Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър приключи своята 10-дневна обиколка в Близкия изток със спешно посещение на самолетоносача USS Abraham Lincoln в Арабско море.

Това съобщиха официално от пресслужбата на CENTCOM в социалната мрежа X (x.com). Визитата на висшия американски военен съвпадна с разрастването на два огромни скандала: тежки обвинения за критично нисък морал и влошени хуманитарни условия сред екипажа на кораба, както и шокиращо разследване на британската медия Sky News, че Иран използва данни от фитнес приложението Strava, за да локализира американски военни бази и да насочва ракетните си удари.

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.

Моряците се оплакват анонимно от:

Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти

Липса на базови средства за лична хигиена

Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни

Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици

Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.

Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

Паралелно с вътрешната деградация на силите, Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността. Разследващият екип на Sky News разкри, че над 1300 американски войници и контрактори в Близкия изток са споделяли публично своите тренировки чрез приложението Strava. Оказа се, че публикуваните маршрути на бягане буквално чертаят вътрешния периметър и графиците на строго секретни американски обекти, които дори не фигурират на официалните карти.

Журналистическото разследване свързва изтичането на данни директно с успешни ирански нападения:

Случаят в Бахрейн: Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона.

Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона. Ударът в Йордания: В авиобазата „Мувафал ал-Салти“ над 76% от споделените в Strava тренировки по време на примирието са започвали или свършвали пред конкретни казарми в източния край. На 17 юли 2026 г. Иран удря с ракети точно тези сгради, убивайки трима американски войници.

Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация на личните устройства в зони на конфликт, липсата на строг контрол и „цифрова хигиена“ сред личния състав доведе до трагични последици. Адмирал Купър лично предупреди войниците, че Техеран анализира всяка тяхна снимка, видео и цифров отпечатък, за да коригира атаките си, като в момента се обмисля пълна конфискация на мобилните телефони в зоните на военни действия.