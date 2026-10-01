Украйна търси 69 млрд. евро за 2027 година

Украйна трябва да осигури около 69 млрд. евро външно финансиране за 2027 г., съобщи министърът на финансите Сергий Марченко по време на среща с международни донори в Брюксел. От тази сума 40 млрд. евро са необходими за военни разходи, а 29 млрд. евро – за поддържането на държавните услуги, пише „Льо Монд“.

„Намерихме начини да намалим тази сума“, заяви Марченко, но подчерта, че нуждите за 2027 г. остават значителни. Украйна вече предупреди за недостиг от 27 млрд. долара в бюджета за 2026 г., като Киев свързва влошаването на финансовата ситуация с руските удари, намалените данъчни приходи и спада на износа.

Договорената помощ не покрива всички нужди

Европейският съюз е договорил заем от 90 млрд. евро за Украйна за 2026 и 2027 г. Пакетът включва 60 млрд. евро за отбранителни нужди и 30 млрд. евро за бюджетна подкрепа. До средата на септември Брюксел вече е отпуснал 15 млрд. евро за покупки на военно оборудване.

Въпреки това новото искане за допълнителни средства предизвиква напрежение в европейските столици. „Имаме усещането, че поливаме пустиня“, е заявил европейски дипломат пред „Льо Монд“. Същевременно еврокомисарят по разширяването Марта Кос е посочила пред донорите, че ЕС и държавите членки са предоставили близо 225 млрд. евро помощ на Украйна и украинците от февруари 2022 г.

Част от вече предвиденото бюджетно финансиране остава обвързано с реформи. По думите на Кос Украйна трябва да изпълни поетите ангажименти, включително мерки за борба с корупцията, за да продължи получаването на средствата. Киев от своя страна настоява, че увеличаването на данъците в настоящия момент би натоварило допълнително местния бизнес.

Брюксел обсъжда следващите възможности

Темата за новото финансиране се очаква да бъде обсъдена на 9 октомври от министрите на финансите на ЕС, а след това и на заседание на Европейския съвет в средата на октомври. Сред разглежданите варианти са по-ранно отпускане на средства, използване на налични европейски инструменти и нов дебат за замразените руски активи.

В Европа са блокирани около 210 млрд. евро руски държавни активи, голяма част от които се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“. Използването им за подкрепа на Украйна остава спорно заради правни и финансови рискове.

Натискът върху европейските правителства идва и на фона на преговорите за многогодишния бюджет на ЕС за 2028-2034 г., в който е предвиден пакет от 100 млрд. евро за Украйна. В същото време Германия и други държави настояват за ограничаване на общите разходи, а през 2027 г. предстоят избори във Франция, Испания, Полша и Италия, където въпросът за финансирането на Киев е политически чувствителен.

Източници: РБК, Льо Монд