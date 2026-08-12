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Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия

Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия

12 Август, 2026 06:19, обновена 12 Август, 2026 06:25 1 142 30

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Берлин обмисля превантивни кибератаки срещу Москва; „The Hill“: Тръмп трябва да спаси Запада от диктаторите

Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамиката на глобалния конфликт претърпява ключови промени. Докато украинското разузнаване (ГУР) отчита стратегическо преструктуриране на руския арсенал от безпилотни самолети, в Германия се обсъждат безпрецедентни кибероперации.

На този фон водещи анализатори в САЩ предупреждават, че мащабният сблъсък вече е в ход и изисква незабавна намеса от Белия дом.

Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия

Руската федерация е преустановила производството на реактивните дронове-камикадзе от преходния модел „Геран-3“. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), публикувани от УНИАН, Москва изцяло пренасочва капацитета си към по-модерните турбореактивни версии „Геран-4“ и „Геран-5“.

Разузнаването отчита, че в сглобяването на спрения модел са открити 45 чуждестранни компонента (включително от САЩ и Швейцария), но недостигът на китайски двигатели и нуждата от по-висока скорост налагат промяната. Новите модели „Геран-4/5“ целят да преодолеят украинската противовъздушна отбрана, която прихваща до 96% от старите поршеви модели. ВПК на Русия планира производство на общо 11 хиляди ударни БПЛА за текущия месец.

Берлин обмисля превантивни кибератаки срещу Москва

В Германия се подготвя мащабна законова реформа на разузнавателните служби. Die Wel съобщава, че в Бундестага сериозно се обсъжда възможността да се даде зелена светлина на специалните служби за провеждане на превантивни кибератаки срещу руски заводи за дронове.

Повод за радикалната мярка е разследване на терористичен инцидент на летището в Лайпциг, където руски дрон със заложена експлозивна смес от висок клас атакува крилото на украински самолет. Представители на германския парламент коментират, че пасивното събиране на данни вече не е достатъчно и „най-добрият дрон е този, който изобщо не успява да излети“. Реформата предвижда Федералното разузнаване (BND) да получи права за хакерски контраудари и внедряване на държавни троянски програми.

„The Hill“: Тръмп трябва да спаси Запада от диктаторите

Американското политическо издание The Hill публикува анализ на колумниста Джозеф Боско, според когото Третата световна война на практика вече е започнала. Авторът подчертава, че администрацията на президента Доналд Тръмп трябва да спре да действа реактивно и да заяви категорична позиция.

Според анализа Вашингтон е длъжен официално да гарантира, че ще подкрепи с целия си наличен ресурс отбраната на пет ключови демокрации:

  • Украйна
  • Тайван
  • Израел
  • Япония
  • Южна Корея

Боско предупреждава, че коалицията между Русия, Китай, Иран и Северна Корея вече координира действията си на глобално ниво. Единственият начин САЩ да предотвратят по-нататъшна ескалация е чрез демонстриране на абсолютна и непоколебима военна и политическа мощ, вместо търсене на компромиси.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    20 2 Отговор
    Пак евроатлантически заклинания и хуморески!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    06:29 12.08.2026

  • 2 осраински

    21 2 Отговор
    демокрации:

    Украйна .Има и по голями смешници от зеленият потник

    Коментиран от #12

    06:30 12.08.2026

  • 3 осраински

    11 2 Отговор
    Кога в ЕС ще може да гледаме филма/ Гражданинът отмъстител НЪЛ е демокрация

    06:32 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    15 2 Отговор
    Няма такова нещо като европейска цивилизация! Има християнска цивилизация, която бива унищожена в Европа, и има отделни европейски народи, затворени в рамките на Европейския съюз, но те изобщо не са цивилизации.

    06:33 12.08.2026

  • 6 разследване на теористичен инцидент

    1 5 Отговор
    -----разследване на теористичен инцидент на леището в Лайпциг, където -----------------руски дерон със заложена експлозвна смес от висок клас атакува крилото на укаински самолет.-----------?

    06:37 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ахъ

    8 2 Отговор
    Краварска мощ срещу Русия и Китай ? Някой списвачи тука съвсем са изплискали водата .та тези храбреци избягаха на 1000 км от Иран да не им забият някоя ракетка сринаха им базите при другарчетата им араби и как точно ще се опълчат на другите като и ракетите им понамаляха.Та пЙте си хапчетата и спрете да пишете глупости

    06:40 12.08.2026

  • 11 Нормално

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Нищо ново, така ще е и от двете страни, ето защо трябваше да сме неутрални, другите държави не са по глупави от нас

    06:41 12.08.2026

  • 12 Той

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Е изфирясал както всички политици, трябва да ги затворят в една тъмна стая за една седмица: Урсула, Зеления, Калас, Тръмп, нетен ях охо, оня германеца, шефа на НАТО …… да се вразумят

    Коментиран от #19

    06:45 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 осраински

    9 2 Отговор
    Как е възможно немски журналист и дългогодишен редактор на Frankfurter Allgemeine Zeitung публично да пита украинския президент: „Какво точно можем да направим ние, европейците, за да ви помогнем да убиете повече руснаци?“
    Може би защото дядо му, военен съдия и офицер в щаба на Вермахта, неведнъж е споделял вечеря с Адолф Хитлер? Непреработена семейна трагедия, задушаваща вина на предците, която внезапно се изрази в самодоволно възмущение от руско-украинския конфликт?

