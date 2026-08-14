Секретното бягство се разплита! Доналд Тръмп се скрил в камион за храна, за да напусне срещата на НАТО в Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил тайно изведен от летището по време на срещата на върха на НАТО в Турция с помощта на камион за кетъринг, след което е бил прехвърлен на малък военен самолет, съобщава CNN, цитирана от Фокус.

Според медията Израел е предоставил на ЦРУ информация за възможен ирански заговор с цел убийството на Тръмп. В същото време част от американските длъжностни лица са се отнесли скептично към тези данни и са изразили съмнения както относно тяхната достоверност, така и относно способността на Иран да реализира подобен план.

Преди посещението на Тръмп американското разузнаване не е открило конкретни признаци за нов план за покушение. В същото време американските длъжностни лица са регистрирали постоянни призиви от страна на ирански представители за смъртта на президента на САЩ.

Известно е също, че американската страна е получила информация, че Иран знае в кой хотел в Анкара е отседнал Тръмп, както и че разполага с подробни сведения за движението на кортежа му.

Сред възможните сценарии за атака се е разглеждало използването на преносим зенитен ракетен комплекс за поразяване на президентския самолет.

По време на срещата на върха се е появила допълнителна информация за възможна заплаха за самолета Air Force One от ракета, която е можело да бъде изстреляна от земята в близост до летището.

Тайните служби на САЩ решиха да не пренебрегнат потенциалната заплаха.

Първоначално част от представителите на службите за сигурност са предложили Тръмп да бъде изведен преждевременно от Турция. Президентът обаче е решил да се придържа към планирания график и е провел срещи със световни лидери, по-специално с президента на Украйна Володимир Зеленски.

След пресконференцията Тръмп е отпътувал към летището. Решено е било да се скрие действителният му маршрут.

Американските власти са решили да не използват новия Boeing 747, подарен от Катар и предназначен за бъдещо използване като Air Force One. Обичайният президентски самолет също не е бил подходящ за тази цел.

Вместо това Тръмп е качен в бял камион за кетъринг. Вътре в автомобила са се намирали президентът, неговата помощничка Натали Харп, директорът по операциите на Овалния кабинет Уолт Наута, ръководителят на кадровия отдел на Белия дом Ден Скавино и агенти от Тайните служби.

Камионът е пътувал по пистата за излитане за 162 секунди, след което Тръмп се е прехвърлил на военен самолет C-32A.

Междувременно в големия президентски самолет са останали държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент и други високопоставени служители от администрацията.

Много от служителите, които са били на борда, дори не са знаели, че Тръмп го няма. На тях им е било заповядано да спуснат щорите на илюминаторите.

След това самолетът с президента е отпътувал към авиобазата Милденхол във Великобритания. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет също е бил на борда на самолета.

И двата самолета са били ескортирани от изтребители, което показва, че американските военни са разгледали възможната заплаха за президентския самолет изключително сериозно.

От Тайните служби не коментираха конкретни подробности по операцията, но заявиха, че постоянно анализират широк спектър от разузнавателна информация с цел защита на президента.

След заминаването на Тръмп в Турция не са открити доказателства, че наистина се е подготвял конкретен ракетен атентат.