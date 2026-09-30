Минути преди фаталния край: Спряха екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси

Екзекуцията на Криста Пайк в Тенеси беше спряна в последния момент, около час преди насроченото изпълнение на смъртната ѝ присъда. Апелативният съд на САЩ за Шести окръг постанови временно отлагане, за да разгледа твърденията на защитата, че сексуалното насилие и тежките травми, които Пайк е преживяла като дете, не са били достатъчно взети предвид при определянето на наказанието, предава Фокус.

Решението беше взето с 2 на 1 гласа. Съдът не посочи срок, в който трябва да приключи разглеждането на случая. Междувременно главният прокурор на Тенеси поиска от Върховния съд на САЩ да отмени постановеното спиране.

Пайк, която днес е на 50 години, е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г. Тогава Пайк е на 18 години. По данни от съдебното дело тя и тогавашният ѝ приятел Тадарил Шип, който е на 17, са примамили Слемър в изолирана местност край Ноксвил, където тя е била пребита и убита. По случая е имало и трети участник.

Убийството предизвиква широк обществен отзвук заради жестокостта си. По тялото на жертвата е бил издълбан пентаграм, а по време на разследването става известно, че част от черепа ѝ е била взета като своеобразен трофей. Шип по-късно получава доживотна присъда с възможност за условно освобождаване.

Защитата на Пайк твърди, че при определянето на смъртната ѝ присъда съдебните заседатели не са получили пълна информация за насилието и сексуалното малтретиране, на които тя е била подложена в детството. Адвокатите ѝ посочват и последващи диагнози за биполярно разстройство и посттравматично стресово разстройство.

Ако екзекуцията бъде изпълнена, Пайк би станала първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години. Тя е и единствената жена в момента в смъртния коридор на щата.