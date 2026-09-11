ЦСКА обмисля да назначи бивш треньор на Лудогорец

След като Христо Янев напусна треньорския пост в ЦСКА, ръководството на "червените" активно проучва възможностите за негов заместник. Сред най-обсъжданите имена изпъква това на Игор Йовичевич – добре познат хърватски специалист, който вече е оставил следа в българския футбол, информира Gong.bg.

Игор Йовичевич, който ръководи Лудогорец от есента на 2024 до лятото на 2025 година, изведе "орлите" до шампионската титла. След успешния си престой в Разград, той пое Видзев Лодз, макар и без да постигне значими резултати в полския клуб. 52-годишният треньор може да се похвали с богата кариера, включваща водещи роли в Динамо Загреб, Целие, Днипро, Шахтьор Донецк и Ал Раед.

Въпреки че Йовичевич е сред фаворитите, източници от клуба разкриват, че ЦСКА не се ограничава само до него. В списъка с потенциални кандидати фигурират поне още две имена, сред които и испански специалист. Ръководството на "армейците" води паралелни разговори, като целта е да се избере най-подходящият стратег за новия сезон.