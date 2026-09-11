Първият дипломат на ЕС: Европа няма време, за да подготви армиите си за война с Русия

Европейският съюз (ЕС) трябва драстично да ускори подготовката си в сферата на отбраната, тъй като заплахите за сигурността на континента нарастват с всеки изминал ден. За това предупреди върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от изданието Le Soir.

Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че целевият срок за постигане на пълна военна готовност трябва да бъде преразгледан, имайки предвид, че Русия продължава да ескалира военните си действия и не спира хибридните си атаки срещу държавите от общността.

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"Изучаваме състоянието на отбранителната готовност за 2030 г. и ми се струва, че за тази дата вече е твърде късно'' подчертава Калас.

За справяне с кризата в отбраната Калас поясни, че наскоро е предложила създаването на специализирана експертна група на високо ниво с участието на бивши политически и военни лидери, която да разработи конкретни мерки за ускоряване на превъоръжаването. Инициативата обаче е срещнала силна съпротива от страна на водещи държави членки, сред които Франция, Италия и Германия, което я е принудило официално да я отмени на 6 септември.

"Държавите членки наистина се противопоставиха на тази идея. Добре, нека потърсим други решения. Но аз не се отказвам от тази цел: трябва да действаме по-бързо'' заключи върховият представител на ЕС.

Въпреки дипломатическото отстъпление, дипломат номер едно на Брюксел безапелационно заяви, че ще търси алтернативни механизми за преодоляване на забавянията във военната подготовка на Съюза.