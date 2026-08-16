Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър приключи своята 10-дневна обиколка в Близкия изток със спешно посещение на самолетоносача USS Abraham Lincoln в Арабско море.
Това съобщиха официално от пресслужбата на CENTCOM в социалната мрежа X (x.com). Визитата на висшия американски военен съвпадна с разрастването на два огромни скандала: тежки обвинения за критично нисък морал и влошени хуманитарни условия сред екипажа на кораба, както и шокиращо разследване на британската медия Sky News, че Иран използва данни от фитнес приложението Strava, за да локализира американски военни бази и да насочва ракетните си удари.
Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?
Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.
Моряците се оплакват анонимно от:
- Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти
- Липса на базови средства за лична хигиена
- Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни
- Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици
Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.
Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.
Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ
Паралелно с вътрешната деградация на силите, Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността. Разследващият екип на Sky News разкри, че над 1300 американски войници и контрактори в Близкия изток са споделяли публично своите тренировки чрез приложението Strava. Оказа се, че публикуваните маршрути на бягане буквално чертаят вътрешния периметър и графиците на строго секретни американски обекти, които дори не фигурират на официалните карти.
Журналистическото разследване свързва изтичането на данни директно с успешни ирански нападения:
- Случаят в Бахрейн: Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона.
- Ударът в Йордания: В авиобазата „Мувафал ал-Салти“ над 76% от споделените в Strava тренировки по време на примирието са започвали или свършвали пред конкретни казарми в източния край. На 17 юли 2026 г. Иран удря с ракети точно тези сгради, убивайки трима американски войници.
Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация на личните устройства в зони на конфликт, липсата на строг контрол и „цифрова хигиена“ сред личния състав доведе до трагични последици. Адмирал Купър лично предупреди войниците, че Техеран анализира всяка тяхна снимка, видео и цифров отпечатък, за да коригира атаките си, като в момента се обмисля пълна конфискация на мобилните телефони в зоните на военни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рyснак
Българинът е к==o==п==e==л==e.
Толкова по-добре. Когато започне ядрена война, след две-три години, няма да е жалко да видим как България ще се превърне в радиоактивна пепел.
Коментиран от #20, #24, #32, #33, #40, #44, #46
21:40 16.08.2026
2 Бесен - Язовец
Коментиран от #45
21:41 16.08.2026
3 Мдаааа
21:41 16.08.2026
4 Х/върчат лай/на
21:42 16.08.2026
5 Че Гевара
Коментиран от #35
21:42 16.08.2026
6 Загрижен
Бухахахах, та тия една седмица ако не си посетят семейния психиатър се опущат у гащите, бе. Тръгнали Иран да бият на война. Комедия са тия.
21:44 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пламен
По долар и нещо на ден плащаше бай ви Тошо.С тази валута можеше да се купува от Кореком или да си купиш Лада без ред!!!
Тез що ривът?!
Коментиран от #19
21:45 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар
21:47 16.08.2026
13 Соске
21:47 16.08.2026
14 ЦЪФНА
21:47 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Завръщането на джедаите
21:48 16.08.2026
17 В името на Демокрацията
Бавно, бавно пълен контрол от дигиталните пари до военен режим и чипове в хората от рождение. И тогава чак само малко ще се събудят. Малко! Защото 99,9% са овце!
21:49 16.08.2026
18 Както обикновено!
21:50 16.08.2026
19 Памперси
До коментар #8 от "Пламен":Защото са от кол и въже събрани и цял ден се тресат от страх, а и ладите свършиха.
21:50 16.08.2026
20 Минал покрай Русия
До коментар #1 от "Рyснак":Жълтопаветен провокатор!
21:51 16.08.2026
21 Бай онзи
21:52 16.08.2026
22 Исторически парк
21:53 16.08.2026
23 ЦЪФНА
21:55 16.08.2026
24 Мирчев, прозрачен си
До коментар #1 от "Рyснак":Никой не ви се връзва веч на простотиите.
На последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на официално публикуваните данни за хора получили ТЕЛК за психични заболявания.
21:55 16.08.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
СИГУРНО ОЩЕ ПОМНЯТ И ГИ
ДЪРЖИ РАЗСТРОЙСТВАТА
ОГ ГРАНЯСАЛИТЕ КОНСЕРВИ
РУСЕНСКО ВАРЕНО В КАЗАРМАТА
И БРЪСНЕНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА
АКО Я ИМА И ООО КЕФ
KEHEФИ БЕЗ ПРЕГРАДИ И С КЛЕКАЛА..
