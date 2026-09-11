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От разузнаване до настъпателни и отбранителни операции! Китай разкри тайната на новия си изтребител J-50

От разузнаване до настъпателни и отбранителни операции! Китай разкри тайната на новия си изтребител J-50

11 Септември, 2026 23:09 829 9

  • китай-
  • си дзинпин-
  • нато-
  • изтребители-
  • тайван

Една от най-отличителните характеристики ще бъде способността на самолета да поддържа полет автономно, ако пилотът загуби съзнание или стане неспособен да управлява поради прекомерни претоварвания

От разузнаване до настъпателни и отбранителни операции! Китай разкри тайната на новия си изтребител J-50 - 1
Снимка: YouTube
News.bg News.bg

Разработчиците на перспективния китайски изтребител J-50 очертаха технологии, които биха могли фундаментално да променят характера на въздушния бой. Основните характеристики включват способността на самолета да продължи полета си автономно, ако пилотът загуби съзнание, както и координацията на големи групи от дронове.

Тези подробности произтичат от проучване, проведено от екип в Института за проектиране и изследване на летателни апарати в Шенян (Shenyang Aircraft Design and Research Institute), както съобщава South China Morning Post (SCMP). Водещ автор е Джан Донг - главният конструктор на системите за управление на полета в института.

Изтребител с възможност за безпилотен полет

Една от най-отличителните характеристики ще бъде способността на самолета да поддържа полет автономно, ако пилотът загуби съзнание или стане неспособен да управлява поради прекомерни претоварвания (G-сили).

Разработчиците описват и система, която би позволила на пилота да прехвърли управлението на самолета в критични моменти, като по този начин автоматизираните системи поемат изпълнението на конкретни задачи.

Друга ключова технология е свързана с навигацията в среда, където сателитните сигнали са недостъпни. Изследователите проучват използването на квантови технологии, които да помогнат на самолета да се ориентира дори когато сателитната навигация не е налична.

J-50 ще действа съвместно с дронове тип "партньори"

Китайските конструктори поставят специален акцент върху взаимодействието между изтребителите и дроновете.

Концепцията предвижда създаването на големи формации от дронове тип "партньори", способни динамично да променят подредбата си в зависимост от ситуацията. Пилотираният изтребител ще координира различни задачи - от разузнаване до настъпателни и отбранителни операции.

Тези дронове са проектирани да действат не просто като отделни единици, а като част от единна система, способна да се преконфигурира по време на бойна мисия.

Важно е обаче да се отбележи, че публикуваното проучване не споменава изрично името J-50, нито потвърждава, че всички описани технологии непременно ще бъдат внедрени в този конкретен самолет. J-50 е неофициалното обозначение на перспективния китайски изтребител, който за първи път се появи на кадри от изпитателен полет през декември 2024 г. Китайските J-50 и J-36 се разглеждат като перспективни изтребители от шесто поколение. Разработването им се счита за част от надпреварата между Пекин и САЩ за създаване на бойни самолети от следващо поколение. Наскоро бяха публикувани най-детайлните до момента снимки на нов летателен апарат на компанията Shenyang Aircraft Corporation (SAC), наричан в медиите J-50 или J-XDS.

J-50 е оборудван с два двигателя с плоски дюзи и възможност за управление на вектора на тягата. Вероятно между стойките на колесника е разположен вътрешен отсек за въоръжение, предназначен за ракети и бомби.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    3 5 Отговор
    Поне да беха го направили 60 , да не се вижда , като А 50 ..😁

    Коментиран от #2

    23:11 11.09.2026

  • 2 Лама Кифла

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    оти 60 бре, 50 си е арно

    23:18 11.09.2026

  • 3 Име

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #4

    23:18 11.09.2026

  • 4 да питам

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    До 23:00 ли ви е смяната ?

    Коментиран от #6

    23:23 11.09.2026

  • 5 Робот

    4 1 Отговор
    Вампирите взеха да вдяват че всичко Китайско става руско и обратното..Новите руски турбо реактивни дронове поколение 6 ще бъдат тествани в украинския курник около нова година и на практика това ще довърши окончателно енергийния колапс..

    23:24 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фарс

    0 1 Отговор
    Толкова ни няма проблеми в бг ,че се занимавате с една от най гладните държави в света,тия пасквил на някъв комунистически вестник сте го сложили главна новина

    23:33 11.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    И западните джендъри се ерчат ,хути по чехли и перси им е@@@@ м@@@@@@ до девето коляно

    Коментиран от #9

    23:57 11.09.2026

  • 9 Таваришч ,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Няма друга такава армия в Света , с дажба 200 мл. Водка през ВСВ .

    00:25 12.09.2026

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