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Украински военнопленници обвиниха Русия в системни изтезания и сексуално насилие
  Тема: Украйна

Украински военнопленници обвиниха Русия в системни изтезания и сексуално насилие

11 Август, 2026 22:48 1 792 72

  • украйна-
  • военнопленници-
  • русия-
  • военни престъпления-
  • съвет за сигурност

Обвиненията бяха отправени по време на неофициално заседание на Съвета за сигурност на ООН

Украински военнопленници обвиниха Русия в системни изтезания и сексуално насилие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивши украински затворници и украински представители обвиниха Русия в системни изтезания и малтретиране на украински военнопленници и цивилни задържани, включително чрез побои, електрошокове и сексуално насилие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Обвиненията бяха отправени по време на неофициално заседание на Съвета за сигурност на ООН. Русия ги отхвърли като "кампания за дезинформация". Представителката на Москва Мария Заболоцкая заяви, че руските военнопленници в Украйна също са били подлагани на "изтезания, унижения, както и морално и физическо малтретиране".

Хуан Алберто Левия Гарсия, действащ военнослужещ от украинските въоръжени сили, разказа пред репортери, че е бил подлаган на различни форми на изтезания през 1183-те дни, които е прекарал в руски плен.

По думите му това е включвало ежедневни побои, електрошокове, принудителни физически упражнения при температури под нулата и сексуално насилие. Гарсия заяви, че двама негови приятели са били пребити до смърт в центрове за задържане в Донецка област.

Той разказа също, че пленниците са били държани в пренаселени бараки при лоши санитарни условия, като почти всички военнопленници са страдали от дизентерия, а много са гладували. Гарсия, който е украинец с баща от Куба, заяви, че е бил допълнително преследван заради латиноамериканското си име и обвиняван, че е "наемник и американски шпионин".

Киев твърди, че е идентифицирал повече от 300 места за задържане в Русия и в окупираните украински територии. Над 9000 украинци са били върнати чрез размени, но "хиляди" все още се намират в руски плен, добавиха украински представители.

Заместник-генералният секретар на ООН по правата на човека Клаудия Фуентес Хулио заяви, че наблюденията на ООН показват, че "продължават широко разпространените и систематични изтезания и малтретиране" на украински военнопленници и цивилни задържани от руските власти, включително сексуално насилие.

Според нея от февруари 2022 г. Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека е документирала екзекуцията на 129 украински военнопленници в началото на пленничеството им, както и смъртта на 48 души в резултат на изтезания, отказ от медицинска помощ или други нечовешки условия на задържане.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вълк.

    44 6 Отговор
    Обвиненията за изтезания – стандартна тактика. Във всяка война победителят пише историята, а жертвата – оплакванията. Украинците крещят за "руски жестокости", но забравят, че техните собствени бригади редовно публикуват кадри с пленени руснаци, които после "изчезват" безследно. Двойни стандарти, брат – техните са "герои", нашите са "зверове". Истината е по-проста – Русия има правила, военнопленниците се разменят официално, връщат се живи, имат съдба, а не изчезват в мазетата на СБУ. Статистиката мълчи, ама мълчанието говори повече от виковете. Вместо да се впускаме в техни обвинения, обърни огледалото – кой държи хиляди цивилни без вода и ток, и кой евакуира хора? Жестокост има навсякъде, но едната страна поне признава грешките си, другата – никога. Не вярвай на викове, вярвай на факти – руснаците връщат пленници, украинците ги държат с години. Това не е защита на изтезания – това е контрааргумент срещу пропагандата. Ако ще съдим – да съдим всички. Ако ще мълчим – да мълчим за всички. Да не правим от едните ангели, а от другите – дяволи. Това е нашата истина. 🖤

    22:51 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    11 43 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #7, #14, #16, #26, #31, #41, #55, #60

    22:53 11.08.2026

  • 5 Насилие на мъже срещу мъже

    11 1 Отговор
    Какво прави насилниците? Прави ги перераси!

    Коментиран от #20

    22:53 11.08.2026

  • 6 Иван

    21 4 Отговор
    А укро психопата Свитолина е омъжена за негър.

