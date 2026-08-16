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CENTCOM призна за тежкото изтощение на екипажа на USS Abraham Lincoln

CENTCOM призна за тежкото изтощение на екипажа на USS Abraham Lincoln

16 Август, 2026 21:29, обновена 16 Август, 2026 23:44 5 089 70

  • сащ-
  • иран-
  • войници-
  • самолетоносач

По информация на американски медии, условията на борда са катастрофални

CENTCOM призна за тежкото изтощение на екипажа на USS Abraham Lincoln - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM), адмирал Брадли Купър, посети американския самолетоносач USS Abraham Lincoln в Арабско море и призна за огромното оперативно изтощение на екипажа.

Плавателният съд, който осигуряваше въздушната защита на американската блокада срещу Иран, регистрира исторически рекорд от над 250 дни непрекъснат престой в открито море без нито едно акостиране в пристанище.

Адмирал Купър окачестви мисията като „една от най-интензивните и с най-големи последици в модерната ера“, но визитата му съвпадна с тежки критики в Конгреса на САЩ относно психическото здраве на 5000-ния екипаж. Появиха се съобщения за опити на моряци да скочат зад борда, лоши санитарни условия и недостиг на провизии. В опит да овладее кризата Пентагонът обяви планирана ротация, като USS Abraham Lincoln ще бъде заменен от самолетоносача USS George Washington, потвърждават източници на (TIME - time.com).

Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?

Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.

Моряците се оплакват анонимно от:

  • Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти
  • Липса на базови средства за лична хигиена
  • Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни
  • Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици

Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаааа

    68 2 Отговор
    Скачат в океана , нали ?🤭

    21:41 16.08.2026

  • 4 Х/върчат лай/на

    70 3 Отговор
    Памперса, презервативи..... По-страшно от ИРАН......

    21:42 16.08.2026

  • 5 Че Гевара

    74 1 Отговор
    Свобода за американските роби потискани от алчните си господари капиталисти вече 200 години.

    Коментиран от #35

    21:42 16.08.2026

  • 6 Загрижен

    95 3 Отговор
    И тия с воена сила номер едно?
    Бухахахах, та тия една седмица ако не си посетят семейния психиатър се опущат у гащите, бе. Тръгнали Иран да бият на война. Комедия са тия.

    21:44 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    70 7 Отговор
    В Българския риболовен Флот рейсове бяха по 11 месеца.
    По долар и нещо на ден плащаше бай ви Тошо.С тази валута можеше да се купува от Кореком или да си купиш Лада без ред!!!

    Тез що ривът?!

    Коментиран от #19, #57

    21:45 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар

    17 2 Отговор
    Е за ре/дак/то/ри/те.. ТЕ СИ ЗНАЯТ....

    21:47 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЦЪФНА

    62 3 Отговор
    ГОЛЕМАТА ЗАБЛУДА ЗА ВЕЛИКАТА АМЕРИКАНСКА АРМИЯ

    21:47 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Завръщането на джедаите

    51 2 Отговор
    Бунтовниците веднага да вземат този разрушител, и да ударят звездата на Лондон и звездата на Вашингтон!!!

    21:48 16.08.2026

  • 17 В името на Демокрацията

    62 1 Отговор
    ....печатат пари, лъжат, убиват, крадат и другите си траят защото са им пуделчета.
    Бавно, бавно пълен контрол от дигиталните пари до военен режим и чипове в хората от рождение. И тогава чак само малко ще се събудят. Малко! Защото 99,9% са овце!

    21:49 16.08.2026

  • 18 Както обикновено!

    49 3 Отговор
    Много стара информация! Бунтът приключи. Галерата с робите вече се прибира, а на нейно място идва друга.

    21:50 16.08.2026

  • 19 Памперси

    22 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Защото са от кол и въже събрани и цял ден се тресат от страх, а и ладите свършиха.

    Коментиран от #56

    21:50 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай онзи

    38 0 Отговор
    За 250 дена бая бастуни са излъскани.!!! Оти ония меките ги уволниха.

