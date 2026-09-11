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Джанлоренцо Бленджини: България трябва да надгради играта си – само със сервис няма да стигнем далеч

Джанлоренцо Бленджини: България трябва да надгради играта си – само със сервис няма да стигнем далеч

11 Септември, 2026 23:49 443 1

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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол остана доволен от победата

Джанлоренцо Бленджини: България трябва да надгради играта си – само със сервис няма да стигнем далеч - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След категоричната победа с 3:0 над Португалия, наставникът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини не скри задоволството си, но и отправи важни предупреждения към своите възпитаници. Италианският специалист акцентира, че успехът не трябва да се дължи единствено на мощния сервис, а е необходимо отборът да демонстрира по-голяма гъвкавост и зрялост във всички елементи на играта.

„Не можем да разчитаме само на сервиса – това е само един от компонентите на съвременния волейбол. Във всеки мач има моменти, когато този елемент не работи на 100%. Тогава трябва да покажем характер, да се адаптираме и да търсим други решения“, категоричен бе Бленджини. Той подчерта, че българските волейболисти трябва да усъвършенстват завършващите си действия след защита и да бъдат по-решителни в ключовите разигравания.

Според селекционера, силните отбори умеят да сменят ритъма и да използват тактически начален удар, когато е необходимо. „Трябва да сме готови да променяме подхода си – да наблегнем на защитата и контраатаката, когато сервисът не носи резултат. Това отличава големите отбори“, допълни той.

Предстоящият двубой с Украйна в събота се очертава като сериозно предизвикателство. Бленджини не подценява съперника и изтъква, че украинците разполагат с опитни състезатели и впечатляващ начален удар. „Всеки мач е различен и изисква нова стратегия. Украйна е класен отбор, който показа силата си в Лигата на нациите и заслужено се бори за финалите“, сподели треньорът.

Италианецът завърши с призив за концентрация и ментална готовност: „В тези турнири няма място за отпускане. Трябва да гледаме напред – мач за мач, стъпка по стъпка. Само така можем да постигнем целите си“.


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  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Я го виж жабаря. Ами нали ти си треньорът, бе. Квот си ги учил, това играят.

    00:26 12.09.2026

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