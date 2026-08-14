Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Повишено търсене! Пентагонът сключи договори с „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за противоракетна отбрана
  Тема: Иранската криза

Повишено търсене! Пентагонът сключи договори с „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за противоракетна отбрана

14 Август, 2026 17:05 587 4

  • ракети-
  • дронове-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • украйна

Доналд Тръмп увери многократно, че САЩ разполагат с огромни запаси от оръжие и отправи критики срещу публикации в медиите, според които недостигът го бил подтикнал да се откаже от нови удари срещу Иран през последните дни

Повишено търсене! Пентагонът сключи договори с „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за противоракетна отбрана - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пентагонът съобщи, че е сключил рамкови споразумения с американските компании „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за прехващащи ракети от типа SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Двете споразумения ще увеличат производството на ключови прехващащи ракети, изстрелвани от военни кораби и предназначени за противодействие на балистични ракети.

Те са основна част от системата за противоракетна отбрана „Иджис“, се казва в изявление на Пентагона.

Доналд Тръмп увери многократно, че САЩ разполагат с огромни запаси от оръжие и отправи критики срещу публикации в медиите, според които недостигът го бил подтикнал да се откаже от нови удари срещу Иран през последните дни, предаде Франс прес.

"Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси […] Освен това значителни количества се произвеждат и доставят в САЩ според нуждите", написа американският президент в своята мрежа Трут Соушъл.

Той осъди тези твърдения като "предателски" и добави заплашително, че лицата, които са техен източник, "в момента се издирват" с цел съдебно преследване. "Ще бъдат поискани дълги присъди", увери той.

Няколко медии, най-вече Си Ен Ен и "Вашингтон пост", съобщиха през последните дни за недостиг на далекобойни управляеми ракети и на прехващачи за противовъздушната отбрана, който според тях оказвал влияние върху стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран.

Според Си Ен Ен американската армия била „изчерпала около 80%“ от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD.

В. "Вашингтон Пост" твърди, че Доналд Тръмп "избухнал от раздразнение" миналата седмица по повод недостига и "изискал обяснения" от своя министър на отбраната Пийт Хегсет "защо очевидно е бил подведен".

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел осъдиха снощи тези съобщения, определяйки ги като "фалшива новина".

Според в. "Вашингтон Пост" недостигът частично е допринесъл за обратния завой в събота от страна на американския президент, който беше написал, че "спира всякакви атаки" по искане на Техеран, въпреки че САЩ били "готови да нанесат удари […] на нива, невиждани от Втората световна война".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Америка се подготвя

    4 7 Отговор
    да удари мощно руснята.

    17:11 14.08.2026

  • 2 КИБОРГ

    3 3 Отговор
    Кой печели от дезинформацията?
    Политици, медии и платформи печелят от лъжата. Губещият винаги е обикновеният човек. Истината е задушена, съзнанието – поробено. Вече няма на кого да вярваш, защото всички говорят, но никой не казва истината. Тогава се ражда гневът. С времето разгневените хакери ще започнат да удрят безразборно не за пари а за истина. Ще сринат банки и енергийни системи ще покажат тайни документи на живо. Белите хакери ще спрат да помагат на държавите. Лошите хакери ще станат народни отмъстители. Държавите няма да могат да ги спрат защото те ще са навсякъде и никъде. Истината ще излезе наяве с удар по сърцевината на властта. Тогава няма да има връщане назад. В един момент промяната няма да е само наложителна, а и неизбежна.

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    17:13 14.08.2026

  • 3 Ами

    0 0 Отговор
    От осем системи THAAD с кого разполагаше САЩ, три или четири дадоха фира.
    Логично е и да не им трябват много ракети прехващачи за тях,
    щом няма какво да ги засича, изстрелва и направлява.

    17:47 14.08.2026

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо панически се опитва да извади Обора от будна кома като разпалва войни по цял свят Веднъж започнали никой не е в състояние да ги спре.Затова идете на плаж и си гледайте кефа докато мърдате.
    А жълтопаветната измет и троловете на Мирчев ще превиват гърбове пред компютъра през уикенда в системата панелка ,в която живеят с деца и внуци.

    17:51 14.08.2026