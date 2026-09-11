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Престолонаследникът два пъти моли - Доналд Тръмп упорито отказва да удари хутите
  Тема: Иранската криза

Престолонаследникът два пъти моли - Доналд Тръмп упорито отказва да удари хутите

11 Септември, 2026 21:09 1 696 29

  • доналд тръмп-
  • мохамед бин салман-
  • иран-
  • баб ал мандeб-
  • пентагон

През юли беше съобщено, че Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападения на хутите, на фона на продължаващото изостряне на напрежението в Йемен и около него

Престолонаследникът два пъти моли - Доналд Тръмп упорито отказва да удари хутите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман два пъти е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера и го е призовал да нанесе удари срещу хутите, съобщават "Ройтерс" и "Аксиос", позовавайки се на двама американски представители.

Тръмп обаче е отхвърлил искането, а американски представители са заявили, че администрацията не възнамерява на този етап да предприема преки военни действия срещу йеменските бунтовници.

"Аксиос" твърди, че САЩ са все по-притеснени от бързото изостряне на конфликта в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно се стремят да избегнат пряко военно участие.

Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори.

Американски военни и цивилни представители също са заявили пред саудитските си колеги през последните седмици, че указанието на Тръмп е американските сили да останат фокусирани върху Иран и защитата на Ормузкия проток, като същевременно избягват откриването на нов военен фронт.

През юли беше съобщено, че Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападения на хутите, на фона на продължаващото изостряне на напрежението в Йемен и около него.

Ескалацията започна в началото на юли, когато хутите заявиха, че техните сили са се противопоставили на саудитски "военни самолети", които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    22 4 Отговор
    Колко струва съюз с американците? Саудитска Арабия вече може да пресметне разходите. Поради заплахата от хусите, износът ѝ на петрол е спаднал от 5,1 на 3,1 милиона барела на ден.

    А сега йеменски активисти са завзели почти целия проток Баб ел-Мандеб: пристанището Мока и островите Ханиш, Перим, а след това и Дхубаб, малък крайбрежен град на нос точно срещу него. Саудитските пълномощници също са се изтеглили от самия Перим. Островът разделя Баб ел-Мандеб на два корабни канала, така че хусите вече могат да атакуват кораби както от континента, така и от островите. Целият проток е на практика под техен контрол.

    Коментиран от #6, #12

    21:11 11.09.2026

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    Каква е основата на конфликта?

    Коментиран от #5

    21:11 11.09.2026

  • 3 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Сега достъпът на страните от Близкия изток до Индийския океан е почти изцяло контролиран от Иран и неговите пълномощници (с изключение на пристанищата на ОАЕ).

    А какво в замяна? Престолонаследникът се обади на Тръмп два пъти и го помоли да удари хусите. Тръмп отказа два пъти.

    Позицията на Дони е разбираема. До пролетта на 2025 г. американците вече бяха извършили над хиляда удара в Йемен, похарчиха около 1 милиард долара, загубиха седем Reaper и два F/A-18, след което обявиха победа и си тръгнаха.

    21:12 11.09.2026

  • 4 Пич

    27 3 Отговор
    Аа..... че те говедарите изгърмяха всичко като на нова година, и сега всички виждат как им лъщи голия ЗЗ!!!
    Дори Куба се подиграва с тях, а Иран направо ги унижава!!!
    Нека им се молят глупаци, като няма с какво да ударят - няма!!!
    Арабите да се молят на Израел!!!
    Смех...!!!

    21:16 11.09.2026

  • 5 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Ако се даде убава пара на Тръмп ще стреля ,дано не повлече Европа да довърши започнато де ,както с Украйна. Хубавото е че тук вече има пари на тезгяха не просия .

    21:19 11.09.2026

  • 6 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Съгласен съм с коментара ти, но забравяш че Дончо сутрин говори едно, на обяд друго, а вечерта не си спомня какво е говорил през деня..... Разбира се на Данчо не трябва да се вярва, но съм сигурен че ще удари хутите, кога и как не знам, но ще удари, защото няма друг избор.... Въобще страните от залива трябва да си направят сметката могат ли въобще да разчитат на краварите и за какво.....

    Коментиран от #13

    21:20 11.09.2026

  • 7 Исторически парк

    17 4 Отговор
    Хутите са по страшни и от Иран дори 😏😉

    21:20 11.09.2026

  • 8 Кина

    14 2 Отговор
    Единствения достоен изход на Дончо лудия е САМОУБИЙСТВОТО..!

    21:21 11.09.2026

  • 9 И за какво да ги удря

    15 2 Отговор
    Като затворят и червена море от протокът баб ел мандеб американските доставки на петрол и печнен газ ще се увеличат защото ще има търсене и той ще печели. Има нещо дълбоко скрито във всичко това. Докъде ли ще все покачат горивата в европейският съюз.

    21:25 11.09.2026

  • 10 страх лозе пази

    13 1 Отговор
    Ако се издънат и там , да ги очешат едни козари по джапанки , то вече няма да са велика сила .
    Ще ги тъпаносва кой дет свари .

    21:25 11.09.2026

  • 11 Ами

    18 2 Отговор
    Умните хора знаят, че с приятели като запада врагове не ти трябват.
    Мъдрите знаят, че най-големите беди идват от лакомия и от простотия.
    Ако искаш да си владетел на една държава не задължително да си мъдър,
    но поне трябва да си достатъчно умен, за да си подбираш приятелите.

    21:25 11.09.2026

  • 12 не може да бъде

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За мен най-важният въпрос е как така една от най-въоръжените /с американско оръжие/ държави при това с най-моделно въоръжение разполагаща с огромни финансови ресурси не може да се справи с едни бойци образно казано обути с джапанки и въоръжени с кирки и мотики!?Явно не става само с модерно въоръжение и много оръжия!?

    21:26 11.09.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 4 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Щатите загубиха и базите в Йордания Корабите не смеят да припарят до Иран Пълна безизходица Кой подведе Дончо не знам но всичко което построиха другите Дони го профука за един година

    Коментиран от #23

    21:28 11.09.2026

  • 14 Православен ходжа

    9 5 Отговор
    Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман да вземе да организира един референдум по руски образец в Йемен, после да помолят САЩ да ги освободи, денацифицира, дехутисира, деиранизира и т.н. и да станат 51 щат. Дончо нема да възрази, предполагам.

    21:32 11.09.2026

  • 15 ?????

    12 0 Отговор
    А също така исламското НАТО също е отказало - Турция и Пакистан са им казали да се оправят сами.
    А Иран между другото е между Турция и Пакистан.
    Чудеса така да се каже сунитски и шиитски.

    21:32 11.09.2026

  • 16 Не вярвам на тази новина.

    9 7 Отговор
    Най-богатия арабин да моли. Абсурд. Този човек може да купи всичко. Може да купи чужда армия да свърши работата, и пак няма да се моли на някой. Дано непрочете от някъде тази статия, че ще приключи сайта.

    Коментиран от #17, #19

    21:33 11.09.2026

  • 17 Пффф..

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярвам на тази новина.":

    То,няма да е голяма загуба ако тази руска kлoakkka я няма повече...

    21:42 11.09.2026

  • 18 Арабите

    9 0 Отговор
    чак сега вдянаха, че Доналд ДЪК ги вкара в кереча. Скоро ще ходят на север да се молят. Файда ьок.

    Коментиран от #21

    21:44 11.09.2026

  • 19 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не вярвам на тази новина.":

    Можеш да си го купиш, ако някой го предлага :)
    Няма вече частни армии. Това което остана след Сирия, изчезна в окраина.
    Складовете с оръжие са празни, а производителите не могат да смогнат на търсенето.
    Остава им да замярат с пари. Ама хората които си искат свобода, чужди пари не искат.

    21:49 11.09.2026

  • 20 Възраждане

    10 2 Отговор
    Престолонаследника да влиза в БРИКС и войната приключва

    21:52 11.09.2026

  • 21 ?????

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Арабите":

    Уф.
    А за кво директорът на ЦРУ се разкара до Москва според теб?
    Бай Дончо има проблеми в Близкия изток, а не в Украйна.
    В Украйна му е все тая.
    А Иран с руски, китайски и ирански технологии се оказва много костелив орех.

    Коментиран от #26

    21:53 11.09.2026

  • 22 До Ком 16

    4 0 Отговор
    Абе той си е купил армия въоръжил я облякъл я , нахранил я и я пратил в да се бие с хусите ама армията му избягала . Като е толкова богат не значи че е толкова умен .

    21:56 11.09.2026

  • 23 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е, Дончо е краварския Горбачов.... Дали ще разруши САЩ предстои да видим...

    21:56 11.09.2026

  • 24 сащисан кравар

    8 1 Отговор
    Ще ритне ли Бай Дончо кошера с осите, достатъчно нарцистичен е да го направи, но дали е чак толкова глупав, ще видим! Дотук доказа, че не е никак умен! Във всеки случай пак разпали война от която Америка, ще излезе със съдрани гащи по колесниците на самолетите!
    Лошото е че ние може да висим на опашки за бензин по 3 Евро!

    22:03 11.09.2026

  • 25 Сзо

    7 0 Отговор
    Нормално е да не иска. Баб ел Мандеб не е важен за САЩ. Саудитеца май не знае че ако искаш нещо да стане, трябва сам да си го направиш.

    22:06 11.09.2026

  • 26 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "?????":

    Бай Дончо има проблеми на много места.
    Малко хора го забелязаха, но когато директора на ЦРУ отиде в Москва,
    знамето на американското посолството в Москва беше смъкнато.

    22:08 11.09.2026

  • 27 И като ги удари какво?

    1 0 Отговор
    Те със скръстени ръце ли ще стоят?
    А на Дончо ще му остане ли с какво да защитава държавата на донорите му?

    22:14 11.09.2026

  • 28 хаха

    1 1 Отговор
    " които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище"

    Ама кой ви вярва на вас бе наркоманизирани пясъчни шимпазоци? ХАХАХА!
    "ирански ГРАЖДАНСКИ самолет" ... ХАХАХА!

    22:27 11.09.2026

  • 29 мЕдвед

    1 1 Отговор
    Хутите са като Костадинов и Възраждане, като Величие. Правят се на опозиция но работят за главната мафия - еврейската. Ако арабите нямаха враг, ако ЕС нямаше враг, как ще се оправдаят военните бази на САЩ и покупката на облигации - американски дълг от тези колонии.

    22:29 11.09.2026