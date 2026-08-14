На война срещу дрогата! Пентагонът подготвя наземни операции срещу картели в Латинска Америка

САЩ планират провеждането на "сухопътни“ операции срещу трафика на наркотици в Латинска Америка съвместно със своите съюзници в региона, в допълнение към тези, които вече провеждат в международни води срещу плавателни съдове, които според Вашингтон се занимават с тази дейност, заяви вчера, четвъртък, в Панама ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, пише Фокус.
САЩ на Доналд Тръмп поеха ръководството на "Щитът на Америка“ – съюз с публично обявена цел борба с трафика на наркотици, към който се присъединиха около двадесет държави от Латинска Америка и Карибите.
Колумбия, където от 7 август управлява президентът на така наречената "твърда десница“ Амбелардо де ла Есприега, се очаква също да се присъедини към този съюз.
Хегсет заяви, че скоро САЩ искат да развият заедно със своите съюзници "оперативни възможности, подобни на тези, които видяхте при атаките срещу плавателни съдове, занимаващи се с трафик на наркотици“ в Карибско море и в Тихия океан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо първа кръв
18:58 14.08.2026
2 Овчар
Коментиран от #15, #18
18:58 14.08.2026
3 Дзак
18:58 14.08.2026
4 Последния Софиянец
18:59 14.08.2026
5 Чшъъ...
Алоууу, говедата, заради едната дрога ще загубите войната в Украйна!!!
Защото Зелю на абстиненция не работи!!!
18:59 14.08.2026
6 Няма значение срещу кого и какво
19:06 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мечока
като иран така и наркокартелите
19:14 14.08.2026
9 ?????
Персите се оказаха долни мръсници и им се опънаха.
Връщат се при латиносите щото там им е по-лесно.
Трябва все пак да се отчете някаква победа.
Коментиран от #19
19:14 14.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
19:16 14.08.2026
11 Ами
Ако в момента мексикански наркокартел нападне САЩ,
то той най-вероятно ще бъде спрян някъде в Аляска.
Не за друго, просто мексиканците ще са тръгнали с летните дрехи :)
19:17 14.08.2026
12 Ехааааааа
19:23 14.08.2026
13 Неразбрал
19:25 14.08.2026
14 нннн
19:28 14.08.2026
15 По скоро
До коментар #2 от "Овчар":влизат, чрез каналите на ЦРУ. А войната най-вероятно ще бъде срещу картелите не работещи за тях и срещу левите национални движения в Латинска Америка борещи се срещу влиянието на САЩ и алчността на американските корпорации, заграбили земите и ресурсите им!
19:31 14.08.2026
16 пешо
19:33 14.08.2026
17 наземни операции
19:42 14.08.2026
18 през Фиш порт Бургас
До коментар #2 от "Овчар":Глобалният световен дилър не допуска конкуренция. Или бачкаш за него или бой по китарата или с китарата.
19:43 14.08.2026
19 Вицето на Вица
До коментар #9 от "?????":Епа те за 250 лета съществуване са победили само в Панама
Все пак Панама е световна суперсила и е много престижна победата им
19:46 14.08.2026