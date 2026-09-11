"Азов": Украинската армия няма противодействие срещу реактивните руски дронове "Шахед"

Украинските сили почти не успяват да свалят руските реактивни дронове "Шахед". За това съобщи в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на 3-ти армейски корпус "Азов", предава УНИАН.

Той подчерта, че Украйна напълно е загубила инициативата по отношение на реактивните дронове. Същевременно руснаците - добави заместник-командирът - са организирали масово производство и използване на тези реактивни "Шахед"-и, докато в Украйна "дори не знаем какво да правим с тях".

"Накратко: нямаме нито такива дронове, нито средства за противодействие", написа Жорин.

В същото време той отбеляза, че украински дронове също летят към Русия, макар част от тях да биват сваляни.

"Въпреки това ние почти не сваляме реактивни "Шахед"-и. Намирането на средства за противодействие срещу тях и собственото производство на такива дронове са въпросите, върху чието решаване трябва да се съсредоточим с най-висок приоритет в момента", подчерта Жорин.