяващ с експлоатация на земни ресурси. Тази държава на никого не е нужна, най-малко на руснаците. Време е западът да реши проблема с това историческо недоразумение.
Коментиран от #28
15:09 10.08.2026
18 Левски
Коментиран от #24
15:09 10.08.2026
19 Цялата
15:10 10.08.2026
20 Апел към Тръмп
15:11 10.08.2026
21 Войната в Украйна
Коментиран от #29
15:12 10.08.2026
22 Много тъпи писачи
Коментиран от #38
15:12 10.08.2026
23 героооу
Коментиран от #36
15:12 10.08.2026
24 путин
До коментар #18 от "Левски":е амбициозен защото произхожда от простолюдието, има комплекси иска да се докаже, но става само за присмех. За съжеление много хора страдат от поредната руска тъпотия.
Коментиран от #32
15:13 10.08.2026
25 Гошо
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е как, като запада се намеси на 3 месец, понеже ги беше страх от реакцията на Русия
Коментиран от #64
15:13 10.08.2026
26 ЗА IДИОТITE
15:13 10.08.2026
27 1234
15:14 10.08.2026
28 Ти по-добре
До коментар #17 от "русия":Гледай как Западът ще приключи по-бързо с България.
Коментиран от #80
15:14 10.08.2026
29 Липсата
До коментар #21 от "Войната в Украйна":на елементарна логика показва източника, слабоумна българска копейак, който повтаря опорки предназначени за подобните им.
15:15 10.08.2026
30 Чакайте малко,
Коментиран от #37
15:15 10.08.2026
31 Ха ха
До коментар #15 от "тоз човечец":Е как да бягат?Като ги докарат на фронта изкарват най много 20-30 дни и Груз 200.Нямат време и даже не ги пребират.Нету тела, нету денги за вдовиците.Стара руска практика.
Коментиран от #89, #117
15:16 10.08.2026
32 Ти да не
До коментар #24 от "путин":Произхождащ от "Олимп" случайно. Много ти е божествен произхода както и на твоите евроатлантически господари.
15:17 10.08.2026
33 Кой ще опише справедливостта на Кенефа
До коментар #3 от "Смешковци":3 Смешковци
164ОТГОВОР
Русия никого не моли!!!!!
НАТО и ЕС се ВОЮВАТ за демокрация
Русия се БОРИ за справедливост
-;-
Московията беше за справедливост и в Грузия, и в Карабах, и в Армения, и в Приднестровието, им Казахстан, и къде ли още не....
Дали след време ще има някой като Дмитрии Волкогонов да напише нещата в някаква истина за РуZZкия КЕНЕФ!!!!!!!!
15:17 10.08.2026
34 Я пък тоя
15:18 10.08.2026
35 Орк
2. Нали САЩ говорят за мир и ужким искат мир , но пращат оръжия и навеждат на цели.
Да се определят какво точно искат. На Русия и всичко ясно какво става.
15:18 10.08.2026
36 Прогресивен Кенеф за мир се борел
До коментар #23 от "героооу":23 героооу
20ОТГОВОР
толкова ли огладня,че драскаш такива пропагандни статии за центове?
-;-
Къде са истинските статии за прогрлесивността на КЕНЕФА!
15:19 10.08.2026
37 Ами
До коментар #30 от "Чакайте малко,":Какво да чакаме? В първите дни на мобилизацията цял свят видя колоните бягащи руски мъже .Над 4 милиона.В Германия са 3 милиона, а в Рашка няма и 20 граждани от ЕС и нито една ганьовска копейка.
Коментиран от #40, #124
15:19 10.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
Коментиран от #45
15:23 10.08.2026
40 Орк
До коментар #37 от "Ами":Само се аз сега на вилата в Калужска область купувам млечни продукти от немци. Пълно е в Калужска область с немски преселници
15:24 10.08.2026
41 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #75
15:24 10.08.2026
42 Само че
15:24 10.08.2026
43 Ганя Путинофила
Коментиран от #62
15:24 10.08.2026
44 Ол1гофрен,
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Я обясни кво ш--ште става?Без да тепкаш.
Коментиран от #68
15:26 10.08.2026
45 Орк
До коментар #39 от "Някой":Най накрая ти ще го отнесеш. Защо пишете-направо на фронта!
