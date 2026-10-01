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Украйна търси 69 млрд. евро за 2027 година
  Тема: Украйна

Украйна търси 69 млрд. евро за 2027 година

1 Октомври, 2026 04:52 523 12

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • финансиране-
  • сергий марченко-
  • военна помощ

Киев настоява за допълнително финансиране, въпреки че ЕС вече е договорил заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г.

Украйна търси 69 млрд. евро за 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да осигури около 69 млрд. евро външно финансиране за 2027 г., съобщи министърът на финансите Сергий Марченко по време на среща с международни донори в Брюксел. От тази сума 40 млрд. евро са необходими за военни разходи, а 29 млрд. евро – за поддържането на държавните услуги, пише „Льо Монд“.

„Намерихме начини да намалим тази сума“, заяви Марченко, но подчерта, че нуждите за 2027 г. остават значителни. Украйна вече предупреди за недостиг от 27 млрд. долара в бюджета за 2026 г., като Киев свързва влошаването на финансовата ситуация с руските удари, намалените данъчни приходи и спада на износа.

Договорената помощ не покрива всички нужди

Европейският съюз е договорил заем от 90 млрд. евро за Украйна за 2026 и 2027 г. Пакетът включва 60 млрд. евро за отбранителни нужди и 30 млрд. евро за бюджетна подкрепа. До средата на септември Брюксел вече е отпуснал 15 млрд. евро за покупки на военно оборудване.

Въпреки това новото искане за допълнителни средства предизвиква напрежение в европейските столици. „Имаме усещането, че поливаме пустиня“, е заявил европейски дипломат пред „Льо Монд“. Същевременно еврокомисарят по разширяването Марта Кос е посочила пред донорите, че ЕС и държавите членки са предоставили близо 225 млрд. евро помощ на Украйна и украинците от февруари 2022 г.

Част от вече предвиденото бюджетно финансиране остава обвързано с реформи. По думите на Кос Украйна трябва да изпълни поетите ангажименти, включително мерки за борба с корупцията, за да продължи получаването на средствата. Киев от своя страна настоява, че увеличаването на данъците в настоящия момент би натоварило допълнително местния бизнес.

Брюксел обсъжда следващите възможности

Темата за новото финансиране се очаква да бъде обсъдена на 9 октомври от министрите на финансите на ЕС, а след това и на заседание на Европейския съвет в средата на октомври. Сред разглежданите варианти са по-ранно отпускане на средства, използване на налични европейски инструменти и нов дебат за замразените руски активи.

В Европа са блокирани около 210 млрд. евро руски държавни активи, голяма част от които се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“. Използването им за подкрепа на Украйна остава спорно заради правни и финансови рискове.

Натискът върху европейските правителства идва и на фона на преговорите за многогодишния бюджет на ЕС за 2028-2034 г., в който е предвиден пакет от 100 млрд. евро за Украйна. В същото време Германия и други държави настояват за ограничаване на общите разходи, а през 2027 г. предстоят избори във Франция, Испания, Полша и Италия, където въпросът за финансирането на Киев е политически чувствителен.

Източници: РБК, Льо Монд


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малииии

    3 1 Отговор
    • В банкноти по €500 (всяка тежи 1.12 g): 154.56 тона. Това количество би запълнило приблизително 4–5 големи товарни камиона.
    • В банкноти по €100 (всяка тежи 1.02 g): 703.8 тона.
    • В банкноти по €50 (най-използваната банкнота, тежи 0.92 g): 1 269.6 тона. Това изисква цяла влакова композиция от около 25–30 товарни вагона.

    04:59 01.10.2026

  • 2 Уффф

    4 9 Отговор
    Ганчо също ще дава, къде ще ходи! Нали искаме да победим Русия!?

    Коментиран от #6

    05:00 01.10.2026

  • 3 А па я

    10 5 Отговор
    предлагам да им дадем тагарев и гюро

    05:02 01.10.2026

  • 4 Факт

    8 9 Отговор
    Ако фашиста Путлер не беше нападнал Украйна ☝️ сега щяхме да живеем и по-спокойно и по-евтино.

    Коментиран от #5, #7, #8, #10

    05:04 01.10.2026

  • 5 А бе факта

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    я се виж какъф факт си

    05:05 01.10.2026

  • 6 Копейките ще дават

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Уффф":

    Те подкрепят агресора.

    05:06 01.10.2026

  • 7 Фашизъм

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Основан в Италия.
    Прилаган в Германия.
    Испания,Португалия и Япония.
    Забележи:
    Никога в Русия.
    Това са официални данни.

    05:13 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БЕЗДЪННА ЯМА

    3 1 Отговор
    ЗАПАДНЯЦИТЕ ХВЪРЛЯТ ЛИ ОЩЕ МИЛИВРДИ ЕВРО В ЯМАТА ?
    Тия западняци и др. още.ли не.проумяха че без прогонване руснаците от територията на Украйна с жива сила или добро оръжие няма без това няма да стане.ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАЛИВАТ МИЛИАРДИ ЕВРО В БЕЗДЪНАТА ЯМА.

    05:23 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сандо

    2 0 Отговор
    Външно финансиране ми звучи като подарени пари.

    06:07 01.10.2026

  • 12 Урсула

    0 0 Отговор
    Който тъси, - намира!
    Стига да е чаровен!

    06:16 01.10.2026

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