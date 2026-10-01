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Ким Чен-ун посочи трите опори за развитието на Северна Корея

Ким Чен-ун посочи трите опори за развитието на Северна Корея

1 Октомври, 2026 04:48 495 2

  • ким чен ун-
  • северна корея-
  • образование-
  • наука и технологии-
  • университет „ким ир сен“

Образованието, науката и технологиите и подготовката на кадри трябва да бъдат водещи направления за страната, заяви севернокорейският лидер.

Ким Чен-ун посочи трите опори за развитието на Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ким Чен-ун определи образованието, науката и технологиите и подготовката на кадри като трите стратегически направления, които трябва да определят развитието на Северна Корея. Севернокорейският лидер направи изявлението по време на посещение в университета „Ким Ир Сен“, посветено на 80-ата годишнина от основаването му. За визитата на 30 септември Корейската централна информационна агенция съобщи на 1 октомври.

„Изграждането на образователна държава, научно-технологична държава и държава на талантите са трите основни изисквания и фундаменталната гаранция за развитието на нашия модел социализъм“, е заявил Ким Чен-ун според съобщението на агенцията. Той е подчертал, че националният суверенитет и престижът на страната все повече зависят от напредъка в образованието и от научно-технологичната самостоятелност.

Университетът трябва да води високотехнологичните отрасли

Ким Чен-ун е възложил на университета „Ким Ир Сен“ водеща роля в изпълнението на тази стратегия. По думите му висшето училище трябва да бъде основната движеща сила за изграждането на образователна, научно-технологична и кадрова държава.

Лидерът е призовал университета да участва активно в създаването на високотехнологични отрасли, като съобразява работата си както със световните тенденции, така и с нуждите на Северна Корея. Той е настоял и за по-интензивен обмен и сътрудничество с престижни чуждестранни университети и научноизследователски институции.

Университетът „Ким Ир Сен“ е основан през 1946 г. и е най-старото и най-престижното висше учебно заведение в Северна Корея. Ким Чен-ун е заявил, че именно около него е изграден скелетът на националната образователна система, а негови възпитаници са заемали ключови позиции в ръководството на партията, държавата и важни сектори на икономиката.

Акцент върху дисциплината и прозрачността

В речта си Ким Чен Ун е поставил акцент и върху вътрешния ред в университета. Той е заявил, че в „народния университет“ не трябва да има несправедливи или непрозрачни практики, които обществото не може да приеме.

По думите му в учебното заведение трябва да се утвърдят дисциплина и морални стандарти, съобразени с конституцията и принципите на социалистическото образование. Той е призовал да не се допуска разпространението на мързел и други практики, които според него противоречат на официално обявените цели на образователната система.

На юбилейното събитие са присъствали преподаватели, студенти, завършили университета, чуждестранни студенти и участници в международен научен форум по повод 80-годишнината. След речта си Ким Чен-ун е гледал концертна програма.

Източници: Корейската централна информационна агенция, Йонхап, SBS


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    1 0 Отговор
    Вие сте най мъдрият ръководител другарю Ким!

    Коментиран от #2

    04:57 01.10.2026

  • 2 Колкото и да уфкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    Не е лъжа!

    05:29 01.10.2026

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