CENTCOM призна за тежкото изтощение на екипажа на USS Abraham Lincoln

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM), адмирал Брадли Купър, посети американския самолетоносач USS Abraham Lincoln в Арабско море и призна за огромното оперативно изтощение на екипажа.
Плавателният съд, който осигуряваше въздушната защита на американската блокада срещу Иран, регистрира исторически рекорд от над 250 дни непрекъснат престой в открито море без нито едно акостиране в пристанище.
Адмирал Купър окачестви мисията като „една от най-интензивните и с най-големи последици в модерната ера“, но визитата му съвпадна с тежки критики в Конгреса на САЩ относно психическото здраве на 5000-ния екипаж. Появиха се съобщения за опити на моряци да скочат зад борда, лоши санитарни условия и недостиг на провизии. В опит да овладее кризата Пентагонът обяви планирана ротация, като USS Abraham Lincoln ще бъде заменен от самолетоносача USS George Washington, потвърждават източници на (TIME - time.com).
Бунт на самолетоносача USS Abraham Lincoln?
Самолетоносачът USS Abraham Lincoln се намира на бойна мисия в региона вече над 250 дни без нито едно влизане в пристанище – исторически рекорд за американския флот в модерната епоха, наложен заради продължаващата война с Иран и блокадата на Ормузкия пролив. По информация на eurointegration.com.ua и редица американски медии, сред които Navy Times, условията на борда са катастрофални.
Моряците се оплакват анонимно от:
- Постоянен недостиг на пресни хранителни продукти
- Липса на базови средства за лична хигиена
- Проблеми с водопроводната система и повредени тоалетни
- Мухъл под душовете и липса на топла вода за седмици
Положението се усложнява от тежка психическа криза сред над 5000-членния екипаж. Документирани са случаи на опити за самоубийство. CENTCOM беше принуден официално да опровергае информации в ирански медии за седем загинали американски военнослужещи при масов бой на борда, но призна, че на 3 август 2026 г. матрос е скочил или паднал зад борда и е бил спасен в последния момент.
Администрацията на президента Доналд Тръмп е подложена на тежък натиск от сенатори-демократи, които настояват министърът на отбраната Пит Хегсет да даде незабавни обяснения за логистичния колапс, причинен от ирански удари по спомагателните бази на САЩ в Бахрейн.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Мдаааа
21:41 16.08.2026
4 Х/върчат лай/на
21:42 16.08.2026
5 Че Гевара
Коментиран от #35
21:42 16.08.2026
6 Загрижен
Бухахахах, та тия една седмица ако не си посетят семейния психиатър се опущат у гащите, бе. Тръгнали Иран да бият на война. Комедия са тия.
21:44 16.08.2026
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8 Пламен
По долар и нещо на ден плащаше бай ви Тошо.С тази валута можеше да се купува от Кореком или да си купиш Лада без ред!!!
Тез що ривът?!
Коментиран от #19, #57
21:45 16.08.2026
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12 Този коментар
21:47 16.08.2026
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14 ЦЪФНА
21:47 16.08.2026
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16 Завръщането на джедаите
21:48 16.08.2026
17 В името на Демокрацията
Бавно, бавно пълен контрол от дигиталните пари до военен режим и чипове в хората от рождение. И тогава чак само малко ще се събудят. Малко! Защото 99,9% са овце!
21:49 16.08.2026
18 Както обикновено!
21:50 16.08.2026
19 Памперси
До коментар #8 от "Пламен":Защото са от кол и въже събрани и цял ден се тресат от страх, а и ладите свършиха.
Коментиран от #56
21:50 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай онзи
21:52 16.08.2026
22 Исторически парк
21:53 16.08.2026
23 ЦЪФНА
21:55 16.08.2026
24 Мирчев, прозрачен си
До коментар #1 от "Рyснак":Никой не ви се връзва веч на простотиите.
На последните избори броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на официално публикуваните данни за хора получили ТЕЛК за психични заболявания.
21:55 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
21:56 16.08.2026
27 Ами
простотията и лакомията на политиците.
И е нормално да са недоволни.
Не щат да мрат за интересите на компаниите.