Коментиран от #39, #52
21:56 16.08.2026
26 Гост
21:56 16.08.2026
27 Ами
простотията и лакомията на политиците.
И е нормално да са недоволни.
Не щат да мрат за интересите на компаниите.
21:57 16.08.2026
28 Боруна Лом
Коментиран от #34
21:57 16.08.2026
29 Исторически парк
21:57 16.08.2026
30 Ивелин Михайлов
21:57 16.08.2026
31 kоkорчо 💋🍌
щото и автора не знае, затуй нас пита
21:58 16.08.2026
32 Програмист
До коментар #1 от "Рyснак":Пепейките вече като руснаци ли ви преобличат💩🤣😂
21:59 16.08.2026
33 Русофил
До коментар #1 от "Рyснак":Ще ударим София, тоест ще измрете вие от ппдебъ
21:59 16.08.2026
34 оня с коня
До коментар #28 от "Боруна Лом":Хабер нямаш каква разруха и Мизерия е в Иран
22:00 16.08.2026
35 Мдаааа
До коментар #5 от "Че Гевара":Че Гобара .. 👍
22:00 16.08.2026
36 Ъъъ
Да, бе....Точно геолокацията е най-големия проблем....🤣
22:01 16.08.2026
37 Ван Дал
22:02 16.08.2026
38 6135
Що го ползвате този Гугъл преводач като той понякога е по-зле даже и от вас?
22:06 16.08.2026
39 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":ААА И ИЗДЕВАТЕЛСТВОТО
ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИСМА
ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОТ ГАДЖЕТО...😀
ПОЛОЖИ ВРАТ...И ПИСМОТО...ПЛЯЯС✋
ЕЕЕ ЖИВОТ ЗДРАВЕЙЙ...ЗДРАВЕЙ..
Ааа И БАНЯ...ЕДИН ПЪТ В СЕДМИЦАТА🗣
22:06 16.08.2026
40 Лама Кифла
До коментар #1 от "Рyснак":никъф руснак не си, Софиянец... ...
22:08 16.08.2026
41 Бай онзи
22:15 16.08.2026
42 1111
22:17 16.08.2026
43 Бг гражданин
22:19 16.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Видьо Видев
До коментар #2 от "Бесен - Язовец":Знаете ли, че Иво Христов, заемащ поста вицепремиер в правителството на Радев, понастоящем е гражданин и на Русия?
Коментиран от #47, #48
22:25 16.08.2026
46 Каквото си направиш сам, друг не може да
До коментар #1 от "Рyснак":Дори не си помисляйте за това, защото всичките ви ядрени оръжия ще се взривят над главите ви!
Коментиран от #49
22:26 16.08.2026
47 Гробар
До коментар #45 от "Видьо Видев":Важното е че ппдб прати памперси на братята негри от самолетоносача, ше издеянат още седмица.
22:27 16.08.2026
48 Така ли?
До коментар #45 от "Видьо Видев":Аз пък си мислех, че е гражданин на Турция!
22:27 16.08.2026
49 Гробар
До коментар #46 от "Каквото си направиш сам, друг не може да":Ядреното оръжие е направено не за музея, а за да се ползва. И приказките за края на света са пълна глупост. Просто една ядрена ракета унищожава голям град. После известно време не става за живеене. Но какво толкова. Японските клошари доказаха, че това не е проблем. Даже целуват краката на американците. Виж, ако метеорит удари Земята, това е друга работа.
22:31 16.08.2026
50 Додо
Ян ките из психясаха за 250 дни в открито море.
А нашите тенджероглавци колко ще издържат в бункера,на 50 метра под земята ,с б ясно цъкащ гейгеров брояч ,на консерви и вода,пречистена от ... ?
Колко?
22:36 16.08.2026
51 Моряка
22:37 16.08.2026
52 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":НОО ХУБАВОТО Е
ЧЕ СЪВЕТСКИТЕ ИМ КОЛЕГИ ОТ СВО
НЯМАТ ТАКИВА БИТОВИЗМИ...
ТО ЩОТО СРОКА ИМ НА„ ГОДНОСТ”
Е МАКС.ТРИ СЕДМИЦИ ...ТО ГОДНОСТ”За кога рапорт......
22:38 16.08.2026