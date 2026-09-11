Поне един метод за дигитално плащане! Искат да забранят на бизнесите да искат заплащане само в брой

Скоро в Германия магазините, ресторантите и доставчиците на услуги ще бъдат задължени да предлагат поне един метод за дигитално плащане наред с плащането в брой, съобщава Die Welt.
Федералният министър на финансите Ларс Клингбайл представи ключови предложения по въпроса, които в момента се съгласуват с останалите министерства. Предвижда се новите правила да влязат в сила през 2027 г.
"Искаме бизнесът да предлага метод за дигитално плащане навсякъде, където стоките и услугите се заплащат директно на място", се посочва в предложението.
Като цяло, фирмите ще могат сами да решават кои методи за дигитално плащане да предлагат.
Плащанията в брой ще продължат да се приемат; целта е да се даде избор на клиентите. Предвиждат се изключения от това изискване за организации с нестопанска цел, като например любителски спортни клубове или благотворителни организации. Освен това ще се разгледа необходимостта от специални разпоредби за лица, изпаднали в затруднено финансово положение.
Министерството на финансите възнамерява да внесе законопроект в правителството по-късно тази година. То обосновава плановете си, наред с другото, с необходимостта от борба с укриването на данъци, прането на пари и други финансови престъпления. Дигиталните плащания създават запис, което улеснява проследяването им.
Тези планове предизвикаха критики от страна на търговците на дребно. "Законодателните изисквания са напълно излишни; те единствено създават допълнителна бюрокрация и несигурност", заяви Улрих Бинебесел от Германската федерация за търговия на дребно (HDE).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Класик
21:44 11.09.2026
2 Пилотът Гошу
В Германия иди си купи дюнер с карта.. 80 от 100 въобще не предлагат... За касови бележки да не говорим... Иначе все другите им бъркат в да не казвам кое...
21:44 11.09.2026
3 Дигитално
Коментиран от #6, #8, #13
21:45 11.09.2026
4 Възраждане
21:50 11.09.2026
5 Демократ
21:54 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ИТ специалист
22:04 11.09.2026
8 Дявола винаги крие
До коментар #3 от "Дигитално":дяволиите си зад добри намерения.
А негативите са далеч повече от предполаемите ползи.
Както например уж за защита на децата в нета искат абсолютно всички да им доставят задължително личните си данни, пръстови отпечатъци и лицето си.
Идеята с дигитално плащане е за да могат да кажат какво и по-колко да купуваш /а и от къде/с възможност на блокиране и пълен контрол на парите ти
Коментиран от #9
22:05 11.09.2026
9 Соломон
До коментар #8 от "Дявола винаги крие":Дори и в брой да плащаш със картите за лоялност големите вериги знаят колко пъти влизаш в магазина. Колко стоиш,какво купуваш. Така че дали ще платиш в брой или с карта няма значение
22:12 11.09.2026
10 Баба Гошка
22:19 11.09.2026
11 Разбира се
Коментиран от #12
22:23 11.09.2026
12 Соломон
До коментар #11 от "Разбира се":При ДЕ няма да има такси. Сега плащаме на САЩ които държат системата за разплащане
22:25 11.09.2026
13 Милен
До коментар #3 от "Дигитално":Първо: няма как да спреш ,,сивата икономика" и второ: ако не е ,,сивата икономика", ще я закъсаме тотално.
22:33 11.09.2026