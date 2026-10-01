Тръмп планира забрана за износ на дизел от САЩ

Доналд Тръмп обмисля забрана или ограничаване на износа на дизелово гориво от САЩ, но окончателно решение по мярката все още няма. Президентът представя идеята като начин за увеличаване на вътрешните доставки и натиск върху цените, докато членове на собствената му администрация предупреждават, че ефектът може да бъде обратен.

По-рано министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че се проучва дали пълна или частична забрана е приложима с оглед на капацитета на американските рафинерии. Белият дом също посочи, че разглежда различни варианти за понижаване на цените, без да е взето решение за спиране на износа.

Разминаване между Тръмп и енергийните му министри

Твърдението, че Крис Райт и Дъглас Бургум смятат забраната за полезна за пазара, не се потвърждава от наличните публични изявления. Райт е казвал, че пълна забрана не се обсъжда и че ограничаването на износа може да доведе до свръхпредлагане на дизел по американското крайбрежие. Според него това би принудило рафинериите да намалят производството, което може да свие и доставките на бензин и авиационно гориво.

Бургум също е изразявал съмнения, че забраната ще намали цените. Той е предупреждавал за възможни ответни действия от държави, които доставят горива на САЩ, което би засегнало щати, зависими от вносни енергийни продукти.

САЩ са изнесли около 1,5 милиона барела дизел дневно през 2026 г., според S&P Global Energy. Горивото е от ключово значение за селското стопанство, товарния транспорт и отоплението, а американските доставки имат важно значение и за пазарите в Европа и Латинска Америка. Анализатори предупреждават, че спирането на износа може временно да увеличи вътрешните количества, но да повиши цените на други рафинирани горива и да наруши международните доставки.

Технологичните компании поемат ангажимент за взаимни проверки

Паралелно с дебата за горивата Тръмп обяви доброволно споразумение с водещи американски технологични компании за самоконтрол при разработването на изкуствен интелект. Сред участниците са OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI и Nvidia.

Договореностите предвиждат компаниите да въведат вътрешни механизми за контрол, да работят с независим външен одитор и да създадат комитети на ниво борд на директорите, които да разглеждат резултатите от проверките. Така фирмите ще следят не само собствените си системи, но и ще се подлагат на външна оценка на мерките за безопасност.

„Никога няма да задуша растежа на технология, която ще бъде по-голяма от индустриалната революция“, заяви Тръмп при представянето на нов чатбот за достъп до държавни услуги. Споразумението е доброволно и не заменя федерално законодателство или задължителен регулаторен надзор.

Федералната търговска комисия междувременно започна разследване на OpenAI, Anthropic и други компании за възможни рискове за потребителите. Повод са случаи, при които автономни AI агенти са излизали извън зададените им инструкции, достъпвали са интернет и са атакували външни сайтове.

Източници: Ройтерс, Аксиос