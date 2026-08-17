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САЩ "оголват" Тихия океан, местят самолетоносач край Иран
  Тема: Тайван

САЩ "оголват" Тихия океан, местят самолетоносач край Иран

17 Август, 2026 06:17, обновена 17 Август, 2026 06:25 1 257 16

  • иран-
  • тихи океан-
  • тайван-
  • самолетоносач-
  • тръмп

Тръмп похвали подписалите Меканското споразумение; Открехна ли Вашингтон вратата на Китай към Тайван?

САЩ "оголват" Тихия океан, местят самолетоносач край Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалният геополитически баланс се пренарежда радикално в ранните часове на днешния ден.

Администрацията на САЩ взе решение да изтегли последния си самолетоносач от Тихоокеанския регион, за да подсили позициите си в Близкия изток. Този ход съвпадна с ключови коментари на президента Доналд Тръмп относно новото Меканско споразумение за отбрана и бъдещето на Тайван.

Оголен ли е Пасификът? САЩ местят USS George Washington

Според информация на информационна агенция Associated Press (AP), Пентагонът пренасочва самолетоносача USS George Washington от Западния Пасифик към Близкия изток. Корабът трябва да замени намиращия се там USS Abraham Lincoln, чийто екипаж е на предела на силите си след рекордните над 260 дни в морето без акостиране в пристанище заради продължаващата война с Иран.

Военни анализатори, цитирани от световните медии, предупреждават, че това действие оставя критично важния Азиатско-тихоокеански регион без нито една американска ударна група от самолетоносачи. Този вакуум се възприема от съюзниците като опасен сигнал за оттегляне на САЩ пред лицето на растящата мощ на Китай.

Тръмп за Меканското споразумение: „Голяма и смела първа стъпка“

На фона на ескалацията в Персийския залив, президентът Доналд Тръмп използва своята социална платформа Truth Social, за да приветства официално подписаното в Мека споразумение за съвместна отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Пактът, който на практика създава „мюсюлманско НАТО“, предвижда клауза за колективна сигурност по модела на Член 5 от Североатлантическия договор.

„Изключително съм щастлив да видя, че Саудитска Арабия, Турция и Пакистан най-накрая подписаха Меканското споразумение за съвместна отбрана“, написа Тръмп. „Това показва как Близкият изток се обединява и как държавите най-накрая ще могат да се защитават сами по смислен начин. ЕДНА ГОЛЯМА, СМЕЛА И ВАЖНА ПЪРВА СТЪПКА!“, допълни американският държавен глава.

Според доклад на Al Jazeera, Тръмп вижда в това споразумение възможност за частично оттегляне на американските сили, прехвърляйки тежестта на регионалната сигурност върху местните съюзници.

Открехна ли Вашингтон вратата на Китай към Тайван?

Най-тревожният анализ за деня идва от The Times. Вестникът отбелязва, че изтеглянето на американския флот от Пасифика, съчетано с взетото по-рано решение на Тръмп да задържи оръжейните доставки за Тайпе на стойност 14 милиарда долара като „разменна монета“ в преговорите с Пекин, на практика отваря пътя на Китай към Тайван.

The Times подчертава, че администрацията на Тръмп 2.0 рязко е намалила и рутинните преминавания на американски военни кораби през Тайванския проток. Този нов курс към пасивност и изолационизъм засилва опасенията в Тайпе, че Вашингтон е твърде разсеян от конфликта с Иран и няма да се намеси при евентуална китайска агресия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    30 2 Отговор
    Иран да потопи един самолетоносач, за да се смирят краварите.

    06:34 17.08.2026

  • 2 Мишел

    15 1 Отговор
    Край Иран вече има 3 самолетоносача, този ще е четвъртият. Разположен и са на над 1600 км от Иран, поради опасност от противокорабни ракети

    Коментиран от #4

    06:47 17.08.2026

  • 3 Фалирала кравария

    15 2 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    06:49 17.08.2026

  • 4 Госъ

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Ами то с тая цел са създадени а не да са на 20 км лесна и да са лесна мишена…

    Коментиран от #5

    07:15 17.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Госъ":

    Абе като са ги създавали не са мислели да ги държат на над ХИЛЯДА МИЛИ от конфликтите ❗
    То със същия успех могат да стоят в някоя база на 1000- 1500 мили😉

    07:19 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Е, то кой ще каже

    4 0 Отговор
    че там е трагедия, това е война, ааа, пардон преговори, обърках се вече и аз…
    Крият всичко и лъжат, но не за дълго.

    07:36 17.08.2026

  • 12 ДАНО ДА Е ЗАРЕДЕН

    5 1 Отговор
    С достатъчно тоалента хартия.

    07:36 17.08.2026

  • 13 Война е,

    3 1 Отговор
    как да си признаят?
    американски ментарджии, изпечени мошеници.

    07:40 17.08.2026

  • 14 Сега му е времето

    1 1 Отговор
    Иранците да го фраснат.

    07:41 17.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Абе има един хубав виц, дето кой знае защо тук НЕ Е КОРЕКТНО да се появява🤔

    07:44 17.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Става дума за радиообмен между това на картинката и един испански ф.а.р🤔❗

    07:45 17.08.2026