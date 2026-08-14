На война срещу дрогата! Пентагонът подготвя наземни операции срещу картели в Латинска Америка

САЩ планират провеждането на "сухопътни“ операции срещу трафика на наркотици в Латинска Америка съвместно със своите съюзници в региона, в допълнение към тези, които вече провеждат в международни води срещу плавателни съдове, които според Вашингтон се занимават с тази дейност, заяви вчера, четвъртък, в Панама ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, пише Фокус.

САЩ на Доналд Тръмп поеха ръководството на "Щитът на Америка“ – съюз с публично обявена цел борба с трафика на наркотици, към който се присъединиха около двадесет държави от Латинска Америка и Карибите.

Колумбия, където от 7 август управлява президентът на така наречената "твърда десница“ Амбелардо де ла Есприега, се очаква също да се присъедини към този съюз.

Хегсет заяви, че скоро САЩ искат да развият заедно със своите съюзници "оперативни възможности, подобни на тези, които видяхте при атаките срещу плавателни съдове, занимаващи се с трафик на наркотици“ в Карибско море и в Тихия океан.