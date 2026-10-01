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Украйна изпраща на САЩ списък с нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Украйна изпраща на САЩ списък с нови санкции срещу Русия

1 Октомври, 2026 05:00 669 25

  • украйна-
  • русия-
  • санкции-
  • starlink-
  • сенчест флот

Киев иска мерки срещу производители на компоненти за руска сателитна интернет мрежа и срещу кораби от сенчестия флот.

Украйна изпраща на САЩ списък с нови санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще представи през тази седмица на администрацията на Доналд Тръмп и на Конгреса на САЩ списък с руски компании, кораби и физически лица, срещу които иска да бъдат наложени американски санкции. Исканията са свързани с новия закон за санкции срещу Русия и Иран, подписан от президента Доналд Тръмп.

Денис Сеник, временно управляващ посолството на Украйна във Вашингтон, посочи като основен приоритет руски компании, произвеждащи компоненти за руската версия на сателитната интернет система Starlink. Москва се надява да завърши изграждането на тази мрежа до края на годината. Основната компания, която развива проекта, вече е под американски санкции, но производителите на компонентите за него все още не са включени в санкционните списъци.

Според Сеник завършването на руската сателитна групировка би позволило на Русия да използва данни в реално време при нанасяне на удари по Украйна. „Това може да има катастрофални последици в краткосрочен план, особено преди зимата“, заяви украинският дипломат.

Киев иска също достъп до услугите на Starlink на руска територия, за да може да нанася удари по цели там. Това е част от по-широкия списък с искания, който украинската страна подготвя за Вашингтон.

Нови мерки срещу руския сенчест флот

Украйна настоява и за по-строги санкции срещу кораби, за които се предполага, че са част от руския „сенчест флот“. Според Денис Сеник тези плавателни съдове се използват за заобикаляне на ограниченията върху продажбата на руски петрол.

В списъка ще бъдат включени и други руски структури и физически лица, но конкретните имена не са публично обявени. Решението кои от тях ще попаднат под американски санкции ще бъде взето от администрацията на САЩ.

Краен срок за решението е 18 октомври

Вашингтон трябва до 18 октомври да реши кои руски структури ще бъдат санкционирани по Закона за санкции срещу Русия и Иран, свързван с покойния сенатор Линдси Греъм. Доналд Тръмп е подписал закона на 18 септември.

Освен санкциите Украйна иска администрацията на САЩ и американският бизнес да осъдят руските атаки срещу обекти на американски компании, които работят на украинска територия. По-рано конгресмени от Републиканската и Демократическата партия призоваха Тръмп да не отслабва ограниченията срещу Русия, а да използва новите правомощия за засилване на натиска върху Москва.

Източници: УНИАН, ABC News


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаа!🤔

    16 24 Отговор
    Хубаво, е че няма да има украйна!

    Коментиран от #12, #14, #22

    05:07 01.10.2026

  • 5 ха ха ха ...

    11 24 Отговор
    Клуба на смешниците обсъждал нови санкции ....голям праз..

    05:12 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво!

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Герго":

    Зеленски постига целите си за разлика от бункерния диктатор.

    05:19 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха ха ха ...

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "5 години го пишеш":

    Кое е обратното бе готин ...укрите са пред Кремъл ли ...
    ..а Крим върнаха ли си го вече ...

    Коментиран от #13, #16

    05:28 01.10.2026

  • 12 Мдаа

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Хубаво, е че няма да има РФ.

    05:30 01.10.2026

  • 13 Мдаа

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха ...":

    Кое е обратното бе готин ...рашките са пред Киев ли ...
    ..а Херсон върнаха ли си го вече ...

    Коментиран от #17

    05:31 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха ...":

    Никой няма за цел да превзема Кремъл.Русия нападна Украйна а целта на украинците е да ги откажат да правят това .Вчера Зеленски бе на инспекция в освободения уж от руснаците Лиман.А къде беше Путин

    Коментиран от #18, #19

    05:34 01.10.2026

  • 17 ха ха ха ..

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаа":

    И Херсон ще стане без стратегическо значение . Както и цяла украйна .

    05:34 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 За теб се отнася😂

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Когнитивният дисонанс се дефинира като сблъсък между убеждения, знания или нагласи и нова информация, която им противоречи. Той създава чувство на психологически дискомфорт, което мотивира индивида да търси начини за намаляване на напрежението чрез промяна на убежденията, поведението или интерпретацията на фактите .

    05:42 01.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НАРКОТО ГИ ТУШИРА ТО-ЛНО!ТАКОВА УНИЖЕНИЕ

    2 0 Отговор
    УЖАС , КАКВО СИ ПОЗВОЛЯ ТОЯ ! ТОЯ ГИ ТУШИРА ВСИЧКИ ТОТАЛНО ! ТАКОВА УНИЖЕНИЕ ИМ СПРЕТНА ПРЕД СВЕТА , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ !! ДО КЪДЕ Я ДОКАРАХА !! ТОЯ БЕЗРОДЕН НАРКОМЪЧЕНИК ГИ ПРОПИЛЯ ! ОСТАВИХА СЕ НА НЕГОВО ПОДЧИНЕНИЕ , ТОЙ ДА ИМ НАРЕЖДА КАКВО ДА ПРАВЯТ !! УЖАС , НО Е ФАКТ! НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТ В КАКВА УНИЗИТЕЛНА СИТУАЦИЯ САМИ СЕ ВКАРАХА ??
    ВМЕСТО ДА ГО ИЗРИТАТ И ДА ПОКАЖАТ КЪДЕ МУ Е МЯСТОТО , ВИЖТЕ КАКВО СТАВА , КАК ГИ ДЕЙСТВА !! ДО СЕГА САМО ЕВРОПСИХАРИТЕ , ЗАПОЧНА И С АМЕРИКАНЦИТЕ ! ЧУДНО КАК ПОНАСЯТ , КАК ГО ДОПУСКАТ ДО СЕБЕ СИ ТОЯ БЕЗКРУПОЛЕН НАГЪЛ ТИП!

    06:57 01.10.2026

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