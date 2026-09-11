Новини
Свят »
Германия »
Поне един метод за дигитално плащане! Искат да забранят на бизнесите да искат заплащане само в брой

Поне един метод за дигитално плащане! Искат да забранят на бизнесите да искат заплащане само в брой

11 Септември, 2026 21:39 961 13

  • евро-
  • еврозона-
  • германия-
  • фридрих мерц

Министерството на финансите възнамерява да внесе законопроект в правителството по-късно тази година

Поне един метод за дигитално плащане! Искат да забранят на бизнесите да искат заплащане само в брой - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Die Welt Die Welt

Скоро в Германия магазините, ресторантите и доставчиците на услуги ще бъдат задължени да предлагат поне един метод за дигитално плащане наред с плащането в брой, съобщава Die Welt.

Федералният министър на финансите Ларс Клингбайл представи ключови предложения по въпроса, които в момента се съгласуват с останалите министерства. Предвижда се новите правила да влязат в сила през 2027 г.

"Искаме бизнесът да предлага метод за дигитално плащане навсякъде, където стоките и услугите се заплащат директно на място", се посочва в предложението.

Като цяло, фирмите ще могат сами да решават кои методи за дигитално плащане да предлагат.

Плащанията в брой ще продължат да се приемат; целта е да се даде избор на клиентите. Предвиждат се изключения от това изискване за организации с нестопанска цел, като например любителски спортни клубове или благотворителни организации. Освен това ще се разгледа необходимостта от специални разпоредби за лица, изпаднали в затруднено финансово положение.

Министерството на финансите възнамерява да внесе законопроект в правителството по-късно тази година. То обосновава плановете си, наред с другото, с необходимостта от борба с укриването на данъци, прането на пари и други финансови престъпления. Дигиталните плащания създават запис, което улеснява проследяването им.

Тези планове предизвикаха критики от страна на търговците на дребно. "Законодателните изисквания са напълно излишни; те единствено създават допълнителна бюрокрация и несигурност", заяви Улрих Бинебесел от Германската федерация за търговия на дребно (HDE).


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Класик

    18 2 Отговор
    Ще дойдат на власт АзГ и нещата ще се променят. САЩисаните и евреите са в дъното на този цифров рак.

    21:44 11.09.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    11 3 Отговор
    Отдавна трябваше да го направят там. Нали те даваха зор Гърция да предлага навсякъде плащане с карта? Нищо, че банките не предлагаха читави услуги... После изпадналите германци си купуват вода за 50 цента и мрънкат, все едно са им изяли закуската...
    В Германия иди си купи дюнер с карта.. 80 от 100 въобще не предлагат... За касови бележки да не говорим... Иначе все другите им бъркат в да не казвам кое...

    21:44 11.09.2026

  • 3 Дигитално

    3 18 Отговор
    ...това е единствения начин да се спре сивата икономика, плащане под масата в плик, скриване на осигуровки и т.н. Всякаква забрана за заплати и бонуси в брой...И санкции-ликвидация, конфискация на бизнеса и незаконно придобитото през това време.... и хайде в първи клас...тогава има някаква надежда че нещо може да се оправи...

    Коментиран от #6, #8, #13

    21:45 11.09.2026

  • 4 Възраждане

    7 2 Отговор
    АзГ ще върне дойчемарката

    21:50 11.09.2026

  • 5 Демократ

    1 5 Отговор
    Е че тия немски мал умници не го ли предлагат Още със смрадливи хартии ли плащат Егасии пещерняците

    21:54 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИТ специалист

    1 4 Отговор
    Крайно време беше всички тарикати, които слагат цени бетер Германия, и не плащат данъци да бъдат притиснати. Ще ми приемат само пари в брой. Аз пък като плащам максимални осигуровки и тлъст данък искам да харча при двойно по-ниски цени и да плащам с телефона.

    22:04 11.09.2026

  • 8 Дявола винаги крие

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дигитално":

    дяволиите си зад добри намерения.
    А негативите са далеч повече от предполаемите ползи.
    Както например уж за защита на децата в нета искат абсолютно всички да им доставят задължително личните си данни, пръстови отпечатъци и лицето си.
    Идеята с дигитално плащане е за да могат да кажат какво и по-колко да купуваш /а и от къде/с възможност на блокиране и пълен контрол на парите ти

    Коментиран от #9

    22:05 11.09.2026

  • 9 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дявола винаги крие":

    Дори и в брой да плащаш със картите за лоялност големите вериги знаят колко пъти влизаш в магазина. Колко стоиш,какво купуваш. Така че дали ще платиш в брой или с карта няма значение

    22:12 11.09.2026

  • 10 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Малло умнико, искам да те видя с твоя мобилен телефон или карта как седиш отвън и не можеш да си купиш нищо както се случи в Испания преди 3 години през април 15 часа блак аут. Без ток без интернет без телефон. Единствено БП остана да свети на пътя и да продава гориво на дългата опашка, плащаща в брой. И квартални магазинчета продаваха в брой. Всеки момент слънчев електромагнитен импулс може да прати всичките технологии в каналла и за седмици ще си ядеш телефона

    22:19 11.09.2026

  • 11 Разбира се

    1 0 Отговор
    Да пуснат система през, която няма банкови такси за трансакциите и бизнесите сами ще извадят пос терминалите

    Коментиран от #12

    22:23 11.09.2026

  • 12 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Разбира се":

    При ДЕ няма да има такси. Сега плащаме на САЩ които държат системата за разплащане

    22:25 11.09.2026

  • 13 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дигитално":

    Първо: няма как да спреш ,,сивата икономика" и второ: ако не е ,,сивата икономика", ще я закъсаме тотално.

    22:33 11.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания