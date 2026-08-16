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Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

16 Август, 2026 23:45, обновена 16 Август, 2026 23:48 703 8

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Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността

Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността. Разследващият екип на Sky News разкри, че над 1300 американски войници и контрактори в Близкия изток са споделяли публично своите тренировки чрез приложението Strava.

Оказа се, че публикуваните маршрути на бягане буквално чертаят вътрешния периметър и графиците на строго секретни американски обекти, които дори не фигурират на официалните карти.

Журналистическото разследване свързва изтичането на данни директно с успешни ирански нападения:

  • Случаят в Бахрейн: Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона.
  • Ударът в Йордания: В авиобазата „Мувафал ал-Салти“ над 76% от споделените в Strava тренировки по време на примирието са започвали или свършвали пред конкретни казарми в източния край. На 17 юли 2026 г. Иран удря с ракети точно тези сгради, убивайки трима американски войници.

Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация на личните устройства в зони на конфликт, липсата на строг контрол и „цифрова хигиена“ сред личния състав доведе до трагични последици. Адмирал Купър лично предупреди войниците, че Техеран анализира всяка тяхна снимка, видео и цифров отпечатък, за да коригира атаките си, като в момента се обмисля пълна конфискация на мобилните телефони в зоните на военни действия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 3 Отговор
    Дано се спасят хората!Здравето е най голямото богатство.

    Коментиран от #4, #8

    23:50 16.08.2026

  • 2 Луд

    3 1 Отговор
    Ето ,че има някакъв ефект от бягането

    23:52 16.08.2026

  • 3 Шопо

    9 0 Отговор
    Войници които ходят на фитнес ходят и на пилатес и т.н.
    Тези ли ще победят Персите ?

    23:52 16.08.2026

  • 4 Гого

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Дано да им пръснат цифките

    23:53 16.08.2026

  • 5 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Тва явно си е проблем не само на америкаците.
    Тва си е проблем на поколението не можещо да не сподели колко удачно се е изакало сутринта в социалните мрежи.

    00:01 17.08.2026

  • 6 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Яннки дуддълите се славят с чриродната си и придобита тъъппота. още от родилния дом ги почват с формула и стават големи, тлъъсти и тъъппоглави. Особено пък цветноо кожжите, станали военни са с една мозъчна гънка от фуражката.

    00:07 17.08.2026

  • 7 Мхм

    0 0 Отговор
    Англосакските журналя от Скай намсиквоси искат да ни вземат за канарчета. Някакво си американско приложение Strava, където уж се "споделяли" данни издавало локация. Ниският боен дух на американските колонизатори в близкия Изток е проблем. Но нека лаф да става...

    00:08 17.08.2026

  • 8 Град Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Скочи у Дунав , ама гледай да не паднеш надолу с главата , у водата .. Търси скали .

    00:12 17.08.2026