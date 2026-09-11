Йотова: Нека не завещаваме войни на децата си

Евреите посрещат Рош Ашана, еврейската Нова година. Церемонията по повод 5787-та година по еврейския календар се проведе в синагогата в София. Сред гостите на празника беше и президентът Илияна Йотова, съобщи БНТ.

Илияна Йотова, президент на България: "Винаги съм била горда, че принадлежа към държава, която не прави разлика между различните етноси. Когато си подаваме ръка и можем да си помагаме един на друг. Нашата голяма отговорност е да върнем мира на този свят, нека не завещаваме войни на децата си."

"Традиция е на Рош Ашана да хапнем ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество: здрава, мирна и щастлива година", заяви Юлия Георгиева председател на централния израелтянски църковен комитет.

Празникът се отбелязва през септември или октомври вместо през януари, тъй като се следва лунно-слънчевия календар, характерен за ритуалите в юдаизма.

Еврейският календар отбелязва времето от библейското създаване на Вселената. Затова, за евреите по целия свят, започва 5787 година от сътворението на света.