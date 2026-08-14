Секретното бягство се разплита! Доналд Тръмп се скрил в камион за храна, за да напусне срещата на НАТО в Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил тайно изведен от летището по време на срещата на върха на НАТО в Турция с помощта на камион за кетъринг, след което е бил прехвърлен на малък военен самолет, съобщава CNN, цитирана от Фокус.
Според медията Израел е предоставил на ЦРУ информация за възможен ирански заговор с цел убийството на Тръмп. В същото време част от американските длъжностни лица са се отнесли скептично към тези данни и са изразили съмнения както относно тяхната достоверност, така и относно способността на Иран да реализира подобен план.
Преди посещението на Тръмп американското разузнаване не е открило конкретни признаци за нов план за покушение. В същото време американските длъжностни лица са регистрирали постоянни призиви от страна на ирански представители за смъртта на президента на САЩ.
Известно е също, че американската страна е получила информация, че Иран знае в кой хотел в Анкара е отседнал Тръмп, както и че разполага с подробни сведения за движението на кортежа му.
Сред възможните сценарии за атака се е разглеждало използването на преносим зенитен ракетен комплекс за поразяване на президентския самолет.
По време на срещата на върха се е появила допълнителна информация за възможна заплаха за самолета Air Force One от ракета, която е можело да бъде изстреляна от земята в близост до летището.
Тайните служби на САЩ решиха да не пренебрегнат потенциалната заплаха.
Първоначално част от представителите на службите за сигурност са предложили Тръмп да бъде изведен преждевременно от Турция. Президентът обаче е решил да се придържа към планирания график и е провел срещи със световни лидери, по-специално с президента на Украйна Володимир Зеленски.
След пресконференцията Тръмп е отпътувал към летището. Решено е било да се скрие действителният му маршрут.
Американските власти са решили да не използват новия Boeing 747, подарен от Катар и предназначен за бъдещо използване като Air Force One. Обичайният президентски самолет също не е бил подходящ за тази цел.
Вместо това Тръмп е качен в бял камион за кетъринг. Вътре в автомобила са се намирали президентът, неговата помощничка Натали Харп, директорът по операциите на Овалния кабинет Уолт Наута, ръководителят на кадровия отдел на Белия дом Ден Скавино и агенти от Тайните служби.
Камионът е пътувал по пистата за излитане за 162 секунди, след което Тръмп се е прехвърлил на военен самолет C-32A.
Междувременно в големия президентски самолет са останали държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент и други високопоставени служители от администрацията.
Много от служителите, които са били на борда, дори не са знаели, че Тръмп го няма. На тях им е било заповядано да спуснат щорите на илюминаторите.
След това самолетът с президента е отпътувал към авиобазата Милденхол във Великобритания. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет също е бил на борда на самолета.
И двата самолета са били ескортирани от изтребители, което показва, че американските военни са разгледали възможната заплаха за президентския самолет изключително сериозно.
От Тайните служби не коментираха конкретни подробности по операцията, но заявиха, че постоянно анализират широк спектър от разузнавателна информация с цел защита на президента.
След заминаването на Тръмп в Турция не са открити доказателства, че наистина се е подготвял конкретен ракетен атентат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:59 14.08.2026
2 1488
Коментиран от #28
22:00 14.08.2026
3 Перо
22:00 14.08.2026
4 kоkорчо 💋🍌
22:01 14.08.2026
5 Мими Кучева🐕
Коментиран от #29
22:03 14.08.2026
6 пешо
22:03 14.08.2026
7 В този
22:05 14.08.2026
8 Шкембе Войвода
Коментиран от #14, #22
22:07 14.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не е вярно
22:08 14.08.2026
11 Жалка работа
22:08 14.08.2026
12 Дето го погребат
22:09 14.08.2026
13 Ти да видиш
Но е трудно да се определи кой от двамата е по по най.
22:10 14.08.2026
14 Голда
До коментар #8 от "Шкембе Войвода":Гобараш
22:11 14.08.2026
15 Още два месеца и половина
22:12 14.08.2026
16 Миротворецът
Ега ти бъзльото!
Да го бяха преоблекли с бурка и готово. Никой нямаше да го разпознае.
Коментиран от #31
22:12 14.08.2026
17 Наблюдател
22:13 14.08.2026
18 Информаторът
Наказал дяо Дончо, защото не му дава ракетки...
22:15 14.08.2026
19 Скрил се е
22:17 14.08.2026
20 Дончо
22:18 14.08.2026
21 После пък
22:19 14.08.2026
22 Не си прав
До коментар #8 от "Шкембе Войвода":Путин отиде да се срещне с Тихоокеанския флот на остров Сахалин или там някъде. Снимат го как пристига цивилно облечен, и малко по-късно излиза на сцената в театрален костюм на командир на подводница. А публиката ръкопляска.
22:20 14.08.2026
23 Демокрация ли?
22:24 14.08.2026
24 нннн
22:25 14.08.2026
25 КОЛЬО ПАРЪМА
22:26 14.08.2026
26 Хората са бесни щото
22:26 14.08.2026
27 сащисан кравар
22:26 14.08.2026
28 Сатана Z
До коментар #2 от "1488":Наздраве.В петък вечер това се прави.
Коментиран от #30
22:26 14.08.2026
29 Само се питам
До коментар #5 от "Мими Кучева🐕":...а памперсите как са му ги доставили?
22:34 14.08.2026
30 Аз с руснаци
До коментар #28 от "Сатана Z":не пия.
22:34 14.08.2026
31 Сакън
До коментар #16 от "Миротворецът":Ти недей,че тия с бурките може лицата си да крият,ама долу са без гащи и Корана им забранява да...отказват на забелени салами....
Мани...мани...на стари години:)))
Голям резил ще стане:)))
Коментиран от #37
22:42 14.08.2026
32 Оня иранеца с гранатомета
22:43 14.08.2026
33 Дърт
22:44 14.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Име
22:45 14.08.2026
36 1400 кретена
22:51 14.08.2026
37 Анонимен
До коментар #31 от "Сакън":Гладна кокошка просо сънува!
22:54 14.08.2026
38 Само си представете
22:58 14.08.2026
39 Тая епична история определено
Коментиран от #40
23:00 14.08.2026
40 Студио
До коментар #39 от "Тая епична история определено":Бояна най-добре
23:01 14.08.2026