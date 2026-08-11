Румънската армия унищожи два дрона близо до офшорен проект за добив на природен газ в Черно море

Водолази на румънската армия унищожиха два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп", заяви днес румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море.
Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.
Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.
Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.
"За безопасността на морския маршрут и работата, извършвана около платформата, бе взето решение да бъде извършено унищожаването им чрез контролиран взрив", каза Мируца.
"Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни", добави той.
Държавите членки на НАТО - Румъния, България и Турция, които имат излаз на Черно море, са унищожили повече от 150 морски мини, носещи се по водата в близост до ключови морски маршрути.
Миналия месец трите страни се споразумяха да разширят съвместната бойна група, която чисти мини, плаващи свободно по водата в Черно море, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. И трите държави имат проекти за търсене или добив на природен газ в Черно море.
Румънският проект "Нептун Дийп" е съвместно предприяте между "О Ем Ви Петром" (ОМV Petrom) и румънското държавно газово дружество "Ромгаз" (Romgaz). Очаква се след пускането му в експлоатация догодина Румъния да стане най-големият производител на газ в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Робот
Коментиран от #7
22:43 11.08.2026
3 Аре стига смешки
22:43 11.08.2026
4 Пич
Някой знае ли, дали вече украинците бомбардираха Термето в Букурещ?!
22:44 11.08.2026
5 Мхм
22:45 11.08.2026
6 "офшорен проект"
22:53 11.08.2026
7 Глупости
До коментар #2 от "Робот":Дрон може да нанесе щети за милиони или загуба на човешки живот. Човешкият живот няма цена.
23:36 11.08.2026
8 иван костов
Нещо повече, след разоръжаването на гейдържавите от Западна Европа, нищо не може да спре Освободителната Руска армия , да стигне до Лисабон и Дъблин! Единственото Владимир Владимирович , ви прави все още живи, палете свещи за здравето Му !
Коментиран от #9
23:39 11.08.2026
9 2 ДНЯ и ВСЕ
До коментар #8 от "иван костов":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон... Хихихи
А след 13 г..2 Милиона и половина монголяци Фира, педофила монголоиден Избега у бункеро в Урал
Хихихихихи
23:51 11.08.2026
10 Цялата статия оформена
И за доказателтво ни пробутват че:
"Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни"
Тъжна история
00:47 12.08.2026
11 И цялата румънска
01:00 12.08.2026
12 Маро,
Румъния има граница с Украйна, ама дроновете били руски!
Повече не четох!
01:07 12.08.2026
13 Хмм
01:07 12.08.2026
14 тагарев
01:43 12.08.2026