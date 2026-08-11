Украински военнопленници обвиниха Русия в системни изтезания и сексуално насилие

Бивши украински затворници и украински представители обвиниха Русия в системни изтезания и малтретиране на украински военнопленници и цивилни задържани, включително чрез побои, електрошокове и сексуално насилие, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Обвиненията бяха отправени по време на неофициално заседание на Съвета за сигурност на ООН. Русия ги отхвърли като "кампания за дезинформация". Представителката на Москва Мария Заболоцкая заяви, че руските военнопленници в Украйна също са били подлагани на "изтезания, унижения, както и морално и физическо малтретиране".

Хуан Алберто Левия Гарсия, действащ военнослужещ от украинските въоръжени сили, разказа пред репортери, че е бил подлаган на различни форми на изтезания през 1183-те дни, които е прекарал в руски плен.

По думите му това е включвало ежедневни побои, електрошокове, принудителни физически упражнения при температури под нулата и сексуално насилие. Гарсия заяви, че двама негови приятели са били пребити до смърт в центрове за задържане в Донецка област.

Той разказа също, че пленниците са били държани в пренаселени бараки при лоши санитарни условия, като почти всички военнопленници са страдали от дизентерия, а много са гладували. Гарсия, който е украинец с баща от Куба, заяви, че е бил допълнително преследван заради латиноамериканското си име и обвиняван, че е "наемник и американски шпионин".

Киев твърди, че е идентифицирал повече от 300 места за задържане в Русия и в окупираните украински територии. Над 9000 украинци са били върнати чрез размени, но "хиляди" все още се намират в руски плен, добавиха украински представители.

Заместник-генералният секретар на ООН по правата на човека Клаудия Фуентес Хулио заяви, че наблюденията на ООН показват, че "продължават широко разпространените и систематични изтезания и малтретиране" на украински военнопленници и цивилни задържани от руските власти, включително сексуално насилие.

Според нея от февруари 2022 г. Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека е документирала екзекуцията на 129 украински военнопленници в началото на пленничеството им, както и смъртта на 48 души в резултат на изтезания, отказ от медицинска помощ или други нечовешки условия на задържане.