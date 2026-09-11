Първият дипломат на ЕС: Европа няма време, за да подготви армиите си за война с Русия

Европейският съюз (ЕС) трябва драстично да ускори подготовката си в сферата на отбраната, тъй като заплахите за сигурността на континента нарастват с всеки изминал ден. За това предупреди върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от изданието Le Soir.
Ръководителят на европейската дипломация подчерта, че целевият срок за постигане на пълна военна готовност трябва да бъде преразгледан, имайки предвид, че Русия продължава да ескалира военните си действия и не спира хибридните си атаки срещу държавите от общността.
"Изучаваме състоянието на отбранителната готовност за 2030 г. и ми се струва, че за тази дата вече е твърде късно'' подчертава Калас.
За справяне с кризата в отбраната Калас поясни, че наскоро е предложила създаването на специализирана експертна група на високо ниво с участието на бивши политически и военни лидери, която да разработи конкретни мерки за ускоряване на превъоръжаването. Инициативата обаче е срещнала силна съпротива от страна на водещи държави членки, сред които Франция, Италия и Германия, което я е принудило официално да я отмени на 6 септември.
"Държавите членки наистина се противопоставиха на тази идея. Добре, нека потърсим други решения. Но аз не се отказвам от тази цел: трябва да действаме по-бързо'' заключи върховият представител на ЕС.
Въпреки дипломатическото отстъпление, дипломат номер едно на Брюксел безапелационно заяви, че ще търси алтернативни механизми за преодоляване на забавянията във военната подготовка на Съюза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #22
22:41 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Колко
Коментиран от #29
22:43 11.09.2026
4 Трепя русофоби
Коментиран от #16, #20
22:43 11.09.2026
5 Кина
22:44 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хахахахха
До коментар #2 от "Готов за бой":готов си само да ти напълнят топлата дупка
22:44 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тази заемаща. Длъжносго
22:44 11.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ти знаеш
До коментар #2 от "Готов за бой":Ли от коя страна се държи къртечницара хахаха
22:45 11.09.2026
13 Тоя, пък.
До коментар #2 от "Готов за бой":С кой ще се заемеш, бе пeдър? Ти въздушна пушка не си държал с нежните си рачички !!!
22:45 11.09.2026
14 Да бе, ..да
Хахахаха
22:48 11.09.2026
15 Карай
22:48 11.09.2026
16 ха ха хаааа
До коментар #4 от "Трепя русофоби":От землянката ли ?
22:50 11.09.2026
17 Герге ,
22:51 11.09.2026
18 Ква..пе деРасия
Като.. деревянска шлю ХА избега тоа пе. ..ДАЛ
Една Украйна Сама пи ЗДИ 23 узкоглази ядрени монголья вече 13 год
Хихихи
22:51 11.09.2026
19 нннн
- Кудкудяк, кудкудяяяк!
22:52 11.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Европа
Коментиран от #35
22:54 11.09.2026
22 Къде са вашите
До коментар #1 от "Това":че нещо хич ги няма
22:56 11.09.2026
23 Мили ми руссначета
22:56 11.09.2026
24 Ива
22:57 11.09.2026
25 Хохлорезка
В България Мирчев нискочелия плаща на неграмотници да пишат глупости но хората умират от смях те знаят истината
22:59 11.09.2026
26 гошо
Коментиран от #33
22:59 11.09.2026
27 Д-р Фройдов
22:59 11.09.2026
28 шаа
23:00 11.09.2026
29 Ледено студен
До коментар #3 от "Колко":полъх за блатните и за русофилите
23:00 11.09.2026
30 Евкопит Бармалеев
Всичко което не се случва в Европа дом на тъгата и смърта!
23:00 11.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 боко
23:01 11.09.2026
33 Само 26
До коментар #26 от "гошо":е такъв
23:03 11.09.2026
34 Русия ли ще нападате фашисти
23:03 11.09.2026
35 м да
До коментар #21 от "Европа":с такива индивиди с такова мислене европа най добре да стане един кратер ...
23:03 11.09.2026
36 После Русия им била заплаха!?
23:03 11.09.2026
37 Затова бой до последния
И ако тази логика е разбираема за Кая (ястреб), то за Зеленски е абсурдна, защото той изтребва народа си.
23:04 11.09.2026
38 Укроформ
Доблестните ни войски смело настъпват докато рашистите бягат към Киев!
Край Славянск и Краматорск нашите смели войници организираха сами на себе си котел и се подготвят да отидат при Бандера!
Одеса също ще бъде в Котел ,но най важното е ,че смелата Естонка Калас щяла да достави дамаджани и галоши на смелите защитници на Незалежната ако се изпускат да има с какво да се почистят!
23:05 11.09.2026