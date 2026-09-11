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ЦСКА обмисля да назначи бивш треньор на Лудогорец

ЦСКА обмисля да назначи бивш треньор на Лудогорец

11 Септември, 2026 23:26 689 2

  • христо янев-
  • цска-
  • игор йовичевич-
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  • разград-
  • първа лига

Игор Йовичевич е един от вариантите за наследник на Христо Янев

ЦСКА обмисля да назначи бивш треньор на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като Христо Янев напусна треньорския пост в ЦСКА, ръководството на "червените" активно проучва възможностите за негов заместник. Сред най-обсъжданите имена изпъква това на Игор Йовичевич – добре познат хърватски специалист, който вече е оставил следа в българския футбол, информира Gong.bg.

Игор Йовичевич, който ръководи Лудогорец от есента на 2024 до лятото на 2025 година, изведе "орлите" до шампионската титла. След успешния си престой в Разград, той пое Видзев Лодз, макар и без да постигне значими резултати в полския клуб. 52-годишният треньор може да се похвали с богата кариера, включваща водещи роли в Динамо Загреб, Целие, Днипро, Шахтьор Донецк и Ал Раед.

Въпреки че Йовичевич е сред фаворитите, източници от клуба разкриват, че ЦСКА не се ограничава само до него. В списъка с потенциални кандидати фигурират поне още две имена, сред които и испански специалист. Ръководството на "армейците" води паралелни разговори, като целта е да се избере най-подходящият стратег за новия сезон.


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  • 1 Артилерист

    2 0 Отговор
    Не пише защо е напуснал Разград, но щом не са го задържали след титла, значи не става за тях, а за ЦСКА-хептен.

    23:36 11.09.2026

  • 2 Ботевист

    0 0 Отговор
    ЦСКА изпадна в много смешно положение! Принудиха Янев да подаде оставка и търсят треньор сред безработни несретници! Или вадите пари за голям, доказан треньор от световна класа, плюс съответната селекция, или се задоволявате с Янев и бабереци от евтината сергия!

    00:25 12.09.2026

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