Йотова: Нека не завещаваме войни на децата си

Евреите посрещат Рош Ашана, еврейската Нова година. Церемонията по повод 5787-та година по еврейския календар се проведе в синагогата в София. Сред гостите на празника беше и президентът Илияна Йотова, съобщи БНТ.
Илияна Йотова, президент на България: "Винаги съм била горда, че принадлежа към държава, която не прави разлика между различните етноси. Когато си подаваме ръка и можем да си помагаме един на друг. Нашата голяма отговорност е да върнем мира на този свят, нека не завещаваме войни на децата си."
"Традиция е на Рош Ашана да хапнем ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество: здрава, мирна и щастлива година", заяви Юлия Георгиева председател на централния израелтянски църковен комитет.
Празникът се отбелязва през септември или октомври вместо през януари, тъй като се следва лунно-слънчевия календар, характерен за ритуалите в юдаизма.
Еврейският календар отбелязва времето от библейското създаване на Вселената. Затова, за евреите по целия свят, започва 5787 година от сътворението на света.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точен сте
До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":В единия инициативен комитет на Йотова - половината доносници на ДС. Георги Първанов ( агент Гоце) накупил имоти и хотели по черноморието. Красимир Каракачанов ( агент Иван) в коалиции с ББЦ на Бареков и вицепремиер на Борисов и министър на отбраната , Румен Петков ( шадравана) замесен в аферата (Акрам) ощетили България с милиони , СърГЕЙ Станишев ,Лили Иванова галеницата на Тодор Живков ( помните края на ком.режим от Американското посолство бяха залепили списък с милионерите в България при заплати от 200 лв.и режима разположи танкове и БТР-и в радиус на 300 метра да не преминават хората и си купуваха бинокли да гледат) и тя беше една от тях ,няма да ми стигне полето да изброя всички...
....
От Инициативният комитет на Гюров общественици, писатели и достойни хора начело с проф.Тодор Тагарев който като министър на отбраната разби руската шпионска агентурна мрежа в България ( вляво на Андрей Гюров).
2 свята- единият е излишен!
Коментиран от #53
21:33 11.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:34 11.09.2026
4 Какво става с горивата мунчо
Коментиран от #55
21:35 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мдааааа
21:36 11.09.2026
7 Помилван наркодилър
21:36 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абсолютно сте прав
До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":ЧЕСТИТА ПРОГРЕСИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!
Събрали се масони, гербери и комунисти в един инициативен комитет – президент и вицепрезидент да издигат.
За цвят ги „подправили“ със спортисти, професори, ретро пианисти, гласовити певци, мултаци и бизнесмени. Липсва само водещ от „Балкантон“ и представител на ЦК, за да стане картината напълно завършена.
Гледам списъка и се чудя: къде точно остана преходът?
Толкова години демокрация, толкова битки с миналото, толкова клетви никога повече да не се връщаме назад… И ето ни отново – всички заедно, само че с нови костюми и стари зависимости.
Явно у нас преходът не е приключил. Той просто е направил кръг и се е върнал на изходна позиция.
Разликата е, че едно време имаше ЦК. Днес има инициативен комитет.
Честита прогресия на демокрацията!
Историята не се повтори. Тя просто си смени табелката, сложи костюм и отново застана начело на държавата.
Гласът от последния ред
21:36 11.09.2026
10 Офцо1
21:37 11.09.2026
11 Абе
21:37 11.09.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
ТАЗ СИ Е КУПИЛА
ОТ ТЕЗ ЦЪРКОВНИ КАЛЕНДАРЧЕТА
В КОИТО ИМА ВСИЧКИ
ПРАЗНИЦИ И СЕГА ДО
ИЗБОРИТЕ ЩЕ Е НА МАЛКИЯ ЕКРАН😀
А И КОГА ЛИЧНО ЩЕ КАЖЕ
ЗАЩО Е ИЗПИСАЛА ОТ ЗАТВОРА НАРКО БАРОНА
ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ С ОМАЙНИ ТРЕВИ...☝
21:37 11.09.2026
13 Горски
До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":Така е.
Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
21:38 11.09.2026
14 Пич
Коментиран от #39
21:38 11.09.2026
15 Иван
21:38 11.09.2026
16 Абе
21:39 11.09.2026
17 Тази
21:40 11.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Йотова да каже
21:41 11.09.2026
20 Перо
21:41 11.09.2026
21 Това са безспорни
До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":Факти.
21:42 11.09.2026
22 сцкаид
21:43 11.09.2026
23 Позор!!!
21:44 11.09.2026
24 хаха
Само там ви бива пит3крантропите. По безсмислените кухи лозУнги.
Коментиран от #29
21:44 11.09.2026
25 Православен ходжа
21:49 11.09.2026
26 нека дружно
21:50 11.09.2026
27 Държавата на шараните
21:50 11.09.2026
28 Перо
21:51 11.09.2026
29 това са методи
До коментар #24 от "хаха":на болшевишката омерта...