15:26 10.08.2026
46 Глупост
15:26 10.08.2026
47 Бай Х@ймане ,
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пак са ти се раздрънчали партийносекретарските петолъчки ..
15:27 10.08.2026
48 ха ха хаааа
Коментиран от #56, #72
15:29 10.08.2026
49 Тотален провал на русия
Коментиран от #53
15:29 10.08.2026
50 Кога Путин е молил Щатите
Коментиран от #60
15:31 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Сатана Z
15:31 10.08.2026
53 Тъпак
До коментар #49 от "Тотален провал на русия":210%
15:31 10.08.2026
54 Фори
Коментиран от #59
15:32 10.08.2026
55 4567
15:32 10.08.2026
56 Опят
До коментар #48 от "ха ха хаааа":Ти разпраха дюшека
15:32 10.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 От г@Z@ в устата на
15:35 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Братчетата на Бойко
До коментар #50 от "Кога Путин е молил Щатите":WW2, не молеше, а направо просеше - от пляб до самолети.
Коментиран от #73
15:35 10.08.2026
61 Хмм
15:35 10.08.2026
62 Боклукоф
До коментар #43 от "Ганя Путинофила":Изветрелите турски Атакмс най много да изтрият укробатареите
15:37 10.08.2026
63 Щом Мара Хари го кзва
15:37 10.08.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Гошо":Преди третия месец ли❗
ЗАПАДНалИЯТ свят се меси още от 2008-ма когато започна да подмамва У...йна с НАТьО и ЕсеС❗
После започна да пълни У...йна с оръжие❗
После БайПън и Ню ланд раздаваха кифлички и чай❗
После рошавият британец срещу подкуп от
1 000 000£ ( доказано) насъска ZE да не приема мир❗
И още , и още....
15:37 10.08.2026
65 АНОНИМЕН
15:39 10.08.2026
66 Еми
А, Приятели педофили ли?
15:39 10.08.2026
67 ПУТИН
15:40 10.08.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "Ол1гофрен,":Добър Ник❗Поздрави❗
Ами чети, че да не се излагаш❗
Виж още кога и къде Путин им каза:
"Не! И не, означава НЕ!"❗
15:41 10.08.2026
69 Защо моли?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русия нищо не моли, а предупреждава и се въоръжава.
15:42 10.08.2026
70 Хаха
15:42 10.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Братчетата на Бойко":Путин и WW-2🤔🤔🤔
15:44 10.08.2026
74 Минаващ
15:44 10.08.2026
75 Кимчо и Путлерчо ще правели Победите си
До коментар #41 от "Тов. ЧЛЕНИН":41 Тов. ЧЛЕНИН
46ОТГОВОР
Таваришчи , пратихте ли бензин на кимчОвците да приезжаят ?
-;-
Преди това нали кимчовците имаха боеприпаси и някакви солдати- какво стана , така и не се разбра!!
Сега Кимчото ще прател ракетни установки и повече солдати за да усвоели как се правят Победите на Путлер и като с върнат да дообучат останалите кимчовци.
15:46 10.08.2026
76 Ген. Залужни
15:47 10.08.2026
77 Янко
15:47 10.08.2026
78 Тръмп е Длъжник на Путин
Доставяме оръжие, поддържаме съществуването на киевският режим, предоставяме разузнавателни данни , насочваме цели , изключителната политическа подкрепа ,...
Да не говорим за санкциите . Това са все белези на война.
На практика Русия е изолирана и оставена сама срещу света .
И колкото по голяма е подкрепата за Западът за хунтата в Киев , толкова повече симпатии печели Путин .
Коментиран от #92
15:48 10.08.2026
79 Явно все още има хора които вярват
Коментиран от #81, #131
15:48 10.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Рашмахта ще промени кое и кога
До коментар #79 от "Явно все още има хора които вярват":79 Явно все още има хора които вярват
00ОТГОВОР
Че Украйна има някакъв шанс. Надежда тука всяка оставете... няма такъв вариант
-;-
И какво кара русофилите да се надяват на РАУ-26 и безаналогивите оръжия?!!
При над 1300 дни се видя какво правят ватенките- сега тепърва ще се промени кое и кога?!?!
