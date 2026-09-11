Kатастрофална ескалация на войната! Иранската армия изстреля нова електрооптична ракета срещу кораби и бази на САЩ

В събитие, което може да се определи единствено като катастрофална ескалация на войната в Близкия Изток, вестник New York Post съобщи, че ракети на Иран с електрооптично насочване са били изстреляни срещу военни обекти на САЩ, базирани в региона.

В доклада се описва как Корпусът на гвардейците на ислямската революция е предприел "вълни от удари" срещу американски военни обекти в Йордания и срещу кораби на ВМС на САЩ в Ормузкия пролив.

Иранските ракети са били прехванати, преди да достигнат целите си, потвърди Централното командване на САЩ.

Вестник The Daily Telegraph посочи, че при атаката са използвани системи за електрооптично насочване - оборудвани със сензори и камери за откриване и унищожаване на цели с изключителна точност.

Смята се, че новата ескалация е отговор на американските удари срещу пет петролни танкера, намиращи се край бреговете на стратегически важния петролен терминал на остров Харг в Ормузкия пролив.

Ирански официални лица разпространиха следното изявление: "В отговор на агресивните действия на САЩ срещу ирански петролни танкери, въоръжените сили - в съответствие с неотменното си право на законна самоотбрана - атакуваха американски военни бази и съоръжения в Йордания (която продължава да подкрепя военните удари на САЩ срещу Иран), както и няколко американски плавателни съда".

Техеран направи смели изявления относно високотехнологичните характеристики на новата си ракетна система "Касем Басир" (Qassem Bassir), твърдейки, че тя е невидима за GPS системите и почти невъзможна за заглушаване чрез традиционни методи.

С обсег от 1200 километра и бойна глава с тегло 500 кг, тези ракети представляват заплаха не само за военните кораби, действащи в региона, но и за населените места.

Сред големите градове, които попадат в обсега на ракетите, са Тел Авив, Рияд, Доха и Кувейт Сити; застрашени са и жизненоважните морски пътища в Ормузкия пролив, както и Суецкият канал, през който преминават до 15 процента от всички морски товарни превози.

Въпреки иранската реторика, американските сили все още не са потвърдили официално, че изстреляните при тази последна атака ракети действително са от модела "Касем Басир".

Според военни анализатори фактът, че ракетите са били успешно прехванати (по данни на американските военни), означава, че към тези твърдения трябва да се подхожда с известна предпазливост. Новият секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи определи новата ракета като "специално оръжие срещу разрушители", което ще бъде ключов елемент от отбранителната стратегия на Иран срещу САЩ.