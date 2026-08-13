Шефът на Пентагона: Американската армия може да поддържа блокадата си на ирански пристанища безкрайно дълго

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви, че САЩ могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Военноморските сили на САЩ могат да поддържат подобна блокада безкрайно дълго, понеже ще правим ротация на корабите, както действахме досега“, каза Хегсет пред журналисти по време на посещението си в Панама.

Той добави, че в медиите са се появили „напълно изопачени“ твърдения за американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“.

„Вземаме мерки, с които да гарантираме, че всеки екипаж, всеки капитан разполага с всичко, което можем да предоставим във всеки един момент“, подчерта американският министър на отбраната. По думите му някои от корабите и екипажите са разположени в Близкия изток за по-дълго време от други. „Никой не изпитва по-голям респект и благодарност към тези моряци от мен. Това, което правят в тези открити морета, в толкова сурови условия и с по-малко спирания в пристанища, е невероятно“, продължи Хегсет.

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и САЩ и Израел започнаха да нанасят дари срещу Иран в края на февруари.

Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужещите особено по време на война. Това винаги е било предизвикателство за военноморските сили на САЩ. Моряците трябва да поддържат повишено ниво на бдителност и готовност, особено с оглед заплахата от атаки с дронове и ракети от страна на Иран, отбелязва Ройтерс.

Говорителката на Белия дом Оливия Уел заяви в отговор на въпрос относно лошите условия на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, че президентът Доналд Тръмп и Хегсет са поели ангажимента да гарантират, че американската армия разполага с „ресурсите, нужни за противодействието срещу всяка заплаха срещу САЩ“.

Конгресмени от Демократическата партия изразяват недоволство от дългия период, в който „Ейбрахам Линкълн“ продължава да е разположен в Близкия изток и от лошите условия на борда.

„Има множество съобщения за недостиг на основни провизии, замърсяване на водата, проблеми с водопроводната инсталация, влошаване на психическото здраве, опасения за безопасността на палубата и сривове в пощенската система“, написа сенатор Ричард Блументал в писмо, което тази седмица изпрати до Хегсет и министъра на военноморските сили на САЩ Хун Као.