Коментиран от #90
15:52 10.08.2026
82 Вие сте бунаци
Коментиран от #88
15:53 10.08.2026
83 статийка шегичка по натовски
15:54 10.08.2026
84 Наблюдател
15:56 10.08.2026
85 И защо ?
Коментиран от #87
15:58 10.08.2026
86 Удари русораста с лопатеЕто!
Коментиран от #108
15:59 10.08.2026
87 Млад русорас
До коментар #85 от "И защо ?":От зор.
16:00 10.08.2026
88 Соломон
До коментар #82 от "Вие сте бунаци":Нищо не чакат китайците.На Приморския край му викат вече китайский край.Над 5 милиона китайци работят за кКитай в Русия.Русия е предоставила на Китай територии за ползване които са над 100 пъти по големи от това което Русия е отнела от Украйна с цената на милиарди,зависимост от Китай и над 1,5 милиона убити.
Коментиран от #96, #104
16:01 10.08.2026
89 Знаещият
До коментар #31 от "Ха ха":Странно тогава ,защо при обмяна на телата съотношението е 1000 украинци за 38 руснаци!
16:01 10.08.2026
90 Щото момче
До коментар #81 от "Рашмахта ще промени кое и кога":Ако видиш на снимка само военните заводи в Магнитогорск които още не са почнали и на 10% от капацитета си да работят ще разбереш. И въобще не става дума за дрончета и играчки ..
Коментиран от #94, #106
16:01 10.08.2026
91 Хахаха
16:02 10.08.2026
92 Ммда..
До коментар #78 от "Тръмп е Длъжник на Путин":Със симпатии не става.Марш да превземало Мала Токмачка диванен бо к лук!
16:02 10.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Ти па кога ги видя?
До коментар #90 от "Щото момче":😅😅😅😅
Коментиран от #98
16:04 10.08.2026
95 Хохо Бохо
Коментиран от #102
16:05 10.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 пешо
16:07 10.08.2026
98 Повечето ръководен персонал
До коментар #94 от "Ти па кога ги видя?":които бяха във военната ни индустрия са минали на стаж от там ... стотици само от Пловдив
16:07 10.08.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Вързан човек
16:12 10.08.2026
101 Соломон
До коментар #96 от "Покажи":И какво точно искаш да ти покажа като на този сайт е невъзможно да се качи каквото и да е.Може да си пишем но дори и една снимка не може да се качи камоли видеоматериал
16:13 10.08.2026
102 Духче Анкоридж
До коментар #95 от "Хохо Бохо":Моли и то на колене!
Коментиран от #105
16:14 10.08.2026
103 Това е най разумният ход за спиране на
16:15 10.08.2026
104 Османагич 🇹🇷
До коментар #88 от "Соломон":Сюлеймане и ние нищо не чакаме ,без нито един изстрелян куршум си върнахме Източна Румелия ,остава само официално да го договорим .Така кат гледам Пееффски Ефенди е най подходящ за валия на на вилаета ,а и ти гладен няма да останеш ,турски знаеш поне хляб да си купиш .
Коментиран от #110, #111
16:15 10.08.2026
105 Молиш ти на колене
До коментар #102 от "Духче Анкоридж":За да те яздят...
16:15 10.08.2026
106 Фламинго
До коментар #90 от "Щото момче":стига Магнитогорск!
16:15 10.08.2026
107 4 едрени дэржави
16:15 10.08.2026
108 Мишел
До коментар #86 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Уудрий якоо козяка с фаража !
16:16 10.08.2026
109 Путин каза
16:17 10.08.2026
110 Върнахме Източна Румелия
До коментар #104 от "Османагич 🇹🇷":Защото Руският Император я плати с 86 млн.златни франка на Султана.
Иначе армията от Турската ,отиваше на Сръбската граница На Най...
Договорът е в НБ.
16:18 10.08.2026
111 Соломон
До коментар #104 от "Османагич 🇹🇷":Али Реза бедай при делиорманското магаре да те почеше отзаде
Коментиран от #119
16:18 10.08.2026
112 Путин
Коментиран от #113
16:18 10.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Стьопа
16:20 10.08.2026
115 Мишел
До коментар #12 от "Как Защо ???":През Втората световна е имало повече украинци на немска служба- от охранители в лагерите в немската армия до есесовци -специалното подразделение Нахтигал, батальон Роланд, 14-а Вафен гренадирска дивизия от СС (1-ва украинска), Украинска народна милиция, Охранителна полиция и други, отколкото украинци в Червената ата армия.
