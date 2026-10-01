Тръмп поиска обяснение за освободените заподозрени край Феърфорд

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон очаква от Великобритания повече информация защо петимата заподозрени по предполагаемия заговор срещу базата „Феърфорд“ са били освободени под гаранция. Американският президент определи решението като „изненадващо“.

Случаят е свързан с обект на Кралските военновъздушни сили в графство Глостършир, който през последните месеци се използва от американската бомбардировъчна авиация при удари срещу Иран. Петимата задържани са британски граждани на около 25 години. Те са били арестувани в края на миналата седмица по подозрение в незаконно притежание на експлозиви и тероризъм, а в понеделник са освободени под гаранция.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“, че Иран е замесен в случилото се край базата, но подчерта, че полицейското разследване продължава.

„Има сериозни индикации, че Иран е замесен в станалото в края на миналата седмица край базата на КВВС Феърфорд, но разследването на полицията продължава“,

каза Бърнам в телевизионни интервюта. Той определи разследването като сложно.

По случая британските власти са реагирали в ранните часове на неделния ден след сигнал за съмнителни микробуси и маскирани мъже в района. При следствените действия е иззето неуточнено количество бензин, но в микробусите не са открити взривни устройства.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в предполагаемия заговор „безусловно има пръст и чуждестранен субект“, без да посочи кой е той. Според Тръмп заподозрените са били „следени от дълго време“. Американският президент допълни, че очаква британската страна да обясни решението за освобождаването им.

Заподозрените остават подследствени

Ръководителят на британската полиция за борба с тероризма заместник-комисар Лорънс Тейлър заяви, че петимата остават подследствени и трябва да спазват гаранцията при „много строги условия“. Десетки жители, евакуирани от района на базата, вече са получили разрешение да се върнат по домовете си.

Бърнам заяви пред „Скай нюз“, че при необходимост няма да се поколебае да свика парламента. По-рано през седмицата под негово председателство се е състояло заседание на Правителствения комитет за извънредни ситуации.

Иранското посолство в Лондон отрече всякаква връзка с предполагаемия заговор. Възможното участие на Техеран остава една от версиите, по които работят британските власти, а окончателни данни за организаторите и целите на плана не са обявени.

Източници: БТА, Ройтерс, Пи Ей Мидия