    21:52 16.08.2026

  • 22 Исторически парк

    26 1 Отговор
    Скоро ще дезертират към иран 😏

    21:53 16.08.2026

  • 23 ЦЪФНА

    31 2 Отговор
    ГОЛЕМАТА ЗАБЛУДА ЗА ВЕЛИКАТА АМЕРИКАНСКА АРМИЯ

    21:55 16.08.2026

  • 24 Мирчев, прозрачен си

    43 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Никой не ви се връзва веч на простотиите.
    На последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на официално публикуваните данни за хора получили ТЕЛК за психични заболявания.

    21:55 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    34 4 Отговор
    Днешните американци не са годни за война. Тръмп живее в отминала епоха.

    21:56 16.08.2026

  • 27 Ами

    34 1 Отговор
    Просто на военните им е писнало от
    простотията и лакомията на политиците.
    И е нормално да са недоволни.
    Не щат да мрат за интересите на компаниите.

    21:57 16.08.2026

  • 28 Боруна Лом

    28 3 Отговор
    МАЙ,МАЙ КРАВАРИТЕ БАЯ БОЙ СА ЯЛИ ОТ ПЕРСИТЕ? УРА ДРУГАРИ!

    Коментиран от #34

    21:57 16.08.2026

  • 29 Исторически парк

    21 1 Отговор
    Пак им свършиха памперсите😏💩

    21:57 16.08.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    16 1 Отговор
    Армия от джензита 🤡нормално

    21:57 16.08.2026

  • 31 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    заглавие с вапрос ? е фалшименто
    щото и автора не знае, затуй нас пита

    21:58 16.08.2026

  • 32 Програмист

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Пепейките вече като руснаци ли ви преобличат💩🤣😂

    21:59 16.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    3 25 Отговор

    До коментар #28 от "Боруна Лом":

    Хабер нямаш каква разруха и Мизерия е в Иран

    Коментиран от #70

    22:00 16.08.2026

  • 35 Мдаааа

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Че Гевара":

    Че Гобара .. 👍

    22:00 16.08.2026

  • 36 Ъъъ

    12 2 Отговор
    "Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация...."

    Да, бе....Точно геолокацията е най-големия проблем....🤣

    22:01 16.08.2026

  • 37 Ван Дал

    15 2 Отговор
    Не е бунт, а масова психоза. Слаби са им ги специалистите по ментално здраве!

    22:02 16.08.2026

  • 38 6135

    13 1 Отговор
    "липса на топла вода за седмици"

    Що го ползвате този Гугъл преводач като той понякога е по-зле даже и от вас?

    22:06 16.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Лама Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    никъф руснак не си, Софиянец... ...

    22:08 16.08.2026

  • 41 Бай онзи

    11 1 Отговор
    Да връщат фекалоносача в краварника,докато не е потънал.

    22:15 16.08.2026

  • 42 1111

    10 1 Отговор
    Аааа, що ве? Докарайте им Пампърси и всичко ще е наред! Ква им е работата там? Кво търсят там? А кой им повреди канализацията?

    22:17 16.08.2026

  • 43 Бг гражданин

    6 1 Отговор
    Всеки агресор,сам се занулява.Важи за всички,които се усещат като такива! "Абе,къде е Батко" ?! 😂😂😂

    22:19 16.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Каквото си направиш сам, друг не може да

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Дори не си помисляйте за това, защото всичките ви ядрени оръжия ще се взривят над главите ви!

    Коментиран от #49

    22:26 16.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Така ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Видьо Видев":

    Аз пък си мислех, че е гражданин на Турция!

    Коментиран от #61

    22:27 16.08.2026

  • 49 Гробар

    10 0 Отговор

    До коментар #46 от "Каквото си направиш сам, друг не може да":

    Ядреното оръжие е направено не за музея, а за да се ползва. И приказките за края на света са пълна глупост. Просто една ядрена ракета унищожава голям град. После известно време не става за живеене. Но какво толкова. Японските клошари доказаха, че това не е проблем. Даже целуват краката на американците. Виж, ако метеорит удари Земята, това е друга работа.

    22:31 16.08.2026

  • 50 Додо

    10 1 Отговор
    Тази статия със самлетоносача е учебен пример за всички,които им се воюва с Руссия.
    Ян ките из психясаха за 250 дни в открито море.
    А нашите тенджероглавци колко ще издържат в бункера,на 50 метра под земята ,с б ясно цъкащ гейгеров брояч ,на консерви и вода,пречистена от ... ?
    Колко?

