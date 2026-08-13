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Шефът на Пентагона: Американската армия може да поддържа блокадата си на ирански пристанища безкрайно дълго
  Тема: Иранската криза

Шефът на Пентагона: Американската армия може да поддържа блокадата си на ирански пристанища безкрайно дълго

13 Август, 2026 20:54 881 17

  • сащ-
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  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и САЩ и Израел започнаха да нанасят дари срещу Иран в края на февруари

Шефът на Пентагона: Американската армия може да поддържа блокадата си на ирански пристанища безкрайно дълго - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега“, каза Хегсет пред журналисти по време на посещението си в Панама.

Той добави, че в медиите са се появили „напълно изопачени“ твърдения за американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“.

„Вземаме мерки, с които да гарантираме, че всеки екипаж, всеки капитан разполага с всичко, което можем да предоставим във всеки един момент“, подчерта американският министър на отбраната. По думите му някои от корабите и екипажите са разположени в Близкия изток за по-дълго време от други. „Никой не изпитва по-голям респект и благодарност към тези моряци от мен. Това, което правят в тези открити морета, в толкова сурови условия и с по-малко спирания в пристанища, е невероятно“, продължи Хегсет.

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и САЩ и Израел започнаха да нанасят дари срещу Иран в края на февруари.

Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужещите особено по време на война. Това винаги е било предизвикателство за военноморските сили на САЩ. Моряците трябва да поддържат повишено ниво на бдителност и готовност, особено с оглед заплахата от атаки с дронове и ракети от страна на Иран, отбелязва Ройтерс.

Говорителката на Белия дом Оливия Уел заяви в отговор на въпрос относно лошите условия на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, че президентът Доналд Тръмп и Хегсет са поели ангажимента да гарантират, че американската армия разполага с „ресурсите, нужни за противодействието срещу всяка заплаха срещу САЩ“.

Конгресмени от Демократическата партия изразяват недоволство от дългия период, в който „Ейбрахам Линкълн“ продължава да е разположен в Близкия изток и от лошите условия на борда.

„Има множество съобщения за недостиг на основни провизии, замърсяване на водата, проблеми с водопроводната инсталация, влошаване на психическото здраве, опасения за безопасността на палубата и сривове в пощенската система“, написа сенатор Ричард Блументал в писмо, което тази седмица изпрати до Хегсет и министъра на военноморските сили на САЩ Хун Као.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нека е

    10 4 Отговор
    съпроводено с много жертви

    Коментиран от #3, #10

    20:56 13.08.2026

  • 2 Яшар

    19 4 Отговор
    Лъже кат дрт цгн кучето от пентагона

    20:57 13.08.2026

  • 3 а най добре ще е

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "нека е":

    ако имаме потопен самолетоносач и свалени бомбандировачи

    Коментиран от #11

    20:58 13.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    И това трябва да ни радва ли нас в Европа?

    20:58 13.08.2026

  • 5 Американските

    18 4 Отговор
    кораби блокират протока, защото нямат гориво да се приберат! 🤣

    21:00 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    13 3 Отговор
    Значи пак побеждавате ,в коя кофа за боклук си скрихте пак клоуна ,и печатницата на Ротшилд ще издържат ли ,па и ресурси нямате да си попълните запасите ,ама както винаги устите ви големи и миризливи

    21:04 13.08.2026

  • 8 Ами

    10 1 Отговор
    Какво очаквате да каже Хагсет?
    Бит и еб@н не си признават :)

    21:06 13.08.2026

  • 9 Рижия пуяк

    7 1 Отговор
    В РУСИЯ СЪМ..... не съм в самолета....

    21:07 13.08.2026

  • 10 Дървен философ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "нека е":

    Във вселенски мащаб, човешкото безкрайно дълго е всъщност безкрайно кратко..

    21:07 13.08.2026

  • 11 Не става

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "а най добре ще е":

    Демократите ще метнат някое ЯО и ще кажат, че е нямало друг начин..

    21:09 13.08.2026

  • 12 йлфлййх

    4 1 Отговор
    тоз артизт не беше ли начело на министерството на войната ? или почваме да се отбраняваме , кръгов , отсекаде !

    21:11 13.08.2026

  • 13 Бе те да държат блокадата

    9 1 Отговор
    , но и Иран я държи също, докато САЩ не изпълнят меморандума подписан и от Тръмп!.
    А до тогава целия свят сърада заради престъпното безумие

    21:18 13.08.2026

  • 14 Знаеш

    7 2 Отговор
    Безкрайно дългото,драги ми смехурко,ще приключи в момента в който,персите започнат да ви налагат с противокорабни ракити.

    21:30 13.08.2026

  • 15 Достойнство

    2 4 Отговор
    Нас също ни блокираха преди 4 десетилетия - вече не може и да мечтаем за свобода, дойстойнство и по-добър живот, за 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    21:50 13.08.2026

  • 16 Име

    0 1 Отговор
    Свят в който има евреи няма да има спокойствие

    22:17 13.08.2026

  • 17 Трол

    0 2 Отговор
    Брей че си и вярват

    22:23 13.08.2026