    06:46 12.08.2026

  • 15 Софиянец

    5 2 Отговор
    Еха, браво! Укрите не трябва да виждат слънце, да живеят под земята, като бандеровските си предци 😅

    06:47 12.08.2026

  • 16 Хайде обяснете

    7 1 Отговор
    Какво са "поршеви модели"?
    Май превеждате с ИИ, без да разбирате изобщо? Поршев означава с бутала, ДВГ с бутала.

    06:48 12.08.2026

  • 17 Ъъъ

    4 2 Отговор
    "....демонстриране на абсолютна и непоколебима военна и политическа мощ..."

    Много оптимисти, много нещо... 🤣

    06:48 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И кво

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Той":

    Стана нивото на реките се понижава в сантиметри, няма да спре само нашата АЕЦ, а и всички останали: румънската, унгарската, сръбската, абе купувайте електрички, той тока е без пари, така ни казаха от ЕС

    Коментиран от #28

    06:51 12.08.2026

  • 20 Да добавя, Европа се маргинализира

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":

    по същата причина както Украйна, сегашните Евро Политици и Бюрократи няма да могат да обяснят защо водят война която изразходва пари и средства без да има шанс да бъде успешна.

    Коментиран от #23

    06:52 12.08.2026

  • 21 Лийкипедия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":

    Стига си преписвал дълги текстове от нетя бе, тролсмрадлив. Тука да не е библиотека? Постът ти е по-дълъг от статията, а акъла - по-къс от намисирката.

    06:52 12.08.2026

  • 22 Иван ама не дедушка

    3 0 Отговор
    Чудна работа и неразбираема е защо всички христяни и не в баба Европа и САЩ като пидкрепят Русуя защо не се изсекят в Русия да живеят, а дават мило и драго да са в тази "орогнила заоадна цивилиАция"?!?!! Тива важи и за самите руснаци, добрали се "омразния Запад"?!?!?

    06:53 12.08.2026

  • 23 Естествено

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Да добавя, Европа се маргинализира":

    Че не могат да обяснят, защото това не е тяхна война, а на банкерите

    06:55 12.08.2026

  • 24 Германците обмисляли

    2 2 Отговор
    Кибератаки срещу Русия и то превантивно? Е, чак тогава цяла Източна Германия пак ще стане военна база на Русия!!!
    Тези наистина са неадекватни! Разбирам Русия да губи войната, да е отслабнала много военно и тези искат да се докажат, като "мъже в Натото"? А така, вече укра си отива, САЩ си свършиха ракетите и Северна Корея с огромно удоволствие ще даде 1 милион войници и тонове ракети на Русия, ако поиска, поради чуждо военно нападение и тези германци с осакатената си армия от Урсула, като "велик министър на отбраната" им и още няколко такива след нея, да искат война с Русия? Тези никак не са добре. А може би искат сериозна война за да се отърват от мигрантите? Ще ги премахнат, ама изпишат като "герои от войната с Русия "? Не ги разбирам? Те не са толкова смели и глупави, за да предизвикат иначе такава война!!!

    06:59 12.08.2026

  • 25 Украинското разузнаване знае

    3 0 Отговор
    Производствените планове за Геран? Откъде интересно са ги научили? Най-доброто разузнаване в света е украинското. Целият запад зависи от него.

    07:00 12.08.2026

  • 26 Брейнуошинг

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емануел Тод, ученият който":

    "Украинското население" в бг се увеличава и скоро ще си направят и партия. Размножават се като ромски хлебарки. Новите опорки на разни телевизионни НПО анализатори са, че трябва бг да използва "украински технологии" за дронове и какви ли още не щуротии, които ни вкарват директно в конфликта и то напълно неподготвени.

    07:01 12.08.2026

  • 27 Хейто

    1 0 Отговор
    Автора на статията е поръчков

    07:02 12.08.2026

  • 28 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "И кво":

    Ще ни трябва газ и петрол, само с ВЕЦ няма да се покриеме, спирането и пускането отнема няколко месецА за Не Знаещите

    Коментиран от #29

    07:04 12.08.2026

  • 29 Затова

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    Се молете новота на Р.Дунав на не падне с още 20 см!!!!!!!!!!!!!, ние ще го отнесем

    07:06 12.08.2026

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    генерализации и банална пропаганда. Не е ясно кой чете подобни глупости.

    07:08 12.08.2026