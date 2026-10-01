Хегсет обвини американски медии в държавна измяна

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет обвини част от американските медии в „държавна измяна“ заради начина, по който отразяват войната с Иран. Той направи изявлението си по време на реч във военноморската база на Корпуса на морската пехота „Куонтико“ във Вирджиния.

„Свободната преса е важна, но партийният активизъм, който умишлено очерня военнослужещите и историческата мисия, която изпълняват, е фундаментално антиамерикански. Това е национално предателство. Всъщност това е държавна измяна“, заяви Хегсет, цитиран от „Аксиос“.

Министърът каза още, че американската преса „кара иранските държавни медии да изглеждат разумни“. По думите му публикациите за придвижването на американски подразделения, местоположението на бази и запасите от боеприпаси могат да разкрият информация на противника и да застрашат живота на военнослужещи.

Критиките са насочени към публикации за боеприпасите

Изказването идва на фона на публикации за намаляващите запаси от ключови боеприпаси, използвани във войната с Иран. Според „Аксиос“ именно тези материали са предизвикали недоволството на президента Доналд Тръмп и неговия екип.

Съюзническите сили са в конфликт с Иран от седем месеца, като според Асошиейтед прес няма ясен край на бойните действия. Американските сили са изразходвали стотици скъпи ракети за противовъздушна отбрана срещу ирански ракети и дронове. Атаките са причинили смърт и ранения сред американските военнослужещи.

По време на речта Хегсет повтори твърдението, че американската армия е унищожила иранския флот, военновъздушните сили и системите за противовъздушна отбрана. Асошиейтед прес отбелязва, че Иран продължава периодично да атакува американски и съюзнически бази, а заплахата за корабоплаването в Ормузкия проток остава.

Хегсет обяви и промени във въоръжените сили

В същото изказване министърът потвърди плановете за съкращаване с 20 процента на генералските и адмиралските длъжности. Мярката трябва да бъде изпълнена до 1 януари 2027 г. Хегсет определи съкращенията като „отговорност и отдавна закъсняла промяна“, докато критици в Конгреса ги нарекоха чистка.

Той обяви и създаването на ново командване, което ще ръководи развитието на автономни и роботизирани военни системи. Планът е свързан с нарастващата роля на дроновете във войната, включително в действията на Иран и Украйна.

Източници: Аксиос