    22:53 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    32 7 Отговор
    А укрите изпращали руските военнопленници по курортите в Анталия и на слънчака ол инклузив ,каквото сте си посадили това ще жънете укри ,да се оставите на един продажен юда да ви затрие в братоубийствена война

    Коментиран от #10

    22:54 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 руските фризери

    19 8 Отговор
    са пълни с мршъ,. зелю си не ги прибира за да не плаща на роднините им

    22:55 11.08.2026

  • 12 Майор Олеся Якошчук

    19 3 Отговор
    Потвърждавам! Мен медипехапо три четиресе мъже на ден! И немаше никакъв ред, кой откъде го измъкне, игонакарана друго место, и некой нетърпелив ионгонакарана същото место, та съм отнасяла по два у еднадупка! Толкова много мисепразниха по косата, че от черна станах руса! И най гадното е, че сега ме връщат в Украйна, и вече няма да има......ааа...... възмутена съм бе, възмутена съм!

    Коментиран от #71

    22:57 11.08.2026

  • 13 Ами

    6 23 Отговор
    Ето на кого подражават българските извергчета, от семейства на русофили гласували за Радев.

    22:57 11.08.2026

  • 14 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    28 7 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #17

    22:57 11.08.2026

  • 15 Чи що не се самоубихте

    24 5 Отговор
    а се предадохте. Сега поне на прайдовете ще го докарвате артистично

    22:58 11.08.2026

  • 16 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    12 8 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    22:58 11.08.2026

  • 17 БЪЛГАРИН

    22 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Сичко укри вън от България

    Коментиран от #62

    22:59 11.08.2026

  • 18 Ти да видиш

    25 1 Отговор
    Никой не иска даже да се докосва до пленените и миризливите укронацисти.
    Читавите вече са подбрани и да обратно на фронта, само че вече воюват срещу натовските наемници и останалите живи украински отпадъци. Има три полка с пленени украинци които воюват в момента за Русия ( приблизително около 5000 души).

    22:59 11.08.2026

  • 19 И тва е най малкото

    7 3 Отговор
    Тъпчили са ги с женски хормони

    23:00 11.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван

    15 2 Отговор
    Това ли е първият наемник-терорист, говорещ от трибуната на ООН???..... сатанистите Доналд Тръмп Ага, Антонио Гутериш, ешкиназ Бенямин Нетаняху, Еленски, Порош, Джефри Епщайн, Паси, Моше, Гад, Килъри, Бен Гвир, Нафтали Бенет, Нарко Рубио, сенатори, конгресмени, да бъдат изгорени живи!

    23:05 11.08.2026

  • 22 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Помня как Путин беше жестоко болен от раг и поне 3 пъти пукна, а то се оказа, че Сън Бай го яде от вътре с метастазии и синчето му се жалва. Да не стане така и с цялата ви скапана пропаганда?

    23:06 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ФАШИСТИТЕ от"404" СА НАПРАВЕНИ=БУЛКИ

    16 3 Отговор
    В РУСКИ ПЛЕН,ЗНАЧИ. ПО-ДОБРЕ В ПЛЕН ОТ КОЛКОТО ПРИ =2,7 МЛН.ИЗБИТИ УКРАИНЦИ.

    23:07 11.08.2026

  • 25 Все тая

    15 2 Отговор
    И да има, и да няма екзекуция на някакви там 129 украински военнопленници от началото на войната. По важното е според мен да се замислим с какъв морал на съдници се правят тези които в Гуантанамо, Ал Гариб и къде ли не по света десетки хиляди са измъчвали и са избили ... А Израел? Там просто е неописуемо

    23:08 11.08.2026

  • 26 Хохо Бохо

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Я маршна фронта ве салонаци, кво скимтиш от Баба Алино? Скоро всички патриоти, барабар с нашите войнолюбци ще ви депортираме към фронта

    Коментиран от #33

    23:08 11.08.2026

  • 27 Онзи

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Скъпи само ми кажи къде ЗА ДА ТЕ УСПОКОЯ!

    Коментиран от #35, #37

    23:09 11.08.2026

  • 28 Стари претоплени манджи

    14 1 Отговор
    От преди повече от 2 години. И снимката е същата дори.

    23:10 11.08.2026

  • 29 БРАВО

    7 3 Отговор
    Азовчетата получавали най-много внимание и ласки.

    23:12 11.08.2026

  • 30 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Българите имат една поговорка в такива случаи:
    " Тарикат мъж не писка"

    23:12 11.08.2026

  • 31 Данъкоплатец

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.

    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
    и след това- бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    23:13 11.08.2026

  • 32 Може да е било

    7 1 Отговор
    и по взаимно съгласие а не сексуално насилие.

    23:14 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мдаа!🤔

    9 4 Отговор
    Колко бързо ги обработват укронацистите!
    Пропагандата на ЦРУ и ми7 е жалка и смешна! От много време копаете дъното и никой не вярва!😂😂😂😂😂😂

    23:15 11.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Бойие+бан

    23:17 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Толкова е тъпо

    4 1 Отговор
    Като подобни глупости говорят и условията на освобождаването впрочем нарушават. И като го обесняват дали по големи герои ще станат. Все едно Караджата да се върне от ДиарБекир и да почне да се хвали как са го ..... хахаха

    23:21 11.08.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор
    НЯМА толкова Катина пропаганда, Ха-ха-ха.
    Може ли някой жълтур да ми отговори, защо и е на Русия да връща малтретирани пленници? За да я накиснат с искове?
    Или да получи международно съдилища? Вместо просто да не Ги вземат в плен?
    И защо 4 Години нямаше такиваинеща, а сега резко се появиха?
    А снимки? А лекарски свидетельства? Нема.
    Хахахахха

    Коментиран от #48, #52, #66

    23:22 11.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Еииии красавец нали си мъЖжж кажи да се срешнем!

    23:22 11.08.2026

  • 46 Перо

    6 1 Отговор
    Чуждите наемници не попадат под закрилата и законодателството на международната юрисдикция. Те са доброволци за убиване и нямат никаква защита от международното право! Пазарили са се за кървави пари и риска си е техен /солджър оф форчън/! Наркоманът врещи, че винаги е победител и плаче за мир, а има хиляди военнопленници в лагерите за които нехае! Незаконният ционист създаде политическа система на султанат и вечна, еднолична власт! Освен от бомбьошки, от друго не разбира!

    23:22 11.08.2026

  • 47 Азис каква ли завист изпитва

    5 1 Отговор
    и Иво Мирчев също

    23:23 11.08.2026

  • 48 м даааа

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    те кухите лейки си вярват на пропагандата,не им трябват доказателства

    23:24 11.08.2026

  • 49 Ами

    2 1 Отговор
    Да погледнем от хубавата страна, може пък да близнят!

    23:26 11.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ЛГБТ

    4 0 Отговор
    То само първия път боли после става хубаво.

    Коментиран от #64

    23:28 11.08.2026

  • 52 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Русия е нарушила международните правила затова, че не е убила този наемник-терорист.

    23:28 11.08.2026

  • 53 Иван

    3 1 Отговор
    Хуан знае ли какво е "Левия" на славянски език?

    23:30 11.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Перо

    7 2 Отговор
    Ционисткият наркос няма да се скрие от отговорностите!

    23:32 11.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Защо Зеленски отказа

    6 1 Отговор
    да си пробре труповете от Констанивка? И не позволи медиите да отидат на мвсто и наблюдават процеса?
    Предложението на руснаците бе, уканциците останали барикадирани в мазетата и канализацията на града да излязат и приберат украските трупове и изнесат от града, като самите те останат живи. Зеленски не се съгласи и ги пожертва.
    Това не е ли престъпление???

    Коментиран от #65

    23:37 11.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Психиатър

    3 1 Отговор
    Лъжат като дърти украинци!

    00:18 12.08.2026

  • 62 Аз съм

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "БЪЛГАРИН":

    Всички копейките русия.

    00:20 12.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ганю- простия

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "ЛГБТ":

    Виждам че си навътре с тези работи, ама много ли те болят първият път?

    00:23 12.08.2026

  • 65 Според аФторитетните медии

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Защо Зеленски отказа":

    Констатиновка е под пълен украински контрол :)
    Покровск, Мирноград, Торецк, Хуляйполе, Часов Яр...също. За Авдеевка и Бахмут пбаче не са сигурни.

    00:56 12.08.2026

  • 66 Целта им е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    освен медийно очерняне на Русия, да опитат да спрат масовото предаване в плен на украйнците.

    Другата причина да конрират доказните издевателва на бандерите над цивилното население с документи снимки предадени от Лавров на ООН.

    По нагличански съвет.

    01:09 12.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ВВП

    0 0 Отговор
    Клецалиса ги в анода ,Директ..Бойиебън..до последния мърляв нужник.окрооитек.

    01:22 12.08.2026

  • 70 Ники

    1 0 Отговор
    Поне повече никога няма да има запек.

    01:38 12.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 тагарев

    1 0 Отговор
    Да бе! И ние повярвахме! Евтини дебили!

    01:46 12.08.2026

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