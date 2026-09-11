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Непробиваем ли е Patriot? Иранската армия твърди, че е ударила сериозно 10 изтребителя на САЩ само в една атака
  Тема: Иранската криза

Непробиваем ли е Patriot? Иранската армия твърди, че е ударила сериозно 10 изтребителя на САЩ само в една атака

11 Септември, 2026 22:09 1 127 28

  • иран-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ракети-
  • пейтриът

Атаката беше извършена през нощта на 8 срещу 9 септември срещу авиобазата "Мувафак Салти"

Непробиваем ли е Patriot? Иранската армия твърди, че е ударила сериозно 10 изтребителя на САЩ само в една атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CBS News CBS News

Иранците са успели да повредят около дузина американски бойни самолети във военновъздушна база в Йордания, въпреки че разположените там американски системи за противовъздушна отбрана Patriot са работили в режим на "картечна стрелба", съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Атаката беше извършена през нощта на 8 срещу 9 септември срещу авиобазата "Мувафак Салти". Както припомня медията, след първоначален обмен на удари между САЩ и Иран, Техеран предприе нападения срещу американски военни обекти, по-конкретно срещу базата в Йордания.

Източници, пожелали анонимност, заявиха пред медията, че един щурмови самолет A-10 Thunderbolt II е понесъл сериозни повреди - крилото му е било откъснато. Около осем изтребителя F-15 са получили леки повреди, които бързо са били отстранени.

Същевременно няма данни за пострадали сред американския военен персонал по време на удара срещу Йордания.

Анализатори от украинския портал Defense Express отбелязват, че според официални изявления от Йордания, по време на атаката Иран е изстрелял около 20 балистични ракети по авиобазата. Съдейки по публикуваните в интернет видеоклипове, системите на американската ПВО са изстреляли най-малко 60 ракети-прехващачи PAC-3, за да отблъснат атаката; някои източници дори посочват цифрата от 100 прехващача. Така се пада средно по поне три ракети PAC-3 за всяка приближаваща балистична ракета.

Йордански официални лица твърдят, че противовъздушната отбрана е прехванала 18 от 20-те ирански ракети, докато останалите две - според официалната версия - не са достигнали целите си.

Анализаторите от Defense Express предполагат, че значителна част от щетите вероятно са нанесени в зоната за паркиране на самолетите. В същото време характерът на повредите по F-15 - които бързо са върнати в експлоатация - повдига въпроси относно това какво точно е ударило зоната за паркиране.

"Ако F-15 са могли да бъдат ремонтирани толкова бързо, повредите сигурно са били съвсем незначителни, което не прилича особено на последиците от удар с балистична ракета. Следователно е възможно зоната за паркиране да е била ударена от отломки на свалена ракета или от суббоеприпаси на балистична ракета с касетъчна бойна глава - използването на каквито се виждаше ясно в публикуваните видеоклипове", отбелязват експертите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санде глухия

    13 19 Отговор
    То и У Йло твърдеше...3 дня в Киев и седмица в Лиса бон,.. а после Оцалива КУ РАна рамАзан и избега по прашки от некаков готвач
    Еееееееехехе

    22:11 11.09.2026

  • 2 гост

    14 15 Отговор
    Чалмите са по-големи лъжци и от орките , ама пусто нали трябва да се покажат пред "населението" , че да не вземат да си помислят да ги избесят по лампите !! Иначе не се и надяват някой навън да им върже !

    22:12 11.09.2026

  • 3 Малиии

    12 4 Отговор
    Тия ни задминаха .. По 10 на нож . 😁

    22:13 11.09.2026

  • 4 Тия Аятоласите

    9 7 Отговор
    Па са ги... ОБМОНУЛИ и.. НАДУЛИ... като оня пен ДЕЛ... педофило
    Хихихихи

    22:13 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въх ще омра от смях

    9 9 Отговор
    Непробиваем е ....от гълъби .
    Израел заплашиха децата ог Газа ,че ще ги бомбардират ако си играяг с балони и хвърчила . Смятай .
    А това е бункерът на ЦАХАЛ в Бейт Шем ,където бяха ликвидирани ционистите участвали в бомбардировката на Минаб

    22:13 11.09.2026

  • 7 хаха

    9 5 Отговор
    То ако на някакви празноглави чалми на вярваш на кого А?

    Затова са си на едно и също ниво там. Чалми, иб рик, двукраката пощенска кутия и бия чело в асфалта.

    22:13 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Честити банани!

