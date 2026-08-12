Динамиката на глобалния конфликт претърпява ключови промени. Докато украинското разузнаване (ГУР) отчита стратегическо преструктуриране на руския арсенал от безпилотни самолети, в Германия се обсъждат безпрецедентни кибероперации.

На този фон водещи анализатори в САЩ предупреждават, че мащабният сблъсък вече е в ход и изисква незабавна намеса от Белия дом.

Русия спира „Геран-3“, преминава към по-опасни оръжия

Руската федерация е преустановила производството на реактивните дронове-камикадзе от преходния модел „Геран-3“. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), публикувани от УНИАН, Москва изцяло пренасочва капацитета си към по-модерните турбореактивни версии „Геран-4“ и „Геран-5“.

Разузнаването отчита, че в сглобяването на спрения модел са открити 45 чуждестранни компонента (включително от САЩ и Швейцария), но недостигът на китайски двигатели и нуждата от по-висока скорост налагат промяната. Новите модели „Геран-4/5“ целят да преодолеят украинската противовъздушна отбрана, която прихваща до 96% от старите поршеви модели. ВПК на Русия планира производство на общо 11 хиляди ударни БПЛА за текущия месец.

Берлин обмисля превантивни кибератаки срещу Москва

В Германия се подготвя мащабна законова реформа на разузнавателните служби. Die Wel съобщава, че в Бундестага сериозно се обсъжда възможността да се даде зелена светлина на специалните служби за провеждане на превантивни кибератаки срещу руски заводи за дронове.

Повод за радикалната мярка е разследване на терористичен инцидент на летището в Лайпциг, където руски дрон със заложена експлозивна смес от висок клас атакува крилото на украински самолет. Представители на германския парламент коментират, че пасивното събиране на данни вече не е достатъчно и „най-добрият дрон е този, който изобщо не успява да излети“. Реформата предвижда Федералното разузнаване (BND) да получи права за хакерски контраудари и внедряване на държавни троянски програми.

„The Hill“: Тръмп трябва да спаси Запада от диктаторите

Американското политическо издание The Hill публикува анализ на колумниста Джозеф Боско, според когото Третата световна война на практика вече е започнала. Авторът подчертава, че администрацията на президента Доналд Тръмп трябва да спре да действа реактивно и да заяви категорична позиция.

Според анализа Вашингтон е длъжен официално да гарантира, че ще подкрепи с целия си наличен ресурс отбраната на пет ключови демокрации:

Украйна

Тайван

Израел

Япония

Южна Корея

Боско предупреждава, че коалицията между Русия, Китай, Иран и Северна Корея вече координира действията си на глобално ниво. Единственият начин САЩ да предотвратят по-нататъшна ескалация е чрез демонстриране на абсолютна и непоколебима военна и политическа мощ, вместо търсене на компромиси.