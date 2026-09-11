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НАТО: Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно

НАТО: Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно

11 Септември, 2026 20:09 715 42

  • нато-
  • доналд тръмп-
  • марк рюте-
  • русия-
  • украйна

Скот Ауткърк, шарже д'афер в мисията на САЩ към НАТО заяви, че неговата страна помни как нейните съюзници са оказали подкрепа в последвалите години

НАТО: Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно в НАТО в защита на нашите народи, свободи и демокрацията, каза днес заместник-генералният секретар на алианса Радмила Шекеринска на церемония в централата на пакта в Брюксел за отбелязване на 25-годишнината от терористичните удари на 11 септември 2001 година, пише БТА.

Страхът не можа да спечели на този ден преди 25 години и никога няма да успее, добави тя. Решени сме подобна атака никога повече да не се случва. Светът се промени, но употребата на насилие за всяване на страх и несигурност не е изчезнала, допълни Шекеринска.

Тя посочи, че след събитията преди 25 години за първи път е бил задействан чл. 5 от Вашингтонския договор за съвместната отбрана. Америка не е сама - нейните приятели бяха с нея тогава, както сега, посочи Шекеринска.

Скот Ауткърк, шарже д'афер в мисията на САЩ към НАТО заяви, че неговата страна помни как нейните съюзници са оказали подкрепа в последвалите години. Тази връзка днес остава в сърцевината на пакта, въпреки новите заплахи, добави той. Днешният ден напомня, че свободното общество и свободата не са даденост, заяви Ауткърк.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато не станат

    16 1 Отговор
    паркинг...

    20:13 11.09.2026

  • 2 Путин

    22 1 Отговор
    ще ви разцепи...

    Коментиран от #22, #33

    20:13 11.09.2026

  • 3 Колко много

    20 2 Отговор
    Колко много пуделчета както обратният Рюте и Шекеринска са на тези позиции? Лаещ хор от пуделчета!!

    Коментиран от #4, #28

    20:14 11.09.2026

  • 4 заедно, заедно,

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Колко много":

    колко да сте заедно, ако не слушате чичо Сам?

    20:16 11.09.2026

  • 5 Ами

    18 2 Отговор
    Северна Америка и Европа винаги са заедно, в добро и зло,
    в радост и мъка ... докато смъртта ги раздели.
    Само не разбрахме кой е булката.
    Така като гледам ... Май Рюте :)

    20:17 11.09.2026

  • 6 ШОС

    17 1 Отговор
    е по-могъщ !

    20:18 11.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор
    Кога ли медии и поли/Т/утки ще започнат да говорят ИСТИНАТА за 11 септември🤔❓❗
    Истината, заради която вече са загубили живота си повече хора, които са я изрекли, от самите загинали на 11-ти❗

    Коментиран от #42

    20:19 11.09.2026

  • 8 Збигнев

    19 1 Отговор
    Света е триполюсен,Русия,Китай и Индия!

    20:19 11.09.2026

  • 9 КОГАТО ГО ПОЕМАШ

    11 1 Отговор
    ЗАДНЕШКОМ Е НОРМАЛНО И МОЗЪКА ДА ТИ Е НА КАША,ТОЗИ ОЛАНДЕЦ С ГОЛА ВОДА И КАЛ ПО Г.....

    20:19 11.09.2026

  • 10 Шопо

    16 2 Отговор
    Така наречената демокрация е една заблуда, опиум за масите.
    Ако с избори можеше да се промени нещо то те щяха да са забранени.

    20:19 11.09.2026

  • 11 Батко Тръмп ги прави на луди

    9 1 Отговор
    а те все още си мислят ще ги гали по неолибералните демократични дупета с онази си работа. Той вече им го е вкарал дълбоко а те се правят че не го усещат и даже им е готино

    Коментиран от #24

    20:21 11.09.2026

  • 12 ЕВРОПА ОТДАВНА Е АУТ

    15 1 Отговор
    И УВОЛНЕНА ОТ ЗНАЧИМИТЕ СЪБИТИЯ В СВЕТА. С ТАКИВА КОМАНДИРКИ КАТО УРСУЛАТА И КАЯ НЕ МОЖЕ ДА ИМАШ НИКАКВИ ОЧАКВАНИЯ ОСВЕН ДА ОБЪРНАТ ВСИЧКО НА БАРДАК.

    20:21 11.09.2026

  • 13 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    14 2 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    20:22 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    15 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #23

    20:23 11.09.2026

  • 16 Тик-Ток

    14 1 Отговор
    НАТО - банда терористи пирати и мародери

    20:24 11.09.2026

  • 17 Митко

    12 0 Отговор
    Още съм на плажа на Гърция с безплатния интернет. Слушайте! НАТО/МАТО, Путин ще ги изкърти. Да живее нашето и нашенското!!!!!!

    20:24 11.09.2026

  • 18 САМО РЮТЕТО НЕ Е РАЗБРАЛ

    11 0 Отговор
    Че САЩ поемат по собствен път. Както се казва - тъп пьодал.

    20:25 11.09.2026

  • 19 Иван

    8 0 Отговор
    Рептилите искат и Централна Азия, и Близкия Изток, и Африка, и Карибите.......

