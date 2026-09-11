Поне един метод за дигитално плащане! Искат да забранят на бизнесите да искат заплащане само в брой

Скоро в Германия магазините, ресторантите и доставчиците на услуги ще бъдат задължени да предлагат поне един метод за дигитално плащане наред с плащането в брой, съобщава Die Welt.

Федералният министър на финансите Ларс Клингбайл представи ключови предложения по въпроса, които в момента се съгласуват с останалите министерства. Предвижда се новите правила да влязат в сила през 2027 г.

"Искаме бизнесът да предлага метод за дигитално плащане навсякъде, където стоките и услугите се заплащат директно на място", се посочва в предложението.

Като цяло, фирмите ще могат сами да решават кои методи за дигитално плащане да предлагат.

Плащанията в брой ще продължат да се приемат; целта е да се даде избор на клиентите. Предвиждат се изключения от това изискване за организации с нестопанска цел, като например любителски спортни клубове или благотворителни организации. Освен това ще се разгледа необходимостта от специални разпоредби за лица, изпаднали в затруднено финансово положение.

Министерството на финансите възнамерява да внесе законопроект в правителството по-късно тази година. То обосновава плановете си, наред с другото, с необходимостта от борба с укриването на данъци, прането на пари и други финансови престъпления. Дигиталните плащания създават запис, което улеснява проследяването им.

Тези планове предизвикаха критики от страна на търговците на дребно. "Законодателните изисквания са напълно излишни; те единствено създават допълнителна бюрокрация и несигурност", заяви Улрих Бинебесел от Германската федерация за търговия на дребно (HDE).