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"Азов": Украинската армия няма противодействие срещу реактивните руски дронове "Шахед"
  Тема: Украйна

"Азов": Украинската армия няма противодействие срещу реактивните руски дронове "Шахед"

11 Септември, 2026 15:35 1 449 37

  • азов-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • максим жорин-
  • володимир зеленски

В същото време Максим Жорин отбеляза, че украински дронове също летят към Русия, макар част от тях да биват сваляни

"Азов": Украинската армия няма противодействие срещу реактивните руски дронове "Шахед" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинските сили почти не успяват да свалят руските реактивни дронове "Шахед". За това съобщи в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на 3-ти армейски корпус "Азов", предава УНИАН.

Той подчерта, че Украйна напълно е загубила инициативата по отношение на реактивните дронове. Същевременно руснаците - добави заместник-командирът - са организирали масово производство и използване на тези реактивни "Шахед"-и, докато в Украйна "дори не знаем какво да правим с тях".

"Накратко: нямаме нито такива дронове, нито средства за противодействие", написа Жорин.

В същото време той отбеляза, че украински дронове също летят към Русия, макар част от тях да биват сваляни.

"Въпреки това ние почти не сваляме реактивни "Шахед"-и. Намирането на средства за противодействие срещу тях и собственото производство на такива дронове са въпросите, върху чието решаване трябва да се съсредоточим с най-висок приоритет в момента", подчерта Жорин.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    53 24 Отговор
    Като почти не сваляте, можете напълно да Вдигнете бялото знаме, безумци!!!
    Ама къде акъл? Бой до последната укра.

    Коментиран от #6, #7

    15:39 11.09.2026

  • 2 момента е важен

    42 23 Отговор
    Сега му е майката руснаците да ги работят.

    Коментиран от #9

    15:40 11.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    47 21 Отговор
    Вие същите язовци с нацистко татуси ,не казахте ли вчера че ще ги спрете бря ,или вчера бяхте мъже днес жени ,нали затова се борите

    15:40 11.09.2026

  • 4 Баламата

    23 19 Отговор
    Кой ми с-а в гащите? Може да се използва нашето дрон-предприятие в С-моков или оная фирма с гръмнатите складове.Те са все умници,ще измислят нещо

    15:40 11.09.2026

  • 5 Малиии

    12 4 Отговор
    Тука ше има ерекция ...

    15:41 11.09.2026

  • 6 Украинка

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    А аа, ние сваляме всяко напрежение.Даже и това в гащите

    Коментиран от #8

    15:43 11.09.2026

  • 7 Дуся

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Ти ли си ма ? Издои ли бика ?

    15:43 11.09.2026

  • 8 непропускате

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Украинка":

    Да ама сте като бактриологични бомби.Риска с вас е голям.

    15:46 11.09.2026

  • 9 да питам

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "момента е важен":

    Що , досега ги "освобождаваха" ли ?😶‍🌫️

    15:47 11.09.2026

  • 10 евро-центак

    21 2 Отговор
    Между азовци: Буданката каза да хвърляме белата кърпа, какви дронове ще сваляме, те рашките ни пръснаха трътките от шахеди, а зеленият дрогерман вече е на една капка кръв...Следват урсулетата Кая и Маман, а после и другите виновни за смъртта на безчет руснаци и украинци - Мерц, Макарон, Рюте, Стармър, Бърнам и т.н.

    Коментиран от #15

    15:47 11.09.2026

  • 11 украинска въшка

    24 2 Отговор
    дайте пари,многоооооо,дайте париииииии,дайтееее,дайте ми нещо....

    15:48 11.09.2026

  • 12 604

    15 2 Отговор
    Вчера шъ ги спрем..днескъ нимойм...ъъъъ

    15:53 11.09.2026

  • 13 9ти септември

    21 2 Отговор
    Бандерите вият на умрело

    15:54 11.09.2026

  • 14 Въх ще омра от смях

    13 2 Отговор
    Е...къде сте ръгнали тогава към Кремъл ...едни Шахеди кат не можете , впрочем рудки Шахеди няма ,наричат се Геран 1 2 и 3 Също така Бандерол е украинското име на Дань-Т( Данте)

    15:56 11.09.2026

  • 15 Мухахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "евро-центак":

    И на баба меркелица ироплана ке продават

    15:56 11.09.2026

  • 16 Анонимен

    8 1 Отговор
    Я-а-а! Ха добрутро! Сетил се!

    15:58 11.09.2026

  • 17 Пейтриът-5 милн долара бройката

    10 2 Отговор
    Ретро луксозен бутиков модел .....