    20:25 11.09.2026

  • 20 Досега бяха само самолети

    7 0 Отговор
    Крайно време е и за гъбите...

    20:26 11.09.2026

  • 21 фАНТОМасс

    8 0 Отговор
    Скоро Рютето ще ходи да плува в еГЕЙското си море ! А другите да си воюват и мрат !

    20:26 11.09.2026

  • 22 По точно

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Тръмп ненавижда европейските лидери. Уважава само Путин и Ким.

    20:28 11.09.2026

  • 23 Малко

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    по долу !

    20:29 11.09.2026

  • 24 А чалмите

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Батко Тръмп ги прави на луди":

    него!

    20:30 11.09.2026

  • 25 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Това е много хубаво но ми се струва че е необходимо да се посочи на г-н Рюте едно важно обстоятелство -около 400 г.западният свят -колективен или разединен- е един конкистадор -завоевател и победител подчинил много народи с много по-голямо население от него !?на какво се дължи това -философите и специалистите изтъкват доста причини които ще сведа до една -просто западните държави т.н.бели държави са в период на подем белият човек в този период е доминираща фигура по-силен по -енергичен по-находчив по -креативен по-съобразителен по-смел -до авантюризъм ...и тези качества са използвани правилно на макс !?А много народи и държави напр-Китай са в кризисно упадъчно състояние!?Затова имаме сега това което имаме с най-различни подробности на които няма да се спирам!?Но от 25 г.насам със всички западни "бели "държави става нещо странно -деградират пълен упадък това е точната дума!2А бившите подчинени изостанали народи колонии и т.н.сега са в подем -или поне една значителна част !? Това засега е само начало но е притеснително и считам че г-н Рюте вместо да засилва тази военна риторика която наблюдаваме би трябвало да помисли -все пак той е важен човек -за по-адекватни действия и политика ...иначе може историята от последните 400 г.да се повтори -само че с обратен знак!?

    20:30 11.09.2026

  • 26 Ти да видиш

    12 0 Отговор
    Силата на НАТО е в свирката...... въздух под налягане и накрая една свирка!

    20:33 11.09.2026

  • 27 Аутсайдери

    8 0 Отговор
    Силата ви е в глупостта на другите!Ако хората имаха повече разум да ви противодействат щяхте да разберете какви нефелни мръшляци сте!

    20:33 11.09.2026

  • 28 хихи

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Колко много":

    а обратния Пуся какво да го правим. на фронта ли да го пращаме😅😅😅

    Коментиран от #38

    20:33 11.09.2026

  • 29 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Преди време се говореше за плавателен канал свързващ Атлантика с Тихия океан между Мексико и Канада,но не можаха да се разберат на чие име да бъде кръстен.Името на Сталин вече беше отхвърлено,но това на Владимир Путин се обсъжда в момента.
    Северна Америка,значи ....хи хи хи

    20:36 11.09.2026

  • 30 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Гледайки какво представлява НАТО клон България ме кара да си спомня,че в какъвто и отбор да играем ,той губи накрая с разгромен резултат.

    20:39 11.09.2026

  • 31 Силата

    3 0 Отговор
    Ви е в лъжите и пропагандата но скоро ще Ви се стегне ла 💩 то! Очаквам атентат с/ у Соростауър в опит да се измиете от вонята Му...

    20:39 11.09.2026

  • 32 Пич

    5 0 Отговор
    Тръмп им вика, че са рендерасти, те му разправят, че много хубави цугтромбони правели...

    20:40 11.09.2026

  • 33 И Преди и сега

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ключовото в тая както и всички останали Zакани е двубуквието ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #40

    20:44 11.09.2026

  • 34 жик так

    3 0 Отговор
    Да бе , видяхме го във войната с Иран !!!

    20:48 11.09.2026

  • 35 Оги

    3 0 Отговор
    Това от рубриката виц на деня ли е?

    20:50 11.09.2026

  • 36 НАТО е едно недоносче

    3 0 Отговор
    С командир хомосексуалист.

    20:50 11.09.2026

  • 37 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ЗАВАЛИИТЕ,ЕВРОГЕИЗЕРИ

    20:51 11.09.2026

  • 38 Дако

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    Що да е обратен , щото след дупягата ти го завира в устягатя ?

    20:51 11.09.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    И ЗАТОВА ЩОТО СТЕ ЗАЕДНО
    .....
    СИ ПЛАЩАТЕ ПОСЛУШНО РЕКЕТА НА ДОН ДОНИ КОРЛЕОНЕ И МЮФТИИТЕ ОТ СИНАГОГАТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ БАНКИ :)
    .....
    ДА ОБИДЯ ВСИЧКИ НАВЕДНЪЖ:)

    20:53 11.09.2026

  • 40 Става въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "И Преди и сега":

    За дупето ти.

    21:03 11.09.2026

  • 41 Четейки

    2 0 Отговор
    заглавието се сетих за филма "Двойникът" с Тодор Колев и моментите когато четеше лозунгите от стените в кабинетите като свои мисли.

    21:06 11.09.2026

  • 42 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много си активен , що ли не беше така и на 9-ти септември .. 😁

    21:17 11.09.2026

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