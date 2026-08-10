Руският парадокс: защо Путин моли САЩ да спрат помощта за Украйна, ако е уверен в победата на руската армия

Владимир Путин не се отказва от опитите си да повлияе на САЩ. Апелът към Тръмп да спре помощта за Украйна на пръв поглед изглежда странен: ако Русия уж е уверена в собствените си сили, защо се нуждае от помощ от САЩ? Всъщност отговорът може да е прост - Москва иска да спечели войната срещу Украйна без загубите, които понася в момента.

Това заяви пред OBOZ.ua украинският дипломат Андрей Веселовски, бивш консул в Торонто и бивш постоянен представител на Киев към ЕС.

Според него има една основна причина за продължаващия положителен тон на американската администрация в лицето на Доналд Тръмп към Москва и тя се корени в Студената война.

Веселовски заяви, че американски военни и конгресмени смятат, че САЩ не трябва да губят диалога с Русия, което е вкоренено още от времето на Студената война и идеята за двете суперсили. „Има две суперсили, те трябва да говорят помежду си. Ако спрат да говорят, има опасност от ядрена война. Определен брой американски политолози, политици и държавници са усвоили тази мантра. Те не се отнасят към нея критично, не я преразглеждат, не си задават въпроса: може би нещо се е променило в света”, заяви украинският дипломат.

Веселовски заяви, че Путин все още не е готов да спре войната срещу Украйна и основните причини са две.

Една от причините е, че войната вече се е превърнала в начин Путин да поддържа властта си в Русия. В крайна сметка, прекратяването на военните действия може да постави неудобен въпрос пред руското общество: за какво бяха всички тези години, стотици хиляди смъртни случаи и огромни разходи?

Има и друга причина войната да продължава. Руското ръководство все още вярва, че времето може да работи в негова полза. Москва разчита на умората на Украйна, на евентуални промени в Европа, на политиката на САЩ и на подкрепата на Китай. Затова дори малкото настъпление на руските войски е важно за Кремъл - то му позволява да изчака и едновременно с това да окаже натиск върху Украйна и нейните съюзници.

Путин вижда, че все още има ресурси да продължи войната, посочва Веселовски. Руският президент иска да превземе Украйна и след това да се насочи към Централна и Западна Европа. Това не означава да бомбардира Берлин, а да се опита да поеме политически контрол над западните столици чрез партии, които следват политиката на Кремъл. Лостът, който ще използва Путин, е евтината енергия.