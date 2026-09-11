НАТО: Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно

Силата ни е в това, че Северна Америка и Европа винаги са заедно в НАТО в защита на нашите народи, свободи и демокрацията, каза днес заместник-генералният секретар на алианса Радмила Шекеринска на церемония в централата на пакта в Брюксел за отбелязване на 25-годишнината от терористичните удари на 11 септември 2001 година, пише БТА.
Страхът не можа да спечели на този ден преди 25 години и никога няма да успее, добави тя. Решени сме подобна атака никога повече да не се случва. Светът се промени, но употребата на насилие за всяване на страх и несигурност не е изчезнала, допълни Шекеринска.
Тя посочи, че след събитията преди 25 години за първи път е бил задействан чл. 5 от Вашингтонския договор за съвместната отбрана. Америка не е сама - нейните приятели бяха с нея тогава, както сега, посочи Шекеринска.
Скот Ауткърк, шарже д'афер в мисията на САЩ към НАТО заяви, че неговата страна помни как нейните съюзници са оказали подкрепа в последвалите години. Тази връзка днес остава в сърцевината на пакта, въпреки новите заплахи, добави той. Днешният ден напомня, че свободното общество и свободата не са даденост, заяви Ауткърк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Докато не станат
20:13 11.09.2026
2 Путин
Коментиран от #22, #33
20:13 11.09.2026
3 Колко много
Коментиран от #4, #28
20:14 11.09.2026
4 заедно, заедно,
До коментар #3 от "Колко много":колко да сте заедно, ако не слушате чичо Сам?
20:16 11.09.2026
5 Ами
в радост и мъка ... докато смъртта ги раздели.
Само не разбрахме кой е булката.
Така като гледам ... Май Рюте :)
20:17 11.09.2026
6 ШОС
20:18 11.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Истината, заради която вече са загубили живота си повече хора, които са я изрекли, от самите загинали на 11-ти❗
Коментиран от #42
20:19 11.09.2026
8 Збигнев
20:19 11.09.2026
9 КОГАТО ГО ПОЕМАШ
20:19 11.09.2026
10 Шопо
Ако с избори можеше да се промени нещо то те щяха да са забранени.
20:19 11.09.2026
11 Батко Тръмп ги прави на луди
Коментиран от #24
20:21 11.09.2026
12 ЕВРОПА ОТДАВНА Е АУТ
20:21 11.09.2026
13 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
20:22 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #23
20:23 11.09.2026
16 Тик-Ток
20:24 11.09.2026
17 Митко
20:24 11.09.2026
18 САМО РЮТЕТО НЕ Е РАЗБРАЛ
20:25 11.09.2026
19 Иван
20:25 11.09.2026
20 Досега бяха само самолети
20:26 11.09.2026
21 фАНТОМасс
20:26 11.09.2026
22 По точно
До коментар #2 от "Путин":Тръмп ненавижда европейските лидери. Уважава само Путин и Ким.
20:28 11.09.2026
23 Малко
До коментар #15 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":по долу !
20:29 11.09.2026
24 А чалмите
До коментар #11 от "Батко Тръмп ги прави на луди":него!
20:30 11.09.2026
25 не може да бъде
20:30 11.09.2026
26 Ти да видиш
20:33 11.09.2026
27 Аутсайдери
20:33 11.09.2026
28 хихи
До коментар #3 от "Колко много":а обратния Пуся какво да го правим. на фронта ли да го пращаме😅😅😅
Коментиран от #38
20:33 11.09.2026
29 Сатана Z
Северна Америка,значи ....хи хи хи
20:36 11.09.2026
30 Сатана Z
20:39 11.09.2026
31 Силата
20:39 11.09.2026
32 Пич
20:40 11.09.2026
33 И Преди и сега
До коментар #2 от "Путин":Ключовото в тая както и всички останали Zакани е двубуквието ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #40
20:44 11.09.2026
34 жик так
20:48 11.09.2026
35 Оги
20:50 11.09.2026
36 НАТО е едно недоносче
20:50 11.09.2026
37 Боруна Лом
20:51 11.09.2026
38 Дако
До коментар #28 от "хихи":Що да е обратен , щото след дупягата ти го завира в устягатя ?
20:51 11.09.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СИ ПЛАЩАТЕ ПОСЛУШНО РЕКЕТА НА ДОН ДОНИ КОРЛЕОНЕ И МЮФТИИТЕ ОТ СИНАГОГАТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ БАНКИ :)
.....
ДА ОБИДЯ ВСИЧКИ НАВЕДНЪЖ:)
20:53 11.09.2026
40 Става въпрос
До коментар #33 от "И Преди и сега":За дупето ти.
21:03 11.09.2026
41 Четейки
21:06 11.09.2026
42 Бай Х@ймане ,
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Много си активен , що ли не беше така и на 9-ти септември .. 😁
21:17 11.09.2026