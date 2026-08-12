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Цените за преминаване през Панамския канал скочиха 16 пъти!

Цените за преминаване през Панамския канал скочиха 16 пъти!

12 Август, 2026 06:34, обновена 12 Август, 2026 06:38 696 1

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  • кораби-
  • такси

Драстичен скок в таксите заради климатичния феномен Ел Ниньо и геополитическото напрежение в Близкия изток

Цените за преминаване през Панамския канал скочиха 16 пъти! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените за преминаване на кораби през най-натоварените маршрути на Панамския канал достигнаха нов исторически рекорд, съобщава Financial Times.

Според данни от ежедневните аукциони за транзитни слотове, средната цена за август 2026 г. е скочила до 1,1 милиона долара на плавателен съд. Тази сума е над 16 пъти по-висока в сравнение със същия период на миналата година.

Критичната ситуация и рекордното поскъпване се дължат на комбинация от два основни фактора, които парализират глобалната морска логистика:

  • Остро обмеляване на канала: Засилващият се климатичен феномен Ел Ниньо доведе до рязко спадане на нивата на водата в изкуствените езера, захранващи шлюзовете на съоръжението. Това налага сериозни ограничения в трафика и тонажа на преминаващите кораби.
  • Пренасочване на търговските потоци: Военният конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия пролив принудиха десетки компании и танкери да избягват традиционните си трасета. Азиатските пазари започнаха масово да търсят доставки от Америка и Мексиканския залив, превръщайки Панамския канал в критично важна алтернатива.

Поради огромния недостиг на свободни часове за преминаване, Администрацията на Панамския канал разчита на система от спешни търгове. Конкуренцията на тези аукциони е толкова ожесточена, че някои компании за контейнеровози са готови да платят милиони долари допълнително, само за да избегнат чакането и да „прескочат опашката“.

Експертите, цитирани от Financial Times, предупреждават, че този логистичен шок неизбежно ще окаже сериозен натиск върху веригите за доставки на енергоносители и потребителски стоки в глобален мащаб.


Панама
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Значи за преминаване през Панамския канал може да се плащат такси, но за преминаване през Ормуз не може..... 🤣

    07:07 12.08.2026