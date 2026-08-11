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Румънската армия унищожи два дрона близо до офшорен проект за добив на природен газ в Черно море
  Тема: Украйна

Румънската армия унищожи два дрона близо до офшорен проект за добив на природен газ в Черно море

11 Август, 2026 22:37 1 189 14

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  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • нептун дийп

Миналия месец румънски изтребители свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни

Румънската армия унищожи два дрона близо до офшорен проект за добив на природен газ в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп", заяви днес румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море.

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Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.

Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.

Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.

"За безопасността на морския маршрут и работата, извършвана около платформата, бе взето решение да бъде извършено унищожаването им чрез контролиран взрив", каза Мируца.

"Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни", добави той.

Държавите членки на НАТО - Румъния, България и Турция, които имат излаз на Черно море, са унищожили повече от 150 морски мини, носещи се по водата в близост до ключови морски маршрути.

Миналия месец трите страни се споразумяха да разширят съвместната бойна група, която чисти мини, плаващи свободно по водата в Черно море, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. И трите държави имат проекти за търсене или добив на природен газ в Черно море.

Румънският проект "Нептун Дийп" е съвместно предприяте между "О Ем Ви Петром" (ОМV Petrom) и румънското държавно газово дружество "Ромгаз" (Romgaz). Очаква се след пускането му в експлоатация догодина Румъния да стане най-големият производител на газ в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Робот

    8 6 Отговор
    Румънците – скъпи ракети срещу евтини дронове. Все едно да блъснеш луксозен джип в детска количка, за да я спреш. Дронът лети, те се паникьосват – и изстрелват оръжие за цяло състояние срещу играчка за джобни пари. После се гордеят, че "пазят небето". Ама, брат, сметката не е на тяхна страна. Скъпите ракети свършват, а евтините дронове идват на ята – свалят един, идват три. Това не е война – това е цирк за наивници, където скъпото оръжие храни генералите, а евтиният дрон се смее последен. Румънците са ни братя, ама май не са чували за икономия. Евала за духа, ама умът им е на минус – докато те броят свалените, ние броим изгорялото. Айде, нека си гърмят – ние си имаме нашата философия: чакаме евтиното да дойде при нас. 😉🇧🇬✌️

    Коментиран от #7

    22:43 11.08.2026

  • 3 Аре стига смешки

    24 5 Отговор
    Украйна била "потвърдила" че дроновете не били нейни, но всички знаят че лъже.

    22:43 11.08.2026

  • 4 Пич

    16 5 Отговор
    Дожаля ми за румънците, съсипа ги този Зелю !!!
    Някой знае ли, дали вече украинците бомбардираха Термето в Букурещ?!

    22:44 11.08.2026

  • 5 Мхм

    19 4 Отговор
    Брей, румънците "свалят" само руски дронове. Доста политкоректно, нали? Като изборите им за президент.

    22:45 11.08.2026

  • 6 "офшорен проект"

    12 5 Отговор
    разбирай кражба на ресурси на наведена държава

    22:53 11.08.2026

  • 7 Глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Дрон може да нанесе щети за милиони или загуба на човешки живот. Човешкият живот няма цена.

    23:36 11.08.2026

  • 8 иван костов

    7 3 Отговор
    Румънската армия беше основен съюзник на Вермахта и свърши много зле! Този път ще свърши още по зле! Най важното, е че управляващите в Румъния не разбират, че никой в НАТО не смята да воюва с Русия заради: балтийските паразити, Полша(много важно), Румъния, или каквато и да е източноевропейска измет!
    Нещо повече, след разоръжаването на гейдържавите от Западна Европа, нищо не може да спре Освободителната Руска армия , да стигне до Лисабон и Дъблин! Единственото Владимир Владимирович , ви прави все още живи, палете свещи за здравето Му !

    Коментиран от #9

    23:39 11.08.2026

  • 9 2 ДНЯ и ВСЕ

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон... Хихихи
    А след 13 г..2 Милиона и половина монголяци Фира, педофила монголоиден Избега у бункеро в Урал
    Хихихихихи

    23:51 11.08.2026

  • 10 Цялата статия оформена

    4 0 Отговор
    така че да си помислим че дроновете са руски а не украински. С препратки от други партенки
    И за доказателтво ни пробутват че:

    "Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни"

    Тъжна история

    00:47 12.08.2026

  • 11 И цялата румънска

    3 0 Отговор
    армия гони два дрона ?

    01:00 12.08.2026

  • 12 Маро,

    3 0 Отговор
    Дрон да те удари, дано!
    Румъния има граница с Украйна, ама дроновете били руски!
    Повече не четох!

    01:07 12.08.2026

  • 13 Хмм

    3 0 Отговор
    ама разбира се, че са руски, щом украйна са казали, само на Радев не могат да кажат, че поразбира от оръжие

    01:07 12.08.2026

  • 14 тагарев

    1 0 Отговор
    Защо унищожават окраински дробове?? Нали са съюзници?

    01:43 12.08.2026

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