Коментиран от #123
16:20 10.08.2026
116 ПУТИН Е МИЛОСТИВ
16:21 10.08.2026
117 Мишел
До коментар #31 от "Ха ха":Ежемесечната размяна на тела на загинали върви по над 500 украински за 27-30 руски.
Коментиран от #121
16:26 10.08.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Османагич 🇹🇷
До коментар #111 от "Соломон":Сюлеймане оди в местната джамия да се помолиш за опрощение на греховете ти ,въпреки че си чингене ,все пак си и мюсюлманин .
Коментиран от #126
16:27 10.08.2026
120 ХаХа
16:27 10.08.2026
121 Е ДА!
До коментар #117 от "Мишел":Този Факт веднага тушира всички други приказки за ,,Блиц-Крига" на ВСУ в Русия...!
16:28 10.08.2026
122 Наката
МНОГОТО ДРУГИ,фашиста и белото смъркало,взе да колекционира от трите,само най-дългото!!!
16:28 10.08.2026
123 Соломон
До коментар #115 от "Мишел":Е и.Германците са използвали най различни националности да им вършат мръсната работа.И едва ли украинците са били повече от руската армия на Власов биеща се на страната на Германия
16:29 10.08.2026
124 Мишел
До коментар #37 от "Ами":А в Украйна населението намаля с над 65%- от 53.4 милиона на под 20 милиона.
Коментиран от #129
16:29 10.08.2026
125 Тити на Кака
Много правилно тридумие 😂
16:30 10.08.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Наско
Русия никого не моли!!!!!
НАТО и ЕС си ВОЮВАТ за демокрация,
Русия се БОРИ за справедливост!
Да пребъде Велика Русия!
Да иляди!!!
16:32 10.08.2026
128 грУЙО
Коментиран от #134, #135
16:33 10.08.2026
129 Соломон
До коментар #124 от "Мишел":Еха тия милиони за нищо ги нямате.Населението на Украйна никога не било повече от 42 милиона
16:33 10.08.2026
130 Левски
16:37 10.08.2026
131 Мишел
До коментар #79 от "Явно все още има хора които вярват":Населението на Украйна е 7.5 пъти по малко от руското. За да победи Украйна, тя трябва да нанася на Русия поне 8 пъти по-големи загуби. Реално обаче Украйна губи над 20 пъти повече хора от Русия в тази война.
Това е война до последния украинец.
16:38 10.08.2026
132 Янко
До коментар #4 от "Владимир Владимирович - Президент":Парадокс- Русия е слаба и губи войната свършиха и ракетите и краде кенефи. Над 20% от Украйна е под руски контрол след като цялото нато я буха с оръжия, пари. Помагат с разузнаването и планирането на опрации.
16:39 10.08.2026
133 Вихрогон
фашистко!Вярващото е ,източното православие и славянството!Велика нация,велик Путин!
Коментиран от #138
16:40 10.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 кУЙО,
До коментар #128 от "грУЙО":Пета година го драскаш това,,,
16:44 10.08.2026
136 Путин
16:45 10.08.2026
137 стоян георгиев
16:46 10.08.2026
138 Санитар от Карлуково
До коментар #133 от "Вихрогон":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист....
16:47 10.08.2026
139 Укротролче, вече имаш разсейки от рака!
16:48 10.08.2026
140 ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!
16:50 10.08.2026
141 Отговор
16:50 10.08.2026
142 РУСИЯ ИЗПЪЛНЯВА СВО И ЩЕ ГО ЗАВЪРШИ !
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
16:51 10.08.2026
143 чичо Всезнайко
16:54 10.08.2026
144 ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!
Коментиран от #146
16:56 10.08.2026
145 Свръх интелигентните!
17:08 10.08.2026
146 Трай бе
До коментар #144 от "ПУТИН НЕ МОЛИ,А ПРЕДУПРЕЖДАВА !!!!":Трай бе трол руски!
17:08 10.08.2026