    22:36 16.08.2026

  • 51 Моряка

    12 3 Отговор
    Е,добре де аз как карах навремето по 9 месеца на кораба,почивам два и пак.

    22:37 16.08.2026

  • 52 НИЩО МУ НЯМА

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":

    НОО ХУБАВОТО Е
    ЧЕ СЪВЕТСКИТЕ ИМ КОЛЕГИ ОТ СВО
    НЯМАТ ТАКИВА БИТОВИЗМИ...
    ТО ЩОТО СРОКА ИМ НА„ ГОДНОСТ”
    Е МАКС.ТРИ СЕДМИЦИ ...ТО ГОДНОСТ”За кога рапорт......

    22:38 16.08.2026

  • 53 545375345

    3 0 Отговор
    имаше един виц , в който се казваше - едно добро начало .... Та и тук така ...

    22:40 16.08.2026

  • 54 Дзак

    5 0 Отговор
    С какво би им помогнала спирка в Бахрейн?

    22:40 16.08.2026

  • 55 Да Не са Взели ?

    2 0 Отговор
    Български Моряци !

    На Борда ?

    22:41 16.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 паганини

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Щото са разглезени педероци

    22:43 16.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Световна Биологична Революция

    3 1 Отговор
    Тя войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.

    22:44 16.08.2026

  • 60 Много "Висока" Цел Си поставяш !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рyснак":

    Ама Щом Си Руснак !

    Е Обяснимо !

    22:50 16.08.2026

  • 61 Видьо Видев

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Така ли?":

    Ти може да си мислиш, но фактите са други. Вицето Иво Христов е руски гражданин. ФАКТ Е! Чичко Гугъл всичко знае!

    22:50 16.08.2026

  • 62 Угжу

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Видьо Видев":

    Не, няма официални или достоверни данни българският политик и социолог проф. Иво Христов (или съименникът му журналист и бивш евродепутат) да притежава руско гражданство. Твърденията в интернет пространството и социалните мрежи за руско гражданство представляват предимно политически спекулации или слухове.Факти за самоличността и биографиитеПроф. Иво Христов (социолог и политик): Роден е в Киев, тогава част от Съветския съюз (днес в Украйна). Политическата му и академична кариера е изцяло свързана с България, като е бил народен представител и преподавател в Софийския и Пловдивския университет.Иво Христов (журналист и бивш евродепутат): Роден е в Истанбул, с българско гражданство и кариера в европейските институции.Гражданство: И в двете официални биографии на публичните личности с това име фигурира българско гражданство и липсват каквито и да било доказателства или официални институционални изявления за наличие на паспорт или гражданство от Руската федерация.

    22:55 16.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пламен

    5 0 Отговор
    Само едно не мога да рабера-Пентагона толкова ли не може осигури поетапна смяна на екипажа?
    Кое му сложното рейдовата лодка да направи 2-3 курса до кораба?

    23:30 16.08.2026

  • 66 Истинско обещание 🇮🇷

    3 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е ИРАН ДА ПУСНЕ ЕДНА ДВЕ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ НА ТОВА ТЕРОРИСТИЧНО КОРИТО И ДА ГО ПОТОПИ В МОРЕТО. ДОНАЛД КУК МАСОВИЯ УБИЕЦ НА ДЕЦА ЩЕ СЕ ГЪТНЕ ЗАВИНАГИ А МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕСТЪПНИК И ТЕРОРИСТ НЕТАНЯХУ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛОВЕН ОТ СЪЮЗНИЦИТЕ И ЩЕ БЪДЕ ОБЕСЕН В ХАГА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО

    23:37 16.08.2026

  • 67 Зомбайо

    2 0 Отговор
    Уджас! Значи не само на руските самолетоносачи няма топла вода. Горките морячета, нямат и памперси, и въобще храната е ужасна, бургерите свършили.

    23:49 16.08.2026

  • 68 Ммм

    1 0 Отговор
    На война е страшно и явно някой го е страх.Оправданието е смешно по скоро кажете че Иран действително ви е уцелил кораба и то два пъти.

    23:51 16.08.2026

  • 69 Хи хи

    1 0 Отговор
    наште тагаренковци кво чакат че не идат да ги сменят, и да предоставят жените си на войничетата, че от доста време са на сухо !! ??

    00:00 17.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.