Тръмп обмисля нови удари срещу Иран заради Ормуз

Доналд Тръмп заяви, че предстои решение дали САЩ да възобновят мащабните удари срещу Иран. Американският президент отново остави отворена възможността за военна ескалация, след като преговорите между Вашингтон и Техеран не доведоха до споразумение за прекратяване на конфликта и режима на корабоплаване през Ормузкия проток.

„Винаги мисля за това“, каза Тръмп пред Axios, попитан дали обмисля възобновяване на ударите. По-рано, на 17 септември, той заяви, че е изправен пред „голямо решение“ дали да „унищожи“ иранския режим или да не предприема такава стъпка. Според президента следващият ход ще зависи от развитието на дипломатическите контакти и от готовността на Иран да направи отстъпки.

Спорът за контрола над Ормузкия проток

Тръмп твърди, че американските сили контролират Ормузкия проток и осигуряват преминаването на кораби. В същото време предложението на Иран за възобновяване на движението показва, че Техеран продължава да претендира за роля в управлението на трафика през стратегическия воден път.

Иран предложи протокът да бъде отворен в рамките на седем дни, ако САЩ прекратят морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху иранския петрол и бъде договорено прекратяване на огъня. Тръмп отхвърли предложението. Впоследствие иранските власти потвърдиха, че са получили официален американски отговор по последната си инициатива, но не съобщиха какво съдържа документът.

Различията са свързани и с предишно споразумение между двете страни. Иран го тълкува като договореност, която му дава частична роля при контрола на корабоплаването, докато САЩ и съюзниците им отхвърлят подобно разбиране.

Петролният поток се увеличава, но трафикът остава спорен

Тръмп заяви, че през един от последните дни през Ормузкия проток са преминали повече от 20 милиона барела петрол. Американски представител потвърди пред Axios, че в петък са били изнесени около 22 милиона барела. Според Тръмп това е най-голямото количество от началото на войната.

Данните за корабоплаването обаче остават различни. През първата седмица на септември Lloyd’s List Intelligence е отчела 90 преминавания през протока, при около 130 кораба дневно преди войната. Американската администрация твърди, че е успяла да увеличи износа на петрол от държавите от Персийския залив чрез военен ескорт и алтернативни маршрути.

Вашингтон поддържа морската блокада

Централното командване на САЩ съобщи през юли, че американските сили стриктно прилагат блокадата на корабите, които влизат или излизат от ирански пристанища. При първия етап на операцията, започнал на 13 април, са били пренасочени над 140 кораба, девет са били обездвижени, а повече от 50 плавателни съда с хуманитарни товари са получили разрешение да преминат.

Това число е по-високо от посочените по-рано 125 пренасочени кораба. Блокадата беше възобновена на 14 юли след подновяване на атаките срещу търговски плавателни съдове. Вашингтон настоява, че ограниченията се отнасят до трафика към и от ирански пристанища, а не до всички кораби, преминаващи през протока.

На този фон посредници от региона продължават опитите да подновят непреките преговори между САЩ и Иран. Основните спорни въпроси остават ядрената програма на Техеран, санкциите, морската блокада и условията за свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

Източници: Аксios