Динамиката на глобалния конфликт претърпява ключови промени. Докато украинското разузнаване (ГУР) отчита стратегическо преструктуриране на руския арсенал от безпилотни самолети, в Германия се обсъждат безпрецедентни кибероперации.
На този фон водещи анализатори в САЩ предупреждават, че мащабният сблъсък вече е в ход и изисква незабавна намеса от Белия дом.
Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия
Руската федерация е преустановила производството на реактивните дронове-камикадзе от преходния модел „Геран-3“. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), публикувани от УНИАН, Москва изцяло пренасочва капацитета си към по-модерните турбореактивни версии „Геран-4“ и „Геран-5“.
Разузнаването отчита, че в сглобяването на спрения модел са открити 45 чуждестранни компонента (включително от САЩ и Швейцария), но недостигът на китайски двигатели и нуждата от по-висока скорост налагат промяната. Новите модели „Геран-4/5“ целят да преодолеят украинската противовъздушна отбрана, която прихваща до 96% от старите поршеви модели. ВПК на Русия планира производство на общо 11 хиляди ударни БПЛА за текущия месец.
Берлин обмисля превантивни кибератаки срещу Москва
В Германия се подготвя мащабна законова реформа на разузнавателните служби. Die Wel съобщава, че в Бундестага сериозно се обсъжда възможността да се даде зелена светлина на специалните служби за провеждане на превантивни кибератаки срещу руски заводи за дронове.
Повод за радикалната мярка е разследване на терористичен инцидент на летището в Лайпциг, където руски дрон със заложена експлозивна смес от висок клас атакува крилото на украински самолет. Представители на германския парламент коментират, че пасивното събиране на данни вече не е достатъчно и „най-добрият дрон е този, който изобщо не успява да излети“. Реформата предвижда Федералното разузнаване (BND) да получи права за хакерски контраудари и внедряване на държавни троянски програми.
„The Hill“: Тръмп трябва да спаси Запада от диктаторите
Американското политическо издание The Hill публикува анализ на колумниста Джозеф Боско, според когото Третата световна война на практика вече е започнала. Авторът подчертава, че администрацията на президента Доналд Тръмп трябва да спре да действа реактивно и да заяви категорична позиция.
Според анализа Вашингтон е длъжен официално да гарантира, че ще подкрепи с целия си наличен ресурс отбраната на пет ключови демокрации:
- Украйна
- Тайван
- Израел
- Япония
- Южна Корея
Боско предупреждава, че коалицията между Русия, Китай, Иран и Северна Корея вече координира действията си на глобално ниво. Единственият начин САЩ да предотвратят по-нататъшна ескалация е чрез демонстриране на абсолютна и непоколебима военна и политическа мощ, вместо търсене на компромиси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #11
06:29 12.08.2026
2 осраински
Украйна .Има и по голями смешници от зеленият потник
Коментиран от #12
06:30 12.08.2026
3 осраински
06:32 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
06:33 12.08.2026
6 разследване на теористичен инцидент
06:37 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ахъ
06:40 12.08.2026
11 Нормално
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Нищо ново, така ще е и от двете страни, ето защо трябваше да сме неутрални, другите държави не са по глупави от нас
06:41 12.08.2026
12 Той
До коментар #2 от "осраински":Е изфирясал както всички политици, трябва да ги затворят в една тъмна стая за една седмица: Урсула, Зеления, Калас, Тръмп, нетен ях охо, оня германеца, шефа на НАТО …… да се вразумят
Коментиран от #19
06:45 12.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 осраински
Може би защото дядо му, военен съдия и офицер в щаба на Вермахта, неведнъж е споделял вечеря с Адолф Хитлер? Непреработена семейна трагедия, задушаваща вина на предците, която внезапно се изрази в самодоволно възмущение от руско-украинския конфликт?
06:46 12.08.2026
15 Софиянец
06:47 12.08.2026
16 Хайде обяснете
Май превеждате с ИИ, без да разбирате изобщо? Поршев означава с бутала, ДВГ с бутала.
06:48 12.08.2026
17 Ъъъ
Много оптимисти, много нещо... 🤣
06:48 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И кво
До коментар #12 от "Той":Стана нивото на реките се понижава в сантиметри, няма да спре само нашата АЕЦ, а и всички останали: румънската, унгарската, сръбската, абе купувайте електрички, той тока е без пари, така ни казаха от ЕС
Коментиран от #28
06:51 12.08.2026
20 Да добавя, Европа се маргинализира
До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":по същата причина както Украйна, сегашните Евро Политици и Бюрократи няма да могат да обяснят защо водят война която изразходва пари и средства без да има шанс да бъде успешна.
Коментиран от #23
06:52 12.08.2026
21 Лийкипедия
До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":Стига си преписвал дълги текстове от нетя бе, тролсмрадлив. Тука да не е библиотека? Постът ти е по-дълъг от статията, а акъла - по-къс от намисирката.
06:52 12.08.2026
22 Иван ама не дедушка
06:53 12.08.2026
23 Естествено
До коментар #20 от "Да добавя, Европа се маргинализира":Че не могат да обяснят, защото това не е тяхна война, а на банкерите
06:55 12.08.2026
24 Германците обмисляли
Тези наистина са неадекватни! Разбирам Русия да губи войната, да е отслабнала много военно и тези искат да се докажат, като "мъже в Натото"? А така, вече укра си отива, САЩ си свършиха ракетите и Северна Корея с огромно удоволствие ще даде 1 милион войници и тонове ракети на Русия, ако поиска, поради чуждо военно нападение и тези германци с осакатената си армия от Урсула, като "велик министър на отбраната" им и още няколко такива след нея, да искат война с Русия? Тези никак не са добре. А може би искат сериозна война за да се отърват от мигрантите? Ще ги премахнат, ама изпишат като "герои от войната с Русия "? Не ги разбирам? Те не са толкова смели и глупави, за да предизвикат иначе такава война!!!
06:59 12.08.2026
25 Украинското разузнаване знае
07:00 12.08.2026
26 Брейнуошинг
До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":"Украинското население" в бг се увеличава и скоро ще си направят и партия. Размножават се като ромски хлебарки. Новите опорки на разни телевизионни НПО анализатори са, че трябва бг да използва "украински технологии" за дронове и какви ли още не щуротии, които ни вкарват директно в конфликта и то напълно неподготвени.
07:01 12.08.2026
27 Хейто
07:02 12.08.2026
28 Ами
До коментар #19 от "И кво":Ще ни трябва газ и петрол, само с ВЕЦ няма да се покриеме, спирането и пускането отнема няколко месецА за Не Знаещите
Коментиран от #29
07:04 12.08.2026
29 Затова
До коментар #28 от "Ами":Се молете новота на Р.Дунав на не падне с още 20 см!!!!!!!!!!!!!, ние ще го отнесем
07:06 12.08.2026
30 Хаха
07:08 12.08.2026