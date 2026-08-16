Фитнес приложението Strava издаде тайните бази на САЩ

Пентагонът се изправи пред огромен пробив в сигурността. Разследващият екип на Sky News разкри, че над 1300 американски войници и контрактори в Близкия изток са споделяли публично своите тренировки чрез приложението Strava.
Оказа се, че публикуваните маршрути на бягане буквално чертаят вътрешния периметър и графиците на строго секретни американски обекти, които дори не фигурират на официалните карти.
Журналистическото разследване свързва изтичането на данни директно с успешни ирански нападения:
- Случаят в Бахрейн: Американски подизпълнител на ВМС публикува маршрутите си около базата в Манама, а след евакуацията си – около хотел Crowne Plaza. Точно 6 дни по-късно Иран нанася точен ракетен удар по същия хотел, ранявайки двама служители на Пентагона.
- Ударът в Йордания: В авиобазата „Мувафал ал-Салти“ над 76% от споделените в Strava тренировки по време на примирието са започвали или свършвали пред конкретни казарми в източния край. На 17 юли 2026 г. Иран удря с ракети точно тези сгради, убивайки трима американски войници.
Въпреки че още през 2018 г. Министерството на отбраната на САЩ забрани използването на геолокация на личните устройства в зони на конфликт, липсата на строг контрол и „цифрова хигиена“ сред личния състав доведе до трагични последици. Адмирал Купър лично предупреди войниците, че Техеран анализира всяка тяхна снимка, видео и цифров отпечатък, за да коригира атаките си, като в момента се обмисля пълна конфискация на мобилните телефони в зоните на военни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4, #8
23:50 16.08.2026
2 Луд
23:52 16.08.2026
3 Шопо
Тези ли ще победят Персите ?
23:52 16.08.2026
4 Гого
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Дано да им пръснат цифките
23:53 16.08.2026
5 ?????
Тва явно си е проблем не само на америкаците.
Тва си е проблем на поколението не можещо да не сподели колко удачно се е изакало сутринта в социалните мрежи.
00:01 17.08.2026
6 Баба Гошка
00:07 17.08.2026
7 Мхм
00:08 17.08.2026
8 Град Лом
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Скочи у Дунав , ама гледай да не паднеш надолу с главата , у водата .. Търси скали .
00:12 17.08.2026