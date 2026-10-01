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Румен Радев призова Европа да поднови диалога с Москва
  Тема: Украйна

Румен Радев призова Европа да поднови диалога с Москва

1 Октомври, 2026 04:26, обновена 1 Октомври, 2026 04:31 379 8

  • румен радев-
  • войната в украйна-
  • евронюз-
  • ядрен риск-
  • европейска отбрана

Българският премиер предупреди за нарастващ ядрен риск и недостиг на оръжия в Европа. Той настоя за баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.

Румен Радев призова Европа да поднови диалога с Москва - 1
Снимка: Европейски съюз
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да възстанови дипломатическия диалог с Москва, за да се търси край на войната в Украйна и да се ограничи рискът от ядрена ескалация. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на форума Euronews Defence and Space Summit в Брюксел.

Радев разкритикува европейската стратегия за продължаване на военната подкрепа за Киев и заяви, че войната на изтощение се превръща в „нарастващ риск“ за глобалната сигурност. По думите му продължаването на бойните действия е довело до още стотици хиляди жертви и до опустошаване на Украйна.

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„Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересува ме реалистичният подход и това най-после възможно най-бързо да намерим път към мира“, заяви Радев.

Предупреждение за недостиг на оръжия

Българският премиер каза, че европейските държави вече не разполагат с достатъчни запаси от въоръжение, тъй като голяма част от наличното по складовете е била предоставена на Украйна. Той добави, че Киев не може да противодейства достатъчно ефективно на въздушните атаки на Русия.

Радев посочи като отделен проблем използването на балистични ракети и реактивни дронове. Според него част от безпилотните апарати вече летят на височина между 5000 и 6000 метра и развиват скорост около 500 километра в час. За противодействието им били необходими голям брой изтребители и наземни системи за противовъздушна отбрана, с каквито Украйна не разполага в достатъчен обем.

„Трябва да говорим с Русия“

Радев призова европейските лидери да преминат от разговори за Русия към разговори с Русия и да отчитат опасенията и на двете страни. Той заяви, че подкрепата за Украйна трябва да продължи, но предупреди, че има предел на възможностите, които могат да бъдат постигнати единствено чрез доставки на оръжия.

Премиерът настоя за баланс между военни, икономически и дипломатически средства. Той предупреди и че Европа не трябва да пренебрегва ядрения риск, тъй като Русия разполага с ядрено оръжие и го включва в стратегическите си разчети.

„Не можем да си затваряме очите за факта, че в арсенала на Русия има ядрено оръжие“, каза Радев.

Изказването му беше направено на фона на предупреждение от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. На същия форум той призова Русия да прекрати ядрените заплахи и определи войната срещу Украйна като непровокирана агресия.

Източници: УНИАН, Евронюз, Телеграф


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    8 3 Отговор
    Голяма излагация е Румбурак. Да мълчи като не може да мисли адекватно.

    Коментиран от #6

    04:47 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я ЛЕТЕЦА ПЕНСИОНЕР МИНИСТЪР ЛИ СТАНА!?

    3 1 Отговор
    СЕГА СЕ ПРАВИ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЛИ ?
    Ко стана имаше ли референдум в България за ЕВРОТО И др. ИЛИ ОЩЕ БАЛАМОСВАТ ТИЯ ПОЛИТИЦИ С ГОЛЕМИТЕ ПАЧКИ БЪЛГАРСКИЯ МАЛОЧИСЛЕН НАРОД ?

    04:49 01.10.2026

  • 4 боташ

    1 1 Отговор
    нека да го назначат за главен преговарящ и да покаже как ще стане

    04:53 01.10.2026

  • 5 Госあ

    0 4 Отговор
    Само соросоидите говорят обратното на Радев и отдалечават ЕС от масата за преговори на която неминуемо ще седнат някои. Предполагам Русия, САЩ и капитулиралата Украйна. Китай изобщо не се бърка в тази война в Европа, подържайки разбира се добри икономически и дипломатически отношения с Русия. Които са публично оповестени.

    04:53 01.10.2026

  • 6 Радев знае, че Русия

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    се управлява от неадекBатници и престъпници. Точно затова е загрижен.

    04:57 01.10.2026

  • 7 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    И как Мунчо си представя да стане това? Надупването включено ли е в диалога?

    05:00 01.10.2026

  • 8 Уффф

    0 0 Отговор
    Хубаво говори фуражката, обаче действията му се разминават с думите!

    05:10 01.10.2026