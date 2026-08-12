Латинска Америка се намира в хватката на безпрецедентна хуманитарна и социална криза.

Докато спасителните екипи в Колумбия водят отчаяна борба с времето след най-мощното земетресение в страната за този век, съседна Венецуела е разтърсвана от масови протести заради колапса на електроенергийната мрежа. И двете държави са изправени пред сериозни изпитания, които застрашават сигурността в целия регион.

Черна статистика в Колумбия: Трусът отне над 250 живота

Броят на потвърдените жертви от катастрофалното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер в Западна Колумбия вече надхвърли 250 души. Според официална информация на местните власти, цитирана от Ройтерс, най-тежко е положението в градовете Перейра и Кали. Спасителните операции продължават без прекъсване, но надеждите за откриване на оцелели под отломките прогресивно намаляват.

Епицентърът на труса е регистриран в слабо развитата община Сан Хосе дел Палмар в департмент Чоко. Районът е силно изолиран, което затруднява достъпа на тежка техника и хуманитарна помощ. По данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, над 5000 жилищни сгради са сериозно повредени, десетки лечебни заведения са с частично разрушена структура, а шест ключови летища в страната остават затворени за граждански полети.

Новоизбраният колумбийски президент Абелардо де ла Есприела обяви национално извънредно положение и призова за международна подкрепа. Съединените щати и Европейският съюз вече задействаха спешни механизми за подпомагане и сателитно наблюдение в засегнатите зони.

Венецуела на тъмно: Протести и хаос в щат Баринас

Паралелно с природното бедствие в Колумбия, политическото и социално напрежение във Венецуела ескалира рязко. Жители на западния венецуелски щат Баринас излязоха по улиците на масови протести срещу постоянните и продължителни прекъсвания на електричеството, които парализират ежедневния живот.

Според репортажи на латиноамериканския новинарски канал NTN24, в редица населени места в страната режимът на тока надхвърля 16 последователни часа. Гражданите изразяват недоволството си чрез шумни демонстрации с блъскане по тенджери (т.нар. „касероласо“) и издигане на барикади.

Протестиращите обвиняват временното правителство в пълно бездействие и липса на инвестиции в критичната инфраструктура. От своя страна, администрацията в Каракас оправда поредния срив в енергийната мрежа с щети по газови електроцентрали, причинени от по-ранни сеизмични трусове, както и с климатичния феномен „Ел Ниньо“. Кризата с липсата на ток застрашава да провали плановете за икономическо възстановяване на страната.