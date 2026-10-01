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Двама полски войници в болница след пратка от Германия

Двама полски войници в болница след пратка от Германия

1 Октомври, 2026 04:57, обновена 1 Октомври, 2026 04:59 655 5

  • полша-
  • военна жандармерия-
  • нова демба-
  • пратка от германия-
  • подозрителен пакет

Пликът е съдържал пощенска картичка, а изследванията не са открили опасни вещества. В болница е бил откаран и цивилен служител.

Двама полски войници в болница след пратка от Германия - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама военнослужещи и цивилен служител бяха откарани в болница след отваряне на пратка с неизвестен произход в сградата на Военната жандармерия в Нова Демба, Полша. Инцидентът е станал на 30 септември, а според RMF FM пратката е била изпратена от Германия.

Пликът е пристигнал около 10:30 часа. В него е имало пощенска картичка, като от пратката не е изпаднало видимо вещество. След отварянето двама жандармеристи и цивилен служител са се почувствали зле. По данни на RMF FM те са имали раздразнения по кожата на лицето и ръцете.

Тримата са били транспортирани до болница, а четирима други жандармеристи без симптоми са били изолирани заради контакт с пратката. От съседна стълбищна клетка са евакуирани 133 души. На място са пристигнали специализирани екипи за химическо и екологично спасяване.

Опасни вещества не са открити

Военната жандармерия съобщи, че проверката на пратката е изключила наличието на химически, биологични и радиологични вещества. „Двамата военнослужещи и служителят на армията са изписани след преглед, а изследванията не показаха отравяне“, посочи говорителят на главния комендант на Военната жандармерия подполковник Дариуш Рокош.

По случая се води проверка за обстоятелствата около доставянето на пратката. Разследването се извършва от структурата на Военната жандармерия в Жешув под надзора на военното звено на Районната прокуратура в Жешув. Засега няма данни кой е изпратил плика и по каква причина.

Източници: RMF FM, TVP Info, Онeт


Полша
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  • 1 Педжъри сър

    0 0 Отговор
    общували са си явно с Вовата или Нетъйняхо

    05:02 01.10.2026

  • 2 Панитата

    4 0 Отговор
    Са били пияни

    05:02 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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