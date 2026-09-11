Руската красавица Александра Литвинова преобрази живота на футболиста Алексис Санчес

Алексис Санчес, един от най-ярките футболни таланти на Чили, продължава да пише своята история не само на терена, но и извън него. Въпреки че след няколко месеца ще отпразнува 38-ия си рожден ден, нападателят на Монреал в МЛС не показва признаци на забавяне – нито в спорта, нито в личния си живот. След впечатляващи изяви в клубове като Интер, Арсенал и Барселона, Санчес сякаш откри истинското си призвание в ролята на баща и партньор.

В последните години Алексис Санчес често попадаше в светските хроники заради връзките си с редица известни красавици. Днес обаче всичко изглежда различно – до него стои руската манекенка Александра Литвинова, която е с 12 години по-млада от него. Двамата вече са родители на малката Бела, а според близки до двойката, именно Александра е успяла да внесе хармония и спокойствие в живота на футболиста.

Самата Литвинова не крие, че срещата ѝ със Санчес е била съдбоносна. В откровено интервю тя споделя за трудностите, през които е преминала – ранно съзряване, работа от тийнейджърска възраст и усещане за празнота, което я е довело до тежка депресия. „Чувствах се изгубена, без посока и желание за живот. Самотата беше моят постоянен спътник, а сълзите – ежедневие“, разказва Александра. Всичко се променя, когато в живота ѝ се появява Алексис. Любовта им, подкрепата на неговото семейство и раждането на дъщеря им я връщат към щастието.

Преди да открие истинската любов, Алексис Санчес беше известен с аферите си с редица популярни дами. Сред тях са руската красавица Екатерина Сафарова, с която се запознава по време на престоя си в Барселона, испанската дизайнерка Лай Граси, чилийската актриса Майте Родригес и бразилският модел Мишел Карвальо. Въпреки бурния си любовен живот, днес Санчес изглежда по-щастлив и уравновесен от всякога.