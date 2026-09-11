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Първият дипломат на ЕС: Европа няма време, за да подготви армиите си за война с Русия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Европа няма време, за да подготви армиите си за война с Русия

11 Септември, 2026 22:39 692 38

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • володимир зеленски

Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че целевият срок за постигане на пълна военна готовност трябва да бъде преразгледан, имайки предвид, че Москва продължава да ескалира военните си действия

Първият дипломат на ЕС: Европа няма време, за да подготви армиите си за война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Европейският съюз (ЕС) трябва драстично да ускори подготовката си в сферата на отбраната, тъй като заплахите за сигурността на континента нарастват с всеки изминал ден. За това предупреди върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от изданието Le Soir.

Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че целевият срок за постигане на пълна военна готовност трябва да бъде преразгледан, имайки предвид, че Русия продължава да ескалира военните си действия и не спира хибридните си атаки срещу държавите от общността.

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"Изучаваме състоянието на отбранителната готовност за 2030 г. и ми се струва, че за тази дата вече е твърде късно'' подчертава Калас.

За справяне с кризата в отбраната Калас поясни, че наскоро е предложила създаването на специализирана експертна група на високо ниво с участието на бивши политически и военни лидери, която да разработи конкретни мерки за ускоряване на превъоръжаването. Инициативата обаче е срещнала силна съпротива от страна на водещи държави членки, сред които Франция, Италия и Германия, което я е принудило официално да я отмени на 6 септември.

"Държавите членки наистина се противопоставиха на тази идея. Добре, нека потърсим други решения. Но аз не се отказвам от тази цел: трябва да действаме по-бързо'' заключи върховият представител на ЕС.

Въпреки дипломатическото отстъпление, дипломат номер едно на Брюксел безапелационно заяви, че ще търси алтернативни механизми за преодоляване на забавянията във военната подготовка на Съюза.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    25 5 Отговор
    Е само в техните глави , не и в нашите.

    Коментиран от #22

    22:41 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Колко

    34 6 Отговор
    Смрад лъха от тази снимка

    Коментиран от #29

    22:43 11.09.2026

  • 4 Трепя русофоби

    29 8 Отговор
    Така ли не се намери някой да скалпира тази патка

    Коментиран от #16, #20

    22:43 11.09.2026

  • 5 Кина

    25 6 Отговор
    Проблема е че противовъздушна система на Украйна и ЕС не може да прихваща руските дронове 4- и. 5 - поколение..! 500км в час 5000м височина..! Играта може да загрубее ако руснака се разбеснее.!

    22:44 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хахахахха

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    готов си само да ти напълнят топлата дупка

    22:44 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тази заемаща. Длъжносго

    21 5 Отговор
    Има ли изобщо дипломатическа кариера

    22:44 11.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ти знаеш

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Ли от коя страна се държи къртечницара хахаха

    22:45 11.09.2026

  • 13 Тоя, пък.

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    С кой ще се заемеш, бе пeдър? Ти въздушна пушка не си държал с нежните си рачички !!!

    22:45 11.09.2026

  • 14 Да бе, ..да

    5 5 Отговор
    ИДВА Великата МАКЕ дружина ( 1000 войводи).. Ши бат монгольята и за 2 дня у моксель!!
    Хахахаха

    22:48 11.09.2026

  • 15 Карай

    6 7 Отговор
    Европейците са по курортите и се въргалят по плажовете докато руснаците умират като гниди в окопите и в горите.

    22:48 11.09.2026

  • 16 ха ха хаааа

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трепя русофоби":

    От землянката ли ?

    22:50 11.09.2026

  • 17 Герге ,

    3 2 Отговор
    ЩОТРЪКАШБЕОГЛАДНЯЛИ

    22:51 11.09.2026

  • 18 Ква..пе деРасия

    6 2 Отговор
    ГЛАВКОМА пе Дерасина У Йло , избега по трусики от некаков готвач!
    Като.. деревянска шлю ХА избега тоа пе. ..ДАЛ
    Една Украйна Сама пи ЗДИ 23 узкоглази ядрени монголья вече 13 год
    Хихихи

    22:51 11.09.2026

  • 19 нннн

    3 5 Отговор
    КаЯ:
    - Кудкудяк, кудкудяяяк!

    22:52 11.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европа

    5 4 Отговор
    трябва да направи всичко, за да се предпази от фа шист ка гРозия

    Коментиран от #35

    22:54 11.09.2026

  • 22 Къде са вашите

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    че нещо хич ги няма

    22:56 11.09.2026

  • 23 Мили ми руссначета

    6 3 Отговор
    Блатници сладки , то ще се види . Много говорите , дали не е щото ви тресе страх ? Ама като се види ще остане какво от блатото ?

    22:56 11.09.2026

  • 24 Ива

    7 5 Отговор
    Що за дипломат си когато говориш само за война, патко ?

    22:57 11.09.2026

  • 25 Хохлорезка

    6 5 Отговор
    Настъплението на руската армия продължава стада от изкълчени педрази педофили копрофаги травестити от Украйна биват влачени по бусове!
    В България Мирчев нискочелия плаща на неграмотници да пишат глупости но хората умират от смях те знаят истината

    22:59 11.09.2026

  • 26 гошо

    7 6 Отговор
    Отпадъци има на тази снимка.Два броя.

    Коментиран от #33

    22:59 11.09.2026

  • 27 Д-р Фройдов

    6 4 Отговор
    Тая е за мен. Община Ловеч, град Карлуково, ул."Железничарска" 14. Да вземе и Урсула!

    22:59 11.09.2026

  • 28 шаа

    3 3 Отговор
    кайчето пак гази неокосена ливада

    23:00 11.09.2026

  • 29 Ледено студен

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Колко":

    полъх за блатните и за русофилите

    23:00 11.09.2026

  • 30 Евкопит Бармалеев

    1 4 Отговор
    Путин днес на форума на Брикс всички щастливи не ги командват болни и луди старици държавите им бумтят няма зелени сделки фалирали банки и финансови пирамиди раждат се деца!
    Всичко което не се случва в Европа дом на тъгата и смърта!

    23:00 11.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 боко

    4 3 Отговор
    при война с ядрена сила 1 няма да ви има наивници

    23:01 11.09.2026

  • 33 Само 26

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "гошо":

    е такъв

    23:03 11.09.2026

  • 34 Русия ли ще нападате фашисти

    3 3 Отговор
    Измет жалка. Унищожихте Европа!

    23:03 11.09.2026

  • 35 м да

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Европа":

    с такива индивиди с такова мислене европа най добре да стане един кратер ...

    23:03 11.09.2026

  • 36 После Русия им била заплаха!?

    2 3 Отговор
    Държат се като кретени, Русия да ги търпи ли?

    23:03 11.09.2026

  • 37 Затова бой до последния

    0 1 Отговор
    украинец.
    И ако тази логика е разбираема за Кая (ястреб), то за Зеленски е абсурдна, защото той изтребва народа си.

    23:04 11.09.2026

  • 38 Укроформ

    0 0 Отговор
    Днешната сводка на Укрорайха!

    Доблестните ни войски смело настъпват докато рашистите бягат към Киев!
    Край Славянск и Краматорск нашите смели войници организираха сами на себе си котел и се подготвят да отидат при Бандера!
    Одеса също ще бъде в Котел ,но най важното е ,че смелата Естонка Калас щяла да достави дамаджани и галоши на смелите защитници на Незалежната ако се изпускат да има с какво да се почистят!

    23:05 11.09.2026

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