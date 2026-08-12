Руският президент Владимир Путин пристигна на изненадващо работно посещение в Сахалинска област.

Това е първата му визита в стратегическия далекоизточен регион от 13 години насам, като последното му посещение там е регистрирано през юли 2013 година. Официалната цел на пътуването, потвърдена от пресслужбата на Кремъл, е участие в заключителния етап на мащабните учения на Тихоокеанския флот (ТОФ).

Военни маневри в Далечния изток

Военните учения на руския флот се провеждат от 4 август в акваториите на Японско и Охотско море, както и в северозападната част на Тихия океан. В маневрите са задействани:

Над 13 000 военнослужащи .

. Около 60 бойни кораба и подводници.

и подводници. Близо 30 самолета, хеликоптера и безпилотни летателни апарати.

На летището в Южно-Сахалинск Путин бе посрещнат от губернатора на областта Валерий Лимаренко. Преди да кацне на острова, руският държавен глава направи последователни работни визити в Бурятия и Новосибирск.

Анализът на западните медии

Паралелно с официалния дневен ред, The Times излезе с критичен анализ на зачестилите регионални пътувания на руския лидер. Според политически анализатори, цитирани от медията, с тези визити в различни руски градове Путин се опитва да демонстрира близост с народа и да повиши личната си популярност на фона на продължаващото икономическо и социално напрежение в страната. Западни експерти отбелязват, че дългото отсъствие от ключови региони като Сахалин и внезапното завръщане там е добре пресметнат ход за засилване на вътрешнополитическия имидж и легитимност.

ТАСС припомня, че по време на последното си посещение на острова през 2013 г. Путин отново инспектира военни учения на полигона „Успеновски“ и проведе съвещание за икономическото развитие на региона.