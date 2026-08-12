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Американски конвертоплан Osprey кацна аварийно в Япония

Американски конвертоплан Osprey кацна аварийно в Япония

12 Август, 2026 06:27, обновена 12 Август, 2026 06:32 578 5

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  • кацане

Военната машина на САЩ е извършила извънредно приземяване заради техническа неизправност

Американски конвертоплан Osprey кацна аварийно в Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военнотранспортен конвертоплан Bell V-22 Osprey е извършил спешно кацане на японско летище, предава световната агенция Kyodo.

Инцидентът е възникнал по време на рутинен полет, като екипажът е бил принуден да отклони машината незабавно към най-близката писта, за да предотврати потенциална катастрофа.

Технически проблем принудил пилотите да действат бързо

Според официалната информация от местните авиационни власти в Япония, пилотите на американските въоръжени сили (ВС на САЩ) са се свързали с диспечерите, за да поискат разрешение за извънредно приземяване. Причината за маневрата е била внезапно задействане на предупредителна индикация в пилотската кабина, сигнализираща за техническа неизправност.

Конвертопланът Osprey, който съчетава възможностите за вертикално излитане на хеликоптер и скоростта на самолет, е кацнал успешно. Местните медии, позовавайки се на NHK, съобщават, че при инцидента няма пострадали членове на екипажа, нито са нанесени сериозни материални щети по гражданската инфраструктура.

Хронология на инцидентите с Osprey

Това не е първият случай, в който хибридните машини на САЩ предизвикват напрежение в азиатската държава. Общественото мнение в Япония остава силно чувствително по темата поради поредица от инциденти:

  • Ноември 2023 г. – Тежка катастрофа с CV-22 Osprey край остров Якушима отне живота на осем американски военнослужещи, което доведе до временно спиране на полетите на целия флот в световен мащаб.
  • Юли 2025 г. – Подобно аварийно кацане беше извършено на летище Ханамаки в префектура Ивате поради внезапен технически дефект в двигателната система.
  • Май 2026 г. – Военна машина от същия тип извърши превантивно кацане в базата Ацуги край Токио след фалшива тревога в измервателните уреди (stripes.com).

Въпреки уверенията на Пентагона, че летателните апарати от този клас отговарят на всички съвременни изисквания за сигурност, местните власти в префектурите, където са разположени американските бази, настояват за по-строг контрол и детайлно разследване на повредите. По информация на Асошиейтед Прес, представители на Министерството на отбраната на Япония вече са изпратили екип за инспекция, който съвместно с американските инженери да установи точния източник на настоящия отказ в системата.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 2 Отговор
    кравешки бооклуци

    Коментиран от #3

    06:49 12.08.2026

  • 2 милен к@неф

    0 1 Отговор
    ох не мога се спра!памперса все е пълен

    06:51 12.08.2026

  • 3 накътърения

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    как там курск 🤡

    06:51 12.08.2026

  • 4 Панирано шкембе

    0 1 Отговор
    Поредния безсмислен, милиарден проект на еврейската кочина. Ако ги питаш тия за какво им е ще им е трудно да отговорят. От 100 години го мъчат тоя конвертоплан, проблемна машина е, знаят го, но харчат ли харчат, но то е така, когато сметката се плаща от цял свят могат щедро да си действат.

    Коментиран от #5

    06:55 12.08.2026

  • 5 разпран а нус

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Панирано шкембе":

    я скажи у матюшка как е 🤡

    06:59 12.08.2026

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