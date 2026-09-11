Непробиваем ли е Patriot? Иранската армия твърди, че е ударила сериозно 10 изтребителя на САЩ само в една атака

Иранците са успели да повредят около дузина американски бойни самолети във военновъздушна база в Йордания, въпреки че разположените там американски системи за противовъздушна отбрана Patriot са работили в режим на "картечна стрелба", съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.

Атаката беше извършена през нощта на 8 срещу 9 септември срещу авиобазата "Мувафак Салти". Както припомня медията, след първоначален обмен на удари между САЩ и Иран, Техеран предприе нападения срещу американски военни обекти, по-конкретно срещу базата в Йордания.

Източници, пожелали анонимност, заявиха пред медията, че един щурмови самолет A-10 Thunderbolt II е понесъл сериозни повреди - крилото му е било откъснато. Около осем изтребителя F-15 са получили леки повреди, които бързо са били отстранени.

Същевременно няма данни за пострадали сред американския военен персонал по време на удара срещу Йордания.

Анализатори от украинския портал Defense Express отбелязват, че според официални изявления от Йордания, по време на атаката Иран е изстрелял около 20 балистични ракети по авиобазата. Съдейки по публикуваните в интернет видеоклипове, системите на американската ПВО са изстреляли най-малко 60 ракети-прехващачи PAC-3, за да отблъснат атаката; някои източници дори посочват цифрата от 100 прехващача. Така се пада средно по поне три ракети PAC-3 за всяка приближаваща балистична ракета.

Йордански официални лица твърдят, че противовъздушната отбрана е прехванала 18 от 20-те ирански ракети, докато останалите две - според официалната версия - не са достигнали целите си.

Анализаторите от Defense Express предполагат, че значителна част от щетите вероятно са нанесени в зоната за паркиране на самолетите. В същото време характерът на повредите по F-15 - които бързо са върнати в експлоатация - повдига въпроси относно това какво точно е ударило зоната за паркиране.

"Ако F-15 са могли да бъдат ремонтирани толкова бързо, повредите сигурно са били съвсем незначителни, което не прилича особено на последиците от удар с балистична ракета. Следователно е възможно зоната за паркиране да е била ударена от отломки на свалена ракета или от суббоеприпаси на балистична ракета с касетъчна бойна глава - използването на каквито се виждаше ясно в публикуваните видеоклипове", отбелязват експертите.