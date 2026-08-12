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Путин изненадващо посети Сахалин за първи път от 13 години

Путин изненадващо посети Сахалин за първи път от 13 години

12 Август, 2026 06:11, обновена 12 Август, 2026 06:16 898 7

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Руският президент инспектира Тихоокеанския флот, докато западни медии виждат опит за вдигане на рейтинга

Путин изненадващо посети Сахалин за първи път от 13 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин пристигна на изненадващо работно посещение в Сахалинска област.

Това е първата му визита в стратегическия далекоизточен регион от 13 години насам, като последното му посещение там е регистрирано през юли 2013 година. Официалната цел на пътуването, потвърдена от пресслужбата на Кремъл, е участие в заключителния етап на мащабните учения на Тихоокеанския флот (ТОФ).

Военни маневри в Далечния изток

Военните учения на руския флот се провеждат от 4 август в акваториите на Японско и Охотско море, както и в северозападната част на Тихия океан. В маневрите са задействани:

  • Над 13 000 военнослужащи.
  • Около 60 бойни кораба и подводници.
  • Близо 30 самолета, хеликоптера и безпилотни летателни апарати.

На летището в Южно-Сахалинск Путин бе посрещнат от губернатора на областта Валерий Лимаренко. Преди да кацне на острова, руският държавен глава направи последователни работни визити в Бурятия и Новосибирск.

Анализът на западните медии

Паралелно с официалния дневен ред, The Times излезе с критичен анализ на зачестилите регионални пътувания на руския лидер. Според политически анализатори, цитирани от медията, с тези визити в различни руски градове Путин се опитва да демонстрира близост с народа и да повиши личната си популярност на фона на продължаващото икономическо и социално напрежение в страната. Западни експерти отбелязват, че дългото отсъствие от ключови региони като Сахалин и внезапното завръщане там е добре пресметнат ход за засилване на вътрешнополитическия имидж и легитимност.

ТАСС припомня, че по време на последното си посещение на острова през 2013 г. Путин отново инспектира военни учения на полигона „Успеновски“ и проведе съвещание за икономическото развитие на региона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор
    Ама как така?

    Ама нали Киев унищожи руския флот???

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    06:34 12.08.2026

  • 2 осраински

    7 3 Отговор
    Как е възможно немски журналист и дългогодишен редактор на Frankfurter Allgemeine Zeitung публично да пита украинския президент: „Какво точно можем да направим ние, европейците, за да ви помогнем да убиете повече руснаци?“
    Може би защото дядо му, военен съдия и офицер в щаба на Вермахта, неведнъж е споделял вечеря с Адолф Хитлер? Непреработена семейна трагедия, задушаваща вина на предците, която внезапно се изрази в самодоволно възмущение от руско-украинския конфликт?

    06:48 12.08.2026

  • 3 оня с коня

    4 2 Отговор
    нали тука краварските тролове лаеха че не излизал от бункера как сега е във сахалин

    06:53 12.08.2026

  • 4 голям смях

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    то ако питаш мара чамовата дъска и яйца нямат и краве масло няма и бензин нямат ха ха ха ха

    06:54 12.08.2026

  • 5 така е

    0 2 Отговор
    Обзалагам се, че е имало евтин бензин по всички местни бензиностанции!

    06:55 12.08.2026

  • 6 Търновец

    2 0 Отговор
    Около Сахалин има нефтени залежи за около 1600 милиарда долара а като физическо лице Вова е крупен притежател на ценни книжа на нефтени фирми. Освен нефт и а и други полезни изкопаеми. А преди около 200 години на Сахалин Курилите Южна Камчатка и на материка в близост до Сахалин имаше над 100000 Аину сега да само 94 и само 10 говорят майчин език

    Коментиран от #7

    06:58 12.08.2026

  • 7 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Търновец":

    Асвабаждение по браЦки.

    07:03 12.08.2026

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