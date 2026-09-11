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Йотова: Нека не завещаваме войни на децата си

Йотова: Нека не завещаваме войни на децата си

11 Септември, 2026 21:30 866 147

  • илияна йотова-
  • рош ашана-
  • войни

Нашата голяма отговорност е да върнем мира на този свят, каза президентът

Йотова: Нека не завещаваме войни на децата си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Евреите посрещат Рош Ашана, еврейската Нова година. Церемонията по повод 5787-та година по еврейския календар се проведе в синагогата в София. Сред гостите на празника беше и президентът Илияна Йотова, съобщи БНТ.

Илияна Йотова, президент на България: "Винаги съм била горда, че принадлежа към държава, която не прави разлика между различните етноси. Когато си подаваме ръка и можем да си помагаме един на друг. Нашата голяма отговорност е да върнем мира на този свят, нека не завещаваме войни на децата си."

"Традиция е на Рош Ашана да хапнем ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество: здрава, мирна и щастлива година", заяви Юлия Георгиева председател на централния израелтянски църковен комитет.

Празникът се отбелязва през септември или октомври вместо през януари, тъй като се следва лунно-слънчевия календар, характерен за ритуалите в юдаизма.

Еврейският календар отбелязва времето от библейското създаване на Вселената. Затова, за евреите по целия свят, започва 5787 година от сътворението на света.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точен сте

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":

    В единия инициативен комитет на Йотова - половината доносници на ДС. Георги Първанов ( агент Гоце) накупил имоти и хотели по черноморието. Красимир Каракачанов ( агент Иван) в коалиции с ББЦ на Бареков и вицепремиер на Борисов и министър на отбраната , Румен Петков ( шадравана) замесен в аферата (Акрам) ощетили България с милиони , СърГЕЙ Станишев ,Лили Иванова галеницата на Тодор Живков ( помните края на ком.режим от Американското посолство бяха залепили списък с милионерите в България при заплати от 200 лв.и режима разположи танкове и БТР-и в радиус на 300 метра да не преминават хората и си купуваха бинокли да гледат) и тя беше една от тях ,няма да ми стигне полето да изброя всички...
    ....
    От Инициативният комитет на Гюров общественици, писатели и достойни хора начело с проф.Тодор Тагарев който като министър на отбраната разби руската шпионска агентурна мрежа в България ( вляво на Андрей Гюров).
    2 свята- единият е излишен!

    Коментиран от #53

    21:33 11.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор
    и мир и любов да има!! и клишета още ще разкажа и повторя , докат с ЕВРАци се натровя

    21:34 11.09.2026

  • 4 Какво става с горивата мунчо

    13 4 Отговор
    Най скъпи в историята на България откакто се отчитат

    Коментиран от #55

    21:35 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мдааааа

    10 2 Отговор
    Дръжте се за роzzии , децата ще разберат ...

    21:36 11.09.2026

  • 7 Помилван наркодилър

    22 4 Отговор
    А кокаин може да им завещаваме, така ли?

    21:36 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абсолютно сте прав

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":

    ЧЕСТИТА ПРОГРЕСИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

    Събрали се масони, гербери и комунисти в един инициативен комитет – президент и вицепрезидент да издигат.

    За цвят ги „подправили“ със спортисти, професори, ретро пианисти, гласовити певци, мултаци и бизнесмени. Липсва само водещ от „Балкантон“ и представител на ЦК, за да стане картината напълно завършена.

    Гледам списъка и се чудя: къде точно остана преходът?

    Толкова години демокрация, толкова битки с миналото, толкова клетви никога повече да не се връщаме назад… И ето ни отново – всички заедно, само че с нови костюми и стари зависимости.

    Явно у нас преходът не е приключил. Той просто е направил кръг и се е върнал на изходна позиция.

    Разликата е, че едно време имаше ЦК. Днес има инициативен комитет.

    Честита прогресия на демокрацията!

    Историята не се повтори. Тя просто си смени табелката, сложи костюм и отново застана начело на държавата.

    Гласът от последния ред

    21:36 11.09.2026

  • 10 Офцо1

    6 4 Отговор
    Точно това правиш, ти и Радев сте от лагера на Тръмп! Топа 0фъца и топия КочЪ

    21:37 11.09.2026

  • 11 Абе

    24 6 Отговор
    Кажи колко ти платиха да помилваш наркобарона? Има и други кихащи наркодилъри...

    21:37 11.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    15 4 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ТАЗ СИ Е КУПИЛА
    ОТ ТЕЗ ЦЪРКОВНИ КАЛЕНДАРЧЕТА
    В КОИТО ИМА ВСИЧКИ
    ПРАЗНИЦИ И СЕГА ДО
    ИЗБОРИТЕ ЩЕ Е НА МАЛКИЯ ЕКРАН😀
    А И КОГА ЛИЧНО ЩЕ КАЖЕ
    ЗАЩО Е ИЗПИСАЛА ОТ ЗАТВОРА НАРКО БАРОНА
    ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ С ОМАЙНИ ТРЕВИ...☝

    21:37 11.09.2026

  • 13 Горски

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":

    Така е.
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    21:38 11.09.2026

  • 14 Пич

    27 4 Отговор
    Тази Йотова ако спре да говори, няма да изглежда толкова глупава!!!

    Коментиран от #39

    21:38 11.09.2026

  • 15 Иван

    23 5 Отговор
    Пеги, колко пари прибра, за да помилваш онзи наркоразпространител?

    21:38 11.09.2026

  • 16 Абе

    21 4 Отговор
    Дели ли със другия прецедент? Кеша от помилването.

    21:39 11.09.2026

  • 17 Тази

    18 3 Отговор
    Вещица е за трепане

    21:40 11.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Йотова да каже

    20 6 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство?

    21:41 11.09.2026

  • 20 Перо

    12 4 Отговор
    Тая заложи на куц кон!

    21:41 11.09.2026

  • 21 Това са безспорни

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":

    Факти.

    21:42 11.09.2026

  • 22 сцкаид

    5 13 Отговор
    И тая маймуна като Гюро глупака от ПП и ДБ педофили и тя наакана. Пуснала от затвора по "милост" дилър на наркотици, защото не се чувствал добре в затвора и здравето му се влошило??? И сега наредена и тя за президент. Маймуна. Гюро гупака пък храни бандера фашистите на надрусания Зеленски по 1 милиард евро на година, ама плаща всеки българин от джоба си. Никаква власт за такива маймуни и предатели. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Сега ще си оправим сметките с вас маймуни мръсни. Никакъв глас за нациоанал предатели.

    21:43 11.09.2026

  • 23 Позор!!!

    14 1 Отговор
    Остава заради наркобоса!

    21:44 11.09.2026

  • 24 хаха

    6 1 Отговор
    Байганьовците и кухите им лозУнги. ХАХАХА!

    Само там ви бива пит3крантропите. По безсмислените кухи лозУнги.

    Коментиран от #29

    21:44 11.09.2026

  • 25 Православен ходжа

    7 0 Отговор
    Костадинов поздрави ли евреите за Рош Ашана?

    21:49 11.09.2026

  • 26 нека дружно

    11 0 Отговор
    да лъжем и крадем другари

    21:50 11.09.2026

  • 27 Държавата на шараните

    8 0 Отговор
    Заслужава ми си управниците Ще кретаме още много години Спасявайте се кой както може

    21:50 11.09.2026

  • 28 Перо

    3 2 Отговор
    Евреите залагат на Гюров, тая излишно се мори и бръщолеви клишета, да се хареса! Не познава системата!

    21:51 11.09.2026

  • 29 това са методи

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    на болшевишката омерта...

    Коментиран от #36

    21:53 11.09.2026

  • 30 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    ЗА НИКОЙ ОТ Т.НАР.
    ЯВОЧЕН КОМИТЕТ НА ЦЕНТРОФУЖКАТА
    НЕ МИ Е МЪЧНО....
    ОСВЕН ЗА БАСИСТА
    НА ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ
    ИМПУЛСИВЕН Е И ДАНО
    ПО СКОРО СЕ ОПОМНИ КЪДЕ Е ПОПАДНАЛ....
    СЪЩОТО СЕ СЛУЧИ И С
    ПЛАСТИЧНИЯ ВОКАЛИСТ НА ВИГ ТРИК☝

    21:54 11.09.2026

  • 31 Анонимен

    10 1 Отговор
    Пожизненият тандем йотови радевисъс счупените мадуровки гласувайте във Венецуела за тандемът Тичайте гласувайте

    Коментиран от #37

    21:54 11.09.2026

  • 32 БРАВО!

    10 1 Отговор
    Всичко е О.К ама все пак обясни защо пусна от панделата наркотрафиканта…спокойно можеше да не го правиш!!! И не се оправдавай с това, че си подведена…подписът е твой!

    Коментиран от #34

    21:54 11.09.2026

  • 33 хаха

    10 2 Отговор
    Виж им само "кандидатите" за президент...

    Свиняна Кочината Йотова и събрат-мисирка (тоест 2 кухи мисирки).
    Фигуранта Капата Гюров (бил набеден икономист май ...от ВИИ Карл Маркс) и някакъв си милицЮнер...

    Ако искате да изпратите послание на Чорапа се хванете да гласувате за някой без партия, Тикви изкуфели.

    Коментиран от #38

    21:54 11.09.2026

  • 34 ясно е

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "БРАВО!":

    глътнала е някое куфарче

    21:55 11.09.2026

  • 35 Илиян

    16 3 Отговор
    Нека не завещаваме наркотици на децата ни , госпожо ИдЙотова.

    21:56 11.09.2026

  • 36 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "това са методи":

    Нищо подобно ...същите тАпАци сте от край време. Невъзпитани при това отгоре.
    И понеже сте такива тАпАци и се знаете че сте безподобни тАпАци и само се опшравдавате с някакъв КАМУНИЗЪМ.

    В противен случай ще трябва да си признаете, че сте си тАпАци. От невъзпитаните.

    ХАХАХА! Камунизъмъ пак им бил виновен на тези цигойнъри смешни.

    Коментиран от #43

    21:57 11.09.2026

  • 37 И вие сте точен(на)

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    И Борисов на пресконференцията вчера така каза. Герб няма да участва защото ще манипулират кодовете на машините. С хартиено гласуване биха могли. Така и на парламентарните е спечелил Радев-
    Борисов на пресконференцията каза още -
    "ГЕРБ не се притесняват от слаб резултат. Ако тези машини се поддържаха коректно, ГЕРБ щеше да спечели, както винаги. А след като създадоха хиляди лъжи, интриги, измислени компромати и пак не успяха да убедят по голямата част от българите да гласуват за тях, прибегнаха и до измама в гласуването. Е, на такива хора когато казвате "победители", помислете до колко има разум в тази част от човечеството. Зная, че това няма да го разберете, защото ако имахте капацитет да го разберете, щяхте да се срамувате от такава победа. А вие сте горди с измамата си?!"

    Коментиран от #40

    21:58 11.09.2026

  • 38 Православен ходжа

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    Е кажи ти за кой предлагаш да се гласува, че да се посмеем заедно!

    Коментиран от #45

    21:58 11.09.2026

  • 39 Тоталното натрапване на дадена персона

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    постига обратен ефект. Отблъсква избирателите.

    21:59 11.09.2026

  • 40 Дааа

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "И вие сте точен(на)":

    Така се обърна към ПБ на мунчо че трябва да се срамуват а не да се радват от такава "победа"

    21:59 11.09.2026

  • 41 Тролей на боклука ПП и ДБ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Полезния трол пaааaццyууллaa":

    Пак гласувайте за отпадъци!

    Коментиран от #61, #62, #64, #66, #68, #71, #73, #74, #75, #76, #77, #79, #80, #81, #88, #90, #94, #99, #104, #105, #106, #108, #115, #117, #123, #128, #129, #132, #135, #138, #140

    22:00 11.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 куманизъма е обявен за престъпен

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "хаха":

    и понеже било много хубаво зарад това кат са распадна и половината българи се ИЗНЕСОХА НА ЗАПАД от 9 милиона станаха на има няма 5 милиона...

    Коментиран от #51

    22:01 11.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Православен ходжа":

    Не ми дреме бе ман го. Вие там сте от кол и от въже. Малцинственяци някакви.

    22:02 11.09.2026

  • 46 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 3 Отговор
    Пуска наркодилъри на свобода ,допуска чужди американски бойни военни самолети в държавата ни да бомбардират друга мирна държава и после реве за завещание за войни. Кажеш й що така ?? Псува те,налита то на бой

    22:03 11.09.2026

  • 47 хаха

    2 1 Отговор
    Жалко че Тиква се е омятал до ушите в кафяво и от страх не даде 2-ма кандидати ТИКВИ, че да се посмея още повече с некадърните изтрещели Ган човци.

    Ама да видя онези црни малц инствени Тикви от Максуда какви са ги из тропали...
    Смях да пада де. Понеже сте си тАпАци.

    22:03 11.09.2026

  • 48 Дада

    6 1 Отговор
    Няма нищо, важното е да има дрога и наркодилъри! Нали така другарко от ДС

    22:05 11.09.2026

  • 49 мари

    4 5 Отговор
    Мари йотовицо, кажи на господаря си да напусне Украйна и няма да завещаете война.

    Коментиран от #50

    22:05 11.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "куманизъма е обявен за престъпен":

    Ае млъквай там бе цигойнър. Все някой или нещо им е виновен/виновно. ХАХАХА

    Сега "камунизма"...преди "фашизма"... преди това не възставали защото имали челяд (справка Захарий)... преди това искали да го жабуркат на турчолята...

    И "политиците" са меки китки като вас. Меки китки за меки китки гласуват. Ориенталци мучащи такива.

    Коментиран от #54

    22:08 11.09.2026

  • 52 Кой вярва на чиновниците и политици

    3 1 Отговор
    Евреите не ме интересуват. Войни какви, с кого, срещу кого? Евреите в Израел имат антибългарска позиция, те не ме интересуват въобще, стига да не сме им партньори. По-важното е да не оставяме дългове на деца и внуци, но управлението последните 35години за едната пуста заплата, комисионна, пенсия, искат българските деца да са роби.

    22:09 11.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 куманизъм и фашизам

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    е една и съща бавноразвиваща помия!

    22:10 11.09.2026

  • 55 Гробар

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Какво става с горивата мунчо":

    Дженди, нали искаш да си европеец? Значи литър бензин поне 2 евро. Само в третия свят имат евтин бензин.

    22:11 11.09.2026

  • 56 Няма оправдание

    8 0 Отговор
    За помилване на наркодилър тровещ децата по улиците. Това е равносилно на педофилството. С еднакъв аршин трябва да се постъпва към хора позволяващи си да се насочват към децата, да им въздействат и причиняват вреди на тях и техните близки.

    22:12 11.09.2026

  • 57 Гробар

    6 0 Отговор
    Мис Пиги за евреите се загрижила, българите кучета ги яли. Авно е получила шекели за предизборната кампания.

    22:13 11.09.2026

  • 58 Давид

    4 0 Отговор
    Това главесто несъответствие е не по малко неадекватно от бившият президент ;) това са марионетки целящи забавяне на неизбежните процеси ;)

    22:13 11.09.2026

  • 59 София

    7 1 Отговор
    Другарката е ... мама мияяяя!!!

    22:14 11.09.2026

  • 60 Безсрамници

    5 0 Отговор
    Пак плашат с войни. Но дългове може да им завещават, и то по много милиарди?

    22:14 11.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    ДРУГАРКО ПИГИ, НЕ ИСКАШ ВОЙНА НО ........................ ZABEЩАВАШ КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР ......................., КОЙТО ИСКА ВОЙНА ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #84

    22:16 11.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 78 Конана

    5 0 Отговор
    Нещо за наркодилъра?

    22:23 11.09.2026

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  • 84 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Често не съм съгласна с тебе, но отношението на Пиги към българския език и историята е градобитно-пещерно и ме отвращава. А мъжът и забогатя вкл. от незаконни евтаназии и хосписите на смъртта. Това последното го знам със сигурност, не е клевета. Имах по-добри очаквания за Радев. Знаех, че отиват и гербаджии и ще е сходно, но такава ποмияро-гьοτφеренска измeτ не съм подозирала, че ще се присламчи. ПБ нямат никаква цедка, никакъв морален критерий, никакъв политически компас, просто прибират общите отпадъци.

    22:29 11.09.2026

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  • 93 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:34 11.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Йотова

    8 1 Отговор
    Да не завещаваме войни на децата си, че кой ще купува наркотиците от наркопласьорите които съм освободила.

    22:35 11.09.2026

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  • 102 Я сие би май ката

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Нали знайш":

    Боклук с буклук.

    Коментиран от #107

    22:37 11.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 еб иси май ката

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Нали знайш":

    Боклук с буклук

    Коментиран от #122, #137

    22:43 11.09.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Каква среща ще иска нашия полезен

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Грешиш":

    пaaаацццyуулл xaaxaaxaaa😂🤣😅
    Ще го опeрирам от хеморoиди през ycтата, след това ще му извaдя cливиците през г"ъ""з"a, накрая ще го разпoря като риба отгoре надoлу и oкача на ченгeла докато още шaвa😂🤣😅
    И ще нaврa cбръчкaнaта ,грoзна и деформирана крaтyнaa на нашия полезен пaааaaцццyyулл в гърнето с изпрaжнениятaа му😂🤣😄

    22:46 11.09.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:47 11.09.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Рошавата Рошана

    1 1 Отговор
    Големият САЩ предприемач Хенри ФОРД казва че
    ВОЙНИТЕ са ЕВРЕЙската ЖЪТВА
    къв МИР кви 5 шекела(май бяха 30 шекела)

    22:48 11.09.2026

  • 132 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:48 11.09.2026

  • 133 Истинско обещание 🇮🇷

    2 1 Отговор
    ПАК ЛИ Е ХОДИЛА В СИНАГОГАТА ТАЯ МРЪ,СНА ЕВРЕЙСКА ЦИОНИСТКА ЧУ,ФУТСКА ГНУ,СНА ТВ,АР ОТ ДС БКП ?

    22:48 11.09.2026

  • 134 Обичам

    0 2 Отговор

    До коментар #128 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    да те гледам просттт и жалък парцал на мафията ПП и ДБ, облян в нерва и злоба, колко е жалък краката ми! 😄

    Коментиран от #136, #143

    22:48 11.09.2026

  • 135 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:48 11.09.2026

  • 136 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Обичам":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:49 11.09.2026

  • 137 Ко да прави друго

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "еб иси май ката":

    тролей на мафията ПП и ДБ?

    Коментиран от #139, #141

    22:49 11.09.2026

  • 138 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    Коментиран от #142

    22:49 11.09.2026

  • 139 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ко да прави друго":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:50 11.09.2026

  • 140 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тролей на боклука ПП и ДБ":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:50 11.09.2026

  • 141 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    2 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ко да прави друго":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:51 11.09.2026

  • 142 Нали знайш

    0 1 Отговор

    До коментар #138 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    тролея е отпадък и затова боклука ПП и ДБ го ползва за парцал! С нерви и без нерви, парцал е и ПП и ДБ е боклук! 😄

    Коментиран от #144, #146

    22:51 11.09.2026

  • 143 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Обичам":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    Коментиран от #147

    22:51 11.09.2026

  • 144 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Нали знайш":

    Благодарение на нашия полезен oтпaдък пaaааaццyууллaa е генерирана такава омраза към биволицата йотова че няма да стигне и до балотаж!

    22:51 11.09.2026

  • 145 Перо

    2 0 Отговор
    Селянката от Сливница се мъчи да се хареса на всички! Посещава за държавна сметка с ескорт от НСО всички мероприятия, където се събират повече от 10 души, без да си взима отпуск! Не знам защо пропусна рождения ден или самоубийството на Хитлер, а днес почита някакво събитие на едно малцинство. Утре ще открие обществена тоалетна с 10 коли ескорт от НСО!

    22:52 11.09.2026

  • 146 Грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Нали знайш":

    А ти драги ако наистина не се правиш на луд умишлено или си такъв ,за да докажеш че не си техен полезен идиот определи среща да защитиш достойнството си. И да те убият ще умреш като герой че си честен. В противен случай се доказва че си полезния техен идиот разкрил положението на братска Русия

    22:53 11.09.2026

  • 147 Парцал е тролея 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    С нерви и без нерви, глупак си., Факт! Затова боклука ПП и ДБ опря да си парцала ми. 😄

    22:53 11.09.2026

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