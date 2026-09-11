"Азов": Украинската армия няма противодействие срещу реактивните руски дронове "Шахед"

Украинските сили почти не успяват да свалят руските реактивни дронове "Шахед". За това съобщи в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на 3-ти армейски корпус "Азов", предава УНИАН.
Той подчерта, че Украйна напълно е загубила инициативата по отношение на реактивните дронове. Същевременно руснаците - добави заместник-командирът - са организирали масово производство и използване на тези реактивни "Шахед"-и, докато в Украйна "дори не знаем какво да правим с тях".
"Накратко: нямаме нито такива дронове, нито средства за противодействие", написа Жорин.
В същото време той отбеляза, че украински дронове също летят към Русия, макар част от тях да биват сваляни.
"Въпреки това ние почти не сваляме реактивни "Шахед"-и. Намирането на средства за противодействие срещу тях и собственото производство на такива дронове са въпросите, върху чието решаване трябва да се съсредоточим с най-висок приоритет в момента", подчерта Жорин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
Ама къде акъл? Бой до последната укра.
Коментиран от #6, #7
15:39 11.09.2026
2 момента е важен
Коментиран от #9
15:40 11.09.2026
3 Kaлпазанин
15:40 11.09.2026
4 Баламата
15:40 11.09.2026
5 Малиии
15:41 11.09.2026
6 Украинка
До коментар #1 от "Българка":А аа, ние сваляме всяко напрежение.Даже и това в гащите
Коментиран от #8
15:43 11.09.2026
7 Дуся
До коментар #1 от "Българка":Ти ли си ма ? Издои ли бика ?
15:43 11.09.2026
8 непропускате
До коментар #6 от "Украинка":Да ама сте като бактриологични бомби.Риска с вас е голям.
15:46 11.09.2026
9 да питам
До коментар #2 от "момента е важен":Що , досега ги "освобождаваха" ли ?😶🌫️
15:47 11.09.2026
10 евро-центак
Коментиран от #15
15:47 11.09.2026
11 украинска въшка
15:48 11.09.2026
12 604
15:53 11.09.2026
13 9ти септември
15:54 11.09.2026
14 Въх ще омра от смях
15:56 11.09.2026
15 Мухахаха
До коментар #10 от "евро-центак":И на баба меркелица ироплана ке продават
15:56 11.09.2026
16 Анонимен
15:58 11.09.2026
17 Пейтриът-5 милн долара бройката
15:58 11.09.2026
18 Уникално
А какво остава за историята на конфликта или резултатите от него за Украйна и Европа
Коментиран от #35
15:59 11.09.2026
19 Ватенка
15:59 11.09.2026
20 Софиянец
15:59 11.09.2026
21 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
украинците трябва да благодарят на зелю за „40 дни срам за СБУ и последвалото унищожение на украинската икономика...“
16:00 11.09.2026
22 да питам
16:00 11.09.2026
23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
24 Те го те
16:05 11.09.2026
25 име
16:05 11.09.2026
26 Ааааа Не!
16:06 11.09.2026
27 това са руски партенки
16:07 11.09.2026
28 ИДИЛ
16:09 11.09.2026
29 зельо наркомана
Азов да не мрънкат, а викат наркомана да се прибира и да води със себе си западащи западни политици!
16:09 11.09.2026
30 Има
16:10 11.09.2026
31 Интернет помни
16:12 11.09.2026
32 Мишел
16:12 11.09.2026
33 Забележка
Великобритания е предоставила на Украйна наземна версия на британската ракета AIM-132 ASRAAM, монтирана върху мобилна платформа. Системата е реално въведена в украинската ПВО и се използва активно. F-16 с AIM ракети, NASAMS с AIM ракети, британският RAVEN с ASRAAM и украинските високоскоростни дронове-прехващачи като P1-SUN Jetkiller.
16:13 11.09.2026
34 Коалицията Желаещите и пепеРутката
16:19 11.09.2026
35 Кое му е реалното
До коментар #18 от "Уникално":Нали първо получаваха Шахед , после почнаха лицензни Шахед , който прекръстиха на Геран , след това ги доразработиха . Китайския Москвич - Москвич ли е или не е ?
16:19 11.09.2026
36 Гитлер
16:19 11.09.2026
37 Е, естествено,
Но ги свалят и по видеообмена е пълно с видео как става това.
Украинците по принцип не обичат да се хвалят.
Винаги научаваме със закъснение за успехите им!
16:20 11.09.2026