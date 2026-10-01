Украйна изпраща на САЩ списък с нови санкции срещу Русия

Украйна ще представи през тази седмица на администрацията на Доналд Тръмп и на Конгреса на САЩ списък с руски компании, кораби и физически лица, срещу които иска да бъдат наложени американски санкции. Исканията са свързани с новия закон за санкции срещу Русия и Иран, подписан от президента Доналд Тръмп.

Денис Сеник, временно управляващ посолството на Украйна във Вашингтон, посочи като основен приоритет руски компании, произвеждащи компоненти за руската версия на сателитната интернет система Starlink. Москва се надява да завърши изграждането на тази мрежа до края на годината. Основната компания, която развива проекта, вече е под американски санкции, но производителите на компонентите за него все още не са включени в санкционните списъци.

Според Сеник завършването на руската сателитна групировка би позволило на Русия да използва данни в реално време при нанасяне на удари по Украйна. „Това може да има катастрофални последици в краткосрочен план, особено преди зимата“, заяви украинският дипломат.

Киев иска също достъп до услугите на Starlink на руска територия, за да може да нанася удари по цели там. Това е част от по-широкия списък с искания, който украинската страна подготвя за Вашингтон.

Нови мерки срещу руския сенчест флот

Украйна настоява и за по-строги санкции срещу кораби, за които се предполага, че са част от руския „сенчест флот“. Според Денис Сеник тези плавателни съдове се използват за заобикаляне на ограниченията върху продажбата на руски петрол.

В списъка ще бъдат включени и други руски структури и физически лица, но конкретните имена не са публично обявени. Решението кои от тях ще попаднат под американски санкции ще бъде взето от администрацията на САЩ.

Краен срок за решението е 18 октомври

Вашингтон трябва до 18 октомври да реши кои руски структури ще бъдат санкционирани по Закона за санкции срещу Русия и Иран, свързван с покойния сенатор Линдси Греъм. Доналд Тръмп е подписал закона на 18 септември.

Освен санкциите Украйна иска администрацията на САЩ и американският бизнес да осъдят руските атаки срещу обекти на американски компании, които работят на украинска територия. По-рано конгресмени от Републиканската и Демократическата партия призоваха Тръмп да не отслабва ограниченията срещу Русия, а да използва новите правомощия за засилване на натиска върху Москва.

Източници: УНИАН, ABC News