    15:58 11.09.2026

  • 18 Уникално

    14 3 Отговор
    Толкова години нито медиите нито приятелите им азовци не научиха имената на руските дронове!
    А какво остава за историята на конфликта или резултатите от него за Украйна и Европа

    Коментиран от #35

    15:59 11.09.2026

  • 19 Ватенка

    5 3 Отговор
    Яжте ми урааа

    15:59 11.09.2026

  • 20 Софиянец

    9 1 Отговор
    Само залихавите бандеровци могат да си кръстят наци "елитния" отряда на море, което се намира изцяло вече в Руската територия 😂😂😂 все едно са се кръстили "луизъри", хахахах

    15:59 11.09.2026

  • 21 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    7 1 Отговор
    Украйна може и да не е , но Киев ще остане без бензиностанции и съответно гориво до настъпване на тази зима.

    украинците трябва да благодарят на зелю за „40 дни срам за СБУ и последвалото унищожение на украинската икономика...“

    16:00 11.09.2026

  • 22 да питам

    7 1 Отговор
    Кой сл@б0умник от редакцията публикува тия глупости на униан,за да го възнаградим подобаващо?

    16:00 11.09.2026

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Те го те

    4 1 Отговор
    Според умно красивите понита, укрите печелят. Според укрите, голям пердах ядът. Според зеленото мекотело, по милиард на ден иска. Според мен, Укрия е чао.

    16:05 11.09.2026

  • 25 име

    4 2 Отговор
    Неонацистчетата от азов кога и къде спряха поне веднъж руснаците?

    16:05 11.09.2026

  • 26 Ааааа Не!

    2 3 Отговор
    Мара каза, че русите нямат ракети, самолети, дронове и танкове. Вярвам и сляпо.

    16:06 11.09.2026

  • 27 това са руски партенки

    3 1 Отговор
    Всички знаем, че зельо сваля 120 от 100 изтреляни дрона. Всички дронове биват успешно прихванати от ТЕЦове, скрадове, електростанции, детски градини и ресторанти с чуждестранни туристи!

    16:07 11.09.2026

  • 28 ИДИЛ

    1 2 Отговор
    "Украинската армия" е срам и позор за НАТО и ЕС, след като ги изтрепят, ще плащат възстановяването на територията на зелената плюнка. В евро.

    16:09 11.09.2026

  • 29 зельо наркомана

    0 2 Отговор
    След срещата с Къшнър и Уитков заяви: "Днес вие, Уитков и Къшнър, се представихте по-добре от ПВО системата Патриот в защитата на нашите граждани и столица. Благодаря ви, идвайте по-често и така гражданите ни ще имат възможността да поживеят малко по-дълго."

    Азов да не мрънкат, а викат наркомана да се прибира и да води със себе си западащи западни политици!

    16:09 11.09.2026

  • 30 Има

    2 0 Отговор
    да се избомбят местата за сглобяване!

    16:10 11.09.2026

  • 31 Интернет помни

    0 2 Отговор
    Този Жорин е един от Бучанските касапи ,които избиха проруско настроените жители на Буча и ги снимаха като руски жертви,също така ползваха тела по пътя да инсценират руски жертви

    16:12 11.09.2026

  • 32 Мишел

    1 2 Отговор
    Украинската армия и НатО нямат противодействие и срещу планиращите КАБ и ФАБ, срещу хиперзвуковите ракети, срещу Орешник и срещу още много руски оръжия.

    16:12 11.09.2026

  • 33 Забележка

    2 1 Отговор
    Това не е вярно на 100%.
    Великобритания е предоставила на Украйна наземна версия на британската ракета AIM-132 ASRAAM, монтирана върху мобилна платформа. Системата е реално въведена в украинската ПВО и се използва активно. F-16 с AIM ракети, NASAMS с AIM ракети, британският RAVEN с ASRAAM и украинските високоскоростни дронове-прехващачи като P1-SUN Jetkiller.

    16:13 11.09.2026

  • 34 Коалицията Желаещите и пепеРутката

    0 0 Отговор
    Каквото и да става не трябва да се отказваме, защото настъпи ли мир, за нас и останалите бандери ще има трибунал заради милионите черни забрадки на два братски народа, разселването на повече от половината на Украйна и съсипването на Европа.

    16:19 11.09.2026

  • 35 Кое му е реалното

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уникално":

    Нали първо получаваха Шахед , после почнаха лицензни Шахед , който прекръстиха на Геран , след това ги доразработиха . Китайския Москвич - Москвич ли е или не е ?

    16:19 11.09.2026

  • 36 Гитлер

    1 1 Отговор
    Трепане само за комунистите

    16:19 11.09.2026

  • 37 Е, естествено,

    0 1 Отговор
    че този командир няма да каже с какви средства ВСУ свалят руските реактивни Шахед!
    Но ги свалят и по видеообмена е пълно с видео как става това.
    Украинците по принцип не обичат да се хвалят.
    Винаги научаваме със закъснение за успехите им!

    16:20 11.09.2026

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