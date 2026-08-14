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Секретното бягство се разплита! Доналд Тръмп се скрил в камион за храна, за да напусне срещата на НАТО в Турция
  Тема: Иранската криза

Секретното бягство се разплита! Доналд Тръмп се скрил в камион за храна, за да напусне срещата на НАТО в Турция

14 Август, 2026 21:55 1 431 40

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • анкара-
  • нато-
  • сикрет сървис

От Тайните служби не коментираха конкретни подробности по операцията, но заявиха, че постоянно анализират широк спектър от разузнавателна информация с цел защита на президента

Секретното бягство се разплита! Доналд Тръмп се скрил в камион за храна, за да напусне срещата на НАТО в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил тайно изведен от летището по време на срещата на върха на НАТО в Турция с помощта на камион за кетъринг, след което е бил прехвърлен на малък военен самолет, съобщава CNN, цитирана от Фокус.

Според медията Израел е предоставил на ЦРУ информация за възможен ирански заговор с цел убийството на Тръмп. В същото време част от американските длъжностни лица са се отнесли скептично към тези данни и са изразили съмнения както относно тяхната достоверност, така и относно способността на Иран да реализира подобен план.

Преди посещението на Тръмп американското разузнаване не е открило конкретни признаци за нов план за покушение. В същото време американските длъжностни лица са регистрирали постоянни призиви от страна на ирански представители за смъртта на президента на САЩ.

Известно е също, че американската страна е получила информация, че Иран знае в кой хотел в Анкара е отседнал Тръмп, както и че разполага с подробни сведения за движението на кортежа му.

Сред възможните сценарии за атака се е разглеждало използването на преносим зенитен ракетен комплекс за поразяване на президентския самолет.

По време на срещата на върха се е появила допълнителна информация за възможна заплаха за самолета Air Force One от ракета, която е можело да бъде изстреляна от земята в близост до летището.

Тайните служби на САЩ решиха да не пренебрегнат потенциалната заплаха.

Първоначално част от представителите на службите за сигурност са предложили Тръмп да бъде изведен преждевременно от Турция. Президентът обаче е решил да се придържа към планирания график и е провел срещи със световни лидери, по-специално с президента на Украйна Володимир Зеленски.

След пресконференцията Тръмп е отпътувал към летището. Решено е било да се скрие действителният му маршрут.

Американските власти са решили да не използват новия Boeing 747, подарен от Катар и предназначен за бъдещо използване като Air Force One. Обичайният президентски самолет също не е бил подходящ за тази цел.

Вместо това Тръмп е качен в бял камион за кетъринг. Вътре в автомобила са се намирали президентът, неговата помощничка Натали Харп, директорът по операциите на Овалния кабинет Уолт Наута, ръководителят на кадровия отдел на Белия дом Ден Скавино и агенти от Тайните служби.

Камионът е пътувал по пистата за излитане за 162 секунди, след което Тръмп се е прехвърлил на военен самолет C-32A.

Междувременно в големия президентски самолет са останали държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент и други високопоставени служители от администрацията.

Много от служителите, които са били на борда, дори не са знаели, че Тръмп го няма. На тях им е било заповядано да спуснат щорите на илюминаторите.

След това самолетът с президента е отпътувал към авиобазата Милденхол във Великобритания. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет също е бил на борда на самолета.

И двата самолета са били ескортирани от изтребители, което показва, че американските военни са разгледали възможната заплаха за президентския самолет изключително сериозно.

От Тайните служби не коментираха конкретни подробности по операцията, но заявиха, че постоянно анализират широк спектър от разузнавателна информация с цел защита на президента.

След заминаването на Тръмп в Турция не са открити доказателства, че наистина се е подготвял конкретен ракетен атентат.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Мосад, Зеленски и Линдзи Греъм искаха да го убият в Турция.

    21:59 14.08.2026

  • 2 1488

    22 3 Отговор
    аз си пия ракията със салатата и въобще ми е през оная работа за тоя тромб, разбираш ли 🤣

    Коментиран от #28

    22:00 14.08.2026

  • 3 Перо

    29 2 Отговор
    Мосад направиха Тръмп за посмешище!

    22:00 14.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    20 1 Отговор
    колко пъти още ше топлиш едно и също под различни заглавия ма Венелино

    22:01 14.08.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    18 2 Отговор
    Избягал е с камион Медарка.😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #29

    22:03 14.08.2026

  • 6 пешо

    18 3 Отговор
    тоя е по голям клоун и от зеленски давайте им оскар

    22:03 14.08.2026

  • 7 В този

    15 2 Отговор
    случай чичо Дончо е омазал памперса и е замирисало в тази жега.

    22:05 14.08.2026

  • 8 Шкембе Войвода

    6 19 Отговор
    Ей, русофили, бързо падайте на колене и вадете носните кърпи, че новият главнокомандващ на подводния плаж е тук! Видяхте ли великия геостратег с тази шапка пилотка на главата? Изглежда по-нелепо от всякога – все едно е готвач в соц закусвалня от 80-те години, пионер на лагер или анимационен моряк, който спешно си търси изгубения кораб и здравия разум! Сложил си флотската пилотка за подводничари, сигурно за да е в тон с Черноморския флот, който след срещата с украинските дронове вече успешно се преквалифицира в подводна археология и бере миди на дъното. Сигурно се подготвя психологически да командва остатъците от армията си от някоя барокамера. Човекът буквално прилича на карикатура от миналия век, интернет го скъса от подигравки и цял свят му се смее, ама нашите местни копейки тук сигурно ще кажат, че това е „таен космически шлем с аналоговнетна технология“. Циркът им е пълен, корабите им станаха на подводници, а шефът им се разхожда със сгънат вестник на главата – продължавайте да му се кланяте на тоя комедиант!