    19 5 Отговор
    Айде сичкото сорос на амбразурата да защитават чичко Дони!

    Коментиран от #14, #23, #26

    22:16 11.09.2026

  • 10 Механик

    11 5 Отговор
    Aбе, непробивам е бе. Какъв да е друг. А киевчани спят в метрото понеже им е кеф.

    22:18 11.09.2026

  • 11 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    1 6 Отговор
    За самолетите няма фото или видео ,но пък има видео на UH-60 Black Hawk от Мувафак Салти с повреди на ремаркета

    22:19 11.09.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    В „ТАЗИ ДЪРЖАВА”
    В ХИПОДРУМА И ЛАГЕРА
    ВЧЕРА ИЗГОРЕХА ДЕСЕТ АВТО МОБИЛИ🤔

    22:19 11.09.2026

  • 13 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ

    6 4 Отговор
    Опиняйте килимчето и ду парата нагоре оти стана време за Вечерната! Мюизинина веке вие от минарето!
    АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО ...АК БАР!!

    22:20 11.09.2026

  • 14 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Честити банани!":

    Остави ги, че вече трета година не могат да излязат с окончателно становище къв им се пада Тръмпоча. Един ден го славословят и му викат, че е Белият вожд. Другия ден го пустосват и го наричат Агент Краснов...
    Много им е трудно на хайванчетата. А и опорки нещо не им спускат, та се хванали за главите какво да приказват.

    22:21 11.09.2026

  • 15 Пич

    12 5 Отговор
    Тези безсмислици, Патриот и Томахавка са безкрайно непригодни "звезди" открая на миналия век!!!
    За нищо не стават, но САЩ изнудва глупаците да ги купуват!!!

    Коментиран от #24

    22:22 11.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    13 6 Отговор
    Що ставате смешни с това заглавие. Още Садам Хюсеин 80-те показа, че Патриот в пробиваем за старите му ракети Скъд. Да задаваш такъв въпрос след 40 години е тъпо. Патриот е краден вариант на С-300. След това руснаците има нова версия на С-300 PU , С-400 и сега С-500 . Американците живеят в миналия век.

    Коментиран от #20, #27

    22:23 11.09.2026

  • 17 ХиХи

    11 4 Отговор
    Пък краварите твърдят че са хегамон а вече 6 месеца Ормуз е затворен

    22:24 11.09.2026

  • 18 Дзак

    4 4 Отговор
    Много шум за нищо. 80 за 20. Това го писаха още миналата седмица . Дадоха и разходите!

    22:25 11.09.2026

  • 19 Факт

    6 4 Отговор
    Лъжлива статия, трето повторение с различно заглавие. За пари естествено. Шараните лапат!

    22:26 11.09.2026

  • 20 Без казармен пе ДИК,да? ))

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Еееееееехехе
    Гледай как целта монгольяк П едерация нахрен горить
    Еееееееехехе
    Оди лопай ку ранагите женчо

    22:27 11.09.2026

  • 21 ИРАНСКИТЕ БРАТЮШКИ

    4 2 Отговор
    ТВЪРДЯХА ЧЕ АЯТОЛАХА
    Е ЖИВ.

    ХАХА ХАХАХА

    22:29 11.09.2026

  • 22 Тъпо соросоидче

    8 4 Отговор
    Като чух Мирчев да казва че Гюров ще спечели се изпуснах от щастие. Слава на Урсула.

    22:29 11.09.2026

  • 23 За Агент КРАСНОВ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Честити банани!":

    Викат само Путерастите.

    22:31 11.09.2026

  • 24 Пичи ,

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Пак си навирила копитата ..

    22:31 11.09.2026

  • 25 Айде Бре

    4 2 Отговор
    ЧЕБУРАШКИ

    ПО БЪРЗО СВАЛЯЙТЕ УШАНКИТЕ
    И
    НАДЯВАЙТЕ ЧАЛМИТЕ.

    ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАПЪНЕТЕ
    ЗА АЯТОЛАСИТЕ.

    22:33 11.09.2026

  • 26 Агент Сорос

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Честити банани!":

    Соросоидите са против Дони. Те са ви партия, нали сте ги създали и тайно работят за вас.

    22:40 11.09.2026

  • 27 6135

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Абсолютно сте прав, но пропагандата и рекламата никога не са се съобразявали с неудобната истина.

    22:42 11.09.2026

  • 28 Абе

    1 2 Отговор
    Голям смях. Да питат укрите , колко е непробиваем.

    22:45 11.09.2026