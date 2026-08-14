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На война срещу дрогата! Пентагонът подготвя наземни операции срещу картели в Латинска Америка

На война срещу дрогата! Пентагонът подготвя наземни операции срещу картели в Латинска Америка

14 Август, 2026 18:55 637 19

  • сащ-
  • наркотици-
  • колумбия-
  • пентагон-
  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро

Пийт Хегсет заяви, че скоро САЩ искат да развият заедно със своите съюзници оперативни възможности, подобни на тези, които видяхте при атаките срещу плавателни съдове, занимаващи се с трафик на наркотици в Карибско море и в Тихия океан

На война срещу дрогата! Пентагонът подготвя наземни операции срещу картели в Латинска Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ планират провеждането на "сухопътни“ операции срещу трафика на наркотици в Латинска Америка съвместно със своите съюзници в региона, в допълнение към тези, които вече провеждат в международни води срещу плавателни съдове, които според Вашингтон се занимават с тази дейност, заяви вчера, четвъртък, в Панама ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, пише Фокус.

САЩ на Доналд Тръмп поеха ръководството на "Щитът на Америка“ – съюз с публично обявена цел борба с трафика на наркотици, към който се присъединиха около двадесет държави от Латинска Америка и Карибите.

Колумбия, където от 7 август управлява президентът на така наречената "твърда десница“ Амбелардо де ла Есприега, се очаква също да се присъедини към този съюз.

Хегсет заяви, че скоро САЩ искат да развият заедно със своите съюзници "оперативни възможности, подобни на тези, които видяхте при атаките срещу плавателни съдове, занимаващи се с трафик на наркотици“ в Карибско море и в Тихия океан.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо първа кръв

    4 1 Отговор
    И там ще ни бият .

    18:58 14.08.2026

  • 2 Овчар

    9 2 Отговор
    Пентагона подготвя война на конкурентите ..! Всички наркотици в САЩ влизат само с одобрението на сенатори и политици срещу горещ хонорар..!

    Коментиран от #15, #18

    18:58 14.08.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор
    Приветстваме. Макар тези картели да не са от само себе си!

    18:58 14.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Картелите си купиха дронове бот Украйна.Ще падат Апачи

    18:59 14.08.2026

  • 5 Чшъъ...

    8 1 Отговор
    Кой после ще снабдява Зелю с дрога?!
    Алоууу, говедата, заради едната дрога ще загубите войната в Украйна!!!
    Защото Зелю на абстиненция не работи!!!

    18:59 14.08.2026

  • 6 Няма значение срещу кого и какво

    5 0 Отговор
    Важното е война да има за САЩ

    19:06 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мечока

    2 0 Отговор
    поживем увидим


    като иран така и наркокартелите

    19:14 14.08.2026

  • 9 ?????

    3 1 Отговор
    Ха ха.
    Персите се оказаха долни мръсници и им се опънаха.
    Връщат се при латиносите щото там им е по-лесно.
    Трябва все пак да се отчете някаква победа.

    Коментиран от #19

    19:14 14.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Бомбиха десетки рибарски лодки, ама нито от една не показаха наркотици, а убитите не могат да докажат невинността си❗

    19:16 14.08.2026

  • 11 Ами

    5 0 Отговор
    Като четем и виждаме какво е състоянието на американската армия ...
    Ако в момента мексикански наркокартел нападне САЩ,
    то той най-вероятно ще бъде спрян някъде в Аляска.
    Не за друго, просто мексиканците ще са тръгнали с летните дрехи :)

    19:17 14.08.2026

  • 12 Ехааааааа

    2 0 Отговор
    Кравите удариха на камък във Иран и сега се насочват към по слаби страни ....белкем им излезе късмета на пиратия рижав президент !!!!!

    19:23 14.08.2026

  • 13 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни какво стана със атаката на гринговците срещу Куба и Гренландия ??? Да не стане като Иран !!!

    19:25 14.08.2026

  • 14 нннн

    1 0 Отговор
    Редно е САЩ да поведат операции срещу собствената си наркомрежа, а не да нападат други държави.

    19:28 14.08.2026

  • 15 По скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    влизат, чрез каналите на ЦРУ. А войната най-вероятно ще бъде срещу картелите не работещи за тях и срещу левите национални движения в Латинска Америка борещи се срещу влиянието на САЩ и алчността на американските корпорации, заграбили земите и ресурсите им!

    19:31 14.08.2026

  • 16 пешо

    3 0 Отговор
    кой е световния агресор набедят някой и почват да бомбят

    19:33 14.08.2026

  • 17 наземни операции

    2 0 Отговор
    Щото самолетите падат

    19:42 14.08.2026

  • 18 през Фиш порт Бургас

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Глобалният световен дилър не допуска конкуренция. Или бачкаш за него или бой по китарата или с китарата.

    19:43 14.08.2026

  • 19 Вицето на Вица

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "?????":

    Епа те за 250 лета съществуване са победили само в Панама
    Все пак Панама е световна суперсила и е много престижна победата им

    19:46 14.08.2026