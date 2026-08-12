Американски конвертоплан Osprey кацна аварийно в Япония

Американски военнотранспортен конвертоплан Bell V-22 Osprey е извършил спешно кацане на японско летище, предава световната агенция Kyodo.

Инцидентът е възникнал по време на рутинен полет, като екипажът е бил принуден да отклони машината незабавно към най-близката писта, за да предотврати потенциална катастрофа.

Технически проблем принудил пилотите да действат бързо

Според официалната информация от местните авиационни власти в Япония, пилотите на американските въоръжени сили (ВС на САЩ) са се свързали с диспечерите, за да поискат разрешение за извънредно приземяване. Причината за маневрата е била внезапно задействане на предупредителна индикация в пилотската кабина, сигнализираща за техническа неизправност.

Конвертопланът Osprey, който съчетава възможностите за вертикално излитане на хеликоптер и скоростта на самолет, е кацнал успешно. Местните медии, позовавайки се на NHK, съобщават, че при инцидента няма пострадали членове на екипажа, нито са нанесени сериозни материални щети по гражданската инфраструктура.

Хронология на инцидентите с Osprey

Това не е първият случай, в който хибридните машини на САЩ предизвикват напрежение в азиатската държава. Общественото мнение в Япония остава силно чувствително по темата поради поредица от инциденти:

Ноември 2023 г. – Тежка катастрофа с CV-22 Osprey край остров Якушима отне живота на осем американски военнослужещи, което доведе до временно спиране на полетите на целия флот в световен мащаб.

– Тежка катастрофа с CV-22 Osprey край остров Якушима отне живота на осем американски военнослужещи, което доведе до временно спиране на полетите на целия флот в световен мащаб. Юли 2025 г. – Подобно аварийно кацане беше извършено на летище Ханамаки в префектура Ивате поради внезапен технически дефект в двигателната система.

– Подобно аварийно кацане беше извършено на летище Ханамаки в префектура Ивате поради внезапен технически дефект в двигателната система. Май 2026 г. – Военна машина от същия тип извърши превантивно кацане в базата Ацуги край Токио след фалшива тревога в измервателните уреди (stripes.com).

Въпреки уверенията на Пентагона, че летателните апарати от този клас отговарят на всички съвременни изисквания за сигурност, местните власти в префектурите, където са разположени американските бази, настояват за по-строг контрол и детайлно разследване на повредите. По информация на Асошиейтед Прес, представители на Министерството на отбраната на Япония вече са изпратили екип за инспекция, който съвместно с американските инженери да установи точния източник на настоящия отказ в системата.