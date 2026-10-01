Рубио поискал иранската делегация в ООН да напусне САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е поискал иранската делегация на Общото събрание на ООН незабавно да напусне страната след блокиране на преговорите между Вашингтон и Техеран. Това съобщи Axios, позовавайки се на американски служител и втори източник, запознат със случая.

Искането е отправено в понеделник, 28 септември, след като очакваният дипломатически пробив не се е състоял. Сред иранските представители в Ню Йорк е бил външният министър Абас Арагчи. Американската мисия към ООН е уведомила иранската мисия, че делегацията трябва да напусне града незабавно.

„Общото събрание на ООН приключи и беше време те да си тръгнат“, е заявил американският служител, цитиран от Axios. По думите му Рубио е наредил на иранската делегация да напусне, след като е станало ясно, че разговорите са стигнали до задънена улица.

Иранските представители са се отправили към летището няколко часа по-късно. Делегацията, включително Арагчи, е отпътувала от Ню Йорк за Доха в 1:20 часа във вторник, 29 септември. Вторият източник е потвърдил, че Съединените щати са поискали напускането, но е уточнил, че Арагчи така или иначе е планирал да се върне в Техеран същата вечер.

Катар продължава посредничеството

Катарски посредници са опитали да сближат позициите на Вашингтон и Техеран, но според Axios не са постигнали съществен напредък. И двете страни са отказали да отстъпят по ключови въпроси, а разговорите са останали без резултат.

Посредниците от Катар са продължили контактите с американската и иранската страна и след отпътуването на делегацията. Това оставя отворен канал за непреки преговори, но към момента не е обявена нова среща между представители на двете държави.

На фона на дипломатическата безизходица президентът Доналд Тръмп заяви в сряда, че Вашингтон скоро ще трябва да избере между сделка с Иран и военни действия. „Ще ги ударим или ще сключим сделка“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от Axios.

Източници: Axios