Разраства се пожарът в Андалусия: Кризата се задълбочава

Мащабният горски пожар в Андалусия продължава да се разраства, като до ранните часове на 12 август общата засегната площ достигна критичните 25 000 хектара.

Огнената стихия, която избухна в община Ниебла, провинция Уелва, навлезе в своя пети пореден ден на опустошение. Ситуацията в Южна Испания остава сложна, което принуди испанските власти да предприемат извънредни мерки и да изпратят мащабни подкрепления на фронта с огъня.

Мобилизация на армията и спешна евакуация

За овладяване на бедствието в Андалусия спешно бяха разгърнати над 500 служители от Отряда за помощ при бедствия и аварии (UME) към испанските Въоръжени сили, както и служители на Гражданската гвардия. Тъй като пламъците застрашават редица населени места, общо 681 души остават евакуирани в безопасни зони и временни убежища.

Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс съобщи, че правителството е засилило материалното обезпечение в тила, вкарвайки в действие четири нови булдозера и допълнителна тежка техника за прокопаване на защитни просеки. Горските бригади получават ключова подкрепа по въздух от специализирана авиационна техника на Министерството на екологичния преход.

Промяна в поведението на пожара в Уелва

Въпреки че горският пожар в Андалусия продължава да поглъща нови територии, министър Антонио Санс отбеляза известна положителна тенденция в темпото на неговото разпространение. Скоростта на огнената стихия се е забавила наполовина спрямо предходния ден и е едва една четвърт от интензитета, наблюдаван преди три дни.

Въпреки това, комбинацията от екстремни летни температури, суша и силни променливи ветрове в провинция Уелва прави поведението на пламъците изключително непредсказуемо. Противопожарните екипи работят денонощно без прекъсване, за да пресекат фланговете на огъня и да предотвратят по-нататъшното му разпространение към вътрешността на региона.

Черна статистика за летния сезон в Испания

Настоящият пожар в Андалусия е част от една от най-тежките и опустошителни вълни от горски пожари в Испания за последните години. Според данни на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), цитирани от световните агенции, от началото на 2026 г. в страната са изпепелени общо над 244 000 хектара земя при регистрирани над 400 отделни пожара. Този брой е близо шест пъти по-висок в сравнение със същия период на изминалата година, което превръща настоящото лято в истинска климатична криза за Иберийския полуостров.