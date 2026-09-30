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Минути преди фаталния край: Спряха екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси

Минути преди фаталния край: Спряха екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси

30 Септември, 2026 21:34, обновена 30 Септември, 2026 21:36 1 026 5

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  • фатален край

Федерален апелативен съд отложи изпълнението на смъртната присъда, за да провери дали историята на сексуално насилие и травми в детството ѝ е била взета предвид при осъждането

Минути преди фаталния край: Спряха екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси беше спряна в последния момент, около час преди насроченото изпълнение на смъртната ѝ присъда. Апелативният съд на САЩ за Шести окръг постанови временно отлагане, за да разгледа твърденията на защитата, че сексуалното насилие и тежките травми, които Пайк е преживяла като дете, не са били достатъчно взети предвид при определянето на наказанието, предава Фокус.

Решението беше взето с 2 на 1 гласа. Съдът не посочи срок, в който трябва да приключи разглеждането на случая. Междувременно главният прокурор на Тенеси поиска от Върховния съд на САЩ да отмени постановеното спиране.

Пайк, която днес е на 50 години, е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. Тогава Пайк е на 18 години. По данни от съдебното дело тя и тогавашният ѝ приятел Тадарил Шип, който е на 17, са примамили Слемър в изолирана местност край Ноксвил, където тя е била пребита и убита. По случая е имало и трети участник.

Убийството предизвиква широк обществен отзвук заради жестокостта си. По тялото на жертвата е бил издълбан пентаграм, а по време на разследването става известно, че част от черепа ѝ е била взета като своеобразен трофей. Шип по-късно получава доживотна присъда с възможност за условно освобождаване.

Защитата на Пайк твърди, че при определянето на смъртната ѝ присъда съдебните заседатели не са получили пълна информация за насилието и сексуалното малтретиране, на които тя е била подложена в детството. Адвокатите ѝ посочват и последващи диагнози за биполярно разстройство и посттравматично стресово разстройство.

Ако екзекуцията бъде изпълнена, Пайк би станала първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години. Тя е и единствената жена в момента в смъртния коридор на щата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 арбалета 🎯

    6 0 Отговор
    Сега вече ще спя спокойно , голяма новина , няма що ...

    21:38 30.09.2026

  • 2 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОВА МИ ПРИЛИЧА ДОСУЩ С ПЛОВДИВСКИТЕ УБИЙЦИ.ТАМ( ПЛОВДИВ) ИМА ЛИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ДЕЛОТО? КОГАТО СИ МАЛЪК ( А ) ИМА ОПРАВДАНИЕ ,НО КОГАТО ВСТЪПВАШ В ПЪЛНОЛЕТИЕ ,ДОБРЕ РАЗБИРАШ КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕМАШ ,ОСВЕН, АКО СЪЗНАНИЕТО ТИ НЕ Е ЗАМЪГЛЕНО ОТ ОПИАТИ.⏰️

    21:43 30.09.2026

  • 3 Хи хи

    1 0 Отговор
    Що само една жена има смъртно наказание, трябва да е 50:50 мъже жени за да има равенство !!

    21:44 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И тук трябва да има смъртна присъда":

    Той и Хитлер така искаше, обаче виж как налапа ампулата с отрова !!

    22:01 30.09.2026