    Коментиран от #14, #22

    22:07 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не е вярно

    6 2 Отговор
    В "лайнарка" беше.... Свидетел от РУСИЯ...... ХА ХА ХХХХАААА

    22:08 14.08.2026

  • 11 Жалка работа

    4 2 Отговор
    м селд като изгореха студията в Холивуд миналата година - толкоз

    22:08 14.08.2026

  • 12 Дето го погребат

    4 2 Отговор
    Шемусера на гроба... Урсула-old hag....

    22:09 14.08.2026

  • 13 Ти да видиш

    17 2 Отговор
    Идиотът Тръмп е по-страхлив и от нашия Борисов, но по тъпота се конкурират успешно.
    Но е трудно да се определи кой от двамата е по по най.

    22:10 14.08.2026

  • 14 Голда

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Шкембе Войвода":

    Гобараш

    22:11 14.08.2026

  • 15 Още два месеца и половина

    11 2 Отговор
    И ще плаче за политеческо убежище в централата на Фифа

    22:12 14.08.2026

  • 16 Миротворецът

    10 1 Отговор
    Се е офекалиил.
    Ега ти бъзльото!
    Да го бяха преоблекли с бурка и готово. Никой нямаше да го разпознае.

    Коментиран от #31

    22:12 14.08.2026

  • 17 Наблюдател

    4 3 Отговор
    Много умно решение. Камионът за кетъринг е точно за целта. Товарната част се повдига, долепя се до самолета и никой не вижда, кутии с храна ли влизат вътре или президентът с придружаващите го лица.

    22:13 14.08.2026

  • 18 Информаторът

    7 2 Отговор
    Зеленски е съобщил на тайните американски служби и шоуто се е получило.
    Наказал дяо Дончо, защото не му дава ракетки...

    22:15 14.08.2026

  • 19 Скрил се е

    5 3 Отговор
    В боклуджийски камион

    22:17 14.08.2026

  • 20 Дончо

    5 1 Отговор
    Има стелт памперс с утайник.

    22:18 14.08.2026

  • 21 После пък

    5 2 Отговор
    Тръмп е бил натоварен в контейнер и качен на военен самолет

    22:19 14.08.2026

  • 22 Не си прав

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шкембе Войвода":

    Путин отиде да се срещне с Тихоокеанския флот на остров Сахалин или там някъде. Снимат го как пристига цивилно облечен, и малко по-късно излиза на сцената в театрален костюм на командир на подводница. А публиката ръкопляска.

    22:20 14.08.2026

  • 23 Демокрация ли?

    4 2 Отговор
    Колко е умен народът като е казал: "Гузен негонен бяга".

    22:24 14.08.2026

  • 24 нннн

    5 1 Отговор
    Нетаняху пак излъга Тръмп и го направи за смях. Следващият път Тръмп ще се крие в кофа за боклук - подиграват се иранците.

    22:25 14.08.2026

  • 25 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 2 Отговор
    Октомври ще му колят коча на Дончо Перчема за курнана

    22:26 14.08.2026

  • 26 Хората са бесни щото

    5 2 Отговор
    Главният президентски самолет излетял като примамка, превозвайки нищо неподозиращите журналисти и част от министрите. И за това и оная чфутката веднага след това напусна. А впрочем трябва верно да си много зле с кратуната че да си повярваш че 1400-членната американска делегация може да остане инкогнито някаде в Анкара.

    22:26 14.08.2026

  • 27 сащисан кравар

    3 2 Отговор
    Маскиран, като пълнен пуяк😂

    22:26 14.08.2026

  • 28 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Наздраве.В петък вечер това се прави.

    Коментиран от #30

    22:26 14.08.2026

  • 29 Само се питам

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":

    ...а памперсите как са му ги доставили?

    22:34 14.08.2026

  • 30 Аз с руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    не пия.

    22:34 14.08.2026

  • 31 Сакън

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Миротворецът":

    Ти недей,че тия с бурките може лицата си да крият,ама долу са без гащи и Корана им забранява да...отказват на забелени салами....
    Мани...мани...на стари години:)))
    Голям резил ще стане:)))

    Коментиран от #37

    22:42 14.08.2026

  • 32 Оня иранеца с гранатомета

    1 1 Отговор
    Не е могъл да стреля щото се е попикавал от смях

    22:43 14.08.2026

  • 33 Дърт

    1 1 Отговор
    Дончо заприлича на Т. Живков от вица- полулегален. Той се крие, ама никой не го търси. Т.е. Дончо се крие, ама никой няма намерение да го атакува.

    22:44 14.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:45 14.08.2026

  • 36 1400 кретена

    1 1 Отговор
    Се набили моля ви в JW Marriott Hotel Ankara и никой не е знаел че са там нали . Тръм естествено в президентският. Собственик на сградата е турският холдинг Özdoğan Grup (Група Йоздоган)..

    22:51 14.08.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сакън":

    Гладна кокошка просо сънува!

    22:54 14.08.2026

  • 38 Само си представете

    0 0 Отговор
    същото нещо да трябваше да се случи на Буш(едно и две), Обама, Клинтън, Рейгън,Никсън и т.н. Невиждан срам просто.

    22:58 14.08.2026

  • 39 Тая епична история определено

    0 0 Отговор
    Трябва да бъде екранизирана от Боливуд

    Коментиран от #40

    23:00 14.08.2026

  • 40 Студио

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тая епична история определено":

    Бояна най-добре

    23:01 14.08.2026