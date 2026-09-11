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Руската красавица Александра Литвинова преобрази живота на футболиста Алексис Санчес

Руската красавица Александра Литвинова преобрази живота на футболиста Алексис Санчес

11 Септември, 2026 23:14 773 7

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След години на бурни връзки и светски изяви, чилийската звезда намира истинско щастие до младата красавица

Руската красавица Александра Литвинова преобрази живота на футболиста Алексис Санчес - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Алексис Санчес, един от най-ярките футболни таланти на Чили, продължава да пише своята история не само на терена, но и извън него. Въпреки че след няколко месеца ще отпразнува 38-ия си рожден ден, нападателят на Монреал в МЛС не показва признаци на забавяне – нито в спорта, нито в личния си живот. След впечатляващи изяви в клубове като Интер, Арсенал и Барселона, Санчес сякаш откри истинското си призвание в ролята на баща и партньор.

В последните години Алексис Санчес често попадаше в светските хроники заради връзките си с редица известни красавици. Днес обаче всичко изглежда различно – до него стои руската манекенка Александра Литвинова, която е с 12 години по-млада от него. Двамата вече са родители на малката Бела, а според близки до двойката, именно Александра е успяла да внесе хармония и спокойствие в живота на футболиста.

Самата Литвинова не крие, че срещата ѝ със Санчес е била съдбоносна. В откровено интервю тя споделя за трудностите, през които е преминала – ранно съзряване, работа от тийнейджърска възраст и усещане за празнота, което я е довело до тежка депресия. „Чувствах се изгубена, без посока и желание за живот. Самотата беше моят постоянен спътник, а сълзите – ежедневие“, разказва Александра. Всичко се променя, когато в живота ѝ се появява Алексис. Любовта им, подкрепата на неговото семейство и раждането на дъщеря им я връщат към щастието.

Преди да открие истинската любов, Алексис Санчес беше известен с аферите си с редица популярни дами. Сред тях са руската красавица Екатерина Сафарова, с която се запознава по време на престоя си в Барселона, испанската дизайнерка Лай Граси, чилийската актриса Майте Родригес и бразилският модел Мишел Карвальо. Въпреки бурния си любовен живот, днес Санчес изглежда по-щастлив и уравновесен от всякога.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    5 0 Отговор
    При престоя си в СССР , колко рускинчета се омъжиха за българи , само за гражданство .. ни едно семейство не просъществува .. Добре , че бях женен и имах деца . Не , че не съм се възползвал . Все пак бях на 26 .

    23:20 11.09.2026

  • 2 Мюмюн

    1 0 Отговор
    музикални инстументи, гларуси, нови пози. след 4 години и омръзва. ясна е картинката, изпитано на собствен гръб. ко ни занимавате с тези?

    23:21 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киро

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Либоуфта киде отиде ве?

    23:27 11.09.2026

  • 5 Хайде

    2 0 Отговор
    Спрете се с руската пропаганда

    23:38 11.09.2026

  • 6 Руските красавици са за отличниците

    1 0 Отговор
    Пък вие се облизвайте отстрани

    Коментиран от #7

    23:48 11.09.2026

  • 7 Отличника ,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руските красавици са за отличниците":

    Имал ли си работа с рузка , пияна красотка ?

    00:15 12.09.2026

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