21:57 16.08.2026
28 Боруна Лом
Коментиран от #34
21:57 16.08.2026
29 Исторически парк
21:57 16.08.2026
30 Ивелин Михайлов
21:57 16.08.2026
31 kоkорчо 💋🍌
щото и автора не знае, затуй нас пита
21:58 16.08.2026
32 Програмист
До коментар #1 от "Рyснак":Пепейките вече като руснаци ли ви преобличат💩🤣😂
21:59 16.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
До коментар #28 от "Боруна Лом":Хабер нямаш каква разруха и Мизерия е в Иран
Коментиран от #70
22:00 16.08.2026
35 Мдаааа
До коментар #5 от "Че Гевара":Че Гобара .. 👍
22:00 16.08.2026
36 Ъъъ
Да, бе....Точно геолокацията е най-големия проблем....🤣
22:01 16.08.2026
37 Ван Дал
22:02 16.08.2026
38 6135
Що го ползвате този Гугъл преводач като той понякога е по-зле даже и от вас?
22:06 16.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Лама Кифла
До коментар #1 от "Рyснак":никъф руснак не си, Софиянец... ...
22:08 16.08.2026
41 Бай онзи
22:15 16.08.2026
42 1111
22:17 16.08.2026
43 Бг гражданин
22:19 16.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Каквото си направиш сам, друг не може да
До коментар #1 от "Рyснак":Дори не си помисляйте за това, защото всичките ви ядрени оръжия ще се взривят над главите ви!
Коментиран от #49
22:26 16.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Така ли?
До коментар #45 от "Видьо Видев":Аз пък си мислех, че е гражданин на Турция!
Коментиран от #61
22:27 16.08.2026
49 Гробар
До коментар #46 от "Каквото си направиш сам, друг не може да":Ядреното оръжие е направено не за музея, а за да се ползва. И приказките за края на света са пълна глупост. Просто една ядрена ракета унищожава голям град. После известно време не става за живеене. Но какво толкова. Японските клошари доказаха, че това не е проблем. Даже целуват краката на американците. Виж, ако метеорит удари Земята, това е друга работа.
22:31 16.08.2026
50 Додо
Ян ките из психясаха за 250 дни в открито море.
А нашите тенджероглавци колко ще издържат в бункера,на 50 метра под земята ,с б ясно цъкащ гейгеров брояч ,на консерви и вода,пречистена от ... ?
Колко?
22:36 16.08.2026
51 Моряка
22:37 16.08.2026
52 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #25 от "НИЩО МУ НЯМА":НОО ХУБАВОТО Е
ЧЕ СЪВЕТСКИТЕ ИМ КОЛЕГИ ОТ СВО
НЯМАТ ТАКИВА БИТОВИЗМИ...
ТО ЩОТО СРОКА ИМ НА„ ГОДНОСТ”
Е МАКС.ТРИ СЕДМИЦИ ...ТО ГОДНОСТ”За кога рапорт......
22:38 16.08.2026
53 545375345
22:40 16.08.2026
54 Дзак
22:40 16.08.2026
55 Да Не са Взели ?
На Борда ?
22:41 16.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 паганини
До коментар #8 от "Пламен":Щото са разглезени педероци
22:43 16.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Световна Биологична Революция
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.
22:44 16.08.2026
60 Много "Висока" Цел Си поставяш !
До коментар #1 от "Рyснак":Ама Щом Си Руснак !
Е Обяснимо !
22:50 16.08.2026
61 Видьо Видев
До коментар #48 от "Така ли?":Ти може да си мислиш, но фактите са други. Вицето Иво Христов е руски гражданин. ФАКТ Е! Чичко Гугъл всичко знае!
22:50 16.08.2026
62 Угжу
До коментар #45 от "Видьо Видев":Не, няма официални или достоверни данни българският политик и социолог проф. Иво Христов (или съименникът му журналист и бивш евродепутат) да притежава руско гражданство. Твърденията в интернет пространството и социалните мрежи за руско гражданство представляват предимно политически спекулации или слухове.Факти за самоличността и биографиитеПроф. Иво Христов (социолог и политик): Роден е в Киев, тогава част от Съветския съюз (днес в Украйна). Политическата му и академична кариера е изцяло свързана с България, като е бил народен представител и преподавател в Софийския и Пловдивския университет.Иво Христов (журналист и бивш евродепутат): Роден е в Истанбул, с българско гражданство и кариера в европейските институции.Гражданство: И в двете официални биографии на публичните личности с това име фигурира българско гражданство и липсват каквито и да било доказателства или официални институционални изявления за наличие на паспорт или гражданство от Руската федерация.
22:55 16.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пламен
Кое му сложното рейдовата лодка да направи 2-3 курса до кораба?
23:30 16.08.2026
66 Истинско обещание 🇮🇷
23:37 16.08.2026
67 Зомбайо
23:49 16.08.2026
68 Ммм
23:51 16.08.2026
69 Хи хи
00:00 17.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.