НАТО: Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно

Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно в НАТО в защита на нашите народи, свободи и демокрацията, каза днес заместник-генералният секретар на алианса Радмила Шекеринска на церемония в централата на пакта в Брюксел за отбелязване на 25-годишнината от терористичните удари на 11 септември 2001 година, пише БТА.

Страхът не можа да спечели на този ден преди 25 години и никога няма да успее, добави тя. Решени сме подобна атака никога повече да не се случва. Светът се промени, но употребата на насилие за всяване на страх и несигурност не е изчезнала, допълни Шекеринска.

Тя посочи, че след събитията преди 25 години за първи път е бил задействан чл. 5 от Вашингтонския договор за съвместната отбрана. Америка не е сама - нейните приятели бяха с нея тогава, както сега, посочи Шекеринска.

Скот Ауткърк, шарже д'афер в мисията на САЩ към НАТО заяви, че неговата страна помни как нейните съюзници са оказали подкрепа в последвалите години. Тази връзка днес остава в сърцевината на пакта, въпреки новите заплахи, добави той. Днешният ден напомня, че свободното общество и свободата не са даденост, заяви Ауткърк.