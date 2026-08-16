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Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

16 Август, 2026 21:29, обновена 16 Август, 2026 21:39 2 711 52

  • сащ-
  • иран-
  • войници-
  • данни

Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln? - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър приключи своята 10-дневна обиколка в Близкия изток със спешно посещение на самолетоносача USS Abraham Lincoln в Арабско море.

Това съобщиха официално от пресслужбата на CENTCOM в социалната мрежа X (x.com). Визитата на висшия американски военен съвпадна с разрастването на два огромни скандала: тежки обвинения за критично нисък морал и влошени хуманитарни условия сред екипажа на кораба, както и шокиращо разследване на британската медия Sky News, че Иран използва данни от фитнес приложението Strava, за да локализира американски военни бази и да насочва ракетните си удари.

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.

Моряците се оплакват анонимно от:

  • Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти
  • Липса на базови средства за лична хигиена
  • Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни
  • Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици

Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.

Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

Паралелно с вътрешната деградация на силите, Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността. Разследващият екип на Sky News разкри, че над 1300 американски войници и контрактори в Близкия изток са споделяли публично своите тренировки чрез приложението Strava. Оказа се, че публикуваните маршрути на бягане буквално чертаят вътрешния периметър и графиците на строго секретни американски обекти, които дори не фигурират на официалните карти.

Журналистическото разследване свързва изтичането на данни директно с успешни ирански нападения:

  • Случаят в Бахрейн: Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона.
  • Ударът в Йордания: В авиобазата „Мувафал ал-Салти“ над 76% от споделените в Strava тренировки по време на примирието са започвали или свършвали пред конкретни казарми в източния край. На 17 юли 2026 г. Иран удря с ракети точно тези сгради, убивайки трима американски войници.

Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация на личните устройства в зони на конфликт, липсата на строг контрол и „цифрова хигиена“ сред личния състав доведе до трагични последици. Адмирал Купър лично предупреди войниците, че Техеран анализира всяка тяхна снимка, видео и цифров отпечатък, за да коригира атаките си, като в момента се обмисля пълна конфискация на мобилните телефони в зоните на военни действия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рyснак

    10 38 Отговор
    От репликите на форума ясно се вижда какво представлява българинът.


    Българинът е к==o==п==e==л==e.


    Толкова по-добре. Когато започне ядрена война, след две-три години, няма да е жалко да видим как България ще се превърне в радиоактивна пепел.

    Коментиран от #20, #24, #32, #33, #40, #44, #46

    21:40 16.08.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    51 3 Отговор
    Почва се армията на ФАЩ ще нападне господарите си. Робите се разбонтуваха!

    Коментиран от #45

    21:41 16.08.2026

  • 3 Мдаааа

    39 1 Отговор
    Скачат в океана , нали ?🤭

    21:41 16.08.2026

  • 4 Х/върчат лай/на

    37 1 Отговор
    Памперса, презервативи..... По-страшно от ИРАН......

    21:42 16.08.2026

  • 5 Че Гевара

    42 0 Отговор
    Свобода за американските роби потискани от алчните си господари капиталисти вече 200 години.

    Коментиран от #35

    21:42 16.08.2026

  • 6 Загрижен

    52 1 Отговор
    И тия с воена сила номер едно?
    Бухахахах, та тия една седмица ако не си посетят семейния психиатър се опущат у гащите, бе. Тръгнали Иран да бият на война. Комедия са тия.

    21:44 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    34 5 Отговор
    В Българския риболовен Флот рейсове бяха по 11 месеца.
    По долар и нещо на ден плащаше бай ви Тошо.С тази валута можеше да се купува от Кореком или да си купиш Лада без ред!!!

    Тез що ривът?!

    Коментиран от #19

    21:45 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар

    9 1 Отговор
    Е за ре/дак/то/ри/те.. ТЕ СИ ЗНАЯТ....

    21:47 16.08.2026

  • 13 Соске

    35 0 Отговор
    Пак ли се е запушила великата тоаалетна и след су27 пак е имало доналд кук

    21:47 16.08.2026

  • 14 ЦЪФНА

    33 1 Отговор
    ГОЛЕМАТА ЗАБЛУДА ЗА ВЕЛИКАТА АМЕРИКАНСКА АРМИЯ

    21:47 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Завръщането на джедаите

    28 1 Отговор
    Бунтовниците веднага да вземат този разрушител, и да ударят звездата на Лондон и звездата на Вашингтон!!!

    21:48 16.08.2026

  • 17 В името на Демокрацията

    29 0 Отговор
    ....печатат пари, лъжат, убиват, крадат и другите си траят защото са им пуделчета.
    Бавно, бавно пълен контрол от дигиталните пари до военен режим и чипове в хората от рождение. И тогава чак само малко ще се събудят. Малко! Защото 99,9% са овце!

    21:49 16.08.2026

  • 18 Както обикновено!

    25 1 Отговор
    Много стара информация! Бунтът приключи. Галерата с робите вече се прибира, а на нейно място идва друга.

    21:50 16.08.2026

  • 19 Памперси

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Защото са от кол и въже събрани и цял ден се тресат от страх, а и ладите свършиха.

    21:50 16.08.2026

  • 20 Минал покрай Русия

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Жълтопаветен провокатор!

    21:51 16.08.2026

  • 21 Бай онзи

    20 0 Отговор
    За 250 дена бая бастуни са излъскани.!!! Оти ония меките ги уволниха.

    21:52 16.08.2026

  • 22 Исторически парк

    12 0 Отговор
    Скоро ще дезертират към иран 😏

    21:53 16.08.2026

  • 23 ЦЪФНА

    13 1 Отговор
    ГОЛЕМАТА ЗАБЛУДА ЗА ВЕЛИКАТА АМЕРИКАНСКА АРМИЯ

    21:55 16.08.2026

  • 24 Мирчев, прозрачен си

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Никой не ви се връзва веч на простотиите.
    На последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на официално публикуваните данни за хора получили ТЕЛК за психични заболявания.

    21:55 16.08.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    1 9 Отговор
    КУПЕЙКИТЕ СА ЕНИГМА
    СИГУРНО ОЩЕ ПОМНЯТ И ГИ
    ДЪРЖИ РАЗСТРОЙСТВАТА
    ОГ ГРАНЯСАЛИТЕ КОНСЕРВИ
    РУСЕНСКО ВАРЕНО В КАЗАРМАТА
    И БРЪСНЕНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА
    АКО Я ИМА И ООО КЕФ
    KEHEФИ БЕЗ ПРЕГРАДИ И С КЛЕКАЛА..

    Коментиран от #39, #52

    21:56 16.08.2026

  • 26 Гост

    14 1 Отговор
    Днешните американци не са годни за война. Тръмп живее в отминала епоха.

    21:56 16.08.2026

  • 27 Ами

    14 0 Отговор
    Просто на военните им е писнало от
    простотията и лакомията на политиците.
    И е нормално да са недоволни.
    Не щат да мрат за интересите на компаниите.

    21:57 16.08.2026

  • 28 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    МАЙ,МАЙ КРАВАРИТЕ БАЯ БОЙ СА ЯЛИ ОТ ПЕРСИТЕ? УРА ДРУГАРИ!

    Коментиран от #34

    21:57 16.08.2026

  • 29 Исторически парк

    8 0 Отговор
    Пак им свършиха памперсите😏💩

    21:57 16.08.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Армия от джензита 🤡нормално

    21:57 16.08.2026

  • 31 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    заглавие с вапрос ? е фалшименто
    щото и автора не знае, затуй нас пита

    21:58 16.08.2026

  • 32 Програмист

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Пепейките вече като руснаци ли ви преобличат💩🤣😂

    21:59 16.08.2026

  • 33 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Ще ударим София, тоест ще измрете вие от ппдебъ

    21:59 16.08.2026

  • 34 оня с коня

    1 11 Отговор

    До коментар #28 от "Боруна Лом":

    Хабер нямаш каква разруха и Мизерия е в Иран

    22:00 16.08.2026

  • 35 Мдаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Че Гевара":

    Че Гобара .. 👍

    22:00 16.08.2026

  • 36 Ъъъ

    5 0 Отговор
    "Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация...."

    Да, бе....Точно геолокацията е най-големия проблем....🤣

    22:01 16.08.2026

  • 37 Ван Дал

    4 0 Отговор
    Не е бунт, а масова психоза. Слаби са им ги специалистите по ментално здраве!

    22:02 16.08.2026

  • 38 6135

    5 0 Отговор
    "липса на топла вода за седмици"

    Що го ползвате този Гугъл преводач като той понякога е по-зле даже и от вас?

    22:06 16.08.2026

  • 39 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ААА И ИЗДЕВАТЕЛСТВОТО
    ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИСМА
    ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОТ ГАДЖЕТО...😀
    ПОЛОЖИ ВРАТ...И ПИСМОТО...ПЛЯЯС✋
    ЕЕЕ ЖИВОТ ЗДРАВЕЙЙ...ЗДРАВЕЙ..
    Ааа И БАНЯ...ЕДИН ПЪТ В СЕДМИЦАТА🗣

    22:06 16.08.2026

  • 40 Лама Кифла

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    никъф руснак не си, Софиянец... ...

    22:08 16.08.2026

  • 41 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Да връщат фекалоносача в краварника,докато не е потънал.

    22:15 16.08.2026

  • 42 1111

    3 0 Отговор
    Аааа, що ве? Докарайте им Пампърси и всичко ще е наред! Ква им е работата там? Кво търсят там? А кой им повреди канализацията?

    22:17 16.08.2026

  • 43 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Всеки агресор,сам се занулява.Важи за всички,които се усещат като такива! "Абе,къде е Батко" ?! 😂😂😂

    22:19 16.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бесен - Язовец":

    Знаете ли, че Иво Христов, заемащ поста вицепремиер в правителството на Радев, понастоящем е гражданин и на Русия?

    Коментиран от #47, #48

    22:25 16.08.2026

  • 46 Каквото си направиш сам, друг не може да

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Дори не си помисляйте за това, защото всичките ви ядрени оръжия ще се взривят над главите ви!

    Коментиран от #49

    22:26 16.08.2026

  • 47 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Видьо Видев":

    Важното е че ппдб прати памперси на братята негри от самолетоносача, ше издеянат още седмица.

    22:27 16.08.2026

  • 48 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Видьо Видев":

    Аз пък си мислех, че е гражданин на Турция!

    22:27 16.08.2026

  • 49 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Каквото си направиш сам, друг не може да":

    Ядреното оръжие е направено не за музея, а за да се ползва. И приказките за края на света са пълна глупост. Просто една ядрена ракета унищожава голям град. После известно време не става за живеене. Но какво толкова. Японските клошари доказаха, че това не е проблем. Даже целуват краката на американците. Виж, ако метеорит удари Земята, това е друга работа.

    22:31 16.08.2026

  • 50 Додо

    0 0 Отговор
    Тази статия със самлетоносача е учебен пример за всички,които им се воюва с Руссия.
    Ян ките из психясаха за 250 дни в открито море.
    А нашите тенджероглавци колко ще издържат в бункера,на 50 метра под земята ,с б ясно цъкащ гейгеров брояч ,на консерви и вода,пречистена от ... ?
    Колко?

    22:36 16.08.2026

  • 51 Моряка

    0 0 Отговор
    Е,добре де аз как карах навремето по 9 месеца на кораба,почивам два и пак.

    22:37 16.08.2026

  • 52 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":

    НОО ХУБАВОТО Е
    ЧЕ СЪВЕТСКИТЕ ИМ КОЛЕГИ ОТ СВО
    НЯМАТ ТАКИВА БИТОВИЗМИ...
    ТО ЩОТО СРОКА ИМ НА„ ГОДНОСТ”
    Е МАКС.ТРИ СЕДМИЦИ ...ТО ГОДНОСТ”За кога рапорт......

    22:38 16.08.2026