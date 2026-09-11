Непробиваем ли е Patriot? Иранската армия твърди, че е ударила сериозно 10 изтребителя на САЩ само в една атака

Иранците са успели да повредят около дузина американски бойни самолети във военновъздушна база в Йордания, въпреки че разположените там американски системи за противовъздушна отбрана Patriot са работили в режим на "картечна стрелба", съобщи CBS News, позовавайки се на собствени източници.
Атаката беше извършена през нощта на 8 срещу 9 септември срещу авиобазата "Мувафак Салти". Както припомня медията, след първоначален обмен на удари между САЩ и Иран, Техеран предприе нападения срещу американски военни обекти, по-конкретно срещу базата в Йордания.
Източници, пожелали анонимност, заявиха пред медията, че един щурмови самолет A-10 Thunderbolt II е понесъл сериозни повреди - крилото му е било откъснато. Около осем изтребителя F-15 са получили леки повреди, които бързо са били отстранени.
Същевременно няма данни за пострадали сред американския военен персонал по време на удара срещу Йордания.
Анализатори от украинския портал Defense Express отбелязват, че според официални изявления от Йордания, по време на атаката Иран е изстрелял около 20 балистични ракети по авиобазата. Съдейки по публикуваните в интернет видеоклипове, системите на американската ПВО са изстреляли най-малко 60 ракети-прехващачи PAC-3, за да отблъснат атаката; някои източници дори посочват цифрата от 100 прехващача. Така се пада средно по поне три ракети PAC-3 за всяка приближаваща балистична ракета.
Йордански официални лица твърдят, че противовъздушната отбрана е прехванала 18 от 20-те ирански ракети, докато останалите две - според официалната версия - не са достигнали целите си.
Анализаторите от Defense Express предполагат, че значителна част от щетите вероятно са нанесени в зоната за паркиране на самолетите. В същото време характерът на повредите по F-15 - които бързо са върнати в експлоатация - повдига въпроси относно това какво точно е ударило зоната за паркиране.
"Ако F-15 са могли да бъдат ремонтирани толкова бързо, повредите сигурно са били съвсем незначителни, което не прилича особено на последиците от удар с балистична ракета. Следователно е възможно зоната за паркиране да е била ударена от отломки на свалена ракета или от суббоеприпаси на балистична ракета с касетъчна бойна глава - използването на каквито се виждаше ясно в публикуваните видеоклипове", отбелязват експертите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санде глухия
Еееееееехехе
22:11 11.09.2026
2 гост
22:12 11.09.2026
3 Малиии
22:13 11.09.2026
4 Тия Аятоласите
Хихихихи
22:13 11.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Въх ще омра от смях
Израел заплашиха децата ог Газа ,че ще ги бомбардират ако си играяг с балони и хвърчила . Смятай .
А това е бункерът на ЦАХАЛ в Бейт Шем ,където бяха ликвидирани ционистите участвали в бомбардировката на Минаб
22:13 11.09.2026
7 хаха
Затова са си на едно и също ниво там. Чалми, иб рик, двукраката пощенска кутия и бия чело в асфалта.
22:13 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честити банани!
Коментиран от #14, #23, #26
22:16 11.09.2026
10 Механик
22:18 11.09.2026
11 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
22:19 11.09.2026
12 НИЩО МУ НЯМА
В „ТАЗИ ДЪРЖАВА”
В ХИПОДРУМА И ЛАГЕРА
ВЧЕРА ИЗГОРЕХА ДЕСЕТ АВТО МОБИЛИ🤔
22:19 11.09.2026
13 СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ
АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО ...АК БАР!!
22:20 11.09.2026
14 Механик
До коментар #9 от "Честити банани!":Остави ги, че вече трета година не могат да излязат с окончателно становище къв им се пада Тръмпоча. Един ден го славословят и му викат, че е Белият вожд. Другия ден го пустосват и го наричат Агент Краснов...
Много им е трудно на хайванчетата. А и опорки нещо не им спускат, та се хванали за главите какво да приказват.
22:21 11.09.2026
15 Пич
За нищо не стават, но САЩ изнудва глупаците да ги купуват!!!
Коментиран от #24
22:22 11.09.2026
16 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20, #27
22:23 11.09.2026
17 ХиХи
22:24 11.09.2026
18 Дзак
22:25 11.09.2026
19 Факт
22:26 11.09.2026
20 Без казармен пе ДИК,да? ))
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Еееееееехехе
Гледай как целта монгольяк П едерация нахрен горить
Еееееееехехе
Оди лопай ку ранагите женчо
22:27 11.09.2026
21 ИРАНСКИТЕ БРАТЮШКИ
Е ЖИВ.
ХАХА ХАХАХА
22:29 11.09.2026
22 Тъпо соросоидче
22:29 11.09.2026
23 За Агент КРАСНОВ
До коментар #9 от "Честити банани!":Викат само Путерастите.
22:31 11.09.2026
24 Пичи ,
До коментар #15 от "Пич":Пак си навирила копитата ..
22:31 11.09.2026
25 Айде Бре
ПО БЪРЗО СВАЛЯЙТЕ УШАНКИТЕ
И
НАДЯВАЙТЕ ЧАЛМИТЕ.
ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАПЪНЕТЕ
ЗА АЯТОЛАСИТЕ.
22:33 11.09.2026
26 Агент Сорос
До коментар #9 от "Честити банани!":Соросоидите са против Дони. Те са ви партия, нали сте ги създали и тайно работят за вас.
22:40 11.09.2026
27 6135
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Абсолютно сте прав, но пропагандата и рекламата никога не са се съобразявали с неудобната истина.
22:42 11.09.2026
28 Абе
22:45 11.09.2026