Украински военнопленници обвиниха Русия в системни изтезания и сексуално насилие

Бивши украински затворници и украински представители обвиниха Русия в системни изтезания и малтретиране на украински военнопленници и цивилни задържани, включително чрез побои, електрошокове и сексуално насилие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Обвиненията бяха отправени по време на неофициално заседание на Съвета за сигурност на ООН. Русия ги отхвърли като "кампания за дезинформация". Представителката на Москва Мария Заболоцкая заяви, че руските военнопленници в Украйна също са били подлагани на "изтезания, унижения, както и морално и физическо малтретиране".
Хуан Алберто Левия Гарсия, действащ военнослужещ от украинските въоръжени сили, разказа пред репортери, че е бил подлаган на различни форми на изтезания през 1183-те дни, които е прекарал в руски плен.
По думите му това е включвало ежедневни побои, електрошокове, принудителни физически упражнения при температури под нулата и сексуално насилие. Гарсия заяви, че двама негови приятели са били пребити до смърт в центрове за задържане в Донецка област.
Той разказа също, че пленниците са били държани в пренаселени бараки при лоши санитарни условия, като почти всички военнопленници са страдали от дизентерия, а много са гладували. Гарсия, който е украинец с баща от Куба, заяви, че е бил допълнително преследван заради латиноамериканското си име и обвиняван, че е "наемник и американски шпионин".
Киев твърди, че е идентифицирал повече от 300 места за задържане в Русия и в окупираните украински територии. Над 9000 украинци са били върнати чрез размени, но "хиляди" все още се намират в руски плен, добавиха украински представители.
Заместник-генералният секретар на ООН по правата на човека Клаудия Фуентес Хулио заяви, че наблюденията на ООН показват, че "продължават широко разпространените и систематични изтезания и малтретиране" на украински военнопленници и цивилни задържани от руските власти, включително сексуално насилие.
Според нея от февруари 2022 г. Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека е документирала екзекуцията на 129 украински военнопленници в началото на пленничеството им, както и смъртта на 48 души в резултат на изтезания, отказ от медицинска помощ или други нечовешки условия на задържане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вълк.
22:51 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #7, #14, #16, #26, #31, #41, #55, #60
22:53 11.08.2026
5 Насилие на мъже срещу мъже
Коментиран от #20
22:53 11.08.2026
6 Иван
22:53 11.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Kaлпазанин
Коментиран от #10
22:54 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 руските фризери
22:55 11.08.2026
12 Майор Олеся Якошчук
Коментиран от #71
22:57 11.08.2026
13 Ами
22:57 11.08.2026
14 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #17
22:57 11.08.2026
15 Чи що не се самоубихте
22:58 11.08.2026
16 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
22:58 11.08.2026
17 БЪЛГАРИН
До коментар #14 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Сичко укри вън от България
Коментиран от #62
22:59 11.08.2026
18 Ти да видиш
Читавите вече са подбрани и да обратно на фронта, само че вече воюват срещу натовските наемници и останалите живи украински отпадъци. Има три полка с пленени украинци които воюват в момента за Русия ( приблизително около 5000 души).
22:59 11.08.2026
19 И тва е най малкото
23:00 11.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Иван
23:05 11.08.2026
22 Хохо Бохо
23:06 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ФАШИСТИТЕ от"404" СА НАПРАВЕНИ=БУЛКИ
23:07 11.08.2026
25 Все тая
23:08 11.08.2026
26 Хохо Бохо
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Я маршна фронта ве салонаци, кво скимтиш от Баба Алино? Скоро всички патриоти, барабар с нашите войнолюбци ще ви депортираме към фронта
Коментиран от #33
23:08 11.08.2026
27 Онзи
До коментар #2 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Скъпи само ми кажи къде ЗА ДА ТЕ УСПОКОЯ!
Коментиран от #35, #37
23:09 11.08.2026
28 Стари претоплени манджи
23:10 11.08.2026
29 БРАВО
23:12 11.08.2026
30 Сатана Z
" Тарикат мъж не писка"
23:12 11.08.2026
31 Данъкоплатец
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
и след това- бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
"Всяко чудо за три дни"
23:13 11.08.2026
32 Може да е било
23:14 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мдаа!🤔
Пропагандата на ЦРУ и ми7 е жалка и смешна! От много време копаете дъното и никой не вярва!😂😂😂😂😂😂
23:15 11.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хасковски каунь
23:17 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Толкова е тъпо
23:21 11.08.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Може ли някой жълтур да ми отговори, защо и е на Русия да връща малтретирани пленници? За да я накиснат с искове?
Или да получи международно съдилища? Вместо просто да не Ги вземат в плен?
И защо 4 Години нямаше такиваинеща, а сега резко се появиха?
А снимки? А лекарски свидетельства? Нема.
Хахахахха
Коментиран от #48, #52, #66
23:22 11.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Онзи
До коментар #37 от "Джжжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Еииии красавец нали си мъЖжж кажи да се срешнем!
23:22 11.08.2026
46 Перо
23:22 11.08.2026
47 Азис каква ли завист изпитва
23:23 11.08.2026
48 м даааа
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":те кухите лейки си вярват на пропагандата,не им трябват доказателства
23:24 11.08.2026
49 Ами
23:26 11.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ЛГБТ
Коментиран от #64
23:28 11.08.2026
52 Иван
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Русия е нарушила международните правила затова, че не е убила този наемник-терорист.
23:28 11.08.2026
53 Иван
23:30 11.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Перо
23:32 11.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Защо Зеленски отказа
Предложението на руснаците бе, уканциците останали барикадирани в мазетата и канализацията на града да излязат и приберат украските трупове и изнесат от града, като самите те останат живи. Зеленски не се съгласи и ги пожертва.
Това не е ли престъпление???
Коментиран от #65
23:37 11.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Психиатър
00:18 12.08.2026
62 Аз съм
До коментар #17 от "БЪЛГАРИН":Всички копейките русия.
00:20 12.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ганю- простия
До коментар #51 от "ЛГБТ":Виждам че си навътре с тези работи, ама много ли те болят първият път?
00:23 12.08.2026
65 Според аФторитетните медии
До коментар #59 от "Защо Зеленски отказа":Констатиновка е под пълен украински контрол :)
Покровск, Мирноград, Торецк, Хуляйполе, Часов Яр...също. За Авдеевка и Бахмут пбаче не са сигурни.
00:56 12.08.2026
66 Целта им е
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":освен медийно очерняне на Русия, да опитат да спрат масовото предаване в плен на украйнците.
Другата причина да конрират доказните издевателва на бандерите над цивилното население с документи снимки предадени от Лавров на ООН.
По нагличански съвет.
01:09 12.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ВВП
01:22 12.08.2026
70 Ники
01:38 12.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 тагарев
01:46 12.08.2026