Коментиран от #36
21:53 11.09.2026
30 НИЩО МУ НЯМА
ЯВОЧЕН КОМИТЕТ НА ЦЕНТРОФУЖКАТА
НЕ МИ Е МЪЧНО....
ОСВЕН ЗА БАСИСТА
НА ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ
ИМПУЛСИВЕН Е И ДАНО
ПО СКОРО СЕ ОПОМНИ КЪДЕ Е ПОПАДНАЛ....
СЪЩОТО СЕ СЛУЧИ И С
ПЛАСТИЧНИЯ ВОКАЛИСТ НА ВИГ ТРИК☝
21:54 11.09.2026
31 Анонимен
Коментиран от #37
21:54 11.09.2026
32 БРАВО!
Коментиран от #34
21:54 11.09.2026
33 хаха
Свиняна Кочината Йотова и събрат-мисирка (тоест 2 кухи мисирки).
Фигуранта Капата Гюров (бил набеден икономист май ...от ВИИ Карл Маркс) и някакъв си милицЮнер...
Ако искате да изпратите послание на Чорапа се хванете да гласувате за някой без партия, Тикви изкуфели.
Коментиран от #38
21:54 11.09.2026
34 ясно е
До коментар #32 от "БРАВО!":глътнала е някое куфарче
21:55 11.09.2026
35 Илиян
21:56 11.09.2026
36 хаха
До коментар #29 от "това са методи":Нищо подобно ...същите тАпАци сте от край време. Невъзпитани при това отгоре.
И понеже сте такива тАпАци и се знаете че сте безподобни тАпАци и само се опшравдавате с някакъв КАМУНИЗЪМ.
В противен случай ще трябва да си признаете, че сте си тАпАци. От невъзпитаните.
ХАХАХА! Камунизъмъ пак им бил виновен на тези цигойнъри смешни.
Коментиран от #43
21:57 11.09.2026
37 И вие сте точен(на)
До коментар #31 от "Анонимен":И Борисов на пресконференцията вчера така каза. Герб няма да участва защото ще манипулират кодовете на машините. С хартиено гласуване биха могли. Така и на парламентарните е спечелил Радев-
Борисов на пресконференцията каза още -
"ГЕРБ не се притесняват от слаб резултат. Ако тези машини се поддържаха коректно, ГЕРБ щеше да спечели, както винаги. А след като създадоха хиляди лъжи, интриги, измислени компромати и пак не успяха да убедят по голямата част от българите да гласуват за тях, прибегнаха и до измама в гласуването. Е, на такива хора когато казвате "победители", помислете до колко има разум в тази част от човечеството. Зная, че това няма да го разберете, защото ако имахте капацитет да го разберете, щяхте да се срамувате от такава победа. А вие сте горди с измамата си?!"
Коментиран от #40
21:58 11.09.2026
38 Православен ходжа
До коментар #33 от "хаха":Е кажи ти за кой предлагаш да се гласува, че да се посмеем заедно!
Коментиран от #45
21:58 11.09.2026
39 Тоталното натрапване на дадена персона
До коментар #14 от "Пич":постига обратен ефект. Отблъсква избирателите.
21:59 11.09.2026
40 Дааа
До коментар #37 от "И вие сте точен(на)":Така се обърна към ПБ на мунчо че трябва да се срамуват а не да се радват от такава "победа"
21:59 11.09.2026
41 Тролей на боклука ПП и ДБ
До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":Пак гласувайте за отпадъци!
Коментиран от #61, #62, #64, #66, #68, #71, #73, #74, #75, #76, #77, #79, #80, #81, #88, #90, #94, #99, #104, #105, #106, #108, #115, #117, #123, #128, #129, #132, #135, #138, #140
22:00 11.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 куманизъма е обявен за престъпен
До коментар #36 от "хаха":и понеже било много хубаво зарад това кат са распадна и половината българи се ИЗНЕСОХА НА ЗАПАД от 9 милиона станаха на има няма 5 милиона...
Коментиран от #51
22:01 11.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хаха
До коментар #38 от "Православен ходжа":Не ми дреме бе ман го. Вие там сте от кол и от въже. Малцинственяци някакви.
22:02 11.09.2026
46 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
22:03 11.09.2026
47 хаха
Ама да видя онези црни малц инствени Тикви от Максуда какви са ги из тропали...
Смях да пада де. Понеже сте си тАпАци.
22:03 11.09.2026
48 Дада
22:05 11.09.2026
49 мари
Коментиран от #50
22:05 11.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хаха
До коментар #43 от "куманизъма е обявен за престъпен":Ае млъквай там бе цигойнър. Все някой или нещо им е виновен/виновно. ХАХАХА
Сега "камунизма"...преди "фашизма"... преди това не възставали защото имали челяд (справка Захарий)... преди това искали да го жабуркат на турчолята...
И "политиците" са меки китки като вас. Меки китки за меки китки гласуват. Ориенталци мучащи такива.
Коментиран от #54
22:08 11.09.2026
52 Кой вярва на чиновниците и политици
22:09 11.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 куманизъм и фашизам
До коментар #51 от "хаха":е една и съща бавноразвиваща помия!
22:10 11.09.2026
55 Гробар
До коментар #4 от "Какво става с горивата мунчо":Дженди, нали искаш да си европеец? Значи литър бензин поне 2 евро. Само в третия свят имат евтин бензин.
22:11 11.09.2026
56 Няма оправдание
22:12 11.09.2026
57 Гробар
22:13 11.09.2026
58 Давид
22:13 11.09.2026
59 София
22:14 11.09.2026
60 Безсрамници
22:14 11.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #84
22:16 11.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
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67 Този коментар е премахнат от модератор.
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78 Конана
22:23 11.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
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84 Смърфиета
До коментар #63 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Често не съм съгласна с тебе, но отношението на Пиги към българския език и историята е градобитно-пещерно и ме отвращава. А мъжът и забогатя вкл. от незаконни евтаназии и хосписите на смъртта. Това последното го знам със сигурност, не е клевета. Имах по-добри очаквания за Радев. Знаех, че отиват и гербаджии и ще е сходно, но такава ποмияро-гьοτφеренска измeτ не съм подозирала, че ще се присламчи. ПБ нямат никаква цедка, никакъв морален критерий, никакъв политически компас, просто прибират общите отпадъци.
22:29 11.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
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87 Този коментар е премахнат от модератор.
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90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
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93 Име
22:34 11.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Йотова
22:35 11.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
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102 Я сие би май ката
До коментар #98 от "Нали знайш":Боклук с буклук.
Коментиран от #107
22:37 11.09.2026
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119 еб иси май ката
До коментар #116 от "Нали знайш":Боклук с буклук
Коментиран от #122, #137
22:43 11.09.2026
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127 Каква среща ще иска нашия полезен
До коментар #125 от "Грешиш":пaaаацццyуулл xaaxaaxaaa😂🤣😅
Ще го опeрирам от хеморoиди през ycтата, след това ще му извaдя cливиците през г"ъ""з"a, накрая ще го разпoря като риба отгoре надoлу и oкача на ченгeла докато още шaвa😂🤣😅
И ще нaврa cбръчкaнaта ,грoзна и деформирана крaтyнaa на нашия полезен пaааaaцццyyулл в гърнето с изпрaжнениятaа му😂🤣😄
22:46 11.09.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:47 11.09.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Рошавата Рошана
ВОЙНИТЕ са ЕВРЕЙската ЖЪТВА
къв МИР кви 5 шекела(май бяха 30 шекела)
22:48 11.09.2026
132 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:48 11.09.2026
133 Истинско обещание 🇮🇷
22:48 11.09.2026
134 Обичам
До коментар #128 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":да те гледам просттт и жалък парцал на мафията ПП и ДБ, облян в нерва и злоба, колко е жалък краката ми! 😄
Коментиран от #136, #143
22:48 11.09.2026
135 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:48 11.09.2026
136 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #134 от "Обичам":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:49 11.09.2026
137 Ко да прави друго
До коментар #119 от "еб иси май ката":тролей на мафията ПП и ДБ?
Коментиран от #139, #141
22:49 11.09.2026
138 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
Коментиран от #142
22:49 11.09.2026
139 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #137 от "Ко да прави друго":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:50 11.09.2026
140 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:50 11.09.2026
141 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #137 от "Ко да прави друго":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:51 11.09.2026
142 Нали знайш
До коментар #138 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":тролея е отпадък и затова боклука ПП и ДБ го ползва за парцал! С нерви и без нерви, парцал е и ПП и ДБ е боклук! 😄
Коментиран от #144, #146
22:51 11.09.2026
143 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #134 от "Обичам":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
Коментиран от #147
22:51 11.09.2026
144 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #142 от "Нали знайш":Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!
22:51 11.09.2026
145 Перо
22:52 11.09.2026
146 Грешиш
До коментар #142 от "Нали знайш":А ти драги ако наистина не се правиш на луд умишлено или си такъв ,за да докажеш че не си техен полезен идиот определи среща да защитиш достойнството си. И да те убият ще умреш като герой че си честен. В противен случай се доказва че си полезния техен идиот разкрил положението на братска Русия
22:53 11.09.2026
147 Парцал е тролея 😄
До коментар #143 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":С нерви и без нерви, глупак си., Факт! Затова боклука ПП и ДБ опря да си парцала ми. 😄
22:53 11.09.2026