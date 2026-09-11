Престолонаследникът два пъти моли - Доналд Тръмп упорито отказва да удари хутите

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман два пъти е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера и го е призовал да нанесе удари срещу хутите, съобщават "Ройтерс" и "Аксиос", позовавайки се на двама американски представители.

Тръмп обаче е отхвърлил искането, а американски представители са заявили, че администрацията не възнамерява на този етап да предприема преки военни действия срещу йеменските бунтовници.

"Аксиос" твърди, че САЩ са все по-притеснени от бързото изостряне на конфликта в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно се стремят да избегнат пряко военно участие.

Адмирал Брад Купър, командващ Централното командване на САЩ, вчера е пътувал до Саудитска Арабия за спешни координационни разговори.

Американски военни и цивилни представители също са заявили пред саудитските си колеги през последните седмици, че указанието на Тръмп е американските сили да останат фокусирани върху Иран и защитата на Ормузкия проток, като същевременно избягват откриването на нов военен фронт.

През юли беше съобщено, че Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от нападения на хутите, на фона на продължаващото изостряне на напрежението в Йемен и около него.

Ескалацията започна в началото на юли, когато хутите заявиха, че техните сили са се противопоставили на саудитски "военни самолети", които са се опитвали да попречат на ирански граждански самолет да кацне на международното летище в Сана.