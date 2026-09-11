Престолонаследникът два пъти моли - Доналд Тръмп упорито отказва да удари хутите

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман два пъти е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера и го е призовал да нанесе удари срещу хутите, съобщават "Ройтерс" и "Аксиос", позовавайки се на двама американски представители.
Тръмп обаче е отхвърлил искането, а американски представители са заявили, че администрацията не възнамерява на този етап да предприема преки военни действия срещу йеменските бунтовници.
"Аксиос" твърди, че САЩ са все по-притеснени от бързото изостряне на конфликта в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно се стремят да избегнат пряко военно участие.
Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори.
Американски военни и цивилни представители също са заявили пред саудитските си колеги през последните седмици, че указанието на Тръмп е американските сили да останат фокусирани върху Иран и защитата на Ормузкия проток, като същевременно избягват откриването на нов военен фронт.
През юли беше съобщено, че Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападения на хутите, на фона на продължаващото изостряне на напрежението в Йемен и около него.
Ескалацията започна в началото на юли, когато хутите заявиха, че техните сили са се противопоставили на саудитски "военни самолети", които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
А сега йеменски активисти са завзели почти целия проток Баб ел-Мандеб: пристанището Мока и островите Ханиш, Перим, а след това и Дхубаб, малък крайбрежен град на нос точно срещу него. Саудитските пълномощници също са се изтеглили от самия Перим. Островът разделя Баб ел-Мандеб на два корабни канала, така че хусите вече могат да атакуват кораби както от континента, така и от островите. Целият проток е на практика под техен контрол.
Коментиран от #6, #12
21:11 11.09.2026
2 Дзак
Коментиран от #5
21:11 11.09.2026
3 Сатана Z
А какво в замяна? Престолонаследникът се обади на Тръмп два пъти и го помоли да удари хусите. Тръмп отказа два пъти.
Позицията на Дони е разбираема. До пролетта на 2025 г. американците вече бяха извършили над хиляда удара в Йемен, похарчиха около 1 милиард долара, загубиха седем Reaper и два F/A-18, след което обявиха победа и си тръгнаха.
21:12 11.09.2026
4 Пич
Дори Куба се подиграва с тях, а Иран направо ги унижава!!!
Нека им се молят глупаци, като няма с какво да ударят - няма!!!
Арабите да се молят на Израел!!!
Смех...!!!
21:16 11.09.2026
5 Хи хи
До коментар #2 от "Дзак":Ако се даде убава пара на Тръмп ще стреля ,дано не повлече Европа да довърши започнато де ,както с Украйна. Хубавото е че тук вече има пари на тезгяха не просия .
21:19 11.09.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Съгласен съм с коментара ти, но забравяш че Дончо сутрин говори едно, на обяд друго, а вечерта не си спомня какво е говорил през деня..... Разбира се на Данчо не трябва да се вярва, но съм сигурен че ще удари хутите, кога и как не знам, но ще удари, защото няма друг избор.... Въобще страните от залива трябва да си направят сметката могат ли въобще да разчитат на краварите и за какво.....
Коментиран от #13
21:20 11.09.2026
7 Исторически парк
21:20 11.09.2026
8 Кина
21:21 11.09.2026
9 И за какво да ги удря
21:25 11.09.2026
10 страх лозе пази
Ще ги тъпаносва кой дет свари .
21:25 11.09.2026
11 Ами
Мъдрите знаят, че най-големите беди идват от лакомия и от простотия.
Ако искаш да си владетел на една държава не задължително да си мъдър,
но поне трябва да си достатъчно умен, за да си подбираш приятелите.
21:25 11.09.2026
12 не може да бъде
До коментар #1 от "Сатана Z":За мен най-важният въпрос е как така една от най-въоръжените /с американско оръжие/ държави при това с най-моделно въоръжение разполагаща с огромни финансови ресурси не може да се справи с едни бойци образно казано обути с джапанки и въоръжени с кирки и мотики!?Явно не става само с модерно въоръжение и много оръжия!?
21:26 11.09.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Европеец":Щатите загубиха и базите в Йордания Корабите не смеят да припарят до Иран Пълна безизходица Кой подведе Дончо не знам но всичко което построиха другите Дони го профука за един година
Коментиран от #23
21:28 11.09.2026
14 Православен ходжа
21:32 11.09.2026
15 ?????
А Иран между другото е между Турция и Пакистан.
Чудеса така да се каже сунитски и шиитски.
21:32 11.09.2026
16 Не вярвам на тази новина.
Коментиран от #17, #19
21:33 11.09.2026
17 Пффф..
До коментар #16 от "Не вярвам на тази новина.":То,няма да е голяма загуба ако тази руска kлoakkka я няма повече...
21:42 11.09.2026
18 Арабите
Коментиран от #21
21:44 11.09.2026
19 Ами
До коментар #16 от "Не вярвам на тази новина.":Можеш да си го купиш, ако някой го предлага :)
Няма вече частни армии. Това което остана след Сирия, изчезна в окраина.
Складовете с оръжие са празни, а производителите не могат да смогнат на търсенето.
Остава им да замярат с пари. Ама хората които си искат свобода, чужди пари не искат.
21:49 11.09.2026
20 Възраждане
21:52 11.09.2026
21 ?????
До коментар #18 от "Арабите":Уф.
А за кво директорът на ЦРУ се разкара до Москва според теб?
Бай Дончо има проблеми в Близкия изток, а не в Украйна.
В Украйна му е все тая.
А Иран с руски, китайски и ирански технологии се оказва много костелив орех.
Коментиран от #26
21:53 11.09.2026
22 До Ком 16
21:56 11.09.2026
23 Европеец
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е, Дончо е краварския Горбачов.... Дали ще разруши САЩ предстои да видим...
21:56 11.09.2026
24 сащисан кравар
Лошото е че ние може да висим на опашки за бензин по 3 Евро!
22:03 11.09.2026
25 Сзо
22:06 11.09.2026
26 Ами
До коментар #21 от "?????":Бай Дончо има проблеми на много места.
Малко хора го забелязаха, но когато директора на ЦРУ отиде в Москва,
знамето на американското посолството в Москва беше смъкнато.
22:08 11.09.2026
27 И като ги удари какво?
А на Дончо ще му остане ли с какво да защитава държавата на донорите му?
22:14 11.09.2026
28 хаха
Ама кой ви вярва на вас бе наркоманизирани пясъчни шимпазоци? ХАХАХА!
"ирански ГРАЖДАНСКИ самолет" ... ХАХАХА!
22:27 11.09.2026
29 мЕдвед
22:29 11.09.2026