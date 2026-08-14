Повишено търсене! Пентагонът сключи договори с „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за противоракетна отбрана

Пентагонът съобщи, че е сключил рамкови споразумения с американските компании „Боинг“ и Ар Ти Екс за увеличаване на производството на компоненти за прехващащи ракети от типа SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Двете споразумения ще увеличат производството на ключови прехващащи ракети, изстрелвани от военни кораби и предназначени за противодействие на балистични ракети.
Те са основна част от системата за противоракетна отбрана „Иджис“, се казва в изявление на Пентагона.
Доналд Тръмп увери многократно, че САЩ разполагат с огромни запаси от оръжие и отправи критики срещу публикации в медиите, според които недостигът го бил подтикнал да се откаже от нови удари срещу Иран през последните дни, предаде Франс прес.
"Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси […] Освен това значителни количества се произвеждат и доставят в САЩ според нуждите", написа американският президент в своята мрежа Трут Соушъл.
Той осъди тези твърдения като "предателски" и добави заплашително, че лицата, които са техен източник, "в момента се издирват" с цел съдебно преследване. "Ще бъдат поискани дълги присъди", увери той.
Няколко медии, най-вече Си Ен Ен и "Вашингтон пост", съобщиха през последните дни за недостиг на далекобойни управляеми ракети и на прехващачи за противовъздушната отбрана, който според тях оказвал влияние върху стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран.
Според Си Ен Ен американската армия била „изчерпала около 80%“ от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD.
В. "Вашингтон Пост" твърди, че Доналд Тръмп "избухнал от раздразнение" миналата седмица по повод недостига и "изискал обяснения" от своя министър на отбраната Пийт Хегсет "защо очевидно е бил подведен".
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел осъдиха снощи тези съобщения, определяйки ги като "фалшива новина".
Според в. "Вашингтон Пост" недостигът частично е допринесъл за обратния завой в събота от страна на американския президент, който беше написал, че "спира всякакви атаки" по искане на Техеран, въпреки че САЩ били "готови да нанесат удари […] на нива, невиждани от Втората световна война".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Америка се подготвя
17:11 14.08.2026
2 КИБОРГ
Политици, медии и платформи печелят от лъжата. Губещият винаги е обикновеният човек. Истината е задушена, съзнанието – поробено. Вече няма на кого да вярваш, защото всички говорят, но никой не казва истината. Тогава се ражда гневът. С времето разгневените хакери ще започнат да удрят безразборно не за пари а за истина. Ще сринат банки и енергийни системи ще покажат тайни документи на живо. Белите хакери ще спрат да помагат на държавите. Лошите хакери ще станат народни отмъстители. Държавите няма да могат да ги спрат защото те ще са навсякъде и никъде. Истината ще излезе наяве с удар по сърцевината на властта. Тогава няма да има връщане назад. В един момент промяната няма да е само наложителна, а и неизбежна.
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
17:13 14.08.2026
3 Ами
Логично е и да не им трябват много ракети прехващачи за тях,
щом няма какво да ги засича, изстрелва и направлява.
17:47 14.08.2026
4 Сатана Z
А жълтопаветната измет и троловете на Мирчев ще превиват гърбове пред компютъра през уикенда в системата панелка ,в която живеят с деца и внуци.
17:51 14.08.2026