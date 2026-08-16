CENTCOM призна за тежкото изтощение на екипажа на USS Abraham Lincoln

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM), адмирал Брадли Купър, посети американския самолетоносач USS Abraham Lincoln в Арабско море и призна за огромното оперативно изтощение на екипажа.

Плавателният съд, който осигуряваше въздушната защита на американската блокада срещу Иран, регистрира исторически рекорд от над 250 дни непрекъснат престой в открито море без нито едно акостиране в пристанище.

Адмирал Купър окачестви мисията като „една от най-интензивните и с най-големи последици в модерната ера“, но визитата му съвпадна с тежки критики в Конгреса на САЩ относно психическото здраве на 5000-ния екипаж. Появиха се съобщения за опити на моряци да скочат зад борда, лоши санитарни условия и недостиг на провизии. В опит да овладее кризата Пентагонът обяви планирана ротация, като USS Abraham Lincoln ще бъде заменен от самолетоносача USS George Washington, потвърждават източници на (TIME - time.com).

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.

Моряците се оплакват анонимно от:

Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти

Липса на базови средства за лична хигиена

Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни

Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици

Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.