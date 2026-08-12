Путин изненадващо посети Сахалин за първи път от 13 години

Руският президент Владимир Путин пристигна на изненадващо работно посещение в Сахалинска област.
Това е първата му визита в стратегическия далекоизточен регион от 13 години насам, като последното му посещение там е регистрирано през юли 2013 година. Официалната цел на пътуването, потвърдена от пресслужбата на Кремъл, е участие в заключителния етап на мащабните учения на Тихоокеанския флот (ТОФ).
Военни маневри в Далечния изток
Военните учения на руския флот се провеждат от 4 август в акваториите на Японско и Охотско море, както и в северозападната част на Тихия океан. В маневрите са задействани:
- Над 13 000 военнослужащи.
- Около 60 бойни кораба и подводници.
- Близо 30 самолета, хеликоптера и безпилотни летателни апарати.
На летището в Южно-Сахалинск Путин бе посрещнат от губернатора на областта Валерий Лимаренко. Преди да кацне на острова, руският държавен глава направи последователни работни визити в Бурятия и Новосибирск.
Анализът на западните медии
Паралелно с официалния дневен ред, The Times излезе с критичен анализ на зачестилите регионални пътувания на руския лидер. Според политически анализатори, цитирани от медията, с тези визити в различни руски градове Путин се опитва да демонстрира близост с народа и да повиши личната си популярност на фона на продължаващото икономическо и социално напрежение в страната. Западни експерти отбелязват, че дългото отсъствие от ключови региони като Сахалин и внезапното завръщане там е добре пресметнат ход за засилване на вътрешнополитическия имидж и легитимност.
ТАСС припомня, че по време на последното си посещение на острова през 2013 г. Путин отново инспектира военни учения на полигона „Успеновски“ и проведе съвещание за икономическото развитие на региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Ама нали Киев унищожи руския флот???
🤣🤣🤣
Коментиран от #4
06:34 12.08.2026
2 осраински
Може би защото дядо му, военен съдия и офицер в щаба на Вермахта, неведнъж е споделял вечеря с Адолф Хитлер? Непреработена семейна трагедия, задушаваща вина на предците, която внезапно се изрази в самодоволно възмущение от руско-украинския конфликт?
06:48 12.08.2026
3 оня с коня
06:53 12.08.2026
4 голям смях
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":то ако питаш мара чамовата дъска и яйца нямат и краве масло няма и бензин нямат ха ха ха ха
06:54 12.08.2026
5 така е
06:55 12.08.2026
6 Търновец
Коментиран от #7
06:58 12.08.2026
7 мда
До коментар #6 от "Търновец":Асвабаждение по браЦки.
